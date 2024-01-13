Контрольная наклейка на окна автомобиля отменена

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Это одна из самых главных наклеек, с которыми было связано наибольшее количество проблем и путаниц. Контрольная наклейка – это информация о регистрации ТС в Польше, выполненная в виде самоклеящейся таблички, выдаваемой вместе с номерными знаками при регистрации автомобиля в РП . Расположение наклейки на лобовом стекле являлось обязательным до 04.09.2022. К кому относились требования о наклейках на лобовом стекле в Польше? Сразу поясним, что речь идет исключительно об автомобилях, зарегистрированный в Польше. Несоблюдение правил размещения информации приводило и к крупным штрафам (до 500 злотых), и к более серьезным проблемам (о них далее). Однако к иностранным машинам, которые законно находятся в РП, но не подлежат перерегистрации по польским законам, требование по контрольным наклейкам не относилось. При этом другие типы наклеек могут касаться и этой категории лиц. Как выглядит контрольная наклейка Это небольшая самоклеящаяся табличка прямоугольной формы с закругленными углами, с левой сторону которой располагается польский флаг и надпись «PL», а в основном поле указан государственный номер, идентичный тому, что указан на номерных знаках. Куда крепится контрольная наклейка? Наклейка размещается в нижнем правом (относительно сидящего за рулем водителя) углу лобового стекла. Размещение ее в другом месте приравнивается к отсутствию наклейки, что влечет за собой штрафные санкции. Информация должны быть видна и идентифицирована снаружи автомобиля. Например, если окажется, что наклейка нечитаемая из-за расположения под дворником, это так же будет воспринято полицейским при проверке, как ее отсутствие. Для крепления наклейки должен использоваться только ее самоклеящийся функционал. Применение клея, скотча и т.д. недопустимо. Проблемы с размещением контрольной наклейки Наклейка по сути является одноразовой. Отклеить ее достаточно сложно, а сохранить (чтобы перенести, например, на новое стекло) практически невозможно. Поэтому место размещения надо выбирать сразу правильное. При приобретении автомобиля уже бывшего в употреблении на стекле может присутствовать наклейка от предыдущей регистрации (регистраций). Ее необходимо удалять. Расположение нескольких наклеек может быть воспринято как нарушение. Сделать это лучше в сервисе, где есть специальные нагреватели и инструменты для очистки стекла. Приклеивание новой таблички поверх следа, оставшегося на стекле от старой, может привести к нечитабельности информации. Как поступать при замене лобового стекла? Демонтировать наклейку с поврежденного стекла для ее последующей переклейки на новое, как уже говорилось, практически невозможно. Однако некоторые сервисы берутся за это, и иногда результат действительно положительный. Но рисков неудачи у такого затратного мероприятия очень много, и лучше оформить новую табличку. Необходимость получения новой контрольной наклейки на лобовое стекло не означает, что придется менять и номерные знаки, неся и соответствующие расходы. Как и в случае с утерянным номером, наклейку можно получить с той же информацией, подав соответствующее заявление. Новая наклейка оформляется быстро, как правило, в день обращения. Плата за выдачу не превышает 20 злотых. Правда ли, что контрольную наклейку на лобовое стекло отменили? Были приняты поправки в ПДД и другие профильные законы, делающие контрольную наклейку не обязательной. Они вступили в силу с 4 сентября 2022 года. До этой даты действовали прежние нормы, и иметь наклейку было необходимо. Полностью информацию об изменениях можно узнать в данной статье. Если говорить кратко, то для новых регистраций наклейку более не выдают. При покупке машины и сохранении регистрационных номерных знаков наклейку можно оставить на стекле. При замене номеров – придется снять. Что будет, если ездить без контрольной наклейки на лобовое стекло? Пока не вступили в силу поправки, автомобиль без наклейки не имел право перемещаться по дорогам общего пользования – это являлось правонарушением. Прямо не указано, какой штраф может быть выписан из-за отсутствия регистрационной наклейки. Это означает, что диапазон возможных санкций очень широк: от 20 до 500 злотых. Размер определяет полицейский. К сожалению, это не все, что может ждать нарушителя. Приостановка регистрации За отсутствие контрольной наклейки полицейский был вправе также приостановить регистрацию – изъять dowód rejestracyjny (техпаспорт). В этой ситуации эксплуатировать машину было временно невозможно. В лучшем случае придется вызывать эвакуатор, так как буксировать такую ​​машину так же запрещено. После изъятия техпаспорта придется посетить диагностическую станцию ​​для осмотра. Во время процедуры специалист, проверяющий автомобиль, установит наличие наклейки, верность ее расположения. В случае соблюдения норм выдается соответствующий сертификат. Расходы на такой осмотр ложатся на водителя, и составляют сумму значительно большую, чем затраты на эвакуатор. Только с этим сертификатом можно восстановить техпаспорт.

