Как найти автошколу в Польше и выбрать курсы по вождению?
От правильного выбора курсов по вождению зависит не только стоимость обучения, но и полученные знания, опыт, а также возможность сдачи экзаменов без лишних проблем.
Как правильно выбрать автошколу для получения прав, на что нужно обратить особое внимание, а каких ошибок постараться избежать, читайте в данной статье «Польского консультанта».
Что такое Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK)?
В определении неслучайно сделан акцент на сертификации деятельности. Функционирование OSK относится к регулируемой деятельности, то есть государственные структуры отслеживают деятельность таких организаций в особом порядке. Наличие всей необходимой разрешительной документации является первым признаком законности деятельности Ośrodek Szkolenia Kierowców.
Среди обязательных требований к OSK, кроме прочего, можно выделить:
- Обязанность иметь обособленное помещение, оборудованное для проведения занятий в группе не менее 10 человек.
- Наличие «площадки» — зоны для практических занятий.
Эти нюансы стоит запомнить, так как в дальнейшем они (в том числе) помогут с выбором курсов вождения.
Сколько стоят курсы вождения в Польше?
Цена полного курса варьируется в зависимости от многих параметров, среди которых:
- выбранная категория прав;
- место расположения;
- способы обучения;
- время нахождения на рынке;
- репутация OSK.
Если усреднять, то на момент публикации данного материала можно говорить о следующих диапазонах цен:
|Медицинская справка
|200 злотых
|Базовый курс
|От 2 600 до 4 500 злотых
|Дополнительный час вождения
|От 80 до 120 злотых
|Теоретический экзамен
|50 злотых
|Практический экзамен
|От 200 до 250 злотых
|Выдача удостоверения
|100,50 злотых
Каким условиям нужно соответствовать, чтобы поступить на водительские курсы?
Возраст поступления в автошколу зависит от выбранной категории прав. По основным из них картина следующая:
- С 14 лет можно поступать на категорию AM: мопед, легкий квадроцикл.
- С 16 лет на категорию A1 (мотоциклы до 125 куб.см.), B1 (квадроциклы)
- С 18 лет на категории A2 (мотоциклы до 35 кВт), B (легковушки), C1 (грузовики от 3,5 до 7,5 т).
- С 21 года на категории C (грузовой транспорт), C+E (грузовое ТС с прицепом), D1 (небольшой автобус до 17 пассажиров).
- С 24 лет на категории A (мотоциклы, если ранее не было прав A2), D (автобусы).
Это очень примерная схема. Полная включает массу различных вариаций, в том числе сельскохозяйственной и другой специальной техники. Подробности можно найти в статье о том, как сдать на права в Польше.
Могут ли пойти в автошколу иностранцы?
Не существует законодательных условий, ограничивающих право иностранцев на поступление в автошколы. Они должны соответствовать всем указанным условиям, при этом обязаны законно находиться в Польше.
Сколько длится курс обучения в автошколе?
Существует минимальные параметры необходимых занятий:
- Теоретическая подготовка – не менее 30 часов (здесь под часом могут пониматься занятия по 45 минут). Курсы по оказанию первой помощи могут входить в эти часы или предлагаться отдельно.
- Практические занятия – не менее 30 часов (здесь час строго 60 минут).
Общее время обучения зависит от распределения указанных часов по дням недели. Очевидно, что, например, при ежедневных занятиях получить права удастся быстрее, чем при обучении раз в неделю.
Кроме этого, школы вправе использовать и большее количество часов, а обучающийся может прибегать к услугам дополнительных занятий.
Из чего состоит обучение вождению?
Весь процесс получения прав состоит из следующих обязательных этапов:
- Получение медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний.
- Оформление Profil Kandydata na Kierowcę.
- Занятия по теории.
- Уроки вождения (практика).
- Сдача внутреннего экзамена (необязательно, но в большинстве автошкол присутствует).
- Сдача государственных экзаменов – теория и практика.
- Получение прав.
Непосредственно к обучению на водительских курсах относятся только пункты с 3 по 5 (включительно), но без первых не удастся поступить в школу, а без завершающих – получить водительское удостоверение.
На каждом из этапов есть свои сложности, свои нюансы и способы их решения. Еще раз напомним, что подробно о процессе обучения и сдачи экзаменов на права рассказано в отдельной статье.
Как выбрать автошколу в Польше?
