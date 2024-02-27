Как найти автошколу в Польше и выбрать курсы по вождению?

От правильного выбора курсов по вождению зависит не только стоимость обучения, но и полученные знания, опыт, а также возможность сдачи экзаменов без лишних проблем.

Как правильно выбрать автошколу для получения прав, на что нужно обратить особое внимание, а каких ошибок постараться избежать, читайте в данной статье «Польского консультанта».

Что такое Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)?

Центр подготовки водителей (польск., Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK) – это коммерческая, но в обязательном порядке сертифицированная организация, в чьи задачи входит подготовка будущих водителей к сдаче экзаменов на права.

В определении неслучайно сделан акцент на сертификации деятельности. Функционирование OSK относится к регулируемой деятельности, то есть государственные структуры отслеживают деятельность таких организаций в особом порядке. Наличие всей необходимой разрешительной документации является первым признаком законности деятельности Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Среди обязательных требований к OSK, кроме прочего, можно выделить:

Обязанность иметь обособленное помещение, оборудованное для проведения занятий в группе не менее 10 человек.

Наличие «площадки» — зоны для практических занятий.

Эти нюансы стоит запомнить, так как в дальнейшем они (в том числе) помогут с выбором курсов вождения.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Центр подготовки водителей (Ośrodek Szkolenia Kierowców) следует отличать от Центра совершенствования техники вождения (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy). Последний служит для совершенствования техники вождения водителей, уже имеющих водительские удостоверения, как правило, с целью проведение практических занятий по снижению опасностей во время дорожного движения.

Сколько стоят курсы вождения в Польше?

Цена полного курса варьируется в зависимости от многих параметров, среди которых:

выбранная категория прав;

место расположения;

способы обучения;

время нахождения на рынке;

репутация OSK.

Если усреднять, то на момент публикации данного материала можно говорить о следующих диапазонах цен:

Медицинская справка 200 злотых Базовый курс От 2 600 до 4 500 злотых Дополнительный час вождения От 80 до 120 злотых Теоретический экзамен 50 злотых Практический экзамен От 200 до 250 злотых Выдача удостоверения 100,50 злотых

Каким условиям нужно соответствовать, чтобы поступить на водительские курсы?

Возраст поступления в автошколу зависит от выбранной категории прав. По основным из них картина следующая:

С 14 лет можно поступать на категорию AM: мопед, легкий квадроцикл.

С 16 лет на категорию A1 (мотоциклы до 125 куб.см.), B1 (квадроциклы)

С 18 лет на категории A2 (мотоциклы до 35 кВт), B (легковушки), C1 (грузовики от 3,5 до 7,5 т).

С 21 года на категории C (грузовой транспорт), C+E (грузовое ТС с прицепом), D1 (небольшой автобус до 17 пассажиров).

С 24 лет на категории A (мотоциклы, если ранее не было прав A2), D (автобусы).

Это очень примерная схема. Полная включает массу различных вариаций, в том числе сельскохозяйственной и другой специальной техники. Подробности можно найти в статье о том, как сдать на права в Польше.

Могут ли пойти в автошколу иностранцы?

Не существует законодательных условий, ограничивающих право иностранцев на поступление в автошколы. Они должны соответствовать всем указанным условиям, при этом обязаны законно находиться в Польше.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Иногда школы требуют, чтобы иностранец перед подачей документов находился в стране не менее 185 дней. Это достаточно спорное требование, однако оно не противоречит нормам, а значит может быть использовано конкретными курсами. Соответственно, лица, пребывающие в РП меньший срок, должны выяснить и этот вопрос, обращаясь в выбранное заведение.

Сколько длится курс обучения в автошколе?

Существует минимальные параметры необходимых занятий:

Теоретическая подготовка – не менее 30 часов (здесь под часом могут пониматься занятия по 45 минут). Курсы по оказанию первой помощи могут входить в эти часы или предлагаться отдельно.

Практические занятия – не менее 30 часов (здесь час строго 60 минут).

Общее время обучения зависит от распределения указанных часов по дням недели. Очевидно, что, например, при ежедневных занятиях получить права удастся быстрее, чем при обучении раз в неделю.

