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Как найти автошколу в Польше и выбрать курсы по вождению?

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Дата обновления: 27.02.2024

От правильного выбора курсов по вождению зависит не только стоимость обучения, но и полученные знания, опыт, а также возможность сдачи экзаменов без лишних проблем.

Как правильно выбрать автошколу для получения прав, на что нужно обратить особое внимание, а каких ошибок постараться избежать, читайте в данной статье «Польского консультанта».

Что такое Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)?

Центр подготовки водителей (польск., Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK) – это коммерческая, но в обязательном порядке сертифицированная организация, в чьи задачи входит подготовка будущих водителей к сдаче экзаменов на права.

В определении неслучайно сделан акцент на сертификации деятельности. Функционирование OSK относится к регулируемой деятельности, то есть государственные структуры отслеживают деятельность таких организаций в особом порядке. Наличие всей необходимой разрешительной документации является первым признаком законности деятельности Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Среди обязательных требований к OSK, кроме прочего, можно выделить:

  • Обязанность иметь обособленное помещение, оборудованное для проведения занятий в группе не менее 10 человек.
  • Наличие «площадки» — зоны для практических занятий.

Эти нюансы стоит запомнить, так как в дальнейшем они (в том числе) помогут с выбором курсов вождения.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Центр подготовки водителей (Ośrodek Szkolenia Kierowców) следует отличать от Центра совершенствования техники вождения (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy). Последний служит для совершенствования техники вождения водителей, уже имеющих водительские удостоверения, как правило, с целью проведение практических занятий по снижению опасностей во время дорожного движения.

Сколько стоят курсы вождения в Польше?

Цена полного курса варьируется в зависимости от многих параметров, среди которых:

  • выбранная категория прав;
  • место расположения;
  • способы обучения;
  • время нахождения на рынке;
  • репутация OSK.

Если усреднять, то на момент публикации данного материала можно говорить о следующих диапазонах цен:

Медицинская справка200 злотых
Базовый курсОт 2 600 до 4 500 злотых
Дополнительный час вожденияОт 80 до 120 злотых
Теоретический экзамен50 злотых
Практический экзаменОт 200 до 250 злотых
Выдача удостоверения100,50 злотых

Каким условиям нужно соответствовать, чтобы поступить на водительские курсы?

Возраст поступления в автошколу зависит от выбранной категории прав. По основным из них картина следующая:

  • С 14 лет можно поступать на категорию AM: мопед, легкий квадроцикл.
  • С 16 лет на категорию A1 (мотоциклы до 125 куб.см.), B1 (квадроциклы)
  • С 18 лет на категории A2 (мотоциклы до 35 кВт), B (легковушки), C1 (грузовики от 3,5 до 7,5 т).
  • С 21 года на категории C (грузовой транспорт), C+E (грузовое ТС с прицепом), D1 (небольшой автобус до 17 пассажиров).
  • С 24 лет на категории A (мотоциклы, если ранее не было прав A2), D (автобусы).

Это очень примерная схема. Полная включает массу различных вариаций, в том числе сельскохозяйственной и другой специальной техники. Подробности можно найти в статье о том, как сдать на права в Польше.

Могут ли пойти в автошколу иностранцы?

Не существует законодательных условий, ограничивающих право иностранцев на поступление в автошколы. Они должны соответствовать всем указанным условиям, при этом обязаны законно находиться в Польше.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Иногда школы требуют, чтобы иностранец перед подачей документов находился в стране не менее 185 дней. Это достаточно спорное требование, однако оно не противоречит нормам, а значит может быть использовано конкретными курсами. Соответственно, лица, пребывающие в РП меньший срок, должны выяснить и этот вопрос, обращаясь в выбранное заведение.

Сколько длится курс обучения в автошколе?

Существует минимальные параметры необходимых занятий:

  • Теоретическая подготовка – не менее 30 часов (здесь под часом могут пониматься занятия по 45 минут). Курсы по оказанию первой помощи могут входить в эти часы или предлагаться отдельно.
  • Практические занятия – не менее 30 часов (здесь час строго 60 минут).

Общее время обучения зависит от распределения указанных часов по дням недели. Очевидно, что, например, при ежедневных занятиях получить права удастся быстрее, чем при обучении раз в неделю.

