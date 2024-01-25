Що таке Dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy (житлова допомога) – це доплата з боку муніципалітету або держави (фонд виплат може змінюватися, що не має значення для одержувача) частини вартості витрат на житло, якщо житлове приміщення відповідає встановленим законодавством нормам, а доходи на кожного, хто проживає нижче зазначеного ліміту.

Важливо розуміти, що:

Розрахунок конкретної суми досить складний, а складові формул можуть змінюватись в залежності від муніципалітету (міста, повіту тощо). Тому всі подальші розрахунки орієнтовні, а точні дані нададуть лише в органах місцевої влади.

Компенсація вартості оренди розраховується не з ринкової ціни (не з фактично виплачуваної суми), а з вартості оренди муніципального житла тієї ж площі у конкретній місцевості.

Крім цього, критерій доходу сім’ї, нижче за який призначається дана допомога, прив’язаний до середньої зарплати за попередній рік. Відповідно він змінюється щорічно після офіційної публікації необхідних даних.

Хто і коли може отримати Додаток мешканевий?

Три головні правила для тих, хто може розраховувати на субсидію з оплати житла:

Проживання у зазначеному приміщенні є законним та призводить до пов’язаних із проживанням витрат. Житлове приміщення відповідає критеріям, встановленим законом для отримання допомоги. Рівень доходу на кожного члена сім’ї не перевищує встановлені ліміти.

Очевидно, що кожен із цих пунктів потребує детального пояснення.

Юридичні підстави для проживання у приміщенні

Отримати субсидію можна лише, якщо ви проживаєте у цьому приміщенні на умовах:

Оренди або суборенди (необхідно підтвердити не тільки право на житлоплощу, наприклад, умовою найму мешкання, а й факт проживання).

Мешканці мають т.зв. «кооперативне право» (spółdzielcze prawo) на житло.

На правах власності, причому як на всю будівлю (наприклад, приватний будинок), так і на окрему площу всередині будівлі (наприклад, кімната чи квартира у багатоквартирному будинку).

Які проживають без правового титулу, але в умовах очікування заміни квартири чи черги на соціальне житло.

Розраховувати на допомогу можуть і ті, хто має більш ніж одну з перерахованих підстав, але для більшості іноземців цей аспект є неактуальним.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Ні готелі, ні хостели, ні гуртожитки для робітників у цьому розрахунку не беруть участі. Однак з останніми можуть бути варіанти, якщо вони мають відповідний статус, а їхній власник є офіційним орендодавцем.

Які житлові приміщення можуть розраховувати на субсидію?

Загалом норми для площі житлових приміщень для житлової допомоги встановлені загальні, проте вони можуть незначно коливатися в залежності від місцевості. Визначається певна нормативна площа (параметри, включені до договору оренди чи інший офіційний документ), яка не може більше ніж на 30% перевищувати площу, дозволену для розрахунку субсидії.

Залежить параметр і від кількості людей, що одночасно проживають:

Кількість мешканців Нормативна площа, м2 Допустима площа (нормативна + 30%), м2 1 35 45,5 2 40 52 3 45 58,5 4 55 71,5 5 65 84,5 6 70 91

За більшої кількості людей, нормативна площа збільшується з розрахунку 5м2 на особу.

Крім цього, при проживанні в житловому приміщенні інваліда-колясочника або інваліда, який потребує окремого приміщення, значення нормативної площі збільшується на 1м2.

Є рідкі винятки, пов’язані з плануванням квартир, де нежитлові зони займають великі площі, коли відсоток нормативу може становити не 30%, а 50% і навіть 60%. Але це випадки розглядаються в індивідуальному порядку.

Критерії доходу

Дохід розраховується на кожного, хто проживає в домогосподарстві, незалежно від спорідненості. Тобто враховуватись можуть і випадки спільного зняття житла на кілька працівників, які не мають родинних зв’язків. При цьому кожен із них має документально підтвердити своє проживання у приміщенні, а до заліку підуть сумарні доходи.

Структура розрахунку розраховується так:

За одного мешканця – 40% від середньої заробітної плати з економіки на рік, що передує року подання заяви.

– 40% від середньої заробітної плати з економіки на рік, що передує року подання заяви. За кількох мешканців – 30% кожного від вищевказаної величини.

Дохід рахується за три місяці, що передують даті подання заяви на Dodatek mieszkaniowy.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт При цьому незначне перевищення не позбавляє права на допомогу, але зменшує його пропорційно. І так аж до значення, що досягає 0,5% від середньої зарплати по економіці, менше субсидії якої не призначається.

За яких доходів можна буде отримати Додаток житловий у 2024 році?