Кроме этого, школы вправе использовать и большее количество часов, а обучающийся может прибегать к услугам дополнительных занятий.

Из чего состоит обучение вождению?

Весь процесс получения прав состоит из следующих обязательных этапов:

Получение медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний. Оформление Profil Kandydata na Kierowcę. Занятия по теории. Уроки вождения (практика). Сдача внутреннего экзамена (необязательно, но в большинстве автошкол присутствует). Сдача государственных экзаменов – теория и практика. Получение прав.

Непосредственно к обучению на водительских курсах относятся только пункты с 3 по 5 (включительно), но без первых не удастся поступить в школу, а без завершающих – получить водительское удостоверение.

На каждом из этапов есть свои сложности, свои нюансы и способы их решения. Еще раз напомним, что подробно о процессе обучения и сдачи экзаменов на права рассказано в отдельной статье.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Стоит также помнить, что обучение на автоматической коробке передач может привести к получению прав только для этой категории транспортных средств. Этот момент также стоит выяснить заранее.

Как выбрать автошколу в Польше?

В выборе курсов по вождению очень много персональных аспектов. Далее будут предложены общие рекомендации, а каждый сам, по имеющимся обстоятельствам, принимает решение какие из них использовать и в какой мере.

Месторасположение

Место нахождения автошколы важно не только с точки зрения дороги до занятий и обратно. От географии может зависеть и цена (например, в центре крупного мегаполиса и в пригороде она очевидно будет разной).

Месторасположение еще важно и по имеющимся для практики местам занятий (площадка, окружающая местность). При поездках по общественным дорогам за городом интенсивность будет меньше, в центре, соответственно, больше. В первом случае будет проще сдать экзамен, но во втором будет получен более серьезный опыт.

Репутация школы и инструктора

Конечно репутация курсов очень важна, и чем больше опыта работы у автошколы, тем больше знаний можно получить, а значит и сдача экзаменов пройдет быстрее.

Однако не менее важна и репутация конкретных инструкторов. Именно от них в первую очередь будет зависеть те знания и опыт, которые будут переданы учащимся.

Кроме опыта важнейшее значение имеет и методика преподавания инструктора. К примеру, нервный, импульсивный специалист во многих случаях будет создавать для неопытного водителя дополнительный стресс, что вряд ли положительно скажется на обучении.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что многие школы предлагают т.н. наблюдательные поездки. Они подразумевают присутствие потенциального ученика в машине с инструктором и действительным учащимся в процессе практики. Это поможет сформировать свое мнение о методах обучения конкретного специалиста.

Цена

Для многих цена имеет основополагающее значение, но не стоит использовать подход: «Чем дешевле, тем лучше». Это связано не только с качеством обучения, которое бывает ниже в дешевых автошколах, но с возможным наличием скрытых расходов.

Узнав цену обучения, стоит уточнить:

Входит ли в цену используемая литература, учебные пособия, программное обеспечение и т.п.

Не взимается ли отдельная стоимость за внутренние экзамены.

Нет ли в договоре других неочевидных платежей.

Стоит помнить и о том, что изначально высокая цена не является ни показателем качества, ни отсутствием скрытых расходов.

График обучения

Здесь все достаточно просто. Необходимые часы, как уже отмечалось, могут быть сконцентрированы в несколько недель или растянуты на несколько месяцев.

Для наглядности укажем предлагаемые графики одной из варшавских школ:

Утренний курс: 5 дней в неделю (будни) с 9:00 до 13:00.

Дневной курс: 5 дней в неделю (будни) с 17:00 до 21:00.

Курс выходного дня: пятница с 17:00 до 20:00, суббота и воскресение с 9:00 до 17:00.

Могут быть и другие варианты. Выбор стоит делать на основании своих возможностей и желаний.

Рейтинг автошкол в Польше

Официальных рейтингов на данный момент обнаружить не удалось, а неофициальных, наоборот, огромное количество. Практически каждый тематический ресурс публикует свои топы, и сколько в них объективности, а сколько проплаченных рекламных материалов – сказать невозможно.

