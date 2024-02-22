Проблема мовного бар’єру

Довгий час через мовний бар’єр саме теоретична частина була найбільшою проблемою для українців, які хотіли отримати водійські права в Польщі. Тому що теоретичний етап має обмежений час на відповіді і не може супроводжуватися перекладачем. Це було великою проблемою навіть для людей, які вже знали польську мову.

Хоча українцям набагато простіше скласти іспит рідною мовою, вони можуть ризикнути і вибрати польську. Причому таке рішення можна прийняти навіть за 5 хвилин до входу в екзаменаційну аудиторію.

Для того, щоб провести іспит на іноземній мові, потрібно повідомити про цей факт при реєстрації.

Де в Польщі можна скласти іспит з теорії українською?

Такі зміни поступово впроваджуються по всій Польщі. Наприклад, сьогодні вивчати теорію українською мовою можна в таких містах, як Краків, Тарнув, Новий Сонч. Крім того, українською, а також німецькою, англійською та мовою жестів можна скласти теоретичний іспит з водіння в Любліні та Зеленій Гурі.

За додатковою інформацією щодо можливості складання теоретичного іспиту звертайтесь до WORD у Польщі:

Хто виступав за складання іспиту з української мови?

Причому цікаво, що не лише наші співвітчизники просили можливості скласти теоретичний іспит українською мовою.

Вимоги до запровадження теорії українською надійшли, зокрема, від автошкіл та підприємців, які мають працівників з України. Адже курси водіння дуже часто необхідні українцям для працевлаштування, а також полегшують повсякденне життя та дозволяють швидко вирішити низку життєвих та робочих завдань у Польщі.

Тести для іспиту перекладаються автоматично і зовсім не відрізняються від підготовлених польською мовою. Рівень складності завдань такий самий, як і у поляків.

Це все теорія, а як щодо практики українською?

Якщо у людини недостатній рівень володіння польською мовою і їй складно зрозуміти інструктора, то можна скористатися послугами перекладача. Однак про це потрібно подбати саме особі, яка здає практичний екзамен з водіння.

Хоча, як показує досвід здачі практичної частини іспиту, в більшості випадків керування автомобілем проходило успішно без залучення українського перекладача. Адже претенденти на права водія часто розмовляють польською мовою на розмовному рівні, і цього цілком достатньо для іспиту з водіння.