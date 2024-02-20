В Польше хотят ввести электронную регистрация авто через мОбыватель
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В эпоху повсеместной цифровизации все больше формальностей мы можем совершать, не выходя из дома. Не является исключением и регистрация автомобиля в Польше.
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- Расширение возможностей мОбыватель
- Электронная регистрации авто в мОбывателе
- Когда будет доступна е-регистрация ТС в Польше?
Расширение возможностей мОбыватель
В скором времени в Польше может произойти самая настоящая революция в сфере услуг по оформлению транспортных средств.
Министерство цифровизации Польши (Ministerstwo Cyfryzacji) планирует внедрить новые диджитал решения, одним из ключевых элементов которых станет регистрация авто с помощью mObywatel.
Напомним, что правительственным приложением уже пользуются 16 млн поляков. Такая высокая популярность mObywatel не в последнюю очередь обусловлена постоянно расширяющимся функционалом программы. Приложение можно использовать для проверки автобусов, блокировки ПЕСЕЛЬ, идентификации личности, предъявления своих водительских прав, предоставления данных об автомобиле и страховке гражданской ответственности.
Электронная регистрации авто в мОбывателе
Благодаря расширению функционала mObywatel можно будет существенно облегчить жизнь водителям, исключив необходимость физического присутствия в транспортном отделе ужонда (Wydział Transportu) во время процесса оформления машины.
После запуска инициативы людям больше не придется тратить время на бессмысленное стояние в очередях или планирование визита для подачи документов, что, безусловно, положительно скажется на их комфорте и спокойствии. Ведь все мы наслышаны о «скорости» работы польской бюрократической системы, способной серьезно потрепать нервы.
Такой формат процедуры очень выгодный и удобный, ведь во время электронной регистрации исключаются риски из-за человеческого фактора. В частности, минимизируется возможность допущения ошибок связанных, например, с подачей неполных документов или неточностями при вводе персональных данных.
Поэтому у водителей появится реальная возможность оформить все необходимые документы для регистрации или перерегистрации авто самостоятельно и сократить этот процесс до нескольких десятков минут, необходимых для введения данных на телефоне. При этом уладить все формальности по оформлению транспортного средства можно где угодно и в любое удобное время.
Для успешного прохождения процедуры, по задумке профильного министерства, водителю нужно будет сделать следующее:
- Заполнить электронную заявление (wniosek).
- Отсканировать через приложение необходимые документы.
- Отправить заявку в выбранный транспортный отдел ужонда.
- Подождать ответа от чиновников.
Помимо упомянутых выше преимуществ введение регистрации автомобилей по телефону облегчит водителям выполнение требований новых правил и в то же время позволит избежать высоких штрафов.КонсультантЯрослав СтецюнНапомню, что с 1 января вступили в силу новые правила регистрации подержанного автомобиля (samochod używany). Обязанность сообщать о покупке такого транспортного средства исчезла, но машину необходимо поставить на учет в установленный срок.
Если вы приобретаете автомобиль как частное лицо, то срок регистрации составляет 30 дней. Профессиональным трейдерам повезло – закон допускает на эти действия 90 дней.
А вот невыполнение обязательства по регистрации подержанного автомобиля в установленный срок может повлечь за собой штраф в размере 500 злотых. Ставка увеличивается до 1000 злотых, если частное лицо просрочивает до 180 дней.
Владелец дилерского/комиссионного магазина за превышение 90-дневного срока заплатит штраф в размере 1000 злотых. Отсрочка же регистрации более чем на 180 дней обойдется уже в 2000 злотых.
Обязанность сообщить о продаже автомобиля останется неизменной. Для этого также предусмотрен 30-дневный срок и превышение срока может стоить 250 злотых.
Поэтому возможность уладить такие формальности через мобильный телефон также была бы весьма полезна водителям.
Когда будет доступна е-регистрация ТС в Польше?
Точные сроки внедрения услуги по регистрации транспортных средств в мОбывателе пока неизвестны. На данный момент Министерство цифровых технологий изучает технические возможности в этой области.
Однако, по словам профильного министра Кшиштофа Гавковского, есть твердые намерения ввести эту функцию до конца полномочий текущей каденции польского Сейма. Кроме того, ранее подготовить необходимые IT-решения и синхронизировать данные mObywatel и системы, которыми управляют чиновники, не удастся. Поэтому, пока водителям в Польше остается только ждать и надеяться, что этот процесс не затянется надолго.
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