Кроме этого, школы вправе использовать и большее количество часов, а обучающийся может прибегать к услугам дополнительных занятий.

Из чего состоит обучение вождению?

Весь процесс получения прав состоит из следующих обязательных этапов:

  1. Получение медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний.
  2. Оформление Profil Kandydata na Kierowcę.
  3. Занятия по теории.
  4. Уроки вождения (практика).
  5. Сдача внутреннего экзамена (необязательно, но в большинстве автошкол присутствует).
  6. Сдача государственных экзаменов – теория и практика.
  7. Получение прав.

Непосредственно к обучению на водительских курсах относятся только пункты с 3 по 5 (включительно), но без первых не удастся поступить в школу, а без завершающих – получить водительское удостоверение.

На каждом из этапов есть свои сложности, свои нюансы и способы их решения. Еще раз напомним, что подробно о процессе обучения и сдачи экзаменов на права рассказано в отдельной статье.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Стоит также помнить, что обучение на автоматической коробке передач может привести к получению прав только для этой категории транспортных средств. Этот момент также стоит выяснить заранее.

Как выбрать автошколу в Польше?

В выборе курсов по вождению очень много персональных аспектов. Далее будут предложены общие рекомендации, а каждый сам, по имеющимся обстоятельствам, принимает решение какие из них использовать и в какой мере.

Месторасположение

Место нахождения автошколы важно не только с точки зрения дороги до занятий и обратно. От географии может зависеть и цена (например, в центре крупного мегаполиса и в пригороде она очевидно будет разной).

Месторасположение еще важно и по имеющимся для практики местам занятий (площадка, окружающая местность). При поездках по общественным дорогам за городом интенсивность будет меньше, в центре, соответственно, больше. В первом случае будет проще сдать экзамен, но во втором будет получен более серьезный опыт.

Репутация школы и инструктора

Конечно репутация курсов очень важна, и чем больше опыта работы у автошколы, тем больше знаний можно получить, а значит и сдача экзаменов пройдет быстрее.

Однако не менее важна и репутация конкретных инструкторов. Именно от них в первую очередь будет зависеть те знания и опыт, которые будут переданы учащимся.

Кроме опыта важнейшее значение имеет и методика преподавания инструктора. К примеру, нервный, импульсивный специалист во многих случаях будет создавать для неопытного водителя дополнительный стресс, что вряд ли положительно скажется на обучении.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Обратите внимание, что многие школы предлагают т.н. наблюдательные поездки. Они подразумевают присутствие потенциального ученика в машине с инструктором и действительным учащимся в процессе практики. Это поможет сформировать свое мнение о методах обучения конкретного специалиста.

Цена

Для многих цена имеет основополагающее значение, но не стоит использовать подход: «Чем дешевле, тем лучше». Это связано не только с качеством обучения, которое бывает ниже в дешевых автошколах, но с возможным наличием скрытых расходов.

Узнав цену обучения, стоит уточнить:

  • Входит ли в цену используемая литература, учебные пособия, программное обеспечение и т.п.
  • Не взимается ли отдельная стоимость за внутренние экзамены.
  • Нет ли в договоре других неочевидных платежей.

Стоит помнить и о том, что изначально высокая цена не является ни показателем качества, ни отсутствием скрытых расходов.

График обучения

Здесь все достаточно просто. Необходимые часы, как уже отмечалось, могут быть сконцентрированы в несколько недель или растянуты на несколько месяцев.

Для наглядности укажем предлагаемые графики одной из варшавских школ:

  • Утренний курс: 5 дней в неделю (будни) с 9:00 до 13:00.
  • Дневной курс: 5 дней в неделю (будни) с 17:00 до 21:00.
  • Курс выходного дня: пятница с 17:00 до 20:00, суббота и воскресение с 9:00 до 17:00.

Могут быть и другие варианты. Выбор стоит делать на основании своих возможностей и желаний.

Рейтинг автошкол в Польше

Официальных рейтингов на данный момент обнаружить не удалось, а неофициальных, наоборот, огромное количество. Практически каждый тематический ресурс публикует свои топы, и сколько в них объективности, а сколько проплаченных рекламных материалов – сказать невозможно.

