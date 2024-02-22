Де в Польщі можна скласти теорію з водіння українською?
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Дізнайтеся, де в Польщі можна скласти теорію з водіння українською мовою та як дізнатися, в якому WORD можна скласти теоретичний екзамен українською.
Багато хто з нетерпінням чекав цієї новини. З недавніх пір теоретичний іспит з водіння в Польщі можна скласти українською мовою. Воєводські дорожні центри (Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD) вже 2 роки намагаються отримати таку можливість, відколи в Україні почалася повномасштабна війна.
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- Проблема мовного бар’єру
- Де в Польщі можна скласти іспит з теорії українською?
- Хто виступав за складання іспиту з української мови?
- Це все теорія, а як щодо практики українською?
Проблема мовного бар’єру
Довгий час через мовний бар’єр саме теоретична частина була найбільшою проблемою для українців, які хотіли отримати водійські права в Польщі. Тому що теоретичний етап має обмежений час на відповіді і не може супроводжуватися перекладачем. Це було великою проблемою навіть для людей, які вже знали польську мову.
Хоча українцям набагато простіше скласти іспит рідною мовою, вони можуть ризикнути і вибрати польську. Причому таке рішення можна прийняти навіть за 5 хвилин до входу в екзаменаційну аудиторію.
Для того, щоб провести іспит на іноземній мові, потрібно повідомити про цей факт при реєстрації.
Де в Польщі можна скласти іспит з теорії українською?
Такі зміни поступово впроваджуються по всій Польщі. Наприклад, сьогодні вивчати теорію українською мовою можна в таких містах, як Краків, Тарнув, Новий Сонч. Крім того, українською, а також німецькою, англійською та мовою жестів можна скласти теоретичний іспит з водіння в Любліні та Зеленій Гурі.
За додатковою інформацією щодо можливості складання теоретичного іспиту звертайтесь до WORD у Польщі:word-lista
Хто виступав за складання іспиту з української мови?
Причому цікаво, що не лише наші співвітчизники просили можливості скласти теоретичний іспит українською мовою.
Вимоги до запровадження теорії українською надійшли, зокрема, від автошкіл та підприємців, які мають працівників з України. Адже курси водіння дуже часто необхідні українцям для працевлаштування, а також полегшують повсякденне життя та дозволяють швидко вирішити низку життєвих та робочих завдань у Польщі.
Тести для іспиту перекладаються автоматично і зовсім не відрізняються від підготовлених польською мовою. Рівень складності завдань такий самий, як і у поляків.
Це все теорія, а як щодо практики українською?
Якщо у людини недостатній рівень володіння польською мовою і їй складно зрозуміти інструктора, то можна скористатися послугами перекладача. Однак про це потрібно подбати саме особі, яка здає практичний екзамен з водіння.
Хоча, як показує досвід здачі практичної частини іспиту, в більшості випадків керування автомобілем проходило успішно без залучення українського перекладача. Адже претенденти на права водія часто розмовляють польською мовою на розмовному рівні, і цього цілком достатньо для іспиту з водіння.
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