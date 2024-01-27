Право на бесплатное лечение зубов в Польше

Лица, застрахованные в Национальном фонде здравоохранения (NFZ), имеют право на бесплатную стоматологическую помощь законодательно установленного объема. Напомним, что застрахованными в NFZ являются плательщики взносов в ZUS, либо лица, имеющие социальное страхование по иным причинам.

В частности, воспользоваться бесплатной стоматологией в Польше могут:

Бесплатная стоматология для детей

Постоянная бесплатная стоматологическая помощь учащимся до окончания средней школы обеспечивается учебным заведением. Если в школе нет стоматологического кабинета, она должна заключить договор на лечение детских зубов с ближайшей поликлиникой, у которой есть контракт с Национальным фондом здравоохранения. Клиники принимают учащихся вне очереди.

Стоматологические автобусы являются дополнительным способом оказания помощи детям. Они особенно актуальны в небольших городах. Информацию о местах остановки дентобуса можно найти на веб-сайте каждого воеводского отделения NFZ.

Как попасть к стоматологу в Польше?

Направление к стоматологу не требуется. Однако в рамках оказания стоматологических услуг, врач общей практики может давать направления к специалистам (например, к хирургу). Лечение зубов и другие бесплатные стоматологические услуги доступны только в клиниках, имеющих соответствующие контракты с NFZ.

Запись осуществляется непосредственно в выбранном лечебном заведении по их правилам и нормам. К сожалению, не каждая из клиник оказывает весь перечень бесплатных стоматологических услуг, да и сам список таких заведений непостоянный. Поэтому необходимо тщательно изучить вопрос непосредственно перед посещением врача.

Существует официальный сервис поиска таких клиник и определения ближайших свободных дат. Найти его можно по этой ссылке. Уверяется, что данные базы обновляются в ежедневном режиме, однако несколько тестовых запросов, проведенных перед публикацией этого материала, дали результаты с датами, которые уже прошли. Соответственно, нельзя утверждать, что система работает безупречно. Вместе с тем найти адреса стоматологий для дальнейшего выяснения деталей там точно можно.

Какие стоматологические услуги покрывает NFZ?

Перечни доступных по NFZ стоматологических услуг огромны – более 200 наименований. С одной стороны, чем больше можно сделать бесплатно, тем лучше для пациента, но с другой – с получением этих услуг существует масса проблем, о которых будет сказано далее более подробно.

Здесь же мы разместим списки услуг зубных клиник NFZ в расширенном формате с небольшими комментариями в случае необходимости. При этом для удобства тех читателей, кому не нужны все эти длинные перечни, уберем их под спойлеры. При необходимости услуг той или иной категории необходимо кликнуть по кнопке под соответствующим заголовком, чтобы развернуть список.

Перечень гарантированных общих стоматологических услуг

В этой категории наибольшее число стоматологических услуг:

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Медицинский стоматологический осмотр, который включает, в том числе, обучение гигиене полости рта. Услуга предоставляется один раз в календарный год.

Контрольный медицинский осмотр. Предоставляется 3 раза в течение календарного года. Беременным и роженицам – не чаще одного раза в квартал.

Консультация специалиста. Услуга включает в себя осмотр врачом-специалистом с краткой письменной оценкой и диагностическими и лечебными показаниями для лечащего врача, без какого-либо сочетания с другими гарантированными услугами.

Проверка жизнеспособности зубов. В услугу входит проверка жизнеспособности зубов с осмотром 3х соседних или противоположных зубов.

Рентгенодиагностика до 2х внутриротовых снимков (техническое получение снимка). Услуга предоставляется до 2 снимков в течение календарного года в совокупности с другими гарантированными услугами, с описанием, внесенным в медицинскую документацию.

Местная анестезия. Услуга предоставляется как самостоятельная анестезия в сочетании с другими гарантированными услугами.

Местная инфильтрационная анестезия. Предоставляется в сочетании с другими гарантированными услугами.

Анестезия внутренней полости рта. Услуга предоставляется в сочетании с другими гарантированными.

