UPD. 22.02.2024. З 1 березня збільшуються ціни на послуги оператора Play

З 1 березня 2024 року зміняться ціни на дзвінки, SMS та MMS на національні мережі мобільного та фіксованого зв’язку, а також тарифи на послуги міжнародного роумінгу у Великій Британії та Гібралтарі.

Зміни стосуються передплачених пропозицій, які подаються під брендом Play, зокрема:

Ціни на дзвінки, SMS та MMS на національні мобільні та фіксовані мережі. Хвилина розмови, одне СМС чи ММС коштуватимуть 0,79 злотих.

Скасуються обмеження на максимальну вартість хвилини розмови або максимальну вартість всього дзвінка на номери Служби підтримки.

Змінюється вартість передачі даних у міжнародному роумінгу у Зоні 1 (буде 3,60 злотих за 100 Кб) та Зоні 2 (4,80 злотих за 100 КБ).

Коригуються правила щодо сум та терміну дії поповнень у пропозиції «Formula Play na Kartę».

Користувачам не потрібно вживати жодних заходів, нові тарифи почнуть діяти автоматично. За заявою оператора, які не бажають приймати вищезгадані зміни, можуть розірвати договори до 1 березня 2024 року без будь-яких негативних фінансових наслідків.

Навіщо вам потрібен місцевий зв’язок?

Яка б мета поїздки до Польщі не стояла – подорож, навчання чи робота – мобільний зв’язок Плей у Польщі буде доречним:

По-перше, тому що це вигідніше, ніж користуватися іноземним провайдером і оплачувати роумінг. По-друге, для оформлення багатьох документів необхідні контактні дані, і якщо претендент уже перебуває в Польщі, то легше зв’язатися з ним за місцевим номером. По-третє, місцевого провайдера легше обслуговувати – оплачувати, зв’язуватися з підтримкою, краще покриття та ін.

В результаті, використання польського мобільного зв’язку не просто зручне, але й вкрай бажане з точки зору вигоди та можливостей.

Де купити сімку Плей?

Придбати картку цього оператора не складно. Адже офіси бренду є у більшості торгових центрів. Однак ще простіше зробити це в газетних кіосках, таких як «RUSH», які розташовані біля автобусних зупинок.

Якщо мова йде про туриста, який погано знає польську мову, можна просто вказати пальцем на стартовий пакет або вимовити: «Попро́ше пакет стартови до Плей». Вартість сім-карти варіюється в межах 5-9 злотих.

З лютого 2017 року польське законодавство встановило обов’язкову персональну реєстрацію сім-карт. Відповідно, для придбання стартера знадобиться посвідчення особи. Усі номери, придбані до цього, необхідно зареєструвати, інакше вони перестануть працювати.

Як активувати сім-карту?

Ставши власником карти Play, необхідно провести її активацію. Зрозуміло, спочатку потрібно встановити її в телефон – навряд чи це викличе труднощі, особливо якщо врахувати наявність у будь-якому стартері сімок двох видів: звичайну та міні.

Залежно від вибраного тарифу існує велика кількість різних кодів оператора Play, ввівши які оплачуються пакети послуг або підключаються певні функції (докладніше нижче). У деяких випадках є варіант увімкнення безкоштовних послуг на кілька днів. Ввівши один із цих кодів, придбана сім-карта активується.

Найпростішим способом активації є дзвінок на будь-який номер! Вставте сімку, увімкніть апарат, наберіть номер – та тариф активовано.

Перенесення номера

Як і інші оператори, Плей надає послугу переходу до нього з інших провайдерів зі збереженням номера. Більше того, компанія пропонує бонуси за таку операцію. А саме:

Відсутність блокування на рік.

20 Гб інтернету на 60 днів.

200 zł на розмови на 2 місяці.

Щоб перейти на Play зі своїм номером виконайте ряд простих кроків:

Візьміть посвідчення особи та телефон із сімкою, яку плануєте перенести. Зверніться до одного із салонів оператора (знайти найближчий). Скажіть співробітнику про своє бажання. Все! Решту операцій виконає працівник Play.

Сигналом вдалого підключення є спеціальне SMS-повідомлення, що надійшло на ваш номер. Терміни перенесення можуть бути різними – подробиці повідомить співробітник салону.