В выборе курсов по вождению очень много персональных аспектов. Далее будут предложены общие рекомендации, а каждый сам, по имеющимся обстоятельствам, принимает решение какие из них использовать и в какой мере.
Месторасположение
Место нахождения автошколы важно не только с точки зрения дороги до занятий и обратно. От географии может зависеть и цена (например, в центре крупного мегаполиса и в пригороде она очевидно будет разной).
Месторасположение еще важно и по имеющимся для практики местам занятий (площадка, окружающая местность). При поездках по общественным дорогам за городом интенсивность будет меньше, в центре, соответственно, больше. В первом случае будет проще сдать экзамен, но во втором будет получен более серьезный опыт.
Репутация школы и инструктора
Конечно репутация курсов очень важна, и чем больше опыта работы у автошколы, тем больше знаний можно получить, а значит и сдача экзаменов пройдет быстрее.
Однако не менее важна и репутация конкретных инструкторов. Именно от них в первую очередь будет зависеть те знания и опыт, которые будут переданы учащимся.
Кроме опыта важнейшее значение имеет и методика преподавания инструктора. К примеру, нервный, импульсивный специалист во многих случаях будет создавать для неопытного водителя дополнительный стресс, что вряд ли положительно скажется на обучении.
Цена
Для многих цена имеет основополагающее значение, но не стоит использовать подход: «Чем дешевле, тем лучше». Это связано не только с качеством обучения, которое бывает ниже в дешевых автошколах, но с возможным наличием скрытых расходов.
Узнав цену обучения, стоит уточнить:
- Входит ли в цену используемая литература, учебные пособия, программное обеспечение и т.п.
- Не взимается ли отдельная стоимость за внутренние экзамены.
- Нет ли в договоре других неочевидных платежей.
Стоит помнить и о том, что изначально высокая цена не является ни показателем качества, ни отсутствием скрытых расходов.
График обучения
Здесь все достаточно просто. Необходимые часы, как уже отмечалось, могут быть сконцентрированы в несколько недель или растянуты на несколько месяцев.
Для наглядности укажем предлагаемые графики одной из варшавских школ:
- Утренний курс: 5 дней в неделю (будни) с 9:00 до 13:00.
- Дневной курс: 5 дней в неделю (будни) с 17:00 до 21:00.
- Курс выходного дня: пятница с 17:00 до 20:00, суббота и воскресение с 9:00 до 17:00.
Могут быть и другие варианты. Выбор стоит делать на основании своих возможностей и желаний.
Рейтинг автошкол в Польше
Официальных рейтингов на данный момент обнаружить не удалось, а неофициальных, наоборот, огромное количество. Практически каждый тематический ресурс публикует свои топы, и сколько в них объективности, а сколько проплаченных рекламных материалов – сказать невозможно.
Мы предлагаем для ознакомления наиболее, на наш взгляд, объективные рейтинги по крупным городам, построенные на отзывах. Однако необходимо понимать, что проверить каждую школу невозможно, поэтому стоит иметь в виду относительность данных топов.
Данные основаны на получении прав категории B. Разница цен в рамках одной автошколы зависит от популярности того или типа обучения, а также от отдаленности начала курса от даты подачи заявки (чем за больший срок подается заявление, тем ниже может быть цена).