Лечение поверхностного кариеса – на каждый зуб. Распространяется и на лечение кариеса начального этапа.

Лечение обнажения и разрыва пульпы – прямое покрытие пульпы.

Лечебная повязка на коренной зуб.

Полное препарирование и реконструкция дефекта зуба на 1 поверхности.

Полное препарирование и реставрация полости на 2-х поверхностях.

Полное препарирование и реконструкция обширного дефекта на 2-х поверхностях.

Полное препарирование и реконструкция обширной полости на 3-х поверхностях.

Трепанация мертвого зуба с заполнением полости.

Девитализация пульпы зуба с заполнением полости.

Витальная экстракция пульпы. Услуга (за каждый корневой канал) детям и подросткам до 18 лет, а также беременным и роженицам оказывается на весь зубной ряд. Лицам старше 18 лет предоставляется за исключением премоляров и моляров.

Экстирпация омертвевшей пульпы зуба. Так же детям и подросткам до 18 лет, а также беременным и роженицам – на весь зубной ряд, а совершеннолетним лицам за исключением премоляров и моляров.

Временное пломбирование корневых каналов. На тех же условиях, что и в двух предшествующих услугах.

Пломбирование корневых каналов. На тех же условиях, что и в трех предшествующих услугах.

Эндодонтическое лечение зуба с 1 пломбированием корневых каналов и гангреной пульпы. Те же условия, что и в четырех предшествующих случаях, однако услуга не распространяется на препарирование и восстановление дефекта коронки зуба.

Удаление зубных отложений с половины зубного ряда. Услуга предоставляется 1 раз в календарный год в пределах всего зубного ряда.

Промывание пародонтального кармана и аппликация препарата. Покрывает каждое посещение.

Лечение поражений на слизистой оболочке полости рта. Покрывает каждое посещение.

Обыкновенный (закрытый) кюретаж в пределах четверти зубного ряда. В услугу не входит соответствующая анестезия и повязка.

Иммобилизация зубов проволочной лигатурой.

Удаление однокорневого зуба. Услуга не включает соответствующую анестезию.

Удаление многокорневого зуба. Так же не включает соответствующей анестезии.

Хирургическое удаление зуба. В услугу входит удаление зуба эндоальвеолярным долблением с использованием бормашин и рычагов. Не включает адекватную анестезию.

Хирургическая обработка небольшой раны до 3-х альвеол с наложением швов.

Наложение хирургической повязки.

Поверхностный, подслизистый или подкожный разрез подлежащего абсцесса, включая дренирование и перевязку. Услуга не включает анестезию.

Временное лечение сломанной челюсти или челюстей.

Репозиция и иммобилизация вывиха нижней челюсти.

Замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом, в том числе простыми гибкими кламмерами в пределах 5-8 отсутствующих зубов В услугу входит дополнение съемным частичным акриловым протезом с использованием гибких элементов, поддерживающих в количестве по индивидуальным показаниям один раз в сутки 5 лет в пределах 5-8 отсутствующих зубов в 1 зубной дуге (ограничение не распространяется на лиц после оперативного удаления краниофациальных опухолей).

Замена отсутствующих зубов бюгельным протезом, в том числе простыми гибкими кламмерами в объеме более 8 зубов. В услугу входит дополнение съемным частичным акриловым протезом с использованием гибких элементов, удерживающих или поддерживающих в количестве по индивидуальным показаниям 1 раз в 5 лет в объеме отсутствующих зубов более 8 зубов в 1 зубном ряду (ограничение не распространяется на лиц после оперативного удаления краниофациальных опухолей).

Обеспечение беззубой челюсти полным съемным протезом на верхней челюсти. Услуга включает обеспечение тотальным акриловым протезом на верхней челюсти, в том числе снятие функционального оттиска 1 раз в 5 лет (ограничение не распространяется на лиц после оперативного удаления черепно-лицевых дефектов, опухоли).

Обеспечение беззубой челюсти полным съемным протезом на нижнюю челюсть. Условия аналогичны предыдущему пункту.

