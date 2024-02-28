Какие города входят в Труймясто?

Труймясто – это динамично развивающаяся польская агломерация, которая состоит из древнего города Гданьска , известного курорта Сопота , современной Гдыни и ряда прилегающих гмин.

Крупнейшим населенным пунктом из этой тройки является Гданьск. Более того административный центр Поморского воеводства по результатам недавнего рейтинга стал еще и крупнейшим городом Польши по площади (683 км²), обогнав Варшаву (517 км²). В лидеры среди польских городов по территории попала и Гдыня – 391 км².

Откуда и когда взялось название Труймясто? История

Если копнуть глубоко в историю, то отношения между этими городами далеко не всегда были такими близкими и однозначными. До второй Польской республики (II Rzeczpospolita Polska), существовавшей в период 1918-1939 годов, и строительства порта в Гдыне, обслуживающего всю страну, трудно было говорить о каком-либо балансе и сотрудничестве между Гдыней и Гданьском.

Первые попытки построить агломерацию можно отнести к временам Третьего Рейха. Сам же термин «Труймясто» начал появляться в польской прессе на рубеже 1940х и 1950х годов, что, вероятно, отражало его широкое использование в те времена.

В то же время Гданьск, Гдыня и Сопот начали интенсивное сотрудничество во многих областях. Результатом взаимодействия стало:

В 1946 году: создание общей системы общественного транспорта.

В 1950 году: порты в Гданьске и Гдыне получили совместное управление.

В начале 1960х годов: власти Гданьска, Гдыни и Сопота создали объединенное управление культуры Труймяста.

28 марта 2007 года название Труймясто перестало быть лишь разговорным понятием и официально стало территорией, географическим объектом, задокументированным одноименной хартией (Karta Trójmiasta), подписанной в этот день. Декларация закрепила намерения трех городов сотрудничать и засвидетельствовала их готовность вместе развиваться в рамках единой агломерации.

Труймясто сегодня

В настоящее время об интенсивном сотрудничестве между тремя приморскими городами свидетельствует, в частности:

работа совместной скоростной городской железной дороги;

наличие общей объездной магистрали;

система общественного транспорта.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Интересно, что создание Гданьского университета уходит своими корнями в историю всех трех городов, составляющих Труймясто. Ведь это высшее учебное заведение было создано в результате слияния университетов, расположенных в Сопоте и Гдыне.

Интенсивный диалог между муниципалитетами, вероятно, продолжит усиливаться и в дальнейшем, о чем свидетельствует тот факт, что города совместно проводят мероприятия, направленные на популяризацию Труймяста и привлечение в агломерацию новых жителей и инвесторов, что осуществляется при участии воеводских учреждений.

Интересные места Труймяста

В Труймясте полно оригинальных памятников, музеев и мест, привлекательных для туристов. Какой бы город не выбрали для посещения – Гдыню, Гданьск или Сопот – скучать точно не придется, ведь достопримечательности в Труймясте можно найти буквально на каждом шагу. Далее кратко расскажем о самых интересных местах.

Что посмотреть в Гданьске?

Столица Поморского воеводства является одним из старейших и красивейших городов Польши. Самая известная и представительная часть Гданьска – Главный город (Główne Miasto).

Неповторимая атмосфера и огромное количество памятников делают его уникальной туристической жемчужиной. Если вы окажетесь в Гданьске, именно здесь вам следует начать свой тур по изучению города.

Памятники, которые рекомендуется посетить

Памятников в городе огромное количество. Если времени осмотреть все достопримечательности не хватит, выберите, например, те, что располагаются близко друг к другу.

Главная ратуша (Ratusz Głównego Miasta) – уникальное здание в стиле готики и ренессанса.

(Ratusz Głównego Miasta) – уникальное здание в стиле готики и ренессанса. Двор Артуса (Dwór Artusa) – бывшее место собраний богатых патрициев, одно из крупнейших сооружений такого типа в Северной Европе.

(Dwór Artusa) – бывшее место собраний богатых патрициев, одно из крупнейших сооружений такого типа в Северной Европе. Фонтан Нептуна (Fontanna Neptuna) – красивый фонтан, который является символом Гданьска и символизирует связь города с морем. Он расположен прямо перед двором Артуса.

(Fontanna Neptuna) – красивый фонтан, который является символом Гданьска и символизирует связь города с морем. Он расположен прямо перед двором Артуса. Большая Оружейная палата (Wielka Zbrojownia) – самое впечатляющее светское здание города.

(Wielka Zbrojownia) – самое впечатляющее светское здание города. Ворота-кран Журав (Brama Żuraw) – крупнейший и старейший портовый кран в средневековой Европе. Исторические городские ворота с функцией подъёмного механизма являются одними из самых красивых в Гданьске.

(Brama Żuraw) – крупнейший и старейший портовый кран в средневековой Европе. Исторические городские ворота с функцией подъёмного механизма являются одними из самых красивых в Гданьске. Мариацкий костел (Bazylika Mariacka) – крупнейший кирпичный готический храм Европы. На его башне расположена смотровая площадка, с которой можно любоваться панорамой города.

