Реакция Польши на визовый скандал

Польская сторона официально декларирует открытость и всяческую приверженность обеспечению безопасности и целостности Шенгенской системы, а также готовность сотрудничать с Европейским парламентом и другими органами для выяснения всех обстоятельств этого дела.

Представители Министерства иностранных дел утверждают, что в ведомстве провели соответствующую работу для усиления надзора за системой выдачи долгосрочных виз, приняли меры, чтобы обезопасить ее от каких-либо неправомерных действий или злоупотреблений, а также исключить какие-либо незаконные действия, включая получение платы за консульские услуги. На сегодняшний день комплексные проверки проводятся в ряде дипучреждений, например, в Индии, Сингапуре и на Филиппинах.

Помимо этого, внешний аудит также проводит Верховная контрольная палата (Najwyższa Izba Kontroli), а также прокуратура.

Позиция Европейской комиссии

Уже в октябре прошлого года было понятно, что к польскому визовому скандалу в руководстве Евросоюза относятся более чем серьезно и вся эта ситуация может повлечь за собой нарушение законодательства сообщества.

Хенрик Нильсен, представляющий Европейскую комиссию и являющийся главой дирекции, ответственной за Шенгенские границы, заявил, что оценка деятельности польских консульств будет способствовать лучшему пониманию всей ситуации с выдачей разрешений иностранцам.

Еврокомиссия ждет подробную информацию, конкретные факты и результаты расследований. В ведомстве утверждают, что уголовные расследования в этом случае необходимы, также должны быть предприняты соответствующие действия, в том числе структурные меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

В то же время в процессе расследования ЕК также будет использовать доступные ей инструменты для оценки функционирования Шенгенской зоны в целом.

В Европейской комиссии отмечают, что речь идет прежде всего не о проверке того, что происходило в прошлом, а о рассмотрении всей системы, проверке ее соответствия Шенгенскому кодексу и принятии соответствующих мер во избежание коррупции и мошенничества.

Некоторые считают, что такая оценка может закончиться выдачей рекомендаций и призывом принять меры по исправлению текущего положения вещей, если эксперты обнаружат какие-либо недостатки. Лишь в крайнем случае, если будет доказано, что власти страны не совершили соответствующих действий, дело может закончиться восстановлением контроля на границах Шенгенской зоны.

Расследование визового скандала в Польше

В начале февраля 2024 года началась работа комиссии по расследованию визового скандала в Польше. Она будет изучать документы и факты легализации пребывания иностранцев в Польше в период с ноября 2019 года по ноябрь 2023 года.

Причины и детали скандала

Одной из причин этого процесса стали тревожные данные последних лет о количестве людей (особенно из стран Африки и Азии), получивших или обратившихся за легализацией пребывания на территории Республики Польша. Информация, опубликованная в средствах массовой информации, свидетельствует о том, что за последние 30 месяцев иностранцам было выдано в общей сложности более 1 млн 950 тыс. виз (национальных и шенгенских), в том числе более 1 млн 782 тыс. национальных виз (разрешающих находиться только в Польше).

Также есть данные о том, что почти 375 тыс. шенгенских и национальных виз выдано гражданам других стран, кроме Беларуси и Украины (гражданам Турции — чуть более 51,1 тыс., России — 44,6 тыс., Индии — 44,2 тыс., Казахстана — 17,1 тыс., Узбекистана — 16,3 тыс., Грузии – 16,2 тыс., Филиппин – 16 тыс.).

Журналисты отмечают, что в последние годы произошел радикальный и довольно внезапный рост уровня иммиграции со стороны иностранцев из некоторых стран, не входящих в западное европейское сообщество. Однако неизвестны методы проверки лиц, получивших легализацию пребывания на территории Республики Польша, которые осуществлялись местными службами специального назначения и полицией. Кроме того, рост числа иностранцев, легализовавших свое пребывание в Польше, как раз совпал с раскрытием так называемого визового скандала.

Действий замминистра и обвинения в коррупции

По данным журналистов, в Министерстве иностранных дел должна была действовать группа лиц, тесно сотрудничающих с замминистра Петром Вавжиком (Piotr Wawrzyk), которого обвиняют в коррупции при выдаче виз иностранцам, приезжающим в Польшу. Сам скандал касается выдачи польскими чиновниками консульской службы и МИД польских виз выходцам из африканских и азиатских стран вне очереди и за деньги.

В частности, в связи со скандалом с визовыми аферами упоминаются индусы. Речь идет о ситуации с так называемыми болливудскими кинодеятелями, то есть о группе иммигрантов из Индии, которые выдавали себя за съемочную группу.

Все делалось по приказу замминистра Вавжика. Именно он готовил списки «кинематографистов», которые должны были получить визы по ускоренной программе, за пределами страны и без очереди. Эти списки затем отправлялись в консульства таких городов, как Дели или Бомбей. Еще одна большая группа иностранцев с подозрительными польскими визами была из Грузии.

Вымогательства в Уганде

Помимо этого, скандал с польскими рабочими визами якобы произошел в Уганде. Оформить эти разрешительные документы можно было в ближайшем посольстве Польши в Найроби (Кения).

Более 200 человек обвиняют тамошнее польское дипломатическое представительство в вымогательстве тысяч долларов. Пострадавшим угандийцам пришлось заплатить до 4000 долларов посредникам за документы, визит в консульство, а потом еще дополнительные деньги, в том числе на страховку. И не все, кто заплатил, в итоге получили положительное решение.

Чем закончится конкретно для Польши и ЕС в целом вся эта история с выдачей шенгенских виз за деньги, узнаем по итогам всех расследований и выводов экспертов.