Мероприятия по восстановлению функции или расширению объема съемного протеза (ремонт) в большей степени по слепку. В услугу входит восстановление жевательной функции путем ремонта съемных протезов в большей степени по слепку, один раз в 2 года.

Полная непрямая перебазировка одного протеза, включая формирование края – для верхней челюсти. Услуга предоставляется один раз в 2 года.

Полная перебазировка одного протеза непрямым способом, в том числе функциональное формирование края – для нижней челюсти. Один раз в 2 года.

Адаптационное посещение – распространяется на первые посещения малолетних детей. Услуга предоставляется без привязки к другим гарантированным пособиям. Распространяется на первое посещение детей младшего возраста (до 6 лет).

Профилактическая защита фиссур герметиком — на каждый зуб. Распространяется на фиссуры первых постоянных моляров и предоставляется однократно до 8 лет и фиссур вторых постоянных моляров и предоставляется однократно до 14 лет.

Лакирование зубов четверти зубного ряда. Услуга распространяется на все постоянные зубы и предоставляется не чаще одного раза в квартал — на каждую 1/4 зубного ряда. Предоставляется детям и молодежи в возрасте до 18 лет.

Импрегнация дентина. Услуга касается импрегнации дентина временных зубов — на каждый зуб. Предоставляется детям и молодежи в возрасте до 18 лет.

Лечебная повязка на молочный зуб детям и подросткам до 18 лет.

Витальная ампутация пульпы в зубе с несформированным корнем детям и подросткам до 18 лет.

Витальная ампутация пульпы. Предоставляется в документально подтвержденных случаях детям и молодежи до 18 лет.

Витальное удаление пульпы в зубе с несформированным корнем детям и подросткам до 18 лет.

Экстирпация омертвевшей пульпы зуба с несформированным корнем детям и подросткам до 18 лет.

Ампутация девитализованной пульпы молочного зуба.

Заполнение дефекта коронки молочного зуба. В услугу входит также препарирование дефекта зуба. Детям и молодежи в возрасте до 18 лет.

Полное препарирование и восстановление поврежденного угла резцов постоянных зубов. Охватывает сломанный, поврежденный резцовый угол зуба. Для детей и молодежи до 18 лет.

Косметическое покрытие гипоплазии эмали. Распространяется на постоянные зубы лицам до 18 лет.

Эндодонтическое лечение с пломбированием 2х каналов. В услугу не входит препарирование и восстановление дефекта коронки зуба. Предоставляется детям и подросткам в возрасте до 18 лет, а также беременным женщинам и женщинам в послеродовом периоде.

Эндодонтическое лечение с пломбированием 3х каналов. Условия такие же, как и в предыдущем случае.

Эндодонтическое лечение зуба с пломбированием 2х каналов при гангрене пульпы. Условия те же (дети, беременные, роженицы).

Удаление зубных отложений со всех зубов. Для беременных и рожениц не чаще 1 раза в 6 месяцев, в пределах всего зубного ряда.

Медицинский стоматологический осмотр и диспансерное наблюдение после травмы зуба у детей и подростков до 18 лет. Услуга включает в себя одноразовый стоматологический осмотр после травмы зуба с инструктажем по гигиене полости рта в сочетании со стоматологическими услугами, связанными с посттравматической медицинской помощью, и медицинский осмотр, связанный с травмой зуба, проводимый до 3х раз в течение первых 6 месяцев с момента получения травмы, с внесением описания в медицинскую документацию.

Эндодонтическое лечение зуба с несформированным корнем с использованием материала типа МТА. Услугу оказывает стоматолог-специалист детской стоматологии или специалист консервативной стоматологии с эндодонтией, или стоматолог-специалист детской стоматологии или консервативной стоматологии с эндодонтией.

Рентгенодиагностика до 5 внутриротовых снимков для детей и подростков до 18 лет. В услугу входит техническое фото – до 5 интраоральных снимков в течение календарного года с подготовкой описания анализов и внесением описания фотографий в медицинскую карту пациента. Направляющий врач обязан обосновать необходимость обследования, в том числе количество снимков, в направлении.

