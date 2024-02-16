«єЧерга»: как изменились правила въезда автобусов с Украины заграницу?

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о намерении упорядочить международные автобусные перевозки и масштабировать работу электронной очереди на все пункты пропуска.

На каких пунктах пропуска работает єЧерга?

Начиная с 12 февраля все рейсовые автобусы, следующие из Украины в соседние Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову, будут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга. То есть теперь, эта услуга будет действовать на 29 пунктах пропуска:

Зачем нужна запись в «єЧерга» для автобусов?

По словам профильного министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, масштабирование системы «єЧерга» – это часть общей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира. Упорядочить зарубежные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска – главные цели этих изменений.

Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу «регистрируйся и уезжай» (это ключевое отличие от услуги для грузовиков). По такому принципу «єЧерга» для автобусов с августа прошлого года действовала лишь на 8 пунктах пропуска. Теперь же в этот перечень добавлен еще 21 пункт для пересечения границы.

Масштабировав очереди на всех пунктах пропуска, в министерстве хотят тем самым верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать реальную нагрузку на границе. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, планируется, что каждому автобусу будет предложен определенный промежуток времени для пересечения границы – соответствующий слот.

В итоге, по задумке инициаторов логистических изменений, мы должны получить границу без очередей и упорядоченные поездки в соответствии с графиком движения.

По официальным данным, за все время действия системы «єЧерга» с помощью предварительной электронной записи границу пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Подытожим. Что ж пока все предложенные логистические новации звучат более чем заманчиво, учитывая нынешнюю интенсивность автобусных перевозок и связанную с этим проблему долгих очередей на границе со странами