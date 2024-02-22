Где в Польше можно сдать теорию по вождению на украинском языке?
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Многие с нетерпением ждали этой новости. С недавних пор теоретический экзамен по вождению в Польше можно сдать на украинском языке. Такую возможность воеводские центры дорожного движения (Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD) пытались получить в течение двух лет с тех пор, как в Украине началась полномасштабная война.
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- Проблема языкового барьера
- Где можно сдать теорию на права в Польше на украинском?
- Кто выступал за сдачу экзамена на украинском?
- Это все о теории, а как же быть с практикой?
Проблема языкового барьера
Ведь в течение долгого времени из-за языкового барьера именно теоретическая часть была самой большой проблемой для украинцев, желающих получить права в Польше. Поскольку теоретический этап имеет ограниченное время для ответов и не может сопровождаться переводчиком. Это было большой проблемой даже для людей, уже знавших польский язык.
Хотя украинцам гораздо легче сдать экзамен на родном языке, они могут рискнуть и выбрать польский. При чем такое решение может быть принято даже за 5 минут до входа в экзаменационную комнату.
Для проведения экзамена на иностранном языке желающие должны сообщить об этом факте при регистрации.
Где можно сдать теорию на права в Польше на украинском?
Такие изменения постепенно вводятся по всей Польше. К примеру, на сегодняшний день можно изучать теорию на украинском в таких городах, как Краков, Тарнув, Новы Сонч. Кроме того, на украинском языке наравне с немецким, английским и языком жестов можно сдать теоретический экзамен по вождению и в Люблине и Зеленей-Гуре.
Более детально о возможности сдачи теоретического экзамена можно уточнить непосредственно в воеводском центре дорожного движения:word-lista
Кто выступал за сдачу экзамена на украинском?
При чем интересно то, что о возможности сдачи теоретического экзамена на украинском языке просили не только наши соотечественники.
Требования о введении теоретического экзамена на украинском языке исходили, в частности, от автошкол и предпринимателей, чьи сотрудники из Украины хотели получить водительские права. Ведь курсы вождения очень часто необходимы украинцам для трудоустройства, а также облегчают их повседневную жизнь и позволяют оперативно решать ряд жизненных и рабочих задач в Польше.
Тесты для экзамена переводятся автоматически и абсолютно не отличаются от подготовленных на польском языке. Уровень сложности заданий такой же, как и у поляков.
Это все о теории, а как же быть с практикой?
Если у человека недостаточный уровень владения польским и ему трудно понять инструкции, данные на этом языке, тогда можно воспользоваться услугами переводчика. Однако об этом должен побеспокоиться сам экзаменуемый.
Хотя, как свидетельствует опыт сдачи практической части экзамена, в большинстве случаев вождение успешно проходило и без привлечения украинского переводчика. Ведь зачастую претенденты на получение прав владеют польским языком на разговорном уровне и на экзамене по вождению этого вполне достаточно.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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