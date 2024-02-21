Основания для проверки септиков гминами

Как известно, муниципалитеты (гмины) по всей стране обязаны проверять септики и очистные сооружения домов в соответствии с новыми правилами, введенными в 2022 году. Эти изменения связаны с поправкой к Закону о воде (Ustawa Prawo wodne), которая налагает на местные органы власти Польши дополнительные обязательства по мониторингу и поддержанию в надлежащем состоянии санитарных систем на своей территории, а также положениями Закона о поддержании чистоты и порядка в муниципальных образованиях (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

До конца апреля 2024 года муниципалитеты должны определить количество септиков и очистных сооружений на своей территории и представить отчет соответствующим учреждениям, то есть воеводскому инспектору по охране окружающей среды (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) и директору регионального управления водного хозяйства Государственного водного хозяйства «Воды польские» (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Что и как часто проверяют?

По установленным правилам владельцы или пользователи септиков обязаны опорожнять их не реже одного раза в квартал. В свою очередь, собственники или пользователи объектов недвижимости, оборудованных домашними очистными сооружениями, должны опорожнять их не реже одного раза в год.

Не реже одного раза в два года проверку должна совершать и гмина, контролируя:

техническое состояние резервуаров и сооружений;

наличие у владельца недвижимости договора с компанией, уполномоченной опорожнять септики или отстойники на домашних очистных сооружениях и транспортировать жидкие отходы;

частоту опорожнения септиков и отстойников бытовых очистных сооружений;

своевременность оплаты данных услуг.

Как проходит проверка септика?

Процедура санитарного контроля включает тщательную проверку заключенных договоров на оказание услуг по вывозу жидких отходов и подтверждение финансовых операций, осуществляемых в связи с этими услугами.

Компания, с которой заключает договор владелец септика или очистного сооружения для дома, должна иметь действующее разрешение на деятельность в данном населенном пункте.

Консультант Ярослав Стецюн Прежде чем выбрать обслуживающую фирму, стоит проверить, имеет ли она право оказывать ассенизаторские услуги. Список компаний, которым выдано разрешение, обычно публикуется на сайте ужонда города или гмины.

Собственник обязан воспользоваться наличием системы бытовой канализации и подключить к ней объект недвижимости (если такая сеть существует). Если такой возможности нет, необходимо оборудовать на участке резервуар для жидких отходов без слива или установить установку очистки бытовых сточных вод.

При проведении санитарного контроля чиновники будут не только анализировать положения заключенных договоров на оказание услуг по вывозу жидких отходов, но и подтверждение финансовых операций, осуществляемых в связи с этими услугами (счета или фактуры VAT). Важно, чтобы представленные документы доказывали регулярность процесса вывоза отходов, особенно в условиях опорожнения септика.

Какие наказания грозят владельцам домашних септиков?

Действующие нормы законодательства предусматривают довольно серьезные санкции в случае нарушений, выявленных во время обследования септиков и очистных сооружений. При чем не только для жителей, но и для муниципалитетов.

Если во время проверки состояния санитарно-технических сооружений в домах собственник не имеет или отказывается предоставлять соответствующую документацию либо всячески препятствует работе инспекторов, он может быть оштрафован на 500 zł. А при отсутствии соглашения дело может дойти до суда, что повлечет за собой издержки до 5000 zł. Санкциипредусмотрены и для жильцов, не подключивших свои объекты к канализации в местах ее наличия.

Кроме того, собственник недвижимости, не доказавший наличие у него договора на законный вывоз нечистот, будет обязан покрыть расходы на опорожнение септика или осадка сточных вод с очистных сооружений дома.

Муниципалитеты также могут быть подвергнуты финансовому наказанию за недочеты. Если чиновники вовремя не проведут проверку и не подготовят отчет, орган местного самоуправления могут оштрафовать на сумму до 50 000 zł. И хотя гмины должны завершить все процедуры до августа 2024 года, первые отчеты им придется представить уже в апреле. Поэтому времени остается не так и много.

В целом, санитарный контроль совершается отнюдь не с целью причинить дополнительные неудобства и хлопоты владельцам жилья или добавить работы польским чиновникам. Все эти меры прежде всего направлены на более эффективный надзор и поддержание чистоты в сфере водного хозяйства, а также на повышение ответственности собственников недвижимости и органов местного самоуправления за соблюдением правил, касающихся септиков и очистных сооружений бытовых сточных вод. Ведь стоки из септиков, попадающие в окружающую среду неочищенными, несут серьезный вред и опасность для природы и людей. Поэтому это прежде всего вопрос личной ответственности и сознательности людей.