Варшава
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|OSK ENIGMA
|3 800 — 4 100
|2
|Ośrodek Szkolenia Kierowców MODEL
|3 100 — 3 300
|3
|Auto Szkoła LAMBO
|ul. Radarowa 28 (przy WORD Radarowa) OKĘCIE, OCHOTA, MOKOTÓW Warszawa
|3 200 — 4 000
|4
|Moto Start
|3 200 — 3 500
|5
|OES — Nauka jazdy
|2 900 — 3 800
|6
|Auto Szkoła -Smile-
|ul. Podczaszyńskiego 4 (Metro Słodowiec — metro stare Bielany) Warszawa
|3 450 — 4 450
|7
|MILA
|ul. Lechicka 14 (przy WORD Radarowa — Ochota)Patriotów 162, ( Wawer ), Warszawa
|3 200 — 4 150
|8
|EXPERT Szkoła Jazdy
|3 550 — 3 800
|9
|GAZeLka
|3 400 — 3 700
|10
|Ośrodek Szkolenia Kierowców «CZALEK» Cezary Mordon
|Przasnyska 6a/pok.222 Warszawa
|3 400 — 4 500
Вроцлав
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|Kursant. Szkoła jazdy, kursy, szkolenia
|ul. Tarnogajska 5/9 Wrocław
|3 400 — 3 600
|2
|SAFE DRIVING KOWALCZYK & TAJSIAK
|Piastów 2A /2 Wrocław
|3 700 — 3 890
|3
|MOTOFRAJDA
|ul. Sudecka 82/G2 Wrocław
|3 000 — 3 500
|4
|OSK JAZDA
|2 700 — 3 100
|5
|Szkoła Nauki Jazdy Ekspert
|ul. Kazimierza Wielkiego 9/210 bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław
|2 500 — 2 900
|6
|Akademia Dobrej Jazdy
|2 800 — 3 100
|7
|Szkoła Jazdy TORNADO
|ul. Kazimierza Wielkiego 7 bardzka 30 zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław
|2 400 — 2 600
|8
|Wyższa Szkoła Jazdy
|ul. Kazimierza Wielkiego 11 (obok kina helios)bardzka-zajęcia praktyczne strefa egzaminacyjna, Wrocław
|2 400 — 2 500
|9
|OSK Szybcy i Niezawodni
|ul. Komandorska 18 (Teren myjni Tajfun) Wrocław
|2 800 — 3 000
|10
|Kadet. Ośrodek szkolenia kierowców
|ul. Gliniana 30 Wrocław
|2 700 — 3 100
Гданьск
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|go!auto
|al. Grunwaldzka 99/101 Gdańsk
|2 700 — 3 000
|2
|Ośrodek Szkolenia Kierowców «Efekt»
|ul. Burzyńskiego 10 (SP nr 48 sala 036)Marcina Dragana 25/26, Człuchowska 6, Gdańsk
|2 850 — 3 000
|3
|OSK LEKCJA Kaliszak Marek
|ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1 Gdańsk
|2 700 — 3 000
|4
|Ośrodek Szkolenia Kierowców Poldek
|ul. Pilotów 3 (DK Młyniec) p. 10 Gdańsk
|2 700 — 2 900
|5
|Ośrodek Szkolenia Kierowców «AS»
|ul. Kartuska 128ON LINE, JAWORZNIAKÓW 29, KARTUSKA 128, Gdańsk
|3 100 — 3 250
|6
|OSK Motobit
|Piastowska 98a Gdańsk
|2 500 — 2 700
|7
|OSK Lider
|ul. Wały Piastowskie 1 lok. 302A Gdańsk
|2 900 — 3 150
|8
|MILA Szkoła Jazdy
|Chałubińskiego 27b Gdańsk
|2 700 — 3 000
|9
|GDPRAWKO GDAŃSK
|2 700 — 2 900
|10
|VEKTRA Ośrodek Szkolenia Kierowców
|Piramowicza 1/2, Conradinum Gdańsk
|2 700 — 3 000
Лодзь
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|Auto Szkoła LIDER Hanna-Smoleń Sabała
|2 800 — 3 300
|2
|Auto Szkoła EXPERT
|ul. Wyszyńskiego 97 Łódź
|2 800 — 3 000
|3
|Auto Szkoła Paulina Małkowska
|Grabowiec 10F Srebrna Polana 49 — koło Bricomarche (Konstantynów Łódzki), Łódź
|2 800 — 3 050
|4
|GIRLS SCHOOL — szkoła nauki jazdy DLA KOBIET
|al. Kościuszki 3 Łódź
|3 000 — 3 200
|5
|DRIFT OSK
|3 000 — 3 500
|6
|Auto Szkoła ZEBRA Marcin Baryga
|Bratysławska 2Łódź Chojny — ul. Rzgowska 62 lok. 5, Łódź
|3 000 — 3 500
|7
|Auto Szkoła Driver
|ul. Zachodnia 21ul. Broniewskiego 2, Łódź
|2 600 — 2 850
|8
|Szkoła Kierowców Turbo
|ul. Pryncypalna 171 Łódź
|2 600 — 2 800
|9
