Медицинская консультация в Польше по ночам, в выходные и праздники
Несмотря на то, что Платформа первого контакта – специальные телефонные и онлайн-консультации медиков в ночное время, выходные и праздничные дни – существует с осени 2021 года, а о возможности ее использования мы уже сообщали в материале о медицине для беженцев, поступила информация, что данная услуга в полную меру заработала только с ноября 2022 года.
Что такое Teleplatforma Pierwszego Kontaktu в Польше? Кто, когда, как и зачем может обратиться туда за медицинской консультацией? Как это может помочь иностранцам в Польше? Ответы считайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Внимание. Данный сервис более недоступен!
- Что такое Телеплатформа первого контакта?
- В каких случаях стоит обращаться в ТПК?
- Как получить услугу Телеплатформы «Первый контакт»?Когда и как можно заполнить онлайн-форму? Как работает ТПК в случае телефонного контакта
Внимание. Данный сервис более недоступен!
С 15 декабря 2023 года сервис Телеплатформы первого контакта более не функционирует. Официально это связывают с окончанием пандемии COVID-19, из-за которой он и вводился. В связи с этим, данный материал утратил актуальность.
Получить информацию о работающих ночью, в выходные и праздники медицинских учреждениях можно в режиме 24/7 по телефонам: 800 190 590 и (+48) 22 125 66 00. Для глухонемых и слабослышащих пациентов есть специальный онлайн-сервис.
Что такое Телеплатформа первого контакта?Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (Телеплатформа первого контакта, ТПК) – это специальная телекоммуникационная услуга в Польше от Национального фонда здравоохранения, с помощью которой по телефону или через интернет можно получить (заказать) медицинскую консультацию, в том числе и иностранцам, имеющим доступ к здравоохранению.
Услуга доступна в ночное время, в выходные и праздничные дни, т.е. вне рабочего времени основных медицинских учреждений. Здесь можно получить профессиональную медицинскую помощь.
В каких случаях стоит обращаться в ТПК?
Платформа первого контакта не заменяет собой скорую помощь, куда необходимо обращаться в случае угрозы жизни. Использовать ТПК стоит в следующих ситуациях:
- Внезапная болезнь в нерабочее время первичной медико-санитарной помощи.
- Внезапное ухудшение самочувствия, когда отсутствуют симптомы, указывающие на состояние, непосредственно угрожающее жизни, а применяемые меры или безрецептурные препараты не принесли ожидаемого улучшения.
- Когда есть опасение, что ожидание открытия поликлиники может оказать существенное негативное влияние на здоровье.
Обратившись в ТПК, можно получить консультацию медсестры, акушерки или врача. Ответивший на звонок оператор по описанию ситуации примет решение о необходимости общения с другим медицинским персоналом.
В рамках ТПК можно получить:
- медицинский совет;
- электронный рецепт (e–receptę);
- электронное направление (e–skierowanie);
- электронный больничный (e–zwolnienie).
Еще раз повторим, в ситуациях непосредственной угрозы жизни или здоровью необходимо воспользоваться услугами экстренной медицинской помощи по телефонам 999 или 112.
Как получить услугу Телеплатформы «Первый контакт»?
Существует два типа возможной связи с ТПК:
- По телефону 800-137-200 (единый бесплатный номер для всей Польши).
- Заполнив эту форму на специальном сайте.
Ни телефон, ни форма не доступны круглосуточно, а только во время работы сервиса.
Когда и как можно заполнить онлайн-форму?
Форма для записи на консультации в рамках Телеплатформы первого контакта активна в следующее время:
- В будние дни с понедельника по пятницу с 18:00 до 8:00 следующего дня.
- По субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 8:00 до 8:00 следующего рабочего дня.
После заполнения формы с вызывающим свяжется медсестра и, при необходимости, врач в течение трех часов.Глухие люди имеют возможность организовать видеоконсультацию врача, которую переводят профессиональные сурдопереводчики польского языка. Такой человек при заполнении формы должен указать «Tak» напротив «Konsultacja w języku migowym». После отправления заявки поступит текстовое сообщение и ссылка на видеозвонок на адрес указанной электронной почты. После перехода по ссылке появится экран с переводчиком.
Как работает ТПК в случае телефонного контакта
В ходе беседы с консультантом будет проведено первичное собеседование, в ходе которого выяснять имя звонящего и номер PESEL – это идентификатор необходимо иметь под рукой во время звонка. Без ПЕСЕЛЬ воспользоваться услугой не удастся. После этого будет принято решение с кем соединить звонящего далее (медсестра, акушерка, врач).
Телефон ТПК доступен в то же время, что и онлайн-форма:
- Понедельник – пятница с 18:00 до 8:00.
- Выходные и праздничные дни с 8:00 до 8:00.
В настоящее время горячая линия поддерживается на польском, английском и украинском языках.
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