Рентгенодиагностика — пантомографическое фото с описанием. Предоставляется детям и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет в обоснованных с медицинской точки зрения случаях, при подозрении на аномалии зубов, поражение костей челюсти или пародонтит, либо при диагностика очагов одонтогенной и неодонтогенной инфекции. В услугу входит выполнение технического фото вместе с подготовкой описания обследования и занесение описания фото в медицинскую карту пациента. Льгота предоставляется один раз в 3 года совместно с другими гарантированными льготами в области стоматологии. Направление выдает стоматолог со специализацией или стоматолог во время обучения по специализации. Направляющий врач обязан обосновать необходимость обследования в содержании направления.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь и далее важно понимать, что «отсутствие соответствующей анестезии» означает, что обезболивание не входит в конкретную услугу, но может быть применено, как отдельная услуга приведенного перечня.

Перечень стоматологических хирургических и пародонтологических услуг

Некоторые услуги в разных категориях перекликаются, но именно так они представлены в нормативно-правовой документации, так как могут относиться к профильному лечению. В данном случае речь идет о следующем:

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Медицинский стоматологический осмотр, в который также входит инструктаж по гигиене полости рта (код ICD-9-CM 23.08). Предоставляется один раз в календарный год.

Медицинский контрольный осмотр. Предоставляется 3 раза в течение календарного года. Беременным и роженицам – не чаще одного раза в квартал.

Консультация специалиста. Услуга включает в себя осмотр врачом-специалистом с краткой письменной оценкой, диагностическими и лечебными показаниями для лечащего врача, без какого-либо сочетания с другими гарантированными услугами.

Проверка жизнеспособности зубов. Входит проверка с осмотром 3х соседних или противоположных зубов.

Рентгенодиагностика до 2х внутриротовых снимков. До 2 фотографий в течение календарного года в совокупности с другими гарантированными льготами, с описанием, внесенным в медицинскую документацию.

Рентгенодиагностика — пантомографическое фото с описанием. Предоставляется один раз в 3 года с описанием, внесенным в медицинскую документацию — совместно с услугами хирургической стоматологии и пародонтологии.

Местная анестезия. Услуга предоставляется как самостоятельная в сочетании с другими гарантированными услугами.

Местная инфильтрационная анестезия. Предоставляется в сочетании с другими гарантированными льготами.

Внутриротовая анестезия. Услуга предоставляется в сочетании с другими гарантированными.

Удаление зубных отложений с половины зубного ряда. Услуга предоставляется 1 раз в календарный год в пределах всего зубного ряда.

Промывание пародонтального кармана и аппликация препарата. Льгота покрывает каждое посещение.

Лечение поражений на слизистой оболочке полости рта. Покрывает каждое посещение.

Обыкновенный (закрытый) кюретаж в пределах 1/4 зубного ряда. В услугу не входит соответствующая анестезия и повязка.

Пластика уздечки, губы и щеки. Эта услуга охватывает уздечку, губу и складки слизистой ротовой полости и преддверия. Услуга не включает соответствующую анестезию и перевязку.

Иммобилизация зубов проволочной лигатурой. В услугу не входит соответствующая анестезия.

Удаление однокорневого зуба. Не включает анестезию.

Удаление многокорневого зуба Не включает анестезию.

Хирургическое удаление зуба. В услугу входит удаление зуба эндоальвеолярным долблением с использованием бормашин и рычагов. Не включает анестезию.

Удаление зуба экстраальвеолярным долблением с созданием слизисто-надкостничного лоскута. Не входит анестезия.

Хирургическое удаление ретенированного зуба.

Хирургическая обработка небольшой раны до 3х альвеол с наложением швов.

Хирургическое лечение большой или сильно загрязненной раны на половине челюсти, включая санацию и наложение швов. Услуга также охватывает нижнюю челюсть.

Остановка массивного кровотечения в ротовой полости перевязкой, прокалыванием сосудов или блокадой. Применяется как отдельная процедура.

Наложение хирургической повязки.