|Auto Szkoła Premium Tomasz Holz
|ul. Piotrkowska 232 Łódź
|2 350 — 2 500
|10
|AutoSzkoła Juszczak
|Rydzowa 2 Łódź
|2 600 — 2 750
Краков
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|OSK Stach
|3 099 — 3 599
|2
|Ośrodek Szkolenia Kierowców Jurex
|3 000 — 3 600
|3
|Quattro Nauka Jazdy
|ul. Karmelicka 39/3 — Najwyższa zdawalność wśród największych szkòł w Krakowie Kraków
|3 099 — 3 499
|4
|Ośrodek Szkolenia kierowców ALBAR
|ul. Prądnicka 32 Kraków
|2 800 — 3 200
|5
|AUTO AKADEMIA KRAKÓW
|ul.Balicka 77 Kraków
|2 900 — 3 500
|6
|G.P.S. OŚRODEK SZKOLENIOWY
|pl. gen. Władysława Sikorskiego 2/2Kraków
|2 900 — 3 350
|7
|ROBEX Ośrodek Szkolenia Kierowców
|al. Mickiewicza 5 (budynek Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 — wejście od ul.Humberta) Kraków
|2 899 — 3 399
|8
|Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME
|ul. Dobrego Pasterza 122b/129Osiedle Teatralne 33, Karola Łowińskiego 2, Kraków
|2 950 — 4 000
|9
|Akademia Jazdy Robimy Prawko
|Plac Szczepański 8, sala 209 Kraków
|2 700 — 3 100
|10
|Szkoła Motocyklowa MOTOELKA
|ul. Prądnicka 32, Kraków
|2 800 — 3 200
Познань
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|GALANT Wyższa Szkoła Jazdy
|ul. Newtona 2 (Szkoła Podstawowa nr 72 ) Poznań
|2 990 — 3 199
|2
|OSK EXTRASZKOLENIA
|ul. Przełajowa 4 (Zespół Szkół Łączności — Winogrady; 800 m od WORD Poznań) Poznań
|3 300 — 3 500
|3
|OSK PEGAZ
|al. Niepodległości 8a
Poznań
|2 850 — 3 150
|4
|OSK L-Express
|2 999 — 3 299
|5
|OSK AKINARI
|ul. Kraszewskiego 21/25 (wejście od ul. Jackowskiego 22 MODENA — Jeżyce) Poznań
|2 900 — 3 150
|6
|OSK BRAVO
|ul. Św. Wojciecha 28 Poznań
|2 900 — 3 100
|7
|OSK LIDER
|ul. Solna 12 (Szkoła Muzyczna) Poznań
|3 050 — 3 550
|8
|OSK MASTER
|3 200 — 3 600
|9
|OSK «Best» Bart Bartosz Gbiorczyk
|2 599 — 2 799
|10
|OSK KARI
|2 800 — 3 000
Щецин
|Место в рейтинге
|Наименование школы
|Адреса
|Примерные цены, злотые
|1
|Nauka Jazdy Tyrakowscy
|ul. Bohaterów Warszawy 5, Szczecin
|3 300 — 3 600
|2
|Nauka Jazdy PRYMUS
|ul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) Szczecin
|3 190 — 3 390
|3
|Nauka Jazdy Sis-Car
|plac Kilińskiego 3/113 (budynek ZDZ; I piętro; wejście A) Szczecin
|3 460 — 3 600
|4
|Nauka Jazdy MAGNET
|ul. Joachima Lelewela 8a, Szczecin
|3 500 — 3 700
|5
|Nauka Jazdy CARSTART
|ul. Przyjaciół Żołnierza 4 lok. 58 (Centrum Handlowe «Wilcza») Szczecin
|3 450 — 3 750
|6
|Auto Prestiż — Jacek Sawka
|ul. Południowa 5 Szczecin
|3 199 — 3 399
|7
|NAUKA JAZDY HAPPY END
|ul. Ku Słońcu 124 Szczecin
|2 990 — 3 490
|8
|Marcin Bogucki Ośrodek Szkolenia Kierowców & Usługi
|ul. Żubrów 6/9ul. Kolumba 88/89 s. 102, Szczecin
|3 500 — 3 700
|9
|Nauka Jazdy Marcin Sokół
|ul. Grodzka 7 (I piętro) Szczecin
|3 249 — 3 449
|10
|Gryf Nauka Jazdy
|ul. Krzywoustego 63/U2 Szczecin
|3 300 — 3 500
Подытожим. Свои автошколы есть практически во всех крупных городах Польши. Все курсы отличаются – и не только стоимостью, но и объемом предлагаемых услуг, престижностью и массой других параметров.
Выбирая курсы вождения в Польше, необходимо сопоставлять все имеющиеся параметры, чтобы не потратить лишние деньги, при этом объем услуг получить необходимый и качественный.
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