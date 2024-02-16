Реакція Польщі на візовий скандал

Польська сторона офіційно заявляє про свою відкритість та всіляку відданість забезпеченню безпеки та цілісності шенгенської системи, а також готовність співпрацювати з Європарламентом та іншими органами для з’ясування всіх обставин цієї справи.

Представники МЗС стверджують, що відомство провело відповідну роботу щодо посилення нагляду за системою видачі довгострокових віз, вжило заходів для її захисту від будь-яких незаконних дій чи зловживань, а також виключило будь-які неправомірні дії, включаючи отримання зборів за консульські послуги. На сьогоднішній день комплексні перевірки проводяться в ряді дипломатичних установ, наприклад, в Індії, Сінгапурі та на Філіппінах.

Крім того, зовнішні аудити також проводить Вища аудиторська палата (Najwyższa Izba Kontroli), а також прокуратура.

Позиція Єврокомісії

Вже в жовтні 2023 року було зрозуміло, що керівництво Євросоюзу більш ніж серйозно ставиться до польського візового скандалу, і вся ця ситуація може спричинити за собою порушення законодавства спільноти.

Хенрік Нільсен, який представляє Єврокомісію і є керівником директорату, відповідального за кордони Шенгенської зони, заявив, що оцінка діяльності польських консульств сприятиме кращому розумінню всієї ситуації з видачею дозволів іноземцям.

Єврокомісія чекає на детальну інформацію, конкретні факти та результати розслідувань. Агентство стверджує, що в цьому випадку необхідні кримінальні розслідування, і повинні бути вжиті відповідні дії, включаючи структурні заходи, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Водночас, у процесі розслідування ЄК також використовуватиме наявні у неї інструменти для оцінки функціонування Шенгенської зони в цілому.

У Єврокомісії зазначають, що йдеться насамперед не про перевірку того, що сталося в минулому, а про перегляд усієї системи, перевірку її відповідності Шенгенському кодексу та вжиття відповідних заходів для уникнення корупції та шахрайства.

Дехто вважає, що результатом такої оцінки можуть стати рекомендації та заклик до коригувальних дій, якщо експерти виявлять будь-які недоліки. Тільки в крайньому випадку, якщо буде доведено, що влада країни не вжила відповідних заходів, справа може закінчитися відновленням контролю на кордонах Шенгенської зони.

Розслідування візового скандалу в Польщі

На початку лютого 2024 року розпочалася робота комісії з розслідування візового скандалу в Польщі. У ньому вивчатимуться документи та факти легалізації перебування іноземців у Польщі у період з листопада 2019 року по листопад 2023 року.

Причини та подробиці скандалу

Однією з причин цього процесу стали тривожні дані останніх років про кількість осіб (особливо з Африка та Азії), які отримали або звернулися за легалізацією перебування на території Республіки Польща. Інформація, опублікована в ЗМІ, вказує на те, що за останні 30 місяців іноземцям було видано загалом понад 1 млн 950 тисяч віз (національні та шенгенські), у тому числі понад 1 млн 782 тисячі національних віз (що дозволяють перебувати лише на території Польщі).

Також є дані про те, що майже 375 000 шенгенських і національних віз було видано громадянам інших країн, крім Білорусі та України (громадяни Туреччини – трохи більше 51,1 тисячі, Росії – 44,6 тисячі, Індії – 44,2 тисячі, Казахстану – 17,1 тисячі, Узбекистану – 16,3 тисячі, Грузії – 16,2 тисячі, Філіппін – 16 тисяч).

Останніми роками спостерігається радикальне і досить раптове зростання рівня імміграції іноземцями з деяких країн, що не входять до західноєвропейського співтовариства. Однак не існує відомих методів перевірки осіб, які отримали легалізацію перебування на території Республіки Польща, які здійснювалися місцевими спецслужбами та поліцією. Крім того, зростання кількості іноземців, які легалізували своє перебування в Польщі, збіглося з розкриттям так званого візового скандалу.

Дії заступника міністра та звинувачення в корупції

За даними журналістів, у МЗС мала діяти група людей, які тісно співпрацювали з заступником міністра Пьотром Вавжиком, якого звинувачують у корупції при видачі віз іноземцям, які прибувають до Польщі. Сам скандал стосується видачі польських віз польськими чиновниками консульської служби та МЗС вихідцям з країн Африки та Азії поза чергою та за гроші.

Зокрема, індусів згадують у зв’язку з візовим шахрайством. Йдеться про ситуацію з так званими боллівудськими кінематографістами – групою іммігрантів з Індії, які видавали себе за знімальну групу.

Все було зроблено за розпорядженням заступника міністра Вавжика. Саме він підготував списки «кінематографістів», які мали отримати візи за прискореною програмою, за межами країни та без черги. Потім ці списки відправлялися в консульства таких міст, як Делі або Бомбей. Ще одна велика група іноземців з підозрілими польськими візами була з Грузії.

Вимагання грошей в Уганді

Крім того, скандал з польськими робочими візами нібито стався в Уганді. Ці дозволи можна оформити в найближчому посольстві Польщі в Найробі (Кенія).

Понад 200 осіб звинувачують польське дипломатичне представництво там у вимаганні тисяч доларів. Постраждалим угандійцям довелося заплатити до $4 000 посередникам за документи, візит до консульства, а потім додаткові гроші, включаючи страховку. І не всі, хто заплатив, отримали в результаті позитивне рішення.

Чим закінчиться вся ця історія з видачею шенгенських віз за гроші конкретно для Польщі та ЄС загалом, дізнаємося за результатами всіх розслідувань та експертних висновків.