Тарифи Плей в Польщі

Оператор Play славиться великою кількістю різноманітних пропозицій. Дізнатися подробиці та найактуальніші дані можна на сайті провайдера. Ми ж надамо кілька найпопулярніших, у т.ч. тих, які підключаються зараз, і кілька старих, але популярних.

Зверніть увагу, що більшість послуг мають термін, протягом якого вони мають бути отримані. Невитрачені хвилини та мегабайти переносяться на наступний період, але лише за своєчасної оплати нового пакета. Підключаються тарифи шляхом придбання їх на сайті оператора.

Найбільш популярні зараз тарифи, що мають на увазі необмежене спілкування. Ці послуги надаються у вигляді пакетів під час укладання договору. Важливо, що зазначена кількість хвилин, СМС та ММС однакова для використання і всередині Польщі, і за європейського роумінгу. Трафік інтернету для кожного випадку свій і буде позначений окремо.

RODZINA w Play na Karte

Це тариф із т.зв. “Сімейної” серії. Суть його в тому, що декілька користувачів (від 2 до 8 осіб) об’єднані в загальну групу, поповненням рахунку, підключенням та відключенням послуг, в якій займається лише одна людина (адміністратор).

План дуже зручний для членів сім’ї, де відстеження витрат і контролю за функціонуванням займаються батьки. Але тариф можна застосувати і для групи друзів, невеликого підприємства тощо.

Зверніть увагу, що адміністратор має право активувати спільні послуги, але кожен член тарифного плану може замовляти індивідуальні послуги. Також кожен учасник має можливість у будь-який момент залишити групу.

Параметри вказані для кожного члена спільноти. Створити групи та підключити учасників можна тільки через мобільний додаток Play24.

Технологію підключення можна переглянути на відео:

Вартість послуги – 25 злотих з особи на місяць. За ці гроші ви отримаєте безлімітні дзвінки та СМС, а також безлімітний інтернет, з якого лише 15 Гб на повній швидкості.

Oferta na kartę (передоплачені пакети)

Усі пакети циклічні. Після закінчення місяця буде знято чергову суму і пакет пролонгується на наступні 30 днів. За відсутності коштів пакет буде скасовано.

M L XL Вартість 35 злотих 40 злотих 45 злотих Дзвінки та хвилини ∞ ∞ ∞ Інтернет 40 Гб +1200Гб на рік* 50 Гб +2400Гб на рік* 60Гб +4800Гб на рік* Підключення *111*1224*1# *111*1225*1# *111*1226*1#

* по 100/200/400 Гб відповідно до ТП щомісяця за своєчасне продовження пакета.

Підключити пакети можна також через програму Play24. Зверніть увагу, відомостей про роумінг (в т.ч. інтернет) в інших країнах ЄС немає.

У разі нестачі трафіку, мобільний інтернет можна докупити окремо. Ці пакети є однаковими для всіх тарифів і будуть представлені нижче в окремому підрозділі.

Вигідні тарифи Плей для українців

Для дзвінків на номери українських операторів Плей представляє кілька цікавих рішень, які допомагають значно економити кошти. Вибір залежить від інтенсивності розмов і наявного тарифного плану (у деяких випадках). Як дізнатися чинний тариф дивіться нижче у розділі «Корисні коди».

Йдеться про три пакети, що відрізняються ціною та кількістю інтернет-трафіку. Внутрішні дзвінки, СМС та ММС – без обмежень. Є спеціальні пакети хвилин для дзвінків на українські номери Kyivstar, Vodafone та Lifecell.

Пакет UA M Пакет UA L Пакет UA XL Ціна на місяць 35 злотих 40 злотих 45 злотих Інтернет 30 Гб 40 Гб ∞ (50 Гб на максимальній швидкості) Додатковий інтернет на рік 1200 Гб за кодом *111*1230*1# 2400 Гб за кодом *111*1233*1# 4800 Гб за кодом *111*1232*1# Дзвінки на українські номери 1000 хв 1000 хв 1500 хв Підключення *111*1227*1# *111*1228*1# *111*1229*1#

Декілька слів про додаткові Гб інтернету. Кожен пакет має свій код активації програми. Зазначена величина поділяється на 12 місяців. Перша частина (наприклад, 100 Гб при 1200 Гб на рік) надається відразу після активації за вказаним кодом або в Play24. Далі буде надано ще 11 разів по 1/12 від загальної зазначеної кількості щомісяця при своєчасному оновленні циклічного пакету. Кожна частина додаткового інтернету видається на 30 днів.

