Что такое врачебная ошибка в Польше?

в больнице любого типа (включая психиатрические или санаторно-курортные лечебницы) в связи с оказанием медицинских услуг, финансируемых из государственных средств, в том числе в рамках гарантированных услуг от Врачебной ошибкой, или, согласно польской терминологии, медицинским происшествием (zdarzenia medyczne) – является событие, произошедшиелюбого типа (включая психиатрические или санаторно-курортные лечебницы) в связи с оказанием медицинских услуг, финансируемых из государственных средств, в том числе в рамках гарантированных услуг от Национального фонда здравоохранения Польши (NFZ).

Компенсация за zdarzenia medyczne выплачивается из специального Фонда компенсации медицинских инцидентов Польши (Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych), созданного при Уполномоченном по правам пациентов РП (Rzeczniku Praw Pacjenta). Последний инициирует, а Министерства здравоохранения Польши утверждает в своем Постановлении, размеры компенсаций за врачебную ошибку.

Какие бывают врачебные ошибки?

Компенсация полагается пациенту больницы с договором с Национальным фондом здравоохранения, ставшему жертвой медицинского происшествия. Согласно Закону, zdarzenia medyczne будет признано событие, произошедшее во время оказания или в результате оказания или неоказания медицинских услуг, имеющее как минимум одно из следующих последствий:

инфицирование больного биологическим возбудителем;

причинение вреда телу или здоровью пациента;

смерть пациента.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важным условием является высокая вероятность избежать этих негативных последствий, если бы медицинская услуга была оказана в соответствии с современными медицинскими знаниями или если бы был использован другой доступный диагностический или терапевтический метод, за исключением случаев, когда были предсказуемы нормальные последствия использования метода, на который пациент дал согласие (т.е. возможные осложнения).

Кому и как выплачивается компенсация за медицинское происшествие?

При определении размера компенсации, кроме данных установленных Постановлением Минздрава РП, учитываются следующие факторы:

В случае телесного повреждения или расстройства здоровья, или заражения биологическим возбудителем, учитывается характер последствий для здоровья и степень симптоматики, возникшей в результате врачебной ошибки, в том числе обременительность лечения, ущерб здоровью и ухудшение качества жизни. В случае смерти пациента — нахождение в браке на момент смерти пациента, нахождение в родстве, нахождение в отношениях усыновления, нахождение в совместном проживании, а также возраст лица, претендующего на получение пособия, и возраст умершего пациент.

Каждая из этих категорий относится к конкретным обстоятельствам, которым были присвоены определенные суммы. Они будут суммироваться, исходя из того, что общий размер компенсационного пособия в случае смерти не может быть более 300000 злотых, по ущербу здоровью не может быть выше 100000 злотых, а по неудобствам лечения и ухудшению качества жизни — не может быть выше 50000 злотых.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом в случае смерти пациента размер компенсационного пособия определяется с учетом отношений между умершим пациентом и лицом, имеющим право на это пособие (родственник первой степени родства, супруг, лицо, находившееся в совместном жительстве, дети, в том числе усыновленные) и возраст умершего пациента и уполномоченного лица.

Размер компенсации за медицинское происшествие

Как уже отмечалось, размер компенсации зависит от последствий ошибки. В частности, за причиненные неудобства при лечении:

Госпитализация: от 7 дней до 14 дней – 5000 злотых, от 15 дней до 90 дней – от 6 000 злотых до 36000 злотых, более 90 дней – 38000 злотых (пропорционально сроку госпиталицзации).

Операция под общим наркозом: 12000 злотых.

Операция под регионарной, внутривенной, эпидуральной или спинальной анестезией: 8000 злотых.

Иной, чем хирургическое вмешательство, метод лечения или диагностики, представляющий повышенный риск: 4000 злотых.

Госпитализация в отделение интенсивной терапии или интенсивная медицинская помощь от 3 до 7 дней – 3000 злотых, от 8 дней до 30 дней – 6000 злотых, более 30 дней – 10000 злотых.

Трансплантация сердца, легких, печени, поджелудочной железы или почки: 40000 злотых.

Проведение заместительной почечной терапии: 25000 злотых.

Желудочно-кишечная стома: 15000 злотых.

Стома мочевых путей: 15000 злотых.

Парентеральное питание или кормление через зонд дольше 14 дней: 8000 злотых.

Изоляция пациента на срок более 10 дней: 2000 злотых.

Другое существенное обременительное лечение: 5000 злотых.

Размер компенсационного пособия при ухудшении качества жизни:

Неспособность жить самостоятельно: 40000 злотых.

Инвалидность: значительной степени – 30000 злотых, средней степени – 20000 злотых, легкой степени – 10000 злотых.

Необходимость постоянного ухода и помощи со стороны других людей: 12000 злотых.

Невозможность начать или продолжить обучение (возраст до 25 лет): 15000 злотых.

Утрата способности иметь детей: возраст до 40 лет – 25000 злотых, 40-50 лет – 8000 злотых.

Значительное ограничение половых функций: 20000 злотых.

Нетрудоспособность: 20000 злотых.

Значительное ограничение возможности выполнять социальные или семейные роли: 8000 злотых.

Другое существенное ухудшение качества жизни: 5000 злотых.

Особым образом рассматривается компенсационное пособия в случае смерти пациента. Если возраст умершего – до 18 лет, то учитывается (как и в прочих случаях) лицо, претендующее на компенсационное пособие:

Ребенок (здесь и далее, как собственный, так и усыновленный) до 18 лет – 100000 злотых.

Старше 18 лет: нет компенсации.

Родитель, усыновитель: 100000 злотых.

Супруг, лицо, проживающее совместно: 80000 злотых.