Мы предлагаем для ознакомления наиболее, на наш взгляд, объективные рейтинги по крупным городам, построенные на отзывах. Однако необходимо понимать, что проверить каждую школу невозможно, поэтому стоит иметь в виду относительность данных топов.

Данные основаны на получении прав категории B. Разница цен в рамках одной автошколы зависит от популярности того или типа обучения, а также от отдаленности начала курса от даты подачи заявки (чем за больший срок подается заявление, тем ниже может быть цена).

Варшава

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1OSK ENIGMA
  • ul. Grochowska 194/196 (Praga);
  • al. Solidarności 117 lok. 311 (Śródmieście);
  • ul. Powstańców Śląskich 61 (Bemowo) (biuro- Al. Solidarności 117 lok.311);
  • ul. Patriotów 309B lok. 26 (Wawer).
3 800 — 4 100
2Ośrodek Szkolenia Kierowców MODEL
  • ul. Mehoffera 26 lok. 25 (Tarchomin);
  • ul. Bazyliańska 20 (Bródno);
  • ul. Wólczyńska 57 (Bielany);
  • ul. Bazyliańska 20 (Bródno);
  • ul. Wólczyńska 57 (Bielany).
3 100 — 3 300
3Auto Szkoła LAMBOul. Radarowa 28 (przy WORD Radarowa) OKĘCIE, OCHOTA, MOKOTÓW Warszawa3 200 — 4 000
4Moto Start
  • ul. Racławicka 30pl. Wilsona 16 (Bielany/ Żoliborz);
  • al. KEN 59 (Ursynów);
  • ul. Grójecka 78 (Ochota);
  • ul. Królowej Marysieńki 21 (Wilanów);
  • pl. Politechniki 1 (Centrum);
  • Górczewska 97 (Bemowo/Wola).
3 200 — 3 500
5OES — Nauka jazdy
  • ul. Targowa 66 lok. 30 (Praga);
  • al. Wilanowska 208/29 (Mokotów).
2 900 — 3 800
6Auto Szkoła -Smile-ul. Podczaszyńskiego 4 (Metro Słodowiec — metro stare Bielany) Warszawa3 450 — 4 450
7MILAul. Lechicka 14 (przy WORD Radarowa — Ochota)Patriotów 162, ( Wawer ), Warszawa3 200 — 4 150
8EXPERT Szkoła Jazdy
  • ul. Świętokrzyska 18 lok. 132;
  • ul. Świętokrzyska 18 lok. 135;
  • ul. Czumy 6a, al. KEN 36 lok. 101.
3 550 — 3 800
9GAZeLka
  • ul. Odlewnicza 7 — Żerań | Bródno | Białołękaul. Wiertnicza 99 — Wilanów | Sadyba | Ursynów;
  • ul. Odlewnicza 7 — Żerań | Bródno | Białołęka;
  • ul. Batorego 39 — Mokotów | Ochota | Śródmieście;
  • ul. Powstańców Śląskich 126 — Bemowo | Bielany;
  • al. Jerzego Waszyngtona 83 — Praga Południe | Rembertów;
  • ul. Zygmunta Słomińskiego 6 — Dworzec Gdański | Muranów | Żoliborz;
  • ul. Żegańska 12 — Wawer | Józefów | Otwock;
  • ul. Radarowa 26 — Okęcie | Włochy | Ursus.
3 400 — 3 700
10Ośrodek Szkolenia Kierowców «CZALEK» Cezary MordonPrzasnyska 6a/pok.222 Warszawa3 400 — 4 500

Вроцлав

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1Kursant. Szkoła jazdy, kursy, szkoleniaul. Tarnogajska 5/9 Wrocław3 400 — 3 600
2SAFE DRIVING KOWALCZYK & TAJSIAKPiastów 2A /2 Wrocław3 700 — 3 890
3MOTOFRAJDAul. Sudecka 82/G2 Wrocław3 000 — 3 500
4OSK JAZDA
  • ul. Ciepła 15/50 (parter);
  • al. Armii Krajowej 4c/6.
2 700 — 3 100
5Szkoła Nauki Jazdy Ekspertul. Kazimierza Wielkiego 9/210 bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław2 500 — 2 900
6Akademia Dobrej Jazdy
  • ul. Sienkiewicza 128;
  • ul. Bierutowska 1A.
2 800 — 3 100
7Szkoła Jazdy TORNADOul. Kazimierza Wielkiego 7 bardzka 30 zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław2 400 — 2 600
8Wyższa Szkoła Jazdyul. Kazimierza Wielkiego 11 (obok kina helios)bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław2 400 — 2 500
9OSK Szybcy i Niezawodniul. Komandorska 18 (Teren myjni Tajfun) Wrocław2 800 — 3 000
10Kadet. Ośrodek szkolenia kierowcówul. Gliniana 30 Wrocław2 700 — 3 100

