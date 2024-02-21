Підстави для обстеження септика

Як відомо, муніципалітети (гміни) по всій країні зобов’язані перевіряти септики та очисні споруди будинків відповідно до нових правил, запроваджених у 2022 році. Ці зміни пов’язані з поправкою до Закону про воду (Ustawa Prawo wodne), яка накладає додаткові зобов’язання на місцеву владу Польщі щодо моніторингу та підтримки санітарних систем на своїй території, а також положень Закону про підтримання чистоти та порядку в муніципалітетах (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

До кінця квітня 2024 року муніципалітети мають визначити кількість септиків та очисних споруд на своїй території та подати звіт до відповідних установ, тобто до Воєводського екологічного інспектора (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) та директора Регіонального департаменту водного господарства Державного водного господарства «Польські води» (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Що і як часто перевірятиметься?

За встановленими правилами власники або користувачі септиків зобов’язані спорожняти їх не рідше одного разу на квартал. У свою чергу, власники або користувачі нерухомого майна, обладнаного домашніми очисними спорудами, повинні спорожняти їх не рідше одного разу на рік.

Не рідше одного разу на два роки гміна повинна проводити огляд, контролюючи:

технічний стан резервуарів і споруд;

наявність договору з компанією, уповноваженою спорожняти септики або відстійники на домашніх очисних спорудах і перевозити рідкі відходи;

періодичність спорожнення септиків і відстійників побутових очисних споруд;

своєчасність оплати цих послуг.

Процедура санітарного контролю включає в себе ретельну перевірку укладених договорів про надання послуг з вивезення рідких відходів і підтвердження проведених фінансових операцій у зв’язку з цими послугами.

Компанія, з якою укладає договір власник септика або очисних споруд, повинна мати діючий дозвіл на здійснення діяльності в даному населеному пункті.

Консультант Ярослав Стецюн Перед тим, як вибрати сервісну компанію, варто перевірити, чи має вона право надавати послуги з утилізації стічних вод. Список компаній, які отримали дозвіл, зазвичай публікується на сайті міста або гміни.

Власник зобов’язаний скористатися наявністю внутрішньої каналізації і підключити до неї об’єкт нерухомості (при наявності такої мережі). Якщо такої можливості немає, необхідно обладнати на ділянці резервуар для рідких відходів без зливу або встановити очисні споруди побутових стічних вод.

В ході санітарного контролю посадові особи не тільки проаналізують положення укладених договорів про надання послуг з вивезення рідких відходів, а й підтвердять фінансові операції, проведені у зв’язку з цими послугами (рахунки чи фактури VAT). Важливо, щоб подані документи доводили регулярність процесу вивезення відходів, особливо в умовах спустошення септика.

Які штрафи загрожують власникам домашніх септиків?

Чинним законодавством передбачені досить серйозні санкції у разі порушень, виявлених під час перевірки септиків та очисних споруд. І не лише для мешканців, а й для муніципалітетів.

Якщо під час перевірки стану санітарних вузлів у будинках власник не має або відмовляється надати відповідну документацію, або всіляко перешкоджає роботі інспекторів, його можуть оштрафувати на 500 злотих. А за відсутності домовленості справа може дійти до суду, що спричинить за собою витрати до 5000 злотих. Санкції передбачені і для мешканців, які не підключили свої об’єкти до каналізації в місцях, де вона є.

Крім того, власник нерухомості, який не доведе, що у нього є договір на законне видалення стічних вод, буде зобов’язаний покрити витрати на спорожнення септика або осаду стічних вод з очисних споруд будинку.

Муніципалітети також можуть нести фінансову відповідальність за недоліки. Якщо чиновники вчасно не проведуть перевірку та не підготують звіт, органи місцевого самоврядування можуть оштрафувати на суму до 50 000 злотих. І хоча гміни мають завершити всі процедури до серпня 2024 року, перші звіти вони повинні подати у квітні. Тому часу залишається не так вже й багато.

Загалом санітарний контроль не проводиться з метою завдати додаткових незручностей та клопоту власникам житла чи додати роботи польським чиновникам. Всі ці заходи в першу чергу спрямовані на більш ефективний нагляд і підтримку чистоти у водному господарстві, а також на підвищення відповідальності власників нерухомості та органів місцевого самоврядування за дотримання правил щодо септиків та очисних споруд побутових стічних вод. Адже стічні води з септиків, які потрапляють в навколишнє середовище неочищеними, несуть серйозну шкоду і небезпеку для природи і людей. Тому це насамперед питання особистої відповідальності та свідомості людей.