Резекция небольшого узла или опухолевидного образования, фибромы. В услугу входит иссечение небольшого узла, опухолевидного образования, фибромы или взятие биопсии, биопсии кости с получением результатов гистопатологического исследования.

Энуклеация одонтогенной кисты.

Энуклеация камня из протока слюнной железы.

Пластика рото-синусного свища или фистулы — как самостоятельная процедура или как последствие удаления.

Закрытие открытой пазухи при хирургическом удалении зуба. Услуга включает в себя пластику рото-пазух после удаления зуба, выполненную в рамках гарантированных услуг.

Поверхностный, подслизистый или подкожный разрез подлежащего абсцесса, включая дренирование и перевязку. Услуга не включает соответствующую анестезию.

Репозиция и иммобилизация смещенного зуба или группы зубов, включая простую фиксацию к соседним зубам.

Репозиция и иммобилизация сломанного альвеолярного отростка зубом или зубами.

Временное лечение сломанной челюсти или челюстей.

Наложение проволочных (зубных) шин при вывихах, реимплантации или трансплантации зубов, а также шинировании при остеоартрите, пластических операциях или резекциях и шинировании неповрежденной противоположной верхней или нижней челюсти.

Снятие одной шины при замене иммобилизации или после завершения консервативного лечения перелома челюсти.

Репозиция и иммобилизация вывиха нижней челюсти.

Открытый кюретаж в пределах 1/4 зубного ряда. Пособие предоставляется детям и подросткам до 18 лет, а также беременным и роженицам. Преимущество не включает соответствующую анестезию и перевязку.

Гингивоостеопластика детям и подросткам в возрасте до 18 лет. Преимущество не включает соответствующую анестезию и перевязку.

Пластика преддверия рта детям и молодежи до 18 лет. Преимущество не включает соответствующую анестезию и перевязку.

Наложение пародонтальной повязки. Услуга распространяется на каждые 3 последовательных межзубных промежутка. Предоставляется детям и подросткам в возрасте до 18 лет, а также беременным женщинам и женщинам в послеродовом периоде.

Хирургическое обнажение ретинированного зуба с наложением проволочной петли для ортодонтических целей. Услуга выполняется с целью доведения зуба до дуги. Предоставляется детям и подросткам до 18 лет, также распространяется на установку еще одного элемента, позволяющего привести зуб в зубную дугу. Не включает анестезию.

Хирургическое удаление зачатков зубов по ортодонтическим показаниям детям и подросткам до 18 лет.

Резекция верхушки корня переднего зуба. Услуга распространяется на верхние и нижние передние зубы (с 3+ до +3, с 3- до -3). Предоставляется детям и молодежи в возрасте до 18 лет. Не включает анестезию.

Удаление зубных отложений со всех зубов у беременных и рожениц не чаще 1 раза в 6 месяцев в пределах всего зубного ряда.

Медицинский стоматологический осмотр и диспансерное наблюдение после травмы зуба детям и подросткам до 18 лет. Включает в себя одноразовый стоматологический осмотр после травмы зуба с инструктажем по гигиене полости рта в сочетании со стоматологическими услугами, связанными с посттравматической медицинской помощью, и медицинский осмотр, связанный с травмой зуба, проводимый до 3х раз в течение первых 6 месяцев с момента получения травмы, с внесением описания в медицинскую документацию.

Перечень гарантированных услуг в области протезирования

Опять же, некоторые варианты того, как вставить зубы по NFZ, уже упоминались выше. Однако это отдельная категория услуг, и рассматривать их необходимо обособленно.

В этой области доступны следующие услуги:

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Медицинский стоматологический осмотр, который также включает обучение гигиене полости рта. Один раз в календарный год.

Медицинский контрольный осмотр. Три раза в течение календарного года.

Консультация специалиста. Осмотр врачом-специалистом с краткой письменной оценкой и диагностическими и лечебными показаниями для лечащего врача, без какого-либо сочетания с другими гарантированными услугами.

Проверка жизнеспособности зубов с осмотром 3х соседних или противоположных зубов.

Рентгенодиагностика до 2 внутриротовых снимков. Две внутриротовых фотографий в течение календарного года в совокупности с другими гарантированными услугами, с описанием и внесением в медицинскую документацию.

