Что относится к биометрическим данным?

Биометрические данные — это особый тип персональных данных, касающихся физических особенностей человека и позволяющих однозначно его идентифицировать.

К биометрическим данным относятся, например, отпечатки пальцев (именно их чаще всего и подразумевают, говоря о «биометрии»), изображения сетчатки глаза или лица. Случаи, в которых работодатель имеет право обрабатывать биометрические данные сотрудников, регулируют Положения Общего регламента ЕС по защите данных и Трудового кодекса РП.

К каким типам договоров относятся данные нормы?

Тут возникает первый вопрос: если параметры обработки биометрических данных работников определены Трудовым кодексом Польши, то относятся ли эти положения к лицам, работающим по гражданско-правовым контрактам (умовам злецения и умовам о дзело), или только к умовам о праце?

Положения art.221b Kodeksu pracy (далее, k.p.), о которой и пойдет речь далее, имеет отсылку к ust.1, art.9 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), распространяющей свои положения на все случаи обработки персональных данных. Соответственно, данная норма так же будет регулировать все возможные ситуации на работе, в том числе и при гражданско-правовых договорах.

Когда работодатель может обрабатывать биометрические данные?

Биометрические данные работника или кандидата на работу могут обрабатываться работодателем только в случаях, строго определенных в ust.1, art.221b k.p. Трудовой кодекс РП допускает такую обработку, но при строгом выполнении одновременно двух условий:

Основанием для обработки биометрических данных может быть только согласие работника или кандидата на трудоустройство. Передача биометрических данных происходит по инициативе работника или лица, претендующего на работу.

То есть законным будет только использование биометрических данных работника / кандидата, которые он сам захотел предоставить. На практике бывает достаточно письменного (в том числе в электронном варианте) согласия. Однако законодательство не устанавливает точных форм такого разрешения, поэтому суды принимают и устное согласие, если сторона в состоянии доказать, что оно было дано (например, с помощью свидетельских показаний).

Биометрические данные для доступа к информации и помещениям

Все было бы просто, если бы нормы art.221b k.p. ограничивались первой частью. Однако ust.2 той же статьи допускает обработку биометрических данных работника и без инициативы и его согласия, в случаях, когда предоставление таких данных необходимо для контроля доступа к:

особо важной информации, разглашение которой может нанести ущерб работодателю, или

помещениям, требующим особой защиты.

В таких ситуациях работодатель имеет право потребовать от работника предоставить биометрические данные, а работник обязан их предоставить.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Самое сложное в этой ситуации – определить действительную необходимость таких защитных мер. Законодательство отдает это на откуп работодателю. Суды, мягко говоря, выносят очень разноплановые решения, в каждом случае исходя из нюансов дело. Все сходятся только в одном – ситуации, когда работодатель может требовать биометрию, должны быть исключительными. Поэтому, к примеру, допуск в столовую по отпечаткам будет признан незаконным, но в любом производственном помещении такой контроль возможен, так как может быть обусловлен коммерческой тайной. Аналогично, например, и с доступом к смартфону, который выдали на работе – это может быть биометрический способ.

Что будет, если работник откажется предоставить отпечатки?

Отсутствие согласия на обработку биометрических данных или его отзыв не может быть основанием для невыгодного отношения к кандидату или работнику, и не может привести к каким-либо негативным последствиям для них (ust.2, art.221a k.p.). Отсутствие согласия или его отзыв не могут, в частности, служить основанием, оправдывающим:

отказ в приеме на работу;

расторжение договора, в том числе расторжение трудового договора без уведомления.

Однако это относится только к общим случаям. В исключительных ситуациях – ust.2, art.221b k.p. (доступ к важной информации и / или помещениям) – работник обязан предоставить биометрические данные работодателю, поэтому отказ может повлечь за собой негативные последствия.

В частности, отказ предоставить биометрические данные работодатель может рассматривать как нарушение основных обязанностей работника, что может повлечь за собой расторжение трудового договора без предупреждения (дисциплинарное увольнение).

Заключение

Требование предоставить биометрические данные работодателю обоснованы только в исключительных случаях, а во всех прочих предоставление, например, отпечатков пальцев, может быть осуществлено только с разрешения работника (кандидата) и по его инициативе.

На практике исключительность ситуации определяет работодатель, и доказать обратное бывает очень сложно. Поэтому подобные вопросы, если они принципиальны для кандидата / работника, стоит выяснять у работодателя заранее.