Наклейка техосмотра отменена

Это наклейка совершенно иного типа, которую еще можно встретить на старых машинах. Суть ее понятна – подтверждение факта прохождение технического осмотра и срок проведения следующего.

В разное время такие наклейки существовали и для расположения на стекле, и для размещения на номерном знаке. Однако с 2021 года наклейка техосмотра отменена. Сведения о ТО теперь находятся в общей базе данных, по которой их и должна проверять полиция, в случае необходимости.

Зоны чистого транспорта

Если наклейки о техосмотре и контрольные наклейки – это уже прошлое, то наклейки допуска в зоны чистого транспорта – это дело ближайшего будущего. Норма об их применении вступила в силу с 4 мая 2022 года, однако первые такие зоны только начинают появляться.

Зоны чистого транспорта (strefy czystego transportu) – это территории, где могут свободно передвигаться только транспортные средства, соответствующие определенным нормам выбросов, что снижает загрязнение воздуха.

Это могут быть не только электромобили, но и ТС с двигателями внутреннего сгорания. Главное, чтобы они соответствовали высоким стандартам ЕВРО. Располагаться такие зоны могут в городской черте или в природных заповедниках, и представлять собой некие ограненные территории, на которых устанавливаются более строгие правила.

И точные сроки появления таких зон, и их границы в данное время обсуждаются. Въезд в чистую зону будет возможен только при наличии данной наклейки. Причем наклейка будет выдаваться не на все подобные территории вообще, а на каждый конкретный случай. То есть «общепольского пропуска», о котором иногда говорилось ранее, не будет.

Как выглядит и что содержит для въезда в чистую зону?

Несмотря на отдельный допуск автотранспорта в каждую из зон, внешний вид наклейки общий для всех случаев. Это восьмиугольник зеленого цвета высотой и шириной в 7 см со следующей информацией:

год выпуска авто;

вид топлива (P – бензин, D – дизель; M – мазутная смесь, LPG – сжиженный газ пропан-бутан, CNG – метан, H – водород, BD – биодизель, E85 – этанол, EE – электричество, 999 –иное);

возможные исключения (устанавливаются гминой);

наименование гмины;

регистрационный номер ТС.

Размещать наклейка необходимо в левом нижнем углу (относительно водителя) лобового стекла. Видимость должна позволять идентифицировать информацию снаружи.

Образец наклейки для бензинового двигателя:

Как получить наклейку?

Выдачей данного типа наклеек будет заведовать местная власть – гмины. Основанием для выдачи будет являться уровень содержания вредных веществ в выхлопе ТС (либо их полное отсутствие, например, у электромобилей).

Точных правил оформления пока не существует, но известно, что планируется возможность получения наклейки по почте после заказа его онлайн. Неясна на данный момент и технология подтверждения состава выхлопных газов. Возможно, что определяться она будет по специальным справочникам, в которых уровень загрязнения будет рассчитываться исходя из параметров модель – год выпуска. Стоимость наклейки не должна превышать 5 злотых.

Надо ли оформлять наклейку на машины с иностранной регистрацией?

В отличие от контрольной наклейки, данная должна получаться на каждое транспортное средство, желающее въезжать в зоны чистого транспорта. Однако детально процедура пока не определена и в данном случае.

Без наклейки у водителя останется возможность расположение (парковки) автомобиля вне границ зоны с продолжением движения пешком.

Что будет за въезд в чистую зону без наклейки?

Нарушение правил въезда в strefy czystego transportu будет караться штрафом до 500 злотых. Относится это как ТС, зарегистрированным в Польше, так и за рубежом.

Неудачная попытка зоны чистого транспорта в Кракове

В январе 2024 года Воеводский административный суд в Кракове признал недействительным постановление краковских властей, согласно которому с июля 2024 года в городе должна была появиться Чистая транспортная зона.

Среди причин суд указал:

нечеткое определение границ зоны;

слишком далеко идущее вмешательство в сферу конституционных прав и свобод, таких как свобода человека, свобода передвижения, равенство перед законом или собственностью, нарушающее принцип соразмерности.

Краковский суд объяснил, что такая зона существенно затруднит функционирование жителей, для которых покупка автомобиля с двигателем с меньшим уровнем выбросов будет слишком дорогой.

Примечательно, что Краковские власти уже сообщили, что не намерены подавать апелляцию. Власти малопольской столицы планируют создать новый проект после местных выборов, которые пройдут весной. Пока говорить о каких-либо сроках – преждевременно.

