Розширення прав і можливостей мОбивателя

Найближчим часом у Польщі може відбутися справжня революція у сфері послуг з реєстрації транспортних засобів.

Міністерство цифровізації Польщі (Ministerstwo Cyfryzacji) планує впровадити нові цифрові рішення, одним із ключових елементів яких стане реєстрація авто за допомогою mObywatel.

Нагадаємо, що урядовим додатком вже користуються 16 млн поляків. Така висока популярність додатка мОбиватель не в останню чергу пояснюється функціоналом, що постійно розширюється. Додаток можна використовувати для перевірки автобусів, блокування ПЕСЕЛЬ, ідентифікації особи, показу водійського посвідчення, надання даних про транспортний засіб та страхування відповідальності перед третіми особами.

Електронна реєстрація автомобіля в мОбивателі

Завдяки розширенню функціоналу mObywatel вдасться значно полегшити життя водіям, виключивши необхідність фізичної присутності у транспортному відділі ужонда (Wydział Transportu) під час реєстрації автомобіля.

Після запуску проєкту людям більше не доведеться витрачати час на безглузде стояння в чергах або планування візиту для подачі документів, що, безумовно, позитивно позначиться на їхньому комфорті та душевному спокої. Адже всі ми чули про «швидкість» польської бюрократичної системи, яка може серйозно потріпати нерви.

Такий формат процедури дуже вигідний і зручний, адже при електронній реєстрації авто відсутні ризики через людський фактор. Зокрема, зводиться до мінімуму можливість помилок, наприклад, через подання неповних документів або неточностей у внесенні персональних даних.

Тому у водіїв з’явиться реальна можливість самостійно оформити всі необхідні документи для постановки на облік або перереєстрації автомобіля і скоротити цей процес до декількох десятків хвилин, необхідних для введення даних на телефон. При цьому залагодити всі формальності для реєстрації транспортного засобу можна в будь-якому місці і в будь-який зручний час.

Для успішного завершення процедури, за задумом профільного міністерства, водієві потрібно буде зробити наступне:

Заповніть електронну заяву. Відсканувати необхідні документи через додаток. Надіслати запит в обраний транспортний відділ. Дочекатися відповіді від чиновників.

Крім перерахованих вище переваг, введення реєстрації авто по телефону полегшить водіям дотримання вимог нових правил і при цьому дозволить уникнути високих штрафів.

Консультант Ярослав Стецюн Нагадаю, з 1 січня набули чинності нові правила реєстрації вживаного автомобіля (samochod używany). Обов’язок повідомляти про купівлю такого транспортного засобу зник, але автомобіль має бути зареєстрований у встановлений термін.

Якщо ви купуєте автомобіль як приватна особа, то термін реєстрації становить 30 днів. Професійним трейдерам пощастило – закон передбачає 90 днів на ці дії.

Але невиконання обов’язку щодо реєстрації вживаного автомобіля у встановлений термін може спричинити штраф у розмірі 500 злотих. Ставка збільшується до 1000 злотих, якщо особа прострочена на термін до 180 днів.

Власник дилерського магазину заплатить штраф у розмірі 1000 злотих за перевищення 90-денного терміну. Перенесення реєстрації більш ніж на 180 днів коштуватиме 2000 злотих.

Обов’язок звітувати про продаж автомобіля залишиться незмінним. Для цього також є 30-денний термін, а перевищення терміну може коштувати 250 злотих.

Тому вміння вирішувати такі формальності за допомогою мобільного телефону також було б дуже корисним для водіїв.

Коли з’явиться електронна реєстрація в Польщі?

Точні терміни введення електронної реєстрації транспортних засобів поки невідомі. На даний момент Мінцифри вивчає технічні можливості.

Однак, за словами профільного міністра Кшиштофа Гавковського, є тверді наміри добавити є-реєстрацію авто до закінчення нинішньої каденції польського Сейму. Крім того, не вдасться підготувати необхідні IT-рішення та синхронізувати дані mObywatel та систем, якими керували чиновники раніше. Тому поки що водіям у Польщі залишається лише чекати та сподіватися, що цей процес не затягнеться надовго.