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Какие аптеки в Кракове работают круглосуточно?

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Дата обновления: 20.02.2024

Статья доступна на украинском

Обеспечение доступа к медицинской помощи в любое время дня и ночи становится все более важным аспектом в современном оживленном мире. Ведь в жизни мы довольно часто сталкиваемся с непредсказуемыми ситуациями со здоровьем, которые требуют немедленного медикаментозного вмешательства.

Именно в такие моменты круглосуточная аптека становится неоценимой помощью. Независимо от того, внезапный ли это приступ аллергии, резкое повышение температуры тела или травма во время поездки на выходные, пациенты могут рассчитывать на то, что аптека будет работать. Ведь в ряде случаев вовремя приобретенные лекарства в дежурной аптеке и консультация специалиста могут определить здоровье и жизнь пациента.

Какие аптеки в Кракове работают круглосуточно? Об этом и расскажем в этой статье.

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Сколько аптек в Кракове и как они работают?

В постановлении Краковского городского совета, утвержденного в конце прошлого года, указан список из 273 государственных аптек Краковского муниципалитета, которые ведут свою деятельность в 2024 году.

Полный список таких учреждений сферы здравоохранения и их график работы можно найти здесь:

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Результаты поиска на портале gdziepolek.pl свидетельствуют о наличии 322 таких заведений в пределах города. При чем здесь есть удобная система фильтров, благодаря которой можно проверить наличие того или иного лекарства, выбрать открытую на данный момент или круглосуточную аптеку, а также ряд других преимуществ.

Где в Кракове круглосуточные аптеки?

Аптеки, работающие в круглосуточном режиме, расположены в легкодоступных точках Кракова и непрерывно дежурят в 24-часовом формате с полным спектром фармацевтических услуг в ночное время, а также в праздничные и нерабочие дни.

Среди них:

НазваниеАдресТелефон
DOZ Apteka dbam o zdrowieul. Zielińska 3+48 800 110 110
Dr Max «Pod Opatrznością»ul. Karmelicka 23+48 126 311 980
DOZ Apteka dbam o zdrowieul. Kalwaryjska 94+48 800 110 110
Apteka Galaktykaul. Wolska 1+48 126 581 428
DOZ Apteka dbam o zdrowieos. Centrum A bl. 4+48 800 110 110
Apteka ZDROWIEul. Kronikarza Galla 26+48 126 367 365

Работают ли аптеки по воскресеньям в Польше?

Как известно, в Польше в воскресные и праздничные дни в коммерческих учреждениях запрещается торговля и деятельность, связанная с продажей товаров. По закону аптеки освобождены от воскресного табу на торговлю. Это означает, что они могут быть открыты в этот день, даже если по регламенту это не хандловая неделя.

Однако не все учреждения пользуются этой возможностью. Поэтому информацию о днях и часах работы всегда следует проверять индивидуально для каждой аптеки. Если у вас есть какие-либо сомнения, можно связаться с выбранной аптекой, например, по телефону.

Какие аптеки работают по воскресеньям и в праздники?

Если вам все-таки срочно понадобиться посетить аптеку в воскресенье либо в праздничный день (6 января, 31 марта, 1, 3, 19 и 30 мая, 15 августа, 11 ноября), рекомендуем посетить одно из указанных ниже заведений:

НазваниеАдресГрафик работы
Apteka Dr. Maxul. Ćwiklińskiej 10Воскресенье: 08:00-21:00

Праздники: 08:00-21:00

Apteka Słonecznaul. Galla 24Воскресенье: 08:00-22:00

Праздники: 08:00-22:00

Apteka SłonecznaAleja Pokoju 4Воскресенье: 08:00-22:00

Праздники: 08:00-22:00

Apteka Grodzkaul. Grodzka 26Воскресенье: 10:00-20:00

Праздники: 10:00-20:00

Apteka Centrumul. Bracka 11Воскресенье: 10:00-22:00
Apteka Hygieiaul. Bieńczycki Plac Targowy 13Воскресенье: 09:00-16:00
Apteka Hygieiaul. Dobrego Pasterza 67Воскресенье: 08:00-21:00
Apteka Na Widokuul. Armii Krajowej 97Воскресенье: 09:00-15:00
Apteka Orchisul. Bochenka 10/5Воскресенье: 09:00-19:00
Apteka Pod Owieczkąul. Elsnera 3Воскресенье: 10:00-16:00
Apteka Super PharmAl. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007Воскресенье: 10:00-21:00
Apteka Zikoul. Beskidzka 30A/3Воскресенье: 09:00-16:00
Apteka Zikoul. Dunajewskiego 2Воскресенье: 10:00-18:00

Подытожим. Круглосуточные аптеки в Польше являются важным элементом системы здравоохранения, предоставляя не только лекарства, но и компетентную поддержку пациентов в любое время дня и ночи. Благодаря им люди могут быть уверены, что в кризисных ситуациях или при срочной необходимости в лекарствах они всегда могут рассчитывать на помощь. Удобство, гибкость и доступность – ключевые преимущества этих заведений, являющихся незаменимым благом цивилизации.

Кроме того, круглосуточные аптеки – отличное решение для тех, у кого плотный график и кто не всегда может адаптироваться к стандартному графику работы традиционных учреждений.

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