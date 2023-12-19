Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Внимание. Данный сервис более недоступен! С 15 декабря 2023 года сервис Телеплатформы первого контакта более не функционирует. Официально это связывают с окончанием пандемии COVID-19, из-за которой он и вводился. В связи с этим, данный материал утратил актуальность. Получить информацию о работающих ночью, в выходные и праздники медицинских учреждениях можно в режиме 24/7 по телефонам: 800 190 590 и (+48) 22 125 66 00. Для глухонемых и слабослышащих пациентов есть специальный онлайн-сервис.

Что такое Телеплатформа первого контакта?

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (Телеплатформа первого контакта, ТПК) – это специальная телекоммуникационная услуга в Польше от Национального фонда здравоохранения , с помощью которой по телефону или через интернет можно получить (заказать) медицинскую консультацию, в том числе и иностранцам, имеющим доступ к здравоохранению.

Услуга доступна в ночное время, в выходные и праздничные дни, т.е. вне рабочего времени основных медицинских учреждений. Здесь можно получить профессиональную медицинскую помощь.

В каких случаях стоит обращаться в ТПК?

Платформа первого контакта не заменяет собой скорую помощь, куда необходимо обращаться в случае угрозы жизни. Использовать ТПК стоит в следующих ситуациях:

Внезапная болезнь в нерабочее время первичной медико-санитарной помощи. Внезапное ухудшение самочувствия, когда отсутствуют симптомы, указывающие на состояние, непосредственно угрожающее жизни, а применяемые меры или безрецептурные препараты не принесли ожидаемого улучшения. Когда есть опасение, что ожидание открытия поликлиники может оказать существенное негативное влияние на здоровье.

Обратившись в ТПК, можно получить консультацию медсестры, акушерки или врача. Ответивший на звонок оператор по описанию ситуации примет решение о необходимости общения с другим медицинским персоналом.

В рамках ТПК можно получить:

медицинский совет;

электронный рецепт (e–receptę);

электронное направление (e–skierowanie);

электронный больничный (e–zwolnienie).

Еще раз повторим, в ситуациях непосредственной угрозы жизни или здоровью необходимо воспользоваться услугами экстренной медицинской помощи по телефонам 999 или 112.

Как получить услугу Телеплатформы «Первый контакт»?

Существует два типа возможной связи с ТПК:

По телефону 800-137-200 (единый бесплатный номер для всей Польши). Заполнив эту форму на специальном сайте.

Ни телефон, ни форма не доступны круглосуточно, а только во время работы сервиса.

Когда и как можно заполнить онлайн-форму?

Форма для записи на консультации в рамках Телеплатформы первого контакта активна в следующее время:

В будние дни с понедельника по пятницу с 18:00 до 8:00 следующего дня.

По субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 8:00 до 8:00 следующего рабочего дня.

После заполнения формы с вызывающим свяжется медсестра и, при необходимости, врач в течение трех часов.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Глухие люди имеют возможность организовать видеоконсультацию врача, которую переводят профессиональные сурдопереводчики польского языка. Такой человек при заполнении формы должен указать «Tak» напротив «Konsultacja w języku migowym». После отправления заявки поступит текстовое сообщение и ссылка на видеозвонок на адрес указанной электронной почты. После перехода по ссылке появится экран с переводчиком.

Как работает ТПК в случае телефонного контакта

В ходе беседы с консультантом будет проведено первичное собеседование, в ходе которого выяснять имя звонящего и номер PESEL – это идентификатор необходимо иметь под рукой во время звонка. Без ПЕСЕЛЬ воспользоваться услугой не удастся. После этого будет принято решение с кем соединить звонящего далее (медсестра, акушерка, врач).

Телефон ТПК доступен в то же время, что и онлайн-форма:

Понедельник – пятница с 18:00 до 8:00.

Выходные и праздничные дни с 8:00 до 8:00.

В настоящее время горячая линия поддерживается на польском, английском и украинском языках.