Мы предлагаем для ознакомления наиболее, на наш взгляд, объективные рейтинги по крупным городам, построенные на отзывах. Однако необходимо понимать, что проверить каждую школу невозможно, поэтому стоит иметь в виду относительность данных топов.

Данные основаны на получении прав категории B. Разница цен в рамках одной автошколы зависит от популярности того или типа обучения, а также от отдаленности начала курса от даты подачи заявки (чем за больший срок подается заявление, тем ниже может быть цена).

Варшава

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 OSK ENIGMA ul. Grochowska 194/196 (Praga);

al. Solidarności 117 lok. 311 (Śródmieście);

ul. Powstańców Śląskich 61 (Bemowo) (biuro- Al. Solidarności 117 lok.311);

ul. Patriotów 309B lok. 26 (Wawer). 3 800 — 4 100 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców MODEL ul. Mehoffera 26 lok. 25 (Tarchomin);

ul. Bazyliańska 20 (Bródno);

ul. Wólczyńska 57 (Bielany);

ul. Bazyliańska 20 (Bródno);

ul. Wólczyńska 57 (Bielany). 3 100 — 3 300 3 Auto Szkoła LAMBO ul. Radarowa 28 (przy WORD Radarowa) OKĘCIE, OCHOTA, MOKOTÓW Warszawa 3 200 — 4 000 4 Moto Start ul. Racławicka 30pl. Wilsona 16 (Bielany/ Żoliborz);

al. KEN 59 (Ursynów);

ul. Grójecka 78 (Ochota);

ul. Królowej Marysieńki 21 (Wilanów);

pl. Politechniki 1 (Centrum);

Górczewska 97 (Bemowo/Wola). 3 200 — 3 500 5 OES — Nauka jazdy ul. Targowa 66 lok. 30 (Praga);

al. Wilanowska 208/29 (Mokotów). 2 900 — 3 800 6 Auto Szkoła -Smile- ul. Podczaszyńskiego 4 (Metro Słodowiec — metro stare Bielany) Warszawa 3 450 — 4 450 7 MILA ul. Lechicka 14 (przy WORD Radarowa — Ochota)Patriotów 162, ( Wawer ), Warszawa 3 200 — 4 150 8 EXPERT Szkoła Jazdy ul. Świętokrzyska 18 lok. 132;

ul. Świętokrzyska 18 lok. 135;

ul. Czumy 6a, al. KEN 36 lok. 101. 3 550 — 3 800 9 GAZeLka ul. Odlewnicza 7 — Żerań | Bródno | Białołękaul. Wiertnicza 99 — Wilanów | Sadyba | Ursynów;

ul. Odlewnicza 7 — Żerań | Bródno | Białołęka;

ul. Batorego 39 — Mokotów | Ochota | Śródmieście;

ul. Powstańców Śląskich 126 — Bemowo | Bielany;

al. Jerzego Waszyngtona 83 — Praga Południe | Rembertów;

ul. Zygmunta Słomińskiego 6 — Dworzec Gdański | Muranów | Żoliborz;

ul. Żegańska 12 — Wawer | Józefów | Otwock;

ul. Radarowa 26 — Okęcie | Włochy | Ursus. 3 400 — 3 700 10 Ośrodek Szkolenia Kierowców «CZALEK» Cezary Mordon Przasnyska 6a/pok.222 Warszawa 3 400 — 4 500

Вроцлав

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 Kursant. Szkoła jazdy, kursy, szkolenia ul. Tarnogajska 5/9 Wrocław 3 400 — 3 600 2 SAFE DRIVING KOWALCZYK & TAJSIAK Piastów 2A /2 Wrocław 3 700 — 3 890 3 MOTOFRAJDA ul. Sudecka 82/G2 Wrocław 3 000 — 3 500 4 OSK JAZDA ul. Ciepła 15/50 (parter);

al. Armii Krajowej 4c/6. 2 700 — 3 100 5 Szkoła Nauki Jazdy Ekspert ul. Kazimierza Wielkiego 9/210 bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław 2 500 — 2 900 6 Akademia Dobrej Jazdy ul. Sienkiewicza 128;

ul. Bierutowska 1A. 2 800 — 3 100 7 Szkoła Jazdy TORNADO ul. Kazimierza Wielkiego 7 bardzka 30 zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław 2 400 — 2 600 8 Wyższa Szkoła Jazdy ul. Kazimierza Wielkiego 11 (obok kina helios)bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław 2 400 — 2 500 9 OSK Szybcy i Niezawodni ul. Komandorska 18 (Teren myjni Tajfun) Wrocław 2 800 — 3 000 10 Kadet. Ośrodek szkolenia kierowców ul. Gliniana 30 Wrocław 2 700 — 3 100