(Bazylika Mariacka) – крупнейший кирпичный готический храм Европы. На его башне расположена смотровая площадка, с которой можно любоваться панорамой города. Золотые ворота (Brama Złota) – здание в стиле ренессанса. Ворота были украшены резьбой по камню, символизирующей гражданские добродетели.

(Brama Złota) – здание в стиле ренессанса. Ворота были украшены резьбой по камню, символизирующей гражданские добродетели. Золотой доходный дом (Złota Kamienica) – одно из самых красивых зданий Гданьска, которое отличается вычурным и богатым фасадом.

(Złota Kamienica) – одно из самых красивых зданий Гданьска, которое отличается вычурным и богатым фасадом. Зеленые ворота (Brama Zielona) – считаются старейшими водными воротами Гданьска.

(Brama Zielona) – считаются старейшими водными воротами Гданьска. Нагорные ворота (Brama Wyżynna) — были главными въездными воротами в город.

(Brama Wyżynna) — были главными въездными воротами в город. Оливский собор (Archikatedra Oliwska) – этот величественный храм знаменит своим чудесным органом в стиле рококо, на котором в летний сезон проходят органные концерты.

Одна из самых красивых улиц Гданьска – улица Мариацкая (ul.Mariacka). Здесь можно полюбоваться оригинальными старинными зданиями, посетить очаровательные рестораны, кафе и магазины. В этом месте вы сполна почувствуете настоящую атмосферу Гданьска.

Развлечения на открытом воздухе

Живописный Оливский парк (Park Oliwski) XVIII века расположен в бывшем монастырском саду монахов-цистерцианцев. Это идеальное место для романтических и расслабляющих прогулок. Здесь можно приятно провести время на свежем воздухе и полюбоваться растениями, привезенными со всего мира. В нем, среди прочего, находятся сад камней, оранжерея, 112-метровая аллея из подстриженных лип и великолепная грабовая аллея.

Прогулка по пляжу является неотъемлемой частью любого пребывания на Балтийском море. Самые популярные пляжи в Гданьске:

Елитково (Jelitkowo).

Стоги (Stogi).

Собешево (Sobieszewo).

Орле (Orle).

Бжежно (Brzeźno) с его красивым пирсом.

Длуге Побжеже (Długie Pobrzeże) – красивая прибрежная улица в Гданьске, идеальное место для прогулок. Вдоль нее расположены водные ворота и исторические здания, типичные для архитектуры города.

Полуостров Вестерплатте (Westerplatte) – символ начала Второй мировой войны и неравной борьбы с оккупантом.

Музеи

Будучи в Гданьске, стоит посетить хотя бы один из местных музеев. Самыми популярными из них являются:

Также рекомендуем побывать в характерных для этого региона учреждениях:

Еще одно место, которое стоит посетить, — это Художественная галерея Выбору (Galeria Sztuki Wyboru), где можно полюбоваться произведениями современного искусства в таких формах, как живопись, графика, скульптура и даже дизайн и архитектурные проекты.

Что посмотреть в Сопоте?

Сопот – город, который никогда не спит. У многих он ассоциируется с шумными вечеринками и активной ночной жизнью. Его сердцем является оживленная улица Героев Монте-Кассино (ul. Bohaterów Monte Cassino), так называемый Мончак – главная набережная, полная исторических доходных домов, ресторанов и сувенирных киосков.

Развлечения на открытом воздухе

Длина знаменитого пирса (Molo) в Сопоте составляет около полукилометра, что делает его самым длинным подобным объектом на Балтийском море.

Это одна из величайших достопримечательностей города. Интересен тот факт, что концентрация йода в наиболее удаленных от моря местах пирса в два раза выше, чем на суше.

Музеи

Любителям истории будет интересно побывать в:

Музее Сопота (Muzeum Sopotu);

(Muzeum Sopotu); Музее восковых фигур (Muzeum Figur Woskowych);

(Muzeum Figur Woskowych); Археологическом музее под открытым небом «Гродзиско» (Skansen Archeologiczny Grodzisko), который является остатком древнего оборонительного поселения. Здесь можно увидеть реконструированные постройки крепости: дома, ворота и частокол.

Любителям искусства обязательно стоит посетить Сопотскую художественную галерею (Sopocka Galeria Sztuki) и Государственную художественную галерею (Państwowa Galeria Sztuki), где можно увидеть выставки современного и традиционного искусства.

Достопримечательности

Из других достопримечательностей города следует обратить внимание на следующие:

Кривой дом (Krzywy Domek) – визитная карточка Сопота и интересный с архитектурной точки зрения символ современного мира. Это здание вошло в список 50 самых странных зданий мира, опубликованный порталом Village of Joy.

(Krzywy Domek) – визитная карточка Сопота и интересный с архитектурной точки зрения символ современного мира. Это здание вошло в список 50 самых странных зданий мира, опубликованный порталом Village of Joy. Лесная опера (Opera Leśna) – известный по телевидению крытый амфитеатр, где проходят крупнейшие культурные мероприятия и фестивали.