Из-за сказанного выше, данная информация стала историей. Чтобы не занимать места в материале, уберем ее под спойлер. Все желающие узнать, что планировалось изменить (а возможно и будет изменено в ближайшее время), могут ознакомиться со сведениями нажав на кнопку ниже:

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Власти Кракова приняли решение о включении в Strefu Czystego Transportu всего города. Для водителей это означает, что самые старые машины на территорию Кракова не допускаются. Однако ограничения будут вводиться в два этапа, но применяются нормы ко всем автомобилям, в том числе из-за пределов Кракова или Польши. Самым важным правилом является запрет на въезд в зону с 2026 года для бензиновых автомобилей, которые не соответствуют требованиям по выбросам Евро-3 (автомобили, выпущенные до 2000 года), и автомобилей с дизельными двигателями, выпущенных до 2010 года (которые не соответствуют экологическим требованиям Евро-5). Но некоторые ограничения вступят в силу гораздо раньше этого срока. Первый этап введения чистой транспортной зоны в Кракове SCT в Кракове на первом этапе будет действовать с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года. В этот период в город не будут въезжать самые старые машины, т.е. те, которым 30 и более лет. При этом автомобили, зарегистрированные до 1 марта 2023 года, будут подвергаться ограничениям в упрощенном формате – в Краков будут въезжать автомобили, работающие на бензине/сжиженном газе, с минимальным стандартом Евро 1, а в случае автомобилей с дизельными двигателями — с минимальным стандартом Евро 2. На транспортные средства, зарегистрированные после 1 марта 2023 года, распространяются более строгие ограничения. Они должны будут соответствовать стандарту Евро-3 в случае автомобилей с бензиновым/газовым двигателем, а в случае дизельных автомобилей — не ниже Евро-5. Второй этап введения Strefu Czystego Transportu в Кракове С 1 июля 2026 года правила будут кардинально ужесточены. Как уже отмечалось, на данном этапе внедрения SCT ограничение въезда будет распространяться на бензиновые автомобили с минимальным стандартом Евро 3 (старше 26 лет) и дизельные автомобили с минимальным стандартом Евро 5 (старше 16 лет). Какие расхожие модели автомашин окажутся под запретом? По данным портала auto.dziennik.pl, после полного введения SCT, к примеру, не смогут въехать в Краков следующие транспортные средства: Audi 80.

BMW serii 3 E30.

BMW serii 5 E34.

Mercedes W124 (potocznie baleron).

Opel Corsa A (I generacji).

Opel Kadett.

Ople Vectra A.

Volkswagen Golf II.

Volkswagen Passat B4. Среди дизельных машин под запретом окажутся: Alfa Romeo 156.

Audi A4 B5 (pierwsza generacja).

Ford Focus Mk2 (drugiej generacji).

Ford Kuga (pierwszej generacji).

Ford Mondeo III.

Mercedes klasy C (W204).

Opel Vectra C.

Peugeot 307.

Peugeot 407.

Renault Megane II (tzw. żelazko).

Skoda Octavia (pierwszej generacji).

Volkswagen Golf IV.

Volkswagen Passat B5 i B6.

Volkswagen Touareg (pierwszej generacji). Разумеется, это очень примерный и далеко не полный список автомобилей. При этом – напомним – что под запрет въезда в Краков большинство из них попадет не ранее 2026 года.

Другие города Польши, заявившие о внедрении Чистых транспортных зон

Впереди всех в данном вопросе продвинулась Варшава – там запрет на въезд старых машин начинает действовать уже с июля 2024 года.

Есть и другие города, заявившие о создании чистых транспортных зон. Так, во Вроцлаве их планируется создать в центральных районах: Клечкув, Щепин, Надодзе, Олбин, Старе Място, Грюнвальдская площадь, Предместье Свидницке и Предместье Олавское. Зона займет общую площадь 17,5 квадратных километров (около 6% от общей площади города), которая заселена примерно 22% жителей города.

Познань, Лодзь, Катовице и Тригород в настоящее время находятся на этапе анализа перед созданием аналогичных зон. Очевидно, что здесь они если и появятся, то только через несколько лет.

Заключение

Подытожим. Из всех польских наклеек на лобовое стекло, которые можно встретить, техосмотр более не нужен, контрольная наклейка обязательна до 04.09.2022, а пропуск на въезд в чистую зону станет необходимым после появления этих самых зон.

Не стоит увешивать лобовое стекла различной необязательной информацией, но и игнорирование необходимого может привести к большим финансовым потерям.