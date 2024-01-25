Что такое Dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy (жилищное пособие) – это доплата со стороны муниципалитета или польского государства (фонд выплат может меняться, что не имеет значения для получателя) части стоимости расходов на жилье, если жилое помещение соответствует установленным законодательством нормам, а доходы на каждого проживающего ниже указанного лимита.

Важно понимать, что:

Расчет конкретной суммы довольно сложный, а составляющие формул могут изменяться в зависимости от муниципалитета (города, повята и т.д.). Поэтому все дальнейшие расчеты ориентировочны, а точные данные предоставят только в органах местной власти.

Компенсация стоимости аренды рассчитывается не из рыночной цены (не из фактически выплачиваемой суммы), а из стоимости аренды муниципального жилья той же площади в конкретной местности.

Кроме этого, критерий дохода семьи, ниже которого назначается данное пособие, привязан к средней зарплате за предыдущий год. Соответственно, он изменяется ежегодно после официальной публикации необходимых данных.

Условия получения Dodatek mieszkaniowy

Три главных правила для тех, кто может рассчитывать на субсидию по оплате жилья:

Проживание в указанном помещении является законным и приводит к связанным с проживанием расходам. Жилое помещение соответствует критериям, установленным законом для получения пособия. Уровень дохода на каждого члена семьи не превышает установленные лимиты.

Очевидно, что каждый из данных пунктов требует детального пояснения.

Юридические основания для проживания в помещении

Получить субсидию можно только, если вы проживаете в данном помещении на условиях:

Аренды или субаренды (необходимо подтвердить не только право на жилплощать, например, договором аренды, но и факт действительного проживания).

Жильцы имеют т.н. «кооперативное право» (spółdzielcze prawo) на жилье.

На правах собственности, причем как на все здание (например, частный дом), так и на отдельную площадь внутри здания (например, комната или квартира в многоквартирном доме).

Проживающие без правового титула, но в условиях ожидания замены квартиры или очереди на социальное жилье.

Рассчитывать на помощь могут и те, кто обладает более чем одним из перечисленных оснований, но для большинства иностранцев этот аспект неактуален.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Ни отели, ни хостелы, ни общежития для рабочих в данном расчете не участвуют. Однако с последними могут быть варианты, если они имеют соответствующий статус, а их владелец является официальным арендодателем.

Какие жилые помещения могут рассчитывать на субсидию?

В целом нормы для площади жилых помещений для жилищного пособия установлены общие, однако и они могут незначительно колебаться в зависимости от местности. Определяется некая нормативная площадь (параметры, включенные в договор аренды или другой официальный документ), которая не может более чем на 30% превышать площадь, дозволительную для расчета субсидии.

Зависит параметр и от количества одновременно проживающих человек:

Количество жильцов Нормативная площадь, м2 Допустимая для субсидии площадь (нормативная + 30%), м2 1 человек 35 45,5 2 человека 40 52 3 человека 45 58,5 4 человека 55 71,5 5 человек 65 84,5 6 человек 70 91

При большем числе людей, нормативная площадь увеличивается из расчета 5м2 на человека.

Кроме этого, при проживании в жилом помещении инвалида-колясочника или инвалида, требующего отдельное помещение, значение нормативной площади увеличивается на 1м2.

Есть редкие исключения, связанные с планировкой квартир, где нежилые зоны занимают большие площади, когда процент от норматива может составлять не 30%, а 50% и даже 60%. Но эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.

Критерии дохода

Доход рассчитывается на каждого проживающего в домохозяйстве, вне зависимости от родства. То есть учитываться могут и случаи совместного снятия жилья на несколько работников, не имеющих родственных связей. При этом каждый из них должен документально подтвердить свое проживание в помещении, а в зачет пойдут суммарные доходы.

Структура расчета рассчитывается так:

При одном жильце – 40% от средней заработной плате по экономике на год, предшествующий году подаче заявления.

– 40% от средней заработной плате по экономике на год, предшествующий году подаче заявления. При нескольких жильцах – 30% на каждого от вышеуказанной величины.

Доход считается за три месяца, предшествующих дате подаче заявления на Dodatek mieszkaniowy.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом незначительное превышение не лишает права на пособие, но уменьшает его пропорционально. И так вплоть до значения, достигающего 0,5% от средней зарплаты по экономике, меньше которого субсидия не назначается.

При каких доходах можно будет получить Додаток мешканевый в 2024 году?

Средняя зарплата в 2023 году по данным GUS составила 7444,39 злотых. Соответственно, критерий дохода для данного пособия в 2024 году будет:

40% х 7444,39 = 2977,76 злотых для одиноких людей .

