Какие аптеки в Кракове работают круглосуточно?
Статья доступна на украинском
Обеспечение доступа к медицинской помощи в любое время дня и ночи становится все более важным аспектом в современном оживленном мире. Ведь в жизни мы довольно часто сталкиваемся с непредсказуемыми ситуациями со здоровьем, которые требуют немедленного медикаментозного вмешательства.
Именно в такие моменты круглосуточная аптека становится неоценимой помощью. Независимо от того, внезапный ли это приступ аллергии, резкое повышение температуры тела или травма во время поездки на выходные, пациенты могут рассчитывать на то, что аптека будет работать. Ведь в ряде случаев вовремя приобретенные лекарства в дежурной аптеке и консультация специалиста могут определить здоровье и жизнь пациента.
Какие аптеки в Кракове работают круглосуточно? Об этом и расскажем в этой статье.
Скрыть содержание
- Сколько аптек в Кракове и как они работают?
- Где в Кракове круглосуточные аптеки?
- Работают ли аптеки по воскресеньям в Польше?Какие аптеки работают по воскресеньям и в праздники?
Сколько аптек в Кракове и как они работают?
В постановлении Краковского городского совета, утвержденного в конце прошлого года, указан список из 273 государственных аптек Краковского муниципалитета, которые ведут свою деятельность в 2024 году.
Полный список таких учреждений сферы здравоохранения и их график работы можно найти здесь:478197_0-min
Результаты поиска на портале gdziepolek.pl свидетельствуют о наличии 322 таких заведений в пределах города. При чем здесь есть удобная система фильтров, благодаря которой можно проверить наличие того или иного лекарства, выбрать открытую на данный момент или круглосуточную аптеку, а также ряд других преимуществ.
Где в Кракове круглосуточные аптеки?
Аптеки, работающие в круглосуточном режиме, расположены в легкодоступных точках Кракова и непрерывно дежурят в 24-часовом формате с полным спектром фармацевтических услуг в ночное время, а также в праздничные и нерабочие дни.
Среди них:
Название Адрес Телефон DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Zielińska 3 +48 800 110 110 Dr Max «Pod Opatrznością» ul. Karmelicka 23 +48 126 311 980 DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Kalwaryjska 94 +48 800 110 110 Apteka Galaktyka ul. Wolska 1 +48 126 581 428 DOZ Apteka dbam o zdrowie os. Centrum A bl. 4 +48 800 110 110 Apteka ZDROWIE ul. Kronikarza Galla 26 +48 126 367 365
Работают ли аптеки по воскресеньям в Польше?
Как известно, в Польше в воскресные и праздничные дни в коммерческих учреждениях запрещается торговля и деятельность, связанная с продажей товаров. По закону аптеки освобождены от воскресного табу на торговлю. Это означает, что они могут быть открыты в этот день, даже если по регламенту это не хандловая неделя.
Однако не все учреждения пользуются этой возможностью. Поэтому информацию о днях и часах работы всегда следует проверять индивидуально для каждой аптеки. Если у вас есть какие-либо сомнения, можно связаться с выбранной аптекой, например, по телефону.
Какие аптеки работают по воскресеньям и в праздники?
Если вам все-таки срочно понадобиться посетить аптеку в воскресенье либо в праздничный день (6 января, 31 марта, 1, 3, 19 и 30 мая, 15 августа, 11 ноября), рекомендуем посетить одно из указанных ниже заведений:
Название Адрес График работы Apteka Dr. Max ul. Ćwiklińskiej 10 Воскресенье: 08:00-21:00
Праздники: 08:00-21:00
Apteka Słoneczna ul. Galla 24 Воскресенье: 08:00-22:00
Праздники: 08:00-22:00
Apteka Słoneczna Aleja Pokoju 4 Воскресенье: 08:00-22:00
Праздники: 08:00-22:00
Apteka Grodzka ul. Grodzka 26 Воскресенье: 10:00-20:00
Праздники: 10:00-20:00
Apteka Centrum ul. Bracka 11 Воскресенье: 10:00-22:00 Apteka Hygieia ul. Bieńczycki Plac Targowy 13 Воскресенье: 09:00-16:00 Apteka Hygieia ul. Dobrego Pasterza 67 Воскресенье: 08:00-21:00 Apteka Na Widoku ul. Armii Krajowej 97 Воскресенье: 09:00-15:00 Apteka Orchis ul. Bochenka 10/5 Воскресенье: 09:00-19:00 Apteka Pod Owieczką ul. Elsnera 3 Воскресенье: 10:00-16:00 Apteka Super Pharm Al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007 Воскресенье: 10:00-21:00 Apteka Ziko ul. Beskidzka 30A/3 Воскресенье: 09:00-16:00 Apteka Ziko ul. Dunajewskiego 2 Воскресенье: 10:00-18:00
Подытожим. Круглосуточные аптеки в Польше являются важным элементом системы здравоохранения, предоставляя не только лекарства, но и компетентную поддержку пациентов в любое время дня и ночи. Благодаря им люди могут быть уверены, что в кризисных ситуациях или при срочной необходимости в лекарствах они всегда могут рассчитывать на помощь. Удобство, гибкость и доступность – ключевые преимущества этих заведений, являющихся незаменимым благом цивилизации.
Кроме того, круглосуточные аптеки – отличное решение для тех, у кого плотный график и кто не всегда может адаптироваться к стандартному графику работы традиционных учреждений.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.