(Opera Leśna) – известный по телевидению крытый амфитеатр, где проходят крупнейшие культурные мероприятия и фестивали. Маяк (Latarnia morska) – историческое здание, из которого можно полюбоваться Гданьским заливом и панорамой Труймяста.

(Latarnia morska) – историческое здание, из которого можно полюбоваться Гданьским заливом и панорамой Труймяста. Рыбацкая гавань (Przystań rybacka) – здесь каждый день можно купить свежую рыбу и посмотреть выставку лодок и рыболовных снастей.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Аквапарк в Сопоте ( При отдыхе с детьми стоит обратить внимание на Aquapark Sopot ), особенно если хочется искупаться, а море слишком холодное – тогда посещение местного аквапарка станет идеальным решением.

Что посмотреть в Гдыне?

Гдыня славится своими прекрасными пляжами, живописными портами и морскими прогулками в Гданьск. В начале ХХ века это еще была рыбацкая деревня, права города Гдыня получила менее ста лет назад. С тех пор здесь многое изменилось. Сейчас это современный, шумный населенный пункт, негласная парусная столица Польши, где есть достаточно развлечений на любой вкус.

Достопримечательности

Здесь много интересных туристических достопримечательностей, например:

Сердцем Гдыни является площадь Костюшки (Skwer Kościuszki), самая представительная улица, ведущая через приморскую набережную с множеством ресторанов и кафе.

(Skwer Kościuszki), самая представительная улица, ведущая через приморскую набережную с множеством ресторанов и кафе. Вторая визитная карта города – всегда шумная и многолюдная улица Светоянская ( Świętojańska). Сюда стоит зайти, если вы хотите вкусно поужинать, пройтись по магазинам или просто проникнуться атмосферой этого города.

( Świętojańska). Сюда стоит зайти, если вы хотите вкусно поужинать, пройтись по магазинам или просто проникнуться атмосферой этого города. Гдыньский аквариум (Akwarium Gdyńskie) – здесь можно полюбоваться различными видами растений и рыб со всего мира.

(Akwarium Gdyńskie) – здесь можно полюбоваться различными видами растений и рыб со всего мира. InfoBox – выставочная площадка, расположенная в современном стеклянном здании в центре города. Это модное и интересное место с рестораном и смотровой террасой.

Заслуживает внимания и Каменная Гора (Kamienna Góra) – холм в центре Гдыни, с которого виден порт и площадь Костюшко. Красивая панорама – не единственная достопримечательность этого места. На вершину можно подняться на бесплатной канатной дороге.

Развлечения на свежем воздухе

Орловский утес (Klif Orłowski) – это очаровательное и романтическое место, представляющее собой крутой морской берег на территории заповедника Кемпа Редловска (Kępa Redłowska). Кроме прочего, это отличное «инстаграмное» место – здесь можно сделать красивые фотографии или приятно прогуляться.

Деревянный пирс (Drewniane Molo) в районе Орлово. Может быть, он не такой впечатляющий, как в Сопоте, но он имеет свое более интимное очарование. Вход здесь бесплатный. С пирса можно полюбоваться морем, пляжами, набережной, а в перспективе и Гданьском, полуостровом Хель и Орловским утесом.

Музеи

В Гдыне можно найти несколько интересных музеев, в том числе:

Многих может заинтересовать Научный центр экспериментов (Centrum Nauki Experyment), в котором проходят увлекательные интерактивные выставки для творческих экспериментов.

К интересным и менее стандартным объектам относятся: Корабль-музей «Дар Поможа» (Statek-muzeum «Dar Pomorza») и легенда ВМФ Польши, Корабль-музей ОРП «Блыскавица» (ORP «Błyskawica»).

Лучшие достопримечательности Труймяста

Бывалые путешественники подготовили свой субъективный рейтинг лучших туристических объектов Труймяста. Именно их рекомендуют посетить во время путешествия в обязательном порядке:

Мариацкий костел (Гданьск). Двор Артуса (Гданьск). Корабль-музей ОРП «Блыскавица» (Гдыня). Пирс (Сопот). Главная ратуша (Гданьск). Собор в Оливе (Гданьск). Улица Мариацкая (Гданьск). Остров складов (Гданьск). Большая Оружейная палата (Гданьск). Базилика Святой Бригитты (Гданьск).

С этим перечнем можно соглашаться или спорить, можно изрядно дополнить его многими другими интересными местами. Однако это будет зависеть и от индивидуальных предпочтений каждого путешественника, и от их возможностей, свободного времени и других факторов.

Резюмируем. Польское Труймясто – это пример в некотором роде уникального партнерства между городами. Несмотря на то, что они составляют один единый организм, каждый из них играет свою особую роль: Гдыня – это прежде всего порт, центр сопутствующей торговли и промышленности, Гданьск – неизменный центр науки и истории, а Сопот – популярный курорт и место развлечений для любителей морского отдыха.

Три города в одном месте – уникальная достопримечательность, которая, несомненно, сделает ваше пребывание в этом уголке Польши незабываемым.