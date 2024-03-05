Кому могут заблокировать счет в банке?

Данная проблема может коснуться любого владельца банковского счета в Польше. Речь идет и о физических лицах, не занимающихся бизнесом, и об индивидуальных предпринимателях, и о юридических лицах, и о всех прочих структурах. Другими словами, заблокировать счет могут любому, у кого он есть.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Читая дальнейшее, нужно понимать, что речь не пойдет о блокировке счетов в рамках исполнительного производства , где такие действия санкционированы судом и определены законодательством, регулирующим деятельность приставов. Здесь рассмотрены случаи, когда соответствующих судебных решений не принималось.

Кто и за что может заблокировать банковский счет?

Рассмотрим основные случаи возможной блокировки, но основной акцент сделаем на ситуациях, когда инициатором процедуры является налоговая инспекция Польши.

Блокировка от банка

Банк сам может заблокировать счет любого своего клиента, если обнаружит или заподозрит, что его система используется для совершения преступлений или сокрытия доходов от преступлений.

После такой блокировки банк уведомляет прокуратуру, полицию или иной орган, уполномоченный на проведение расследования по данному вопросу. Случай неприятный, но о такой блокировке владелец счета узнает достаточно оперативно, в ходе соответствующих мероприятий.

Блокировка за отмывание средств

Данный случай похож на предыдущий, но инициатором блокировки выступает генеральный инспектор финансовой информации или прокурор, имеющие право заблокировать счет по подозрению в использовании его для отмывания денег.

Опять же, ситуацию позитивной не назовешь, но проинформирован владелец счета будет достаточно быстро.

Блокировка от налоговой

Блокировка банковского счета возможна и в «рамках противодействия использованию финансового сектора для фискального мошенничества». Это официальная формулировка, подразумевающая любые незаконные действия, связанные с неуплатой / недоплатой налогов и схожими преступлениями.

Для реализации данной возможности существует специальная IT-система – STIR, регулируемая Разделом III Ustawy Ordynacja podatkowa (Закона РП о налогах).

Именно этот случай является наиболее часто используемым, поэтому на нем и сосредоточим основное внимание в данной статье.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В большинстве случаев, Глава Национальной налоговой администрации РП принимает решение о блокировке счета, если есть основания полагать, что налогоплательщик не выполнит существующее или будущее свое налоговое обязательство или обязательство перед третьими лицами, связанное с налогообложением, превышающее эквивалент 10 000 евро (курс определяется по среднему курсу евро, объявленному НБП в последний рабочий день года, предшествующего году, в котором было вынесено решение).

Как работает система STIR?

Считается, что благодаря внедрению STIR налоговые органы могут отслеживать по определенному алгоритму операции, направленные на налоговое мошенничество. Если результаты анализа рисков покажут, что налогоплательщик может использовать деятельность банков в целях, связанных с мошенничеством, глава Национальной налоговой администрации может потребовать блокировки банковского счета.

То есть:

Во-первых, определяет возможное наличие мошенничества компьютерная система, работающая «по определенным алгоритмам». Во-вторых, блокировку произведут по решению налоговых властей, без каких-либо обращений в суд.

Блокировке может подвергнуться любой тип счета: расчетный, депозитный, сберегательный, счет для оплаты VAT и т.п.

В чем заключается блокировка счета?

Нередко можно встретить информацию, что по заблокированному счету невозможны любые операции. Такое действительно может быть, но не в 100% случаев.

Ответственные лица налоговых органов, принимающих данные решения, могут сохранить некоторые функции, в частности:

Возможность поступления средств на счет. То есть приходные операции продолжатся, но доступа к поступившим после блокировки средствам так же не будет.

Вознаграждение за работу (зарплата), выплачиваемое на основании трудового договора, заключенного не менее чем за 3 месяца до даты блокировки счета. В сумму входят и налоги с оплату труда, и социальные взносы.

Алименты или рента алиментного характера — после представления документа, подтверждающего обязанность осуществлять данные выплаты.

Средства на оплату налогового обязательства или таможенной пошлины. Разумеется, необходимость такой оплаты надо подтвердить.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В целом, можно говорить, что освободить денежные средства с заблокированного счета могут по требованию и в особо обоснованных случаях.

Уведомят ли о блокировке владельца счета?

Это крайне неприятный момент, но оповещать владельца счета о блокировке денежных средств налоговой никто не будет. Сразу после получения требования о блокировке банк фиксирует дату и время поступления этого требования и выполняет его, предотвращая операции по указанным счетам. При этом банк не обязан оповещать владельца счета о происходящем.

Банк информирует клиента только по запросу. Это означает, что в большинстве случаев владелец счета узнает о блокировке только при попытке воспользоваться своими средствами.

Что касается уведомления от налоговой, то и оно возможно только после подтверждения банком выполнения операции, а он, как уже выяснили, делает это только по запросу.

Лицам, утратившим возможность использовать средства на своих счетах, следует немедленно запросить соответствующую информацию у банка.

На какой срок могут заблокировать счет?

Официально блокировка вводится на срок до 72 часов (в которые не входят субботы, воскресения и праздничные дни). Однако у властей есть право продлевать ее, при наличии оснований, но не дольше, чем на 3 месяца.

Что касается практики, то 72-часовая блокировка встречается значительно реже, чем более продолжительные сроки недоступности средств на банковском счета.

Что делать, если счет заблокирован?

Если речь идет о блокировке до 72 часов, то, к сожалению, сделать практически ничего нельзя, так как для оспаривания решения чаще всего требуется больше времени. Если за время блокировки, по причине ее введения, владелец счета понес убытки или упустил выгоду, доказать это можно только в суде.

Если блокировка осуществлена на более продолжительный срок (до 3х месяцев), то у владельца счета есть 7 дней (после того, как он узнает о блокировке), чтобы подать жалобу в орган, вынесший решение о блокировке. Если это не принесет результата, жалоба подается в административный суд (do sądu administracyjnego), у которого есть 30 дней на рассмотрение. Роль суда заключается в проверке наличия оснований для необходимости блокировки счета.

Подытожим. При наличии подозрений в совершении мошеннических действий, отмывании денег или налоговых преступлений, счет в польском банке может быть заблокирован на срок от 72 часов до 90 дней. Блокировка может быть полной или подразумевать возможность некоторых операций. Оспорить решение можно в органе, который принял данное решение, а при неудовлетворенности результатом – в административном суде.