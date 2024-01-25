Предупреждение

Эта статья содержит данные об ориентировочных ценах на брекеты и элайнеры, а также на связанные с ними процедуры. Здесь не будут рассматриваться медицинские аспекты данного вопроса: показания и противопоказания, медицинская необходимость и побочные эффекты, вопросы выбора конкретного устройства и отличие видов, типов и т.п. – все эти нюансы необходимо решать со стоматологом при консультации.

Кроме этого, цены на данные операции одни из самых подвижных, в первую очередь реагирующих на инфляционные процессы. Поэтому расценки будут корректироваться со временем, но точную информацию в любом случае можно получить исключительно у ортодонта.

Можно ли установить брекеты / элайнеры по NFZ?

Взрослым лицам компенсации от Национального фонда здравоохранения Польши не предполагается.

Что касается детей, то компенсирован может быть только съемный ортодонтический аппарат и только для лиц моложе 12 лет. Постоянное оборудование не компенсируется никому.

Из чего состоит цена брекетов / элайнеров?

Цены – и на оборудование, и на услуги – зависят от многих факторов, в том числе от места расположения клиники и ее уровня, престижности, опыта медицинского персонала.

Однако значение имеют и параметры, прямо связанные с типом выбранного лечения, в частности, в общую стоимость ортодонтического лечения несъемными аппаратами входит:

тип используемых брекетов / элайнеров, к примеру, аппарат может быть металлическим, эстетическим, безлигатурным;

количество последующих посещений (отдельно оплачивается каждый визит к врачу);

получение ортодонтических оттисков, сканирования зубов, панорамный рентген (далее будет называть эту операцию просто «снимок»);

цефалометрический анализ;

стоимость экстренных визитов (при необходимости);

стоимость снятия брекетов / элайнеров.

Конечно гонорар стоматолога зависит от его опыта, престижности и других параметров, но мы будем использовать усредненные данные.

Сколько стоит поставить брекеты / элайнеры в Польше?

Рассмотрим несколько примеров, однако нужно четко понимать ориентировочность этих данных, так как цены могут отличаться не только в зависимости от города, но и в разных клиниках одного населенного пункта.

Стоимость брекетов

Указана стоимость за одну дугу брекетов в зависимости от их типа. Как видно, не в каждом городе можно найти все виды устройств. Это не означает, что их однозначно нет – это говорит о том, что в момент снятия данных обнаружить эти типы брекетов не удалось.

Стоимость двух дуг чаще всего получается путем прямого умножения указанных расценок на два, однако в некоторых клиниках предлагаются скидки при одновременном использовании двух дуг.

Город Металлические (metalowy), zł Кристалические (kryształowy), zł Керамические (ceramiczny), zł Самолигатурные (samoligaturujący), zł Фарфоровые (porcelanowy), zł Wrocław 2200 3000 — — — Chojnice 1800 2500 — — — Warszawa 2500 — 2800 3000 — Pruszcz Gdański 2400 3630 — — 3630 Poznań 2500 — — — — Trzcianka 2000 — — — — Skierniewice 1800 3000 — — 2500 Zielona Góra 1800 — — — 2600

Еще раз подчеркнем – речь в таблице выше идет только о стоимости самих брекетов.

Пример полного расчета затрат на одну дугу брекетов

В примерах рассмотрим усредненную стоимость, но добавим еще дополнительные виды брекетов – более дорогие, но очень популярные Damon. Под «эстетичными» будем понимать отличные от металлических (выглядящие более эстетично).

Металлические, zł Эстетические, zł Металлические Damon, zł Эстетические Damon, zł Установка брекетов на 1 дугу 2500 3500 4000 4500 Продолжительность лечения 2,5 года Стоимость каждого повторного визита 200 200 250 250 Частота проверок (общее число визитов) Примерно каждый месяц (30 визитов) Затраты на визиты к врачу 6000 6000 7500 7500 Снимок 350 350 450 450 Ретенционное устройство 600 Итого (злотых) 9450 10450 12550 13050

Пример полного расчеты для двух дуг брекетов

Ортодонтическое лечение одной зубной дугой проводится редко и только в клинически обоснованных случаях. Подобные ситуации чаще всего возникают у пациентов, которые в прошлом лечились брекетами и имеют рецидив дефекта.

Значительно чаще приходится использовать две дуги, что, соответственно, увеличивает стоимость самих брекетов, снимков и визитов к врачу.

Металлические, zł Эстетические, zł Металлические Damon, zł Эстетические Damon, zł Установка брекетов на 1 дугу 5000 7000 8000 9000 Продолжительность лечения 2,5 года Стоимость каждого повторного визита 250 250 300 300 Частота проверок (общее число визитов) Примерно каждый месяц (30 визитов) Затраты на визиты к врачу 7500 7500 9000 9000 Снимок 500 500 700 700 Ретенционное устройство 1200 Итого (злотых) 14200 16200 18900 19900

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Итак, можно подвести промежуточные итоги. Полная стоимость лечения с помощью брекетов может обойтись в суммы от 9500 до 20000 злотых.

Сколько стоят элайнеры в Польше?

Элайнеры значительно дешевле в изготовлении, однако должны производиться по данным конкретного человека каждый раз после произошедших изменений.

Иногда врач может лечить одну дугу несъемной брекет-системой, а другую элайнером. Это решение принимает лечащий стоматолог.

Для ориентира можно сказать, что полное лечение элайнерами может обойтись в суммы от 6000 до 12000 злотых, в зависимости от продолжительности процедур.

Можно ли оплатить в рассрочку?

Это зависит от правил выбранной клиники, но в большинстве случаев рассрочка предлагается.

Вариантов очень много, например, мы нашли и 0% на 24 месяца, и случаи, где суммарная переплата (см. что такое RRSO?) приближалась к 50% в год.

Заключение

Мечта иметь красивые зубы может так и остаться мечтой, если средств для ее исполнения не хватает. Однако и предложения различных рассрочек, кредитов и т.п. стоит сначала детально проанализировать. Иногда взять кредит в польском банке оказывается дешевле, чем использовать предложения стоматологических клиник.

В любом случае – первичным является забота о здоровье, а уже потом красота и возможности следовать ее требованиям.