Додаткові пакети інтернету

У разі потреби можна підключати додаткові гігабайти на 30 днів:

5 злотих – 1 Гб.

10 злотих – 4 Гб.

15 злотих – 6 Гб.

20 злотих – 10 Гб.

30 злотих – 30 Гб.

Всі додаткові гігабайти підключаються через Play24. При підключенні звертайте увагу одноразовий пакет підключається (закінчиться після закінчення місяця або трафіку) або циклічний (зніматиме вказану суму раз на місяць, продовжуючи пакет на нові 30 днів).

Усі зазначені параметри застосовуються для використання в межах Польщі. Послуги роумінгу оплачуються окремо і залежать від тарифу. Докладніше можна переглянути в документації на сайті оператора

Як поповнити рахунок на Плей?

Оператор, як і раніше, приймає оплату звичними способами:

Картою поповнення.

Через салон Плей.

У банкоматах.

Однак найпростішим є метод оплати через сайт doladowania.play.pl. Перейшовши на цей спеціальний ресурс можна внести кошти через банківську карту, інтернет-банкінг всіх провідних фінансових установ РП та іншими зручними способами.

Крім цього, можна підключити до своєї картки автоматичний платіж і рахунок на вказану суму буде поповнюватися періодично без вашої участі.

Корисні USSD коди на Плей Далі представлені коди для Play, які завжди можуть стати в нагоді, незалежно від обраного тарифу. Після введення будь-якого коду необхідно натиснути «Дзвінок». У конкретних тарифів можуть бути додаткові номери, які уточнюють або керують послугами. Як перевірити залишок інтернету на Play? Щоб перевірити залишок мегабайт, введіть код *108# Як дізнатися свій номер телефону Play? Щоб дізнатися свій номер телефону, введіть код *121# Як перевірити баланс на Play? Щоб перевірити баланс, введіть код *101# Як дізнатися свій тариф на Play? Щоб дізнатися про свій тарифний план наберіть *111*49*1# Як перевірити хвилини на Play? Для перевірки залишку хвилин наберіть *104# Як перевірити кількість SMS на Play? Щоб дізнатися решту SMS наберіть *109#

Зауважте, що телефонний код РП «+48», з якого починається будь-який номер. Однак усередині мережі код можна опустити. IMSI код оператора Play 2600600.

Як налаштувати інтернет, якщо не працює?

Надішліть слово PLAY на номер 9999. Прийде SMS з налаштуванням. Якщо ні, переходьте до наступного пункту. Зайдіть через інший пристрій на цю сторінку та заповніть форму «ручного» замовлення параметрів. Якщо це не допомогло, спробуйте встановити параметри самостійно. Див пункт Internet (APN Internet): punkt dostępu (apn): internet

numer dostępowy : *99#

nazwa użytkownika : відсутня

hasło : відсутній

dns : dynamiczny

Переваги і недоліки

Розглядаючи польського оператора Плей, слід з’ясувати, що було не зручно при користуванні. Мабуть, є всього два основних недоліки:

призабуті вже у країнах СНД терміни на оплачені послуги;

необхідність реєстрації номера на конкретну людину.

Не дуже великі незручності, погодьтеся. Особливо якщо врахувати переваги, які пропонує оператор:

впевнена зона покриття практично по всій країні;

недорогі послуги;

безкоштовні дзвінки в мережі (для деяких тарифів);

простота в отриманні та продовженні послуг;

доступність сім-карток.

Якщо вас зацікавив мобільний оператор Play у Польщі, офіційний сайт компанії play.pl. На ньому ви можете знайти ще більше корисної інформації.

Plus

T-Mobile

Orange

Heyah

Lycamobile

Klucz Mobile

Plush

Virgin Mobile Конкурентами цього оператора мобільного зв’язку в Польщі є: Кожен з них має вигідні тарифи для дзвінків, СМС та інтернету. Ознайомитися з усіма ними одразу можна у цій статті.

Ми поділилися досвідом співпраці з оператором Play, який видався вигідним. Намагалися охопити всі основні питання, пов’язані з тарифами, але якщо щось залишилося незрозумілим, залишайте свої питання в коментарях – постараємося відповісти.