Сколько аптек в Кракове и как они работают?

В постановлении Краковского городского совета, утвержденного в конце прошлого года, указан список из 273 государственных аптек Краковского муниципалитета, которые ведут свою деятельность в 2024 году.

Полный список таких учреждений сферы здравоохранения и их график работы можно найти здесь:

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Результаты поиска на портале gdziepolek.pl свидетельствуют о наличии 322 таких заведений в пределах города. При чем здесь есть удобная система фильтров, благодаря которой можно проверить наличие того или иного лекарства, выбрать открытую на данный момент или круглосуточную аптеку, а также ряд других преимуществ.

Где в Кракове круглосуточные аптеки?

Аптеки, работающие в круглосуточном режиме, расположены в легкодоступных точках Кракова и непрерывно дежурят в 24-часовом формате с полным спектром фармацевтических услуг в ночное время, а также в праздничные и нерабочие дни.

Среди них:

Название Адрес Телефон DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Zielińska 3 +48 800 110 110 Dr Max «Pod Opatrznością» ul. Karmelicka 23 +48 126 311 980 DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Kalwaryjska 94 +48 800 110 110 Apteka Galaktyka ul. Wolska 1 +48 126 581 428 DOZ Apteka dbam o zdrowie os. Centrum A bl. 4 +48 800 110 110 Apteka ZDROWIE ul. Kronikarza Galla 26 +48 126 367 365

Работают ли аптеки по воскресеньям в Польше?

Как известно, в Польше в воскресные и праздничные дни в коммерческих учреждениях запрещается торговля и деятельность, связанная с продажей товаров. По закону аптеки освобождены от воскресного табу на торговлю. Это означает, что они могут быть открыты в этот день, даже если по регламенту это не хандловая неделя.

Однако не все учреждения пользуются этой возможностью. Поэтому информацию о днях и часах работы всегда следует проверять индивидуально для каждой аптеки. Если у вас есть какие-либо сомнения, можно связаться с выбранной аптекой, например, по телефону.

Какие аптеки работают по воскресеньям и в праздники?

Если вам все-таки срочно понадобиться посетить аптеку в воскресенье либо в праздничный день (6 января, 31 марта, 1, 3, 19 и 30 мая, 15 августа, 11 ноября), рекомендуем посетить одно из указанных ниже заведений:

Название Адрес График работы Apteka Dr. Max ul. Ćwiklińskiej 10 Воскресенье: 08:00-21:00 Праздники: 08:00-21:00 Apteka Słoneczna ul. Galla 24 Воскресенье: 08:00-22:00 Праздники: 08:00-22:00 Apteka Słoneczna Aleja Pokoju 4 Воскресенье: 08:00-22:00 Праздники: 08:00-22:00 Apteka Grodzka ul. Grodzka 26 Воскресенье: 10:00-20:00 Праздники: 10:00-20:00 Apteka Centrum ul. Bracka 11 Воскресенье: 10:00-22:00 Apteka Hygieia ul. Bieńczycki Plac Targowy 13 Воскресенье: 09:00-16:00 Apteka Hygieia ul. Dobrego Pasterza 67 Воскресенье: 08:00-21:00 Apteka Na Widoku ul. Armii Krajowej 97 Воскресенье: 09:00-15:00 Apteka Orchis ul. Bochenka 10/5 Воскресенье: 09:00-19:00 Apteka Pod Owieczką ul. Elsnera 3 Воскресенье: 10:00-16:00 Apteka Super Pharm Al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007 Воскресенье: 10:00-21:00 Apteka Ziko ul. Beskidzka 30A/3 Воскресенье: 09:00-16:00 Apteka Ziko ul. Dunajewskiego 2 Воскресенье: 10:00-18:00

Подытожим. Круглосуточные аптеки в Польше являются важным элементом системы здравоохранения, предоставляя не только лекарства, но и компетентную поддержку пациентов в любое время дня и ночи. Благодаря им люди могут быть уверены, что в кризисных ситуациях или при срочной необходимости в лекарствах они всегда могут рассчитывать на помощь. Удобство, гибкость и доступность – ключевые преимущества этих заведений, являющихся незаменимым благом цивилизации.

Кроме того, круглосуточные аптеки – отличное решение для тех, у кого плотный график и кто не всегда может адаптироваться к стандартному графику работы традиционных учреждений.