Местная анестезия. Услуга предоставляется как самостоятельная в сочетании с другими гарантированными.

Лечение поражений на слизистой оболочке полости рта. Покрывает каждое посещение.

Замена отсутствующих зубов частичным протезом, в том числе простыми гибкими кламмерами в диапазоне 5-8 отсутствующих зубов. Услуга включает в себя дополнение съемным частичным акриловым протезом с использованием гибких элементов, сохраняющих или поддерживающих в количестве по индивидуальным показаниям один раз в 5 лет в пределах 5-8 отсутствующих зубов в 1 зубной дуге (ограничение не распространяется на людей после оперативного удаления черепно-лицевых опухолей).

Замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом, в том числе простыми гнущимися кламмерами более 8 зубов. В услугу входит дополнение съемным частичным акриловым протезом с использованием гнущихся элементов, поддерживающих или поддерживающих в количестве по индивидуальным показаниям 1 раз в 5 лет в диапазон отсутствующих зубов более 8 шт. в 1 зубной дуге (ограничение не распространяется на лиц после хирургического удаления краниофациальных опухолей).

Обеспечение беззубой челюсти полным съемным протезом на верхней челюсти. Услуга включает обеспечение тотальным акриловым протезом на верхней челюсти, в том числе снятие функционального оттиска на индивидуальной ложке 1 раз в 5 лет (ограничение не распространяется на лиц после оперативного удаления черепно-лицевых опухолей).

Обеспечение беззубой челюсти полным съемным протезом на нижнюю челюсть. Включает предоставление полного акрилового протеза на нижнюю челюсть, в том числе снятие функционального оттиска на индивидуальной ложке 1 раз в 5 лет (ограничение не распространяется на лиц после оперативного удаления черепно-лицевых дефектов). опухоли).

Мероприятия по восстановлению функции или расширению объема съемного протеза (ремонт) в большей степени по слепку. В услугу входит восстановление жевательной функции путем ремонта съемных протезов в большей степени по слепку, один раз в 2 года.

Полная непрямая перебазировка одного протеза, включая формирование края – для верхней челюсти. Предоставляется один раз в 2 года.

Полная непрямая перебазировка одного зубного протеза, включая функциональное формирование края – для нижней челюсти. Один раз в 2 года.

Читатели, предпочитающие знакомиться с нормативной базой в первоисточнике, могут сделать это далее. Обратите внимание, перечни услуг указаны в приложениях к основным нормативно-правовым документам:

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С какими проблемами можно столкнуться при бесплатном лечении зубов?

Речь в данном случае не пойдет о качестве предлагаемых услуг, хотя жалобы на него можно услышать довольно часто. Вместе с тем качество напрямую зависит от конкретной клиники, врача, оборудования, и стоит внимательно ознакомиться с отзывами, прежде чем посещать стоматолога. Здесь укажем на проблемы системного характера.

Количество стоматологических консультаций, проводимых в рамках Национального фонда здравоохранения, уменьшается с каждым годом. В 2015 г. их (консультаций, приемов, а не медицинских учреждений) было около 37 млн., в 2017 г. – 34,5 млн., в 2019 г. – около 32 млн., и всего 26,7 млн. ​​в 2020 г. Хотя регресс в последнем случае во многом обусловлен коронавирусом, общая тенденция очевидна.

В сельской местности ситуация еще хуже – 90% всех стоматологических процедур выполняются в городах (напомним, что по последней переписи населения, в сельской местности проживает 40,1% всего населения Польши). Лечение зубов за пределами крупных агломераций находится в упадке.

Жители Польши все меньше и меньше пользуются гарантированными (бесплатными) услугами в стоматологии. Этому есть несколько причин. Главное, все меньше и меньше стоматологов заключают договоры с NFZ, потому что это перестает быть выгодным из-за низкой оплаты услуг.

Для наглядности — количество стоматологических клиник под эгидой NFZ:

2017 — 11 445;

2018 — 10 352;

2019 — 10 291;

2020 — 9 794;

2021 — 9 263.

