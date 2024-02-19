UPD. 19.02.2024. Новый вид мошенничества от имени ZUS

ЗУС официально оповестил, что в социальной сети Facebook появляются мошеннические группу, обещающие якобы от имени Управления выход на пенсию с 50 лет.

Для досрочной пенсии, по уверениям мошенников, необходимо лишь… перевести им 1000 злотых. Это обман, подобных возможностей в Польше не существует.

ZUS планирует обращение в суд по данному вопросу, однако некоторое время подобные предложения можно будет встретить в сети. Будьте осторожны!

Что такое спуфинг, и как его используют мошенники?

Не вдаваясь в технические детали, скажем, что спуфингом (от англ., spoofing – подмена, замена) называют мошеннические технологии, позволяющие преступникам выдавать себя за других людей или организации. Самым распространенным (и, как говорят специалисты, самым легкореализуемым) является подмена e-mail. То есть вполне можно получить сообщение от знакомого адресата, но фактически его пришлют мошенники. Внешне это заметить крайне сложно.

В нынешней ситуации используется телефонный спуфинг. Клиентам звонят мошенники, а на гаджетах определяется известный многим телефон горячей линии ZUS 22 560 16 00.

Чего добиваются мошенники?

«В последние дни мы получили множество сообщений от клиентов, что им звонили с номера горячей линии (отображается на телефоне клиента номер 22 560 16 00), и человек на ломаном польском языке спрашивал, подтверждает ли клиент смену телефона, регистрационных данных PUE, и сообщил ли он банкам об изменении этих параметров», — рассказал в интервью польским СМИ представитель Управления социального страхования Paweł Żebrowski.

Возникает вопрос, зачем это нужно мошенникам? К сожалению, некоторые люди относятся к вопросу сохранения данных PUE ZUS без должного внимания. Приходилось даже слушать мнение, мол, что могут сделать мошенники, получившие доступ к ZUS: «Они что, налоги за меня заплатят?».

Однако не стоит забывать, что внушительный процент пользователей применяли для регистрации в PUE ZUS данные своих онлайн-банкингов. Именно эти сведения, по мнению большинства специалистов, и являются главной целью мошенников.

Заявление ZUS

В официальном заявлении ЗУС говорится, что по стандартам учреждения они могут использовать обратную связь, то есть сами иногда действительно звонят клиентам, однако:

Сотрудник ZUS обязан представиться.

При звонке сообщается информация, связанная исключительно с данным клиентом.

Никогда не просят заменить номер телефона , используемый для авторизации, и никогда не требуют в таком режиме подтвердить смену номера, если она произошла по инициативе клиента.

, используемый для авторизации, и никогда не требуют в таком режиме подтвердить смену номера, если она произошла по инициативе клиента. Никогда не требуют сообщить данные идентификации или какие-либо личные сведения.

Темы звонков от ZUS могут быть связаны с контролем пребывания на больничном листе, либо с конкретным делом, как правило, ранее инициированным самим клиентом.

Как не стать жертвой мошенников?

Прежде всего, никогда не сообщать никаких персональных данных. Если же существуют сомнения в собеседнике, самый простой способ – выслушать предложение, прервать звонок и перезвонить в ZUS самому.

При звонке опишите ситуацию, сообщите о сделанном предложении и дождитесь подтверждения или опровержения сведений оператором.