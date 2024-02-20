О процессе получения карты побыту

Кратко представим всю процедуру получения карты побыту в виде упрощенной последовательности необходимых шагов. Какие бы основания для ВНЖ не существовали в конкретном случае, основные этапы следующие:

Повторим – это очень примерный перечень необходимых шагов. По факту их может быть больше, но самое главное, что на каждом из этапов можно совершить ошибку, а значит и результат будет отрицательным.

Сколько человек в Варшаве получили отказ в ВНЖ?

Для наглядности несколько статистических данных. Только за 2023 год и только в Мазовецком воеводстве уженды выдали более 15 тысяч отказов по картам временного пребывания (часовего побыту). Это почти 15% от всех запросов по этому типу ВНЖ, поданных за указанный период.

Если добавить сюда отказы по картам сталего побыту и картам долгосрочного резидента ЕС, картина сложится еще более неприятная.

В чем основная причина отказов? Это либо нехватка документов, либо их неверная подготовка, либо несвоевременное предоставление. То есть большинство из лиц, получивших отказ, могли бы уже обладать картами побыту, если бы делом занимались профессионалы.

Как не получить отказ?

Варианта, как водится, два – самостоятельно заниматься процессом либо доверить его опытным специалистам. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, которые и рассмотрим подробнее.

Самостоятельная подача документов

Не будем рассказывать о необходимости долгого и тщательного изучения законов, инструкций, юридических нюансов каждого воеводства – если человек согласен заниматься вопросом самостоятельно, он априори должен понимать необходимость этих шагов.

Укажем лишь на основные плюсы и минусы:

Преимущество метода : отсутствие дополнительных расходов на оплату посреднических услуг.

: отсутствие дополнительных расходов на оплату посреднических услуг. Недостаток метода : «опыт – сын ошибок трудных». Дорога к нужному результату лежит через массу препятствий.

Сами по себе ошибки могут привести к отказу, необходимости апелляции (отдельный непростой процесс), возможно судебному разбирательству. Но куда более неприятно здесь иное – это может стать причиной необходимости покинуть Польшу, иногда и через депортацию. Стоит ли рисковать? Каждый решает сам.

Услуги посредников

Доверить ведение карты побыту компании, помогающей легализироваться в Польше – один из способов получения ВНЖ. Очевидно, что все недостатки самостоятельной подачи здесь нивелируются.

Кроме этого можно выделить следующие достоинства:

опыт и знания сотрудников;

наработанные контакты в ужендах;

большое портфолио положительных решений;

возможность привлекать на весь процесс или отдельные этапы;

решение экстренных вопросов и т.д.

Недостатки так же очевидны – это дополнительные расходы и, что гораздо серьезнее, возможность нарваться на недобросовестного посредника.

Где найти подходящую компанию-посредника?

Способов поиска может быть много – от запросов в интернете до личных рекомендаций друзей и знакомых. Важнее, как проверить выбранную компанию, чтобы минимизировать возможности связаться с мошенниками.

Какие основные параметры необходимо выяснить:

Зарегистрирована ли компания официально. Какие услуги и цены предлагает. Отзывы клиентов, ранее сотрудничающих с фирмой.

Если говорить о польской столице, то для получения карты побыту в Варшаве можем рекомендовать обратить внимание на компанию SKILLDOCS.

Что известно о ней:

наличие бесплатных первичных консультаций;

помощь в получении карт побыту по всем возможным основаниям (ПМЖ, по работе, по воссоединению семьи, для студентов и пр.);

специализация по гражданству, то есть детальные знания специфических процедур, например, для белорусов или украинцев.

При этом предлагается масса сопутствующих услуг, в том числе, по замене иностранных документов, вопросам консульского учета, консультации по налоговым декларациям и т.д.

Что касается цен, то определяются они в зависимости от выбранного набора услуг, но в целом можно говорить, что стоимости у SKILLDOCS одни из самых демократичных в Варшаве (кстати, объем предложений не ограничивается только польской столицей).

Наличие официальной регистрации каждый может проверить сам. Основные параметры сведены в таблицу ниже:

Наименование SKILLDOCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5252904413 REGON 52178647700000 KRS 0000966749 Адрес Warszawa, ul. Wincentego Rzymowskiego 30 / 323 Время работы с 09:30 до 17:30 Телефон +48 570 804 478

Подытожим. Самому заниматься картой побыту или поручить ведение дела посреднику, обратиться в указанную компанию или найти другую – все это выбор, который предстоит сделать самому иностранцу. Главное верно оценить свои возможности и либо скрупулезно изучить процедуру, будучи готовым к ошибкам и отказам, либо довериться профессионалам, значительно повысив вероятность положительного исхода.