Гданьск

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1go!autoal. Grunwaldzka 99/101 Gdańsk2 700 — 3 000
2Ośrodek Szkolenia Kierowców «Efekt»ul. Burzyńskiego 10 (SP nr 48 sala 036)Marcina Dragana 25/26, Człuchowska 6, Gdańsk2 850 — 3 000
3OSK LEKCJA Kaliszak Marekul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1 Gdańsk2 700 — 3 000
4Ośrodek Szkolenia Kierowców Poldekul. Pilotów 3 (DK Młyniec) p. 10 Gdańsk2 700 — 2 900
5Ośrodek Szkolenia Kierowców «AS»ul. Kartuska 128ON LINE, JAWORZNIAKÓW 29, KARTUSKA 128, Gdańsk3 100 — 3 250
6OSK MotobitPiastowska 98a Gdańsk2 500 — 2 700
7OSK Liderul. Wały Piastowskie 1 lok. 302A Gdańsk2 900 — 3 150
8MILA Szkoła JazdyChałubińskiego 27b Gdańsk2 700 — 3 000
9GDPRAWKO GDAŃSK
  • ul. Bulońska 16/4;
  • ul. Królowej Jadwigi 137.
2 700 — 2 900
10VEKTRA Ośrodek Szkolenia KierowcówPiramowicza 1/2, Conradinum Gdańsk2 700 — 3 000

Лодзь

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1Auto Szkoła LIDER Hanna-Smoleń Sabała
  • ul. Armii Krajowej 32 (Retkinia);
  • ul. Rzgowska 57 (G;);
  • ul. Zachodnia 22 (Bałuty/Manufaktura);
  • ul. Rojna 25 (Teofilów).
2 800 — 3 300
2Auto Szkoła EXPERTul. Wyszyńskiego 97 Łódź2 800 — 3 000
3Auto Szkoła Paulina MałkowskaGrabowiec 10F Srebrna Polana 49 — koło Bricomarche (Konstantynów Łódzki), Łódź2 800 — 3 050
4GIRLS SCHOOL — szkoła nauki jazdy DLA KOBIETal. Kościuszki 3 Łódź3 000 — 3 200
5DRIFT OSK
  • ul. Retkińska 145ul. Tatrzańska 21 (pawilon 1, piętro 1, wejście z boku);
  • ul. Obywatelska 56.
3 000 — 3 500
6Auto Szkoła ZEBRA Marcin BarygaBratysławska 2Łódź Chojny — ul. Rzgowska 62 lok. 5, Łódź3 000 — 3 500
7Auto Szkoła Driverul. Zachodnia 21ul. Broniewskiego 2, Łódź2 600 — 2 850
8Szkoła Kierowców Turboul. Pryncypalna 171 Łódź2 600 — 2 800
9Auto Szkoła Premium Tomasz Holzul. Piotrkowska 232 Łódź2 350 — 2 500
10AutoSzkoła JuszczakRydzowa 2 Łódź2 600 — 2 750

