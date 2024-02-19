ZUS предупреждает о мошенниках
К сожалению, можно уже назвать традиционной активизацию мошенников в начале года. В этот раз снова под ударом оказался ZUS. Преступники звонят клиентам, зарегистрированным в системе социального страхования, с предложениями, а иногда и требованиями, сообщить / изменить данные, используемые для авторизации в системе PUE ZUS.
Ситуация осложняется тем, что мошенники используют т.н. спуфинг. Что это такое, чего стоит опасаться и какие меры рекомендует ЗУС – в материале «Польского консультанта».
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- UPD. 19.02.2024. Новый вид мошенничества от имени ZUS
- Что такое спуфинг, и как его используют мошенники?
- Чего добиваются мошенники?
- Заявление ZUS
- Как не стать жертвой мошенников?
UPD. 19.02.2024. Новый вид мошенничества от имени ZUS
ЗУС официально оповестил, что в социальной сети Facebook появляются мошеннические группу, обещающие якобы от имени Управления выход на пенсию с 50 лет.
Для досрочной пенсии, по уверениям мошенников, необходимо лишь… перевести им 1000 злотых. Это обман, подобных возможностей в Польше не существует.
ZUS планирует обращение в суд по данному вопросу, однако некоторое время подобные предложения можно будет встретить в сети. Будьте осторожны!
Что такое спуфинг, и как его используют мошенники?
Не вдаваясь в технические детали, скажем, что спуфингом (от англ., spoofing – подмена, замена) называют мошеннические технологии, позволяющие преступникам выдавать себя за других людей или организации. Самым распространенным (и, как говорят специалисты, самым легкореализуемым) является подмена e-mail. То есть вполне можно получить сообщение от знакомого адресата, но фактически его пришлют мошенники. Внешне это заметить крайне сложно.
В нынешней ситуации используется телефонный спуфинг. Клиентам звонят мошенники, а на гаджетах определяется известный многим телефон горячей линии ZUS 22 560 16 00.
Чего добиваются мошенники?
«В последние дни мы получили множество сообщений от клиентов, что им звонили с номера горячей линии (отображается на телефоне клиента номер 22 560 16 00), и человек на ломаном польском языке спрашивал, подтверждает ли клиент смену телефона, регистрационных данных PUE, и сообщил ли он банкам об изменении этих параметров», — рассказал в интервью польским СМИ представитель Управления социального страхования Paweł Żebrowski.
Возникает вопрос, зачем это нужно мошенникам? К сожалению, некоторые люди относятся к вопросу сохранения данных PUE ZUS без должного внимания. Приходилось даже слушать мнение, мол, что могут сделать мошенники, получившие доступ к ZUS: «Они что, налоги за меня заплатят?».
Однако не стоит забывать, что внушительный процент пользователей применяли для регистрации в PUE ZUS данные своих онлайн-банкингов. Именно эти сведения, по мнению большинства специалистов, и являются главной целью мошенников.
Заявление ZUS
В официальном заявлении ЗУС говорится, что по стандартам учреждения они могут использовать обратную связь, то есть сами иногда действительно звонят клиентам, однако:
- Сотрудник ZUS обязан представиться.
- При звонке сообщается информация, связанная исключительно с данным клиентом.
- Никогда не просят заменить номер телефона, используемый для авторизации, и никогда не требуют в таком режиме подтвердить смену номера, если она произошла по инициативе клиента.
- Никогда не требуют сообщить данные идентификации или какие-либо личные сведения.
Темы звонков от ZUS могут быть связаны с контролем пребывания на больничном листе, либо с конкретным делом, как правило, ранее инициированным самим клиентом.
Как не стать жертвой мошенников?
Прежде всего, никогда не сообщать никаких персональных данных. Если же существуют сомнения в собеседнике, самый простой способ – выслушать предложение, прервать звонок и перезвонить в ZUS самому.
При звонке опишите ситуацию, сообщите о сделанном предложении и дождитесь подтверждения или опровержения сведений оператором.КонсультантДмитрий КонстантиновичЕще раз напомним, что телефон горячей линии:
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