Расширение возможностей мОбыватель

В скором времени в Польше может произойти самая настоящая революция в сфере услуг по оформлению транспортных средств.

Министерство цифровизации Польши (Ministerstwo Cyfryzacji) планирует внедрить новые диджитал решения, одним из ключевых элементов которых станет регистрация авто с помощью mObywatel.

Напомним, что правительственным приложением уже пользуются 16 млн поляков. Такая высокая популярность mObywatel не в последнюю очередь обусловлена постоянно расширяющимся функционалом программы. Приложение можно использовать для проверки автобусов, блокировки ПЕСЕЛЬ, идентификации личности, предъявления своих водительских прав, предоставления данных об автомобиле и страховке гражданской ответственности.

Электронная регистрации авто в мОбывателе

Благодаря расширению функционала mObywatel можно будет существенно облегчить жизнь водителям, исключив необходимость физического присутствия в транспортном отделе ужонда (Wydział Transportu) во время процесса оформления машины.

После запуска инициативы людям больше не придется тратить время на бессмысленное стояние в очередях или планирование визита для подачи документов, что, безусловно, положительно скажется на их комфорте и спокойствии. Ведь все мы наслышаны о «скорости» работы польской бюрократической системы, способной серьезно потрепать нервы.

Такой формат процедуры очень выгодный и удобный, ведь во время электронной регистрации исключаются риски из-за человеческого фактора. В частности, минимизируется возможность допущения ошибок связанных, например, с подачей неполных документов или неточностями при вводе персональных данных.

Поэтому у водителей появится реальная возможность оформить все необходимые документы для регистрации или перерегистрации авто самостоятельно и сократить этот процесс до нескольких десятков минут, необходимых для введения данных на телефоне. При этом уладить все формальности по оформлению транспортного средства можно где угодно и в любое удобное время.

Для успешного прохождения процедуры, по задумке профильного министерства, водителю нужно будет сделать следующее:

Заполнить электронную заявление (wniosek). Отсканировать через приложение необходимые документы. Отправить заявку в выбранный транспортный отдел ужонда. Подождать ответа от чиновников.

Помимо упомянутых выше преимуществ введение регистрации автомобилей по телефону облегчит водителям выполнение требований новых правил и в то же время позволит избежать высоких штрафов.

Консультант Ярослав Стецюн Напомню, что с 1 января вступили в силу новые правила регистрации подержанного автомобиля (samochod używany). Обязанность сообщать о покупке такого транспортного средства исчезла, но машину необходимо поставить на учет в установленный срок.

Если вы приобретаете автомобиль как частное лицо, то срок регистрации составляет 30 дней. Профессиональным трейдерам повезло – закон допускает на эти действия 90 дней.

А вот невыполнение обязательства по регистрации подержанного автомобиля в установленный срок может повлечь за собой штраф в размере 500 злотых. Ставка увеличивается до 1000 злотых, если частное лицо просрочивает до 180 дней.

Владелец дилерского/комиссионного магазина за превышение 90-дневного срока заплатит штраф в размере 1000 злотых. Отсрочка же регистрации более чем на 180 дней обойдется уже в 2000 злотых.

Обязанность сообщить о продаже автомобиля останется неизменной. Для этого также предусмотрен 30-дневный срок и превышение срока может стоить 250 злотых.

Поэтому возможность уладить такие формальности через мобильный телефон также была бы весьма полезна водителям.

Когда будет доступна е-регистрация ТС в Польше?

Точные сроки внедрения услуги по регистрации транспортных средств в мОбывателе пока неизвестны. На данный момент Министерство цифровых технологий изучает технические возможности в этой области.

Однако, по словам профильного министра Кшиштофа Гавковского, есть твердые намерения ввести эту функцию до конца полномочий текущей каденции польского Сейма. Кроме того, ранее подготовить необходимые IT-решения и синхронизировать данные mObywatel и системы, которыми управляют чиновники, не удастся. Поэтому, пока водителям в Польше остается только ждать и надеяться, что этот процесс не затянется надолго.