Краков

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1OSK Stach
  • ul. Loretańska 16 sala nr 3 (budynek Zespołu Szkół Energetycznych);
  • ul. Łamana 2a.
3 099 — 3 599
2Ośrodek Szkolenia Kierowców Jurex
  • ul. Friedleina 6;
  • ul. Łokietka 3.
3 000 — 3 600
3Quattro Nauka Jazdyul. Karmelicka 39/3 — Najwyższa zdawalność wśród największych szkòł w Krakowie Kraków3 099 — 3 499
4Ośrodek Szkolenia kierowców ALBARul. Prądnicka 32 Kraków2 800 — 3 200
5AUTO AKADEMIA KRAKÓWul.Balicka 77 Kraków2 900 — 3 500
6G.P.S. OŚRODEK SZKOLENIOWYpl. gen. Władysława Sikorskiego 2/2Kraków2 900 — 3 350
7ROBEX Ośrodek Szkolenia Kierowcówal. Mickiewicza 5 (budynek Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 — wejście od ul.Humberta) Kraków2 899 — 3 399
8Ośrodek Szkolenia Kierowców AKMEul. Dobrego Pasterza 122b/129Osiedle Teatralne 33, Karola Łowińskiego 2, Kraków2 950 — 4 000
9Akademia Jazdy Robimy PrawkoPlac Szczepański 8, sala 209 Kraków2 700 — 3 100
10Szkoła Motocyklowa MOTOELKAul. Prądnicka 32, Kraków2 800 — 3 200

Познань

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1GALANT Wyższa Szkoła Jazdyul. Newtona 2 (Szkoła Podstawowa nr 72 ) Poznań2 990 — 3 199
2OSK EXTRASZKOLENIAul. Przełajowa 4 (Zespół Szkół Łączności — Winogrady; 800 m od WORD Poznań) Poznań3 300 — 3 500
3OSK PEGAZal. Niepodległości 8a
Poznań		2 850 — 3 150
4OSK L-Express
  • ul. Grobla 7ul. Piątkowska 68;
  • ul. Nowe Osiedle 54 Kicin.
2 999 — 3 299
5OSK AKINARIul. Kraszewskiego 21/25 (wejście od ul. Jackowskiego 22 MODENA — Jeżyce) Poznań2 900 — 3 150
6OSK BRAVOul. Św. Wojciecha 28 Poznań2 900 — 3 100
7OSK LIDERul. Solna 12 (Szkoła Muzyczna) Poznań3 050 — 3 550
8OSK MASTER
  • ul. Zgoda 19 (stacja Orlen PĘTLA GÓRCZYN);
  • ul. Raszyńska 48;
  • ul. Raszyńska 48.
3 200 — 3 600
9OSK «Best» Bart Bartosz Gbiorczyk
  • ul. Newtona 2 (Szkoła Podstawowa nr 72 );
  • ul. Szkolna 35k /2.
2 599 — 2 799
10OSK KARI
  • ul. Wierzbięcice 2/9;
  • ul. Spychalskiego 34 na basenie Chwiałka.
2 800 — 3 000

Щецин

Место в рейтингеНаименование школыАдресаПримерные цены, злотые
1Nauka Jazdy Tyrakowscyul. Bohaterów Warszawy 5, Szczecin3 300 — 3 600
2Nauka Jazdy PRYMUSul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) Szczecin3 190 — 3 390
3Nauka Jazdy Sis-Carplac Kilińskiego 3/113 (budynek ZDZ; I piętro; wejście A) Szczecin3 460 — 3 600
4Nauka Jazdy MAGNETul. Joachima Lelewela 8a, Szczecin3 500 — 3 700
5Nauka Jazdy CARSTARTul. Przyjaciół Żołnierza 4 lok. 58 (Centrum Handlowe «Wilcza») Szczecin3 450 — 3 750
6Auto Prestiż — Jacek Sawkaul. Południowa 5 Szczecin3 199 — 3 399
7NAUKA JAZDY HAPPY ENDul. Ku Słońcu 124 Szczecin2 990 — 3 490
8Marcin Bogucki Ośrodek Szkolenia Kierowców & Usługiul. Żubrów 6/9ul. Kolumba 88/89 s. 102, Szczecin3 500 — 3 700
9Nauka Jazdy Marcin Sokółul. Grodzka 7 (I piętro) Szczecin3 249 — 3 449
10Gryf Nauka Jazdyul. Krzywoustego 63/U2 Szczecin3 300 — 3 500

Подытожим. Свои автошколы есть практически во всех крупных городах Польши. Все курсы отличаются – и не только стоимостью, но и объемом предлагаемых услуг, престижностью и массой других параметров.

Выбирая курсы вождения в Польше, необходимо сопоставлять все имеющиеся параметры, чтобы не потратить лишние деньги, при этом объем услуг получить необходимый и качественный.

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