Никто из поставщиков услуг не борется за превышение производительности, которое могло быть реализовано за счет высокого спроса на услуги. Стоматологи жалуются, что в таких случаях они оплачивают лечение из своего кармана, т.к. возмещение происходит с большой задержкой.

Фактически многие пациенты отказываются от лечения в рамках NFZ, поскольку осознают ограниченность возможностей получения качественной медицинской помощи. В основном речь идет о нехватке специализированного оборудования, которое в стоматологии имеет большое значение для эффективности проводимой терапии. Те же проблемы относятся и к стоматологическим материалам – их качество является производной от цены.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Современные формы лечения под наркозом, эндодонтические процедуры, в области ортодонтии, не говоря уже об имплантах, винирах, отбеливании зубов, не входят в корзину гарантированных услуг.

Хуже всего обстоит дело со специализированными услугами в области хирургической стоматологии, пародонтологии и протезирования. Специалистов в этих областях так мало, что за них борются клиники, работающие вне сферы NFZ. Ортодонт или пародонтолог, работающий для Нацфонда здравоохранения РП, является исчезающей формой профессиональной деятельности.

Результат этого – огромные очереди. На некоторые бесплатные услуги регистрируются за месяцы и даже годы. Например, предусмотрительные родители стараются записать детей к ортодонту вскоре после рождения, зная, что время ожидания приема может занять несколько лет.

Платная стоматология в Польше

Платными стоматологическими услугами пользуется больше людей, чем бесплатными, предоставляемыми Национальным фондом здравоохранения. К примеру, в первом полугодии 2018 года 53% жителей РП посещали стоматолога или протезиста хотя бы один раз. Подавляющее большинство из них (82%) выбрали частные клиники. Только каждый третий опрошенный (36%) принимал решение об использовании стоматологических услуг NFZ.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что не существует частичной оплаты стоматологических услуг либо платной альтернативы. Например, незаконным будет предложение платного лечения взамен бесплатного удаления зуба. Законодательство РП требует, чтобы услуга была либо полностью платной, либо абсолютно бесплатной (из вышеуказанных перечней).

Сложно указать точную стоимость коммерческих стоматологических услуг в Польше, так как в каждой клинике они могут отличаться, а инфляционные процессы заставляют расценки колебаться достаточно часто.

Далее будут предоставлены ориентировочные расценки по данным издания Interia на начало 2024 года:

Сколько стоит обследование 100 – 150 злотых Сколько стоит удалить зуб 200 – 400 злотых за коренной зуб (обычная процедура); 300 — 500 злотых с разрезанием десны; 600 — 1000 злотых за удаление ретенированного зуба. Сколько стоит вставить зуб 1200 – 1500 злотых за одну корону Сколько стоит запломбировать зуб 200 – 300 злотых Сколько стоит вылечить зуб (корневые каналы) 600 – 1200 злотых за зуб Сколько стоит удаление зубного камня 200 – 300 злотых

Стоит добавить, что анестезия оплачивается отдельно: от 25 до 50 злотых, а под понятие «вставить зуб» может подпадать широчайший комплекс услуг, увеличивающий указанные стоимости в разы.

Цены зависят от многих факторов, в том числе от географии расположения. Дороже всего в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Познань и Гданьск. Несколько более низкие цены на стоматологическую консультацию предлагают кабинеты в Белостоке, Люблине, Быдгоще и Ольштыне.

Отдельного внимания заслуживает вопрос исправления зубов с помощью брекетов. Эта процедура всегда платная, и может обойтись в несколько тысяч злотых суммарно.

Заключение

В Польше существует более 200 наименований стоматологических услуг, которые могут быть предоставлены бесплатно в рамках NFZ. Однако их качество, и прежде всего время ожидания, могут заставить человека обратиться к платным стоматологам.

Чтобы понять, сколько стоит вылечить или вырвать зуб в Польше и т.п. необходимо обращаться непосредственно в клиники и уточнять этот вопрос. Однако в таких ситуациях надо подготовиться к довольно крупным расходам.