Середня зарплата у 2023 році за даними GUS склала 7444,39 злотих. Відповідно, критерій доходу для цієї допомоги у 2024 році буде:

40% x 7444,39 = 2977,76 злотих для одиноких людей .

. 30% x 7444,39 = 2233,32 злотих для сімей, що складаються з більш ніж однієї людини (на кожну).

Ще раз нагадаємо, що в облік беруться три місяці, що передують даті подання заяви.

Архівні дані

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Розрахунок доходу для Dodatek mieszkaniowy в 2023 році Середня зарплата за попередній (2022 рік) становила 6346,15 злотих. Відповідно, отримати допомогу можуть люди, які мають дохід: 6346,15 x 30% = 1903,85 злотих на людину в сім’ї з кількох осіб.

на людину в сім’ї з кількох осіб. 6346,15 x 40% = 2538,46 злотих для одиноких людей. Що стосується перевищення критерію доходності та пропорційного зменшення субсидії, то розглянемо її на наступному прикладі: Припустимо, середній дохід за останні 3 місяці складає 2003,85 злотих на особу в сім’ї. Таким чином, він перевищує 1903,85 злотих на 100 злотих. Чиновник гміни, наприклад, вважав, що допомога для цієї ситуації становитиме 190 злотих (як саме призначається сума виплат, детально розповімо далі). Ця сума буде зменшена на суму надлишку. Зрештою заявник отримає: 190 − 100 = 90 злотих.

Що вважається прибутком?

Під доходом у цьому типі розрахунків розуміються доходи всіх, хто проживає після відрахування витрат на їх отримання, а також пенсійних внесків, внесків на пенсію по інвалідності та страхування через хворобу.

Крім іншого, враховуватимуться: заробітна плата, незалежно від типу контракту, доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю, трудовий стаж для виходу та отримання еmerytura reemigranta», пенсії, допомога ветеранам, стипендії студентам, аліменти, одноразова вихідна допомога, ювілейні нагороди, «тринадцяті» пенсії та зарплати, допомога із соціального фонду, допомога для прийомної сім’ї, інші сімейні виплати, субсидії на похорони, відсотки за вкладами, цінними паперами та ін.

Що не відноситься до категорій доходів?

Не будуть братися до уваги (крім іншого): допомога на подвійних сиріт, одноразова та інша допомога, пов’язана з народженням дитини, продовольча допомога, допомога по догляду, одноразова грошова виплата соціальної допомоги, сама допомога на житло, надбавка за енергію, грошова та матеріальна допомоги для активістів антикомуністичної опозиції, репресованих з політичних мотивів, освітня допомога та ін.

Тобто кошти, перераховані на цих підставах, до заліку загального доходу не входять, і розраховувати розмір субсидії на житло потрібно без їхнього врахування.

Некомпенсована частина витрат

Є й таке. Причому ця величина має значення для обчислення суми допомоги. Існують встановлені у відсотках величини доходу, які сім’ї можуть витрачати на утримання житла.

Після 01.07.21 вони складають:

1 мешканець – 15%.

2-4 особи – 12%.

5 та більше – 10%.

Ще раз підкреслимо, це важливий показник, оскільки саме ця сума від доходу не компенсується житловою допомогою. Виплачується сума витрат за житло понад неї, але з вище 1500 злотих і трохи більше 70% від суми витрат. Це можливий максимум.

Чи можуть іноземці оформити Додаток мешкання в Польщі?

Можуть. Причому за принципом від зворотного. В законі прямо не вказано на таку можливість, але немає і заборони чи вказівки, що допомога належить виключно громадянам. На думку більшості юристів та експертів, це означає законне право іноземців, при виконанні умов, отримувати Dodatek mieszkaniowy.

Більше того, це означає і те, що статус, в якому перебуває іноземець, не має значення. Головне, щоб таке перебування було легальним. Тобто і віза, і карта побиту, і штамп про її очікування можуть бути такою підставою.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Не вийде отримати Додатек мешканьовий під час перебування за безвізовим режимом. Прямої заборони на це немає, проте дані про доходи треба надати за попередні 3 місяці, а розрахунок робиться на півроку. У разі перебування в режимі 90/180 виконати цю умову неможливо.

Чи можуть одержати житлову субсидію українські біженці?

Після набуття чинності 2022 року Спецзакону, який захищає біженців з України, іноземці, які отримали Статус УКР можуть розраховувати і на цей вид допомоги. Втім, як зазначалося вище, отримати допомогу можуть і іноземці без цього статусу.

Серйозною відмінністю є випадки, коли власники житла одержують за біженців 40 злотих на день допомоги від держави. У таких випадках, як правило, підписується договір про безкоштовне надання житла. Отримати субсидію з такими підставами українським біженцям навряд чи вдасться.

