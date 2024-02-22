Где в Польше можно сдать теорию по вождению на украинском языке?

Проблема языкового барьера

Ведь в течение долгого времени из-за языкового барьера именно теоретическая часть была самой большой проблемой для украинцев, желающих получить права в Польше. Поскольку теоретический этап имеет ограниченное время для ответов и не может сопровождаться переводчиком. Это было большой проблемой даже для людей, уже знавших польский язык.

Хотя украинцам гораздо легче сдать экзамен на родном языке, они могут рискнуть и выбрать польский. При чем такое решение может быть принято даже за 5 минут до входа в экзаменационную комнату.

Для проведения экзамена на иностранном языке желающие должны сообщить об этом факте при регистрации.

Где можно сдать теорию на права в Польше на украинском?

Такие изменения постепенно вводятся по всей Польше. К примеру, на сегодняшний день можно изучать теорию на украинском в таких городах, как Краков, Тарнув, Новы Сонч. Кроме того, на украинском языке наравне с немецким, английским и языком жестов можно сдать теоретический экзамен по вождению и в Люблине и Зеленей-Гуре.

Более детально о возможности сдачи теоретического экзамена можно уточнить непосредственно в воеводском центре дорожного движения:

Кто выступал за сдачу экзамена на украинском?

При чем интересно то, что о возможности сдачи теоретического экзамена на украинском языке просили не только наши соотечественники.

Требования о введении теоретического экзамена на украинском языке исходили, в частности, от автошкол и предпринимателей, чьи сотрудники из Украины хотели получить водительские права. Ведь курсы вождения очень часто необходимы украинцам для трудоустройства, а также облегчают их повседневную жизнь и позволяют оперативно решать ряд жизненных и рабочих задач в Польше.

Тесты для экзамена переводятся автоматически и абсолютно не отличаются от подготовленных на польском языке. Уровень сложности заданий такой же, как и у поляков.

Это все о теории, а как же быть с практикой?

Если у человека недостаточный уровень владения польским и ему трудно понять инструкции, данные на этом языке, тогда можно воспользоваться услугами переводчика. Однако об этом должен побеспокоиться сам экзаменуемый.

Хотя, как свидетельствует опыт сдачи практической части экзамена, в большинстве случаев вождение успешно проходило и без привлечения украинского переводчика. Ведь зачастую претенденты на получение прав владеют польским языком на разговорном уровне и на экзамене по вождению этого вполне достаточно.