Гданьск

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 go!auto al. Grunwaldzka 99/101 Gdańsk 2 700 — 3 000 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców «Efekt» ul. Burzyńskiego 10 (SP nr 48 sala 036)Marcina Dragana 25/26, Człuchowska 6, Gdańsk 2 850 — 3 000 3 OSK LEKCJA Kaliszak Marek ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1 Gdańsk 2 700 — 3 000 4 Ośrodek Szkolenia Kierowców Poldek ul. Pilotów 3 (DK Młyniec) p. 10 Gdańsk 2 700 — 2 900 5 Ośrodek Szkolenia Kierowców «AS» ul. Kartuska 128ON LINE, JAWORZNIAKÓW 29, KARTUSKA 128, Gdańsk 3 100 — 3 250 6 OSK Motobit Piastowska 98a Gdańsk 2 500 — 2 700 7 OSK Lider ul. Wały Piastowskie 1 lok. 302A Gdańsk 2 900 — 3 150 8 MILA Szkoła Jazdy Chałubińskiego 27b Gdańsk 2 700 — 3 000 9 GDPRAWKO GDAŃSK ul. Bulońska 16/4;

ul. Królowej Jadwigi 137. 2 700 — 2 900 10 VEKTRA Ośrodek Szkolenia Kierowców Piramowicza 1/2, Conradinum Gdańsk 2 700 — 3 000

Лодзь

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 Auto Szkoła LIDER Hanna-Smoleń Sabała ul. Armii Krajowej 32 (Retkinia);

ul. Rzgowska 57 (G;);

ul. Zachodnia 22 (Bałuty/Manufaktura);

ul. Rojna 25 (Teofilów). 2 800 — 3 300 2 Auto Szkoła EXPERT ul. Wyszyńskiego 97 Łódź 2 800 — 3 000 3 Auto Szkoła Paulina Małkowska Grabowiec 10F Srebrna Polana 49 — koło Bricomarche (Konstantynów Łódzki), Łódź 2 800 — 3 050 4 GIRLS SCHOOL — szkoła nauki jazdy DLA KOBIET al. Kościuszki 3 Łódź 3 000 — 3 200 5 DRIFT OSK ul. Retkińska 145ul. Tatrzańska 21 (pawilon 1, piętro 1, wejście z boku);

ul. Obywatelska 56. 3 000 — 3 500 6 Auto Szkoła ZEBRA Marcin Baryga Bratysławska 2Łódź Chojny — ul. Rzgowska 62 lok. 5, Łódź 3 000 — 3 500 7 Auto Szkoła Driver ul. Zachodnia 21ul. Broniewskiego 2, Łódź 2 600 — 2 850 8 Szkoła Kierowców Turbo ul. Pryncypalna 171 Łódź 2 600 — 2 800 9 Auto Szkoła Premium Tomasz Holz ul. Piotrkowska 232 Łódź 2 350 — 2 500 10 AutoSzkoła Juszczak Rydzowa 2 Łódź 2 600 — 2 750

Краков

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 OSK Stach ul. Loretańska 16 sala nr 3 (budynek Zespołu Szkół Energetycznych);

ul. Łamana 2a. 3 099 — 3 599 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców Jurex ul. Friedleina 6;