. 30% х 7444,39 = 2233,32 злотых для семей, состоящих из более чем одного человека (на каждого).

Еще раз напомним, что в учет берутся три месяца, предшествующие дате подачи заявления.

Архив данных

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Расчет дохода для Dodatek mieszkaniowy в 2023 году Средняя зарплата за предшествующий (2022 год) составляла 6346,15 злотых. Соответственно, получить пособие могут люди, имеющие доход: 6346,15 х 30% = 1903,85 злотых на человека в семье из нескольких человек.

на человека в семье из нескольких человек. 6346,15 х 40% = 2538,46 злотых для одиноких людей. Что касается превышения критерия доходности и пропорционального уменьшения субсидии, то рассмотрим ее на следующем примере: Предположим, средний доход за последние 3 месяца составляет 2003,85 злотых на человека в семье. Таким образом, он превышаете 1903,85 злотых на 100 злотых. Чиновник гмины, например, посчитал, что пособие для данной ситуации составит 190 злотых (как именно назначается сумма выплат, подробно расскажем далее). Эта сумма будет уменьшена на сумму излишка. В конечном итоге заявитель получит: 190 − 100 = 90 злотых.

Что считается доходами?

Под доходом в данном типе расчетов понимаются доходы всех проживающих после вычета затрат на их получение, а также пенсионных взносов, взносов на пенсию по инвалидности и страхования по болезни.

Кроме прочего, учитываться будут: заработная плата, вне зависимости от типа контракта, доходы от предпринимательской деятельности, пособия по безработице, трудовой стаж для выхода и получения еmerytura reemigranta, пенсии, пособия ветеранам, стипендии студентам, алименты, единовременное выходное пособие, юбилейные награды, «тринадцатые» пенсии и зарплаты, пособия из социального фонда, пособия для приемной семьи, другие семейные пособия, субсидии на похороны, пожертвования, доход от продажи движимого и недвижимого имущества, проценты по вкладам, ценным бумагам и др.

Что не относится к категориям доходов?

Не будут браться в расчет (кроме прочего): пособия на двойных сирот, единоразовые и другие пособия, связанные с рождением ребенка, продовольственная помощь, пособия по уходу, единовременные денежные пособия социальной помощи, само пособие на жилье, надбавка за энергию, денежные пособия и материальная помощь для активистов антикоммунистической оппозиции, репрессированных по политическим мотивам, образовательное пособие и пр.

То есть средства, перечисленные на данных основаниях, в зачет общего дохода не входят, и рассчитывать размер субсидии на жилье нужно без их учета.

Некомпенсируемая часть затрат

Есть и такое. Причем эта величина имеет важное значение для вычисления суммы пособия. Существуют установленные в процентах величины от дохода, которые семьи могут тратить на содержание жилья.

После 01.07.21 они составляют:

Один проживающий – 15%.

2 — 4 человека – 12%.

5 и более – 10%.

Еще раз подчеркнем, это очень важный показатель, т.к. именно эта сумма от дохода не компенсируется жилищным пособием. Выплачивается сумма затрат на жилье сверх нее, но не выше 1500 злотых и не более 70% от суммы затрат. Это возможный максимум.

Могут ли иностранцы оформить Додаток мешканевый в Польше?

Могут. Причем по принципу «от обратного». То есть в законе прямо не указано на такую возможность, но нет и запрета или указания, что пособие положено исключительно гражданам. По мнению большинства юристов и экспертов, это означает законное право иностранцев, при выполнении условий, получать Dodatek mieszkaniowy.

Более того, это значит и то, что статус, в котором пребывает иностранец, не имеет значения. Главное, чтобы такое нахождение было легальным. То есть и виза, и карта побыту, и штамп о ее ожидании могут быть таким основанием.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Не выйдет получить пособие при нахождении по безвизовому режиму. Прямого запрета на это нет, однако данные о доходах надо предоставить за предшествующие 3 месяца, а расчет делается на следующие полгода. При нахождении в режиме 90/180 выполнить это условие невозможно.

Могут ли получить жилищную субсидию украинские беженцы?

После вступления в 2022 году в силу Специального закона, защищающего беженцев из Украины, иностранцы, получившие Статус UKR могут рассчитывать и на данный вид пособия. Впрочем, как указывалось выше, получить пособие могут и иностранцы без этого статуса.

Серьезным отличием являются случаи, когда собственники жилья получают за беженцев 40 злотых в день помощи от государства. В таких случаях, как правило, подписывается договор о бесплатном предоставлении жилья. Получить субсидию с такими основаниями украинским беженцам удастся навряд ли.

