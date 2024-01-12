Как получить направление в детский санаторий?

Направление (skierowanie) в санаторий от Национального фонда здоровья (NFZ) на ребенка оформляется так же, как и на взрослого человека. Выдать его пациенту может врач, имеющий договор с NFZ (чаще всего семейный врач), который затем отправляет документ в соответствующее отделение Национального фонда здоровья.

Электронное направление

Что касается самого направления в санаторий от врача, то с 1 июля 2023 года в Польше этот документ выдается пациентам в электронном виде (e-skierowanie). Благодаря этому решению процесс оформления на санаторно-курортное лечение становится более прозрачным и эффективным, а также удобным для самого пациента.

Электронное направление автоматически отправляется в соответствующее отделение NFZ в момент выдачи. Поэтому пациенту не придется следить за приемами и специально приносить бумажную распечатку. Благодаря такой автоматической регистрации процесс прохождения медицинских формальностей становится быстрее и эффективнее, а также минимизируется риск потерять важный документ.

После регистрации в системе skierowanie рассматривает специалист по бальнеоклиматологии и физической медицине NFZ, оценивая обоснованность такого направления. У него есть 30 дней на то, чтобы дать пациенту право на лечение или отклонить его направление по медицинским показаниям. При этом срок отсчитывается с момента регистрации направления в системе.

Когда используются бумажные направления?

Однако в определенных ситуациях по-прежнему используются бумажные направления. Например, если skierowanie касается санаторно-курортного лечения за пределами страны или у врача по каким-то причинам нет доступа к Интернету, а значит и к системе электронного здравоохранения.

Далее предлагаем посмотреть образец направления на санаторно-курортное лечение / реабилитацию:

Как проверить свою очередь?

Отследить статус и информацию о поездке в санаторий можно онлайн:

На сайте NFZ. В системе IKP. В приложении mojeIKP.

Там будут указаны:

примерное время ожидания,

место в очереди на получение направления,

дата и место лечения,

название санатория и его адрес.

Если необходимость санаторно-курортного лечения подтвердится, тогда останется только дождаться своей очереди. Причем в случае отправки ребенка в санаторий период ожидания будет гораздо меньше, чем у взрослых, и обычно он не превышает 3 месяцев. Это связано с тем, что за такой услугой обращается меньшее количество граждан (в последние годы всего около 6-7 тысяч направлений в год).

Какие очереди в 2024 году?

На длительность ожидания влияют различные факторы, среди прочего:

количество мест в санаториях;

количество пациентов в очереди в конкретном воеводстве;

состояние здоровья пациента;

количество отмен.

Примерное время ожидания в отдельных воеводствах на начало 2024 года следующее:

Силезское — 12 месяцев;

Любушское — 11 месяцев;

Малопольское — 11 месяцев;

Мазовецкое — 11 месяцев;

Опольское — 10 месяцев;

Нижнесилезское — 9 месяцев;

Лодзинское — 9 месяцев;

Свентокшиское — 9 месяцев;

Великопольское – 9 месяцев;

Подкарпатское — 8 месяцев;

Поморское — 8 месяцев;

Куявско-Поморское — 7 месяцев;

Западно-Поморское – 7 месяцев;

Подляское — 6 месяцев;

Люблинское — 4 месяца;

Варминско-Мазурское – 3 месяца.

Еще раз обращаем внимание, что речь идет о среднем времени. Оно может быть сокращено, исходя из субъективных факторов конкретного человека.

Продолжительность санаторно-курортного лечения

Продолжительность пребывания в санатории определяется врачом, но, как правило, оно не может превышать следующие параметры:

Пребывание ребенка в санатории длится 27 дней и бесплатно.

Срок пребывания в санатории-курорте составляет 21 день. Проживание ребенка бесплатное, проживание взрослого частично платное.

Пребывание в санаторно-курортной больнице для санаторно-курортной реабилитации длится 28 дней и является бесплатным.

Пребывание в санаторно-курортном учреждении для санаторно-курортной реабилитации длится 28 дней и является частично оплачиваемым.

Амбулаторное санаторно-курортное лечение для взрослых и детей длится от 6 до 18 дней.

В некоторых специфических ситуациях, в индивидуальном порядке, могут быть установлены другие периоды пребывания.

Сопровождение ребенка и расходы

Оздоровительная поездка для детей, оформленная через NFZ, совершенно бесплатна.

Малых детей в возрасте 3-6 лет, если это не стационарное лечение, должен сопровождать законный опекун, которому необходимо будет взять отпуск на период оздоровления. При чем нет обязательного требования, что с ребенком нужно быть именно родителям. Поэтому в санаторий совершенно спокойно может поехать дедушка или бабушка.

Вместе с тем опекун должен будет самостоятельно покрывать все расходы на свое пребывание в санатории. Кроме того, НФЗ не возмещает и транспортные траты для приезда и отъезда в лечебное заведение. Важно отметить, что в течение стандартного 21-дневного пребывания опекуны могут меняться.

Детей старше 6 лет в санаторий обычно отправляют без опекуна. Однако в случае необходимости ребенка может сопровождать кто-то из родственников, но в этом случае это тоже оплачивается в полном объеме дополнительно.

Консультант Ярослав Стецюн Парадокс системы здравоохранения Польши состоит в том, что если и ребенок, и опекун получают официальные направления на санаторно-курортное лечение, то NFZ не имеет возможности направить их в одно и то же место.

Кроме того, отправить ребенка в санаторий можно и без направления, в частном порядке, но такая опция доступна только на платной основе и в этом случае NFZ не вернет родителям ни копейки. Многие семьи, которые имеют достаточные финансовые возможности, выбирают этот вариант просто как форму времяпрепровождения на отдыхе с дополнительными лечебными преимуществами.