Розмір житлової субсидії

Якщо ви ще не заплуталися від прочитаного, то зараз будуть усі шанси. Розглянемо систему розрахунку обсягу житлової субсидії.

Насамперед витрати. У них не входять (не підлягають компенсації):

Вартість газу та електрики.

Податок на нерухомість.

Страхування.

Щорічні кооперативні внески.

Решту потрібно поділити на складові: оренда (якщо вона є, а не йдеться, наприклад, про власність) та інше (комунальні платежі, адміністративні збори).

Щоб хоч трохи полегшити розуміння, розберемо розрахунок на прикладі (за нормами, що діють після 01.07.21):

Сім’я: чоловік, дружина та двоє дітей проживаю в орендованій квартирі 52 м2 , що менше допустимого (нормативна – 55, а максимальна – 71,5 м2) Сумарний дохід на всіх 4500 злотих або 4500: 4 = 1125 злотих, що менше встановленого ліміту. Отже, сім’я може розраховувати на субсидію. Вартість проживання – 1500 злотих, з них 900 злотих – орендна плата та 600 злотих комуналка. Вартість оренди муніципального житла у цій місцевості за таку саму квартиру 375 злотих. Нагадаємо, саме цей показник буде взято до уваги, а не ринкові 900 злотих. Відповідно, до розрахунку буде використано 375 + 600, тобто 975 злотих. Допустимі витрати на сім’ю з 4 осіб – 12%, тобто у прикладі це 4500 х 12% = 540 злотих. Ця сума не компенсується. Розмір субсидії становитиме: 975 (розрахункова сума витрат) мінус 540 (допустимі витрати) = 435 злотих на місяць.

І, повірте, це ще один із найпростіших прикладів. Якщо зважати на різні перевищення площ та інші нюанси, кроків розрахунку стане значно більше.

Не слід забувати, що приклад орієнтовний, оскільки багато показників у різних населених пунктах різні. При цьому чиновники мають спеціальні програми для підрахунку за введеними параметрами, і вони впораються із завданням за секунди. Використовуйте цей приклад виключно для загального уявлення про розмір можливої допомоги.

Адресат отримання грошей

Це ще один непростий момент, який має регіональні особливості. Саму виплату можуть призначити як одному з тих, хто проживає в житлі, так і безпосередньо орендодавцю, який повинен буде брати з орендарів на вказану суму менше.

Цей аспект необхідно уточнювати у місці подання документів. У разі залучення орендодавця з ним має бути проведено узгодження аспектів отримання коштів.

Як і де оформити Додаток мешканьовий у Польщі?

Займаються питанням надання Dodatek mieszkaniowy мери, президенти міст, голови комун. У їх управління, відповідно, і подає заяву особа, яка має право на цю субсидію.

У пакеті документів надаються:

Заява, бланк якої можна 📄 завантажити тут.wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego

Документ, що підтверджує розмір плати за житло, із зазначенням його типу (трудові договори, відомості про доходи від підприємницької діяльності, дані про пенсії, що враховуються, субсидії, допомоги, аліменти тощо). Підтвердження права користування (власність, оренда, суборенда, іпотека, довідка з кооперативу тощо). Відомості про розмір доходу співмешканців за три місяці, що передують подачі. У разі наявності пільг на площі (наприклад, інвалідність) – підтвердження цього факту.

Відповідальна установа може запросити будь-який інший документ, який, на їхню думку, має відношення до справи. Також буде повідомлено про виявлені помилки, брак відомостей та інше, після чого надано час для виправлення.

У деяких випадках впроваджено електронний або поштовий спосіб подання документів. Уточнювати це треба на сайтах населених пунктів або у системі EPUAP.

На який термін призначають Додаток мешкання?

Це ще один не зовсім однозначний момент. З одного боку, термін виплат суворо визначено – 6 місяців. Тобто, кожні півроку потрібно подавати нову заяву. Але з іншого боку, у деяких місцевостях дати подачі суворо визначено. Наприклад, до 31 березня. Це означає, що ті, хто не встиг, зможуть розраховувати на допомогу лише з наступного циклу.

Виплати, як правило, здійснюються щомісяця до 10 числа кожного місяця.

Підсумуємо. Погодьтеся, непростий спосіб. Але і результат непоганий – отримати значну знижку на оплату житла, а отже, і варіант покращити свої житлові умови. На завершення хочемо дати одну пораду, як максимально просто отримати цю субсидію. Прорахуйте, чи підходить ваша ситуація під можливість оформити допомогу за площею та доходом.

Якщо так, зверніться із заявою про його нарахування. При позитивному розгляді чиновники самі все прорахують, а вам залишиться керуватися принципом – скільки не дали, все гаразд!