Размер жилищной субсидии

Если вы еще не запутались от прочитанного, то сейчас будут все шансы. Рассмотрим систему расчета размера жилищной субсидии.

Прежде всего затраты. В них не входят (не подлежат компенсации):

Стоимость газа и электричества.

Налог на недвижимость.

Страхование.

Ежегодные кооперативные взносы.

Оставшуюся часть нужно поделить на составляющие: аренда (если она есть, а речь не идет, например, о собственности) и остальное (коммунальные платежи, административные сборы).

Чтобы хоть немного облегчить понимание, разберем расчет на примере (по нормам, действующим после 01.07.21):

Семья: муж, жена и двое детей проживаю в арендованной квартире 52 кв.м., что меньше допустимого (напомним, нормативная – 55, а максимальная – 71,5 кв.м.) Суммарный доход на всех 4500 злотых или 4500 : 4 = 1125 злотых, что меньше установленного лимита. Значит, семья может рассчитывать на субсидию. Стоимость проживания – 1500 злотых, из них 900 злотых арендная плата и 600 злотых «коммуналка». Стоимость аренды муниципального жилья в этой местности за такую же квартиру 375 злотых. Напомним, именно этот показатель будет взят в расчет, а не рыночные 900 злотых. Соответственно, для расчета будет использовано не 900 + 600, а 375 + 600, т.е. 975 злотых. Допустимые затраты на семью из 4 человек – 12%, т.е. в примере это 4500 х 12% = 540 злотых. Эта сумма не компенсируется. Размер субсидии составит: 975 (расчетная сумма затрат) минус 540 (допустимые затраты) = 435 злотых в месяц.

И, поверьте, это еще один из самых простых примеров. Если учитывать различные превышения площадей и прочие нюансы, шагов расчета станет значительно больше.

Не надо забывать, что пример ориентировочный, т.к. многие показатели в разных населенных пунктах разные. При этом у чиновников имеются специальные программы для подсчета по введенным параметрам, и они справятся с задачей за секунды. Используйте данный пример исключительно для общего представления о размере возможной помощи.

Адресат получения денег

Это еще один непростой момент, имеющий региональные особенности. Саму выплату могут назначить как одному из проживающих в рассматриваемом жилье, так и непосредственно арендодателю, который должен будет брать с арендаторов на указанную сумму меньше.

Этот аспект необходимо уточнять в месте подачи документов. В случае привлечения арендодателя, с ним должно быть проведено согласование аспектов получения средств.

Как и где оформить пособие на жилье в Польше?

Занимаются вопросом предоставления Dodatek mieszkaniowy мэры, президенты городов, главы коммун. В их управления, соответственно, и подает заявление лицо, имеющее право на данную субсидию.

В пакете документов предоставляются:

Заявление, бланк которого можно скачать здесь.wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego

Документ, подтверждающий размер платы за жилье, с указанием его типа (трудовые договоры, сведения о доходах от предпринимательской деятельности, данные об учитываемых пенсиях, субсидиях, пособиях, алиментах и т.п.). Подтверждение права пользования (собственность, аренда, субаренда, ипотека, справка из кооператива и т.д.). Сведения о размере дохода проживающих за три месяца предшествующих подаче. В случае наличия льгот по площади (например, инвалидность) – подтверждение этого факта.

Ответственное учреждение может запросить любой другой, по их мнению, имеющий отношение к делу документ. Так же будет сообщено о выявленных ошибках, нехватке сведений и прочее, после чего предоставлено время для исправления.

В некоторых случаях внедрен электронный или почтовый способ подачи документов. Уточнять это надо на сайтах населенных пунктов или в системе epuap.gov.pl.

На какой срок назначают Додаток мешканевый?

Это еще один не совсем однозначный момент. С одной стороны, срок выплаты строго определен – 6 месяцев. То есть каждые полгода нужно подавать новое заявление. Но с другой стороны, в некоторых местностях даты подачи строго определены. Например, до 31 марта. Это значит, что не успевшие в срок, смогут рассчитывать на пособие только со следующего цикла.

Выплаты, как правило, производятся ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

Заключение

Согласитесь, непростой способ. Но и результат неплох – получить значительную скидку на оплату жилья, а значит и вариант улучшить свои жилищные условия. В завершении хотим дать один совет, как максимально просто получить эту субсидию. Просчитайте, подходит ли ваша ситуация под возможность оформить пособие по площади и доходу.

Если да, обратитесь с заявлением о его начислении. При положительном рассмотрении, чиновники сами все просчитают, а вам останется руководствоваться принципом – сколько ни дали, все хорошо!