Стоимость сопровождения взрослого

Министерство ежегодно устанавливает максимальные расценки, выше которых с сопровождающих не могут брать за проживание. Цены зависят от времени года:

I сезон : октябрь-апрель.

: октябрь-апрель. II сезон: май-сентябрь.

На 2024 год установлены следующие максимальные расценки:

Тип санатория Дневная ставка с 1 октября по 30 апреля, зл. Дневная ставка с 1 мая по 30 сентября, зл. Одноместный номер с отдельным санузлом 32,60 40,90 Одноместный номер-студия 26,10 37,40 Одноместный номер без отдельного санузла 24,90 33,20 Двухместный номер с отдельным санузлом 19,50 27,30 Двухместный номер-студия 16,30 24,90 Двухместный номер без отдельного санузла 14,20 19,50 Общий (многоместный) номер с отдельным санузлом 12,50 14,80 Общий номер-студия 11,90 13,60 Общий номер без отдельного санузла 10,60 11,90

Можно ли самостоятельно выбрать время отъезда?

Как и в случае с отправкой в санаторий взрослого, такая опция недоступна для детей. Хотя из-за относительно короткого времени ожидания можно приблизительно рассчитать время предполагаемого выезда. Вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что для детей школьного возраста предусмотрено обучение в санатории, поэтому дата в принципе может быть любой. Однако учащиеся старшой школы (szkoła ponadpodstawowa) не имеют такой привилегии и должны приезжать на оздоровление в свободные от учебы даты и во время каникул.

В санатории дети школьного возраста, как правило, получают оценки по отдельным предметам и поведению, а также им обеспечивается сопровождение и досуг в свободное от учебы и лечения время.

Что необходимо взять в санаторий для детей?

Пребывание в санатории требует ряда приготовлений. Прежде всего, ребенку следует подготовить необходимые документы:

ученический билет (legitymacja szkolna);

справку из учебного заведения ребенка со списком неполных оценок, на основании которой будет рассчитываться время пребывания в санаторной школе.

Детские санатории системы NFZ оказывают ежедневную медицинскую помощь постояльцам. Однако, если ребенок в силу своего состояния здоровья постоянно принимает какие-либо специализированные лекарства, возможно, потребуется упаковать в чемодан соответствующие препараты.

Что касается одежды, то собираясь в санаторий, следует обращать внимание на сезон и особенности климата той местности, где ребенок будет находится 3 недели. Нужно также помнить, что гардероб для лечения немного отличается от повседневного, но это не типичный больничный наряд. Поэтому главное условие – одежда должна быть удобной и комфортной для отдыха, прохождения лечебных процедур и возможных манипуляций.

Каждый ли ребенок может поехать в санаторий на лечение?

Как и в случае со взрослыми, ребенок должен быть мобильным, самостоятельным и старше 6 лет (если приезжает на санаторно-курортное лечение сам). К противопоказаниям относятся такие диагнозы, как глубокая степень умственной отсталости, значительное недоразвитие интеллектуальной функции при синдроме Дауна, а также эпилепсия, врожденные пороки, ограничивающие функции организма или органов.

В случае детей, требующих особого ухода (слепых, глухих), даже если они старше 3-6 лет, их должен обязательно сопровождать опекун. Противопоказанием для поездки также является наличие любых гнойных поражений на коже ребенка.

Какие санатории предлагают отдых для детей?

Детские санатории действуют во многих городах Польши. Хотя все больше и больше лечебных учреждений отказываются от сотрудничества с Национальным фондом здравоохранения или приостанавливают его, особенно в случае оздоровления детей в возрасте 3-6 лет, так как существует проблема нехватки персонала.

Большинство из санаториев имеют специфическую направленность и занимаются лечением конкретного заболевания.

Так, дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут поехать в:

Пройти курс лечения от ревматических заболеваний и болезней системы кровообращения можно в санаториях таких городов:

Заболевания органов дыхания лечат в здравницах:

Czerniawa-Zdrój,

Rabka-Zdrój,

Wieliczka (не является лечебным учреждением, но входит в список объектов с условиями для санаторно-курортного оздоровления),

Kołobrzeg,

Szczawno-Zdrój,

Rymanów-Zdrój.

Оздоровиться при наличии заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ можно в:

При наличии заболеваний мочевыделительной системы стоит посетить Rymanów-Zdrój, кожных болезнях – Kołobrzeg и Wieliczka, патологиях нервно-мышечной системы – Busko-Zdrój и Krasnobród.

См. полный список бесплатных санаториев в Польше.

Консультант Ярослав Стецюн Многие родители жаждут заполучить для своего ребенка направление в санаторий на берегу моря или в горах. И это вполне объяснимо, ведь таким образом полезный курс лечения можно совместить с приятным отдыхом в красивом месте. Однако нужно помнить, что детский санаторий – это не бесплатный летний лагерь и не развлечение на время школьных каникул

В какой конкретно детский санаторий следует поехать маленькому пациенту, решает прежде всего врач, исходя из индивидуальных медицинских показаний. Ведь лечебные учреждения различаются не только местоположением и связанным с ним микроклиматом, но и объемом реабилитационных услуг. Ребенка, страдающего пороком сердца, не отправят в санаторий, не занимающийся этим видом заболевания.

Конечно, можно отправить ребенка в детский санаторий самостоятельно, без направления врача и привязки к какому-то определенному лечебному заведению, но для этого потребуется полная оплата за пребывание.

Опытные специалисты рекомендуют в случае санаторно-курортного лечения все же полагаться именно на рекомендации специалиста и действовать в интересах здоровья ребенка, а не выбирать учреждение исключительно по критерию географической привлекательности.