ul. Łokietka 3. 3 000 — 3 600 3 Quattro Nauka Jazdy ul. Karmelicka 39/3 — Najwyższa zdawalność wśród największych szkòł w Krakowie Kraków 3 099 — 3 499 4 Ośrodek Szkolenia kierowców ALBAR ul. Prądnicka 32 Kraków 2 800 — 3 200 5 AUTO AKADEMIA KRAKÓW ul.Balicka 77 Kraków 2 900 — 3 500 6 G.P.S. OŚRODEK SZKOLENIOWY pl. gen. Władysława Sikorskiego 2/2Kraków 2 900 — 3 350 7 ROBEX Ośrodek Szkolenia Kierowców al. Mickiewicza 5 (budynek Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 — wejście od ul.Humberta) Kraków 2 899 — 3 399 8 Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME ul. Dobrego Pasterza 122b/129Osiedle Teatralne 33, Karola Łowińskiego 2, Kraków 2 950 — 4 000 9 Akademia Jazdy Robimy Prawko Plac Szczepański 8, sala 209 Kraków 2 700 — 3 100 10 Szkoła Motocyklowa MOTOELKA ul. Prądnicka 32, Kraków 2 800 — 3 200

Познань

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 GALANT Wyższa Szkoła Jazdy ul. Newtona 2 (Szkoła Podstawowa nr 72 ) Poznań 2 990 — 3 199 2 OSK EXTRASZKOLENIA ul. Przełajowa 4 (Zespół Szkół Łączności — Winogrady; 800 m od WORD Poznań) Poznań 3 300 — 3 500 3 OSK PEGAZ al. Niepodległości 8a

Poznań 2 850 — 3 150 4 OSK L-Express ul. Grobla 7ul. Piątkowska 68;

ul. Nowe Osiedle 54 Kicin. 2 999 — 3 299 5 OSK AKINARI ul. Kraszewskiego 21/25 (wejście od ul. Jackowskiego 22 MODENA — Jeżyce) Poznań 2 900 — 3 150 6 OSK BRAVO ul. Św. Wojciecha 28 Poznań 2 900 — 3 100 7 OSK LIDER ul. Solna 12 (Szkoła Muzyczna) Poznań 3 050 — 3 550 8 OSK MASTER ul. Zgoda 19 (stacja Orlen PĘTLA GÓRCZYN);

ul. Raszyńska 48;

ul. Raszyńska 48. 3 200 — 3 600 9 OSK «Best» Bart Bartosz Gbiorczyk ul. Newtona 2 (Szkoła Podstawowa nr 72 );

ul. Szkolna 35k /2. 2 599 — 2 799 10 OSK KARI ul. Wierzbięcice 2/9;

ul. Spychalskiego 34 na basenie Chwiałka. 2 800 — 3 000

Щецин

Место в рейтинге Наименование школы Адреса Примерные цены, злотые 1 Nauka Jazdy Tyrakowscy ul. Bohaterów Warszawy 5, Szczecin 3 300 — 3 600 2 Nauka Jazdy PRYMUS ul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) Szczecin 3 190 — 3 390 3 Nauka Jazdy Sis-Car plac Kilińskiego 3/113 (budynek ZDZ; I piętro; wejście A) Szczecin 3 460 — 3 600 4 Nauka Jazdy MAGNET ul. Joachima Lelewela 8a, Szczecin 3 500 — 3 700 5 Nauka Jazdy CARSTART ul. Przyjaciół Żołnierza 4 lok. 58 (Centrum Handlowe «Wilcza») Szczecin 3 450 — 3 750 6 Auto Prestiż — Jacek Sawka ul. Południowa 5 Szczecin 3 199 — 3 399 7 NAUKA JAZDY HAPPY END ul. Ku Słońcu 124 Szczecin 2 990 — 3 490 8 Marcin Bogucki Ośrodek Szkolenia Kierowców & Usługi ul. Żubrów 6/9ul. Kolumba 88/89 s. 102, Szczecin 3 500 — 3 700 9 Nauka Jazdy Marcin Sokół ul. Grodzka 7 (I piętro) Szczecin 3 249 — 3 449 10 Gryf Nauka Jazdy ul. Krzywoustego 63/U2 Szczecin 3 300 — 3 500

Подытожим. Свои автошколы есть практически во всех крупных городах Польши. Все курсы отличаются – и не только стоимостью, но и объемом предлагаемых услуг, престижностью и массой других параметров.

Выбирая курсы вождения в Польше, необходимо сопоставлять все имеющиеся параметры, чтобы не потратить лишние деньги, при этом объем услуг получить необходимый и качественный.