Если возраст умершего от 18 до 24 лет, а лицо, претендующее на получение компенсационного пособия:

Ребенок до 18 лет: 100000 злотых.

Ребенок старше 18 лет: нет компенсации.

Родитель, усыновитель: 70000 злотых.

Супруг, лицо, проживающее совместно: 80000 злотых.

Возраст умершего от 25 до 45 лет:

Ребенок до 18 лет: 80000 злотых.

Ребенок старше 18 лет: 40000 злотых.

Родитель, усыновитель: 50000 злотых.

Супруг, лицо, проживающее совместно: 60000 злотых.

Возраст умершего от 46 до 65 лет:

Ребенок до 18 лет: 50000 злотых.

Ребенок старше 18 лет: 30000 злотых.

Родитель, усыновитель: 40000 злотых.

Супруг, сожительствующее лицо: 40000 злотых.

Возраст умершего – старше 65 лет:

Ребенок до 18 лет: 30000 злотых.

Ребенок старше 18 лет: 20000 злотых.

Родитель, усыновитель: 20000 злотых.

Супруг, лицо, проживающее совместно: 25000 злотых.

Полный текст соответствующего Постановления Минздрава Польши можно увидеть далее:

Куда обращаться в случае врачебной ошибки?

Компенсация по умолчанию не выплачивается, то есть процесс должно инициировать заинтересованное лицо.

Воеводская комиссии по вынесению решений по медицинским происшествиям

Данные комиссии (Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych) находятся при воеводских ужендах. Это органы, рассматривающие претензии в связи с медицинскими инцидентами в больницах и принимающие решения о возникновении такого события. Именно они позволяют получить компенсацию в гораздо более короткие сроки, чем в случае судебного дела (см. далее).

Подать заявление в комиссию могут:

пациент или его законный представитель;

наследники, в случае смерти пациента.

Заявление должно быть подано в течение 1 года со дня, когда заявителю стало известно о врачебной ошибке, но не позднее чем через 3 года от произошедшего инцидента. В случае смерти пациента этот срок приостанавливается до дня завершения наследственного производства.

Готовые формы заявлений доступны на сайте или в штаб-квартире каждого воеводского управления. Однако строгих бланков не существует, и составить заявление можно самостоятельно, обязательно включив в документ:

Данные пациента: имя и фамилия, дата рождения, PESEL и номер документа, удостоверяющего личность.

Имя и фамилия законного представителя, если он подает документы.

Имена и фамилии всех наследников (при их наличии).

Указание, кто из наследников представляет остальных в производстве в воеводской комиссии по рассмотрению медицинских дел.

Адрес доставки корреспонденции.

Сведения о медицинском учреждении, в ведении которого находится больница.

Адрес больницы.

Обоснование заявления: подробно опишите, что является предметом заявления, какой эффект и ущерб причинило данное медицинское происшествие (врачебная ошибка).

Указание на то, является ли предметом заявления инфекция, телесное повреждение, расстройство здоровья или смерть пациента.

Предложение о размере компенсаций, не превышающем максимального размера пособия (компенсации и компенсации).

Доказательства, обосновывающие указанные в заявлении обстоятельства (например, представление медицинской документации), а также любые другие материалы, которые могут помочь Комиссии в решении.

Решение, подтверждающее приобретение наследства в случае смерти пациента, и доверенность на представление интересов остальных наследников, если заявление подано хотя бы одним из них.

Подтверждение оплаты регистрационного сбора в размере 200 злотых.

Пошлина выплачивается на счет конкретного воеводского управления (нужно уточнять реквизиты непосредственно перед платежом на сайте воеводства или непосредственно в выбранной комиссии).

Заявление подается в воеводстве, где находится больница.

Еще несколько слов о расходах. Кроме регистрационного сбора в 200 злотых могут возникнуть транспортные затраты, а также платными могут быть некоторые медицинские экспертизы, заключения. В случае принятия отрицательного решения расходы по разбирательству в комиссии несет заявитель. При положительном решении затраты будут компенсированы медицинским субъектом, управляющим больницей.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Если решение положительное и заявитель согласен с предложенной суммой компенсации, то возможность дальнейшего судебного разбирательства аннулируется. Обращаться в суд можно только при несогласии с принятым решением или суммой выплат.

Предлагаем также ознакомиться с официальной инфографикой по данному вопросу.

Можно ли засудить врача за неправильное лечение?

Обращение в суд происходит в порядке гражданского иска. Иск подается к медицинскому заведению, а не конкретному врачу.

Иск подается в суд, обладающий юрисдикцией по месту нахождения ответчика. Напомним, что районные суды рассматривают дела, стоимость которых не превышает 75000 злотых. При иске на большую сумму, заявление подается в окружной суд.

До обращения в суд истец может подать письменный запрос на мировое соглашение. В таком случае необходимо обратиться к директору учреждения с письменным заявлением о компенсации за врачебную ошибку. Факт попытки «разойтись миром», даже если это не принесет успеха, нужно задокументировать и использовать в суде.

Как доказать, что врач совершил ошибку?

В делах о врачебной халатности наиболее важным доказательством является заключение назначенного комиссией или судом медицинского эксперта. Именно его заключение должно доказать, произошла врачебная ошибка или нет.

Поэтому крайне важно собрать все имеющиеся документы, факты, доказательства. Не стоит и забывать, что кроме гражданского иска к медицинскому учреждению, в некоторых случаях может быть инициировано уголовное дело против непосредственно врача, если в его действиях есть состав преступления.

Заключение

Конечно, лучше никому и никогда не сталкиваться с врачебными ошибками. Но если инцидент все же произошел, нужно знать свои права, в том числе размер и способ получения компенсаций.

Еще раз напомним, что комиссии в каждом воеводстве свои. Уточнять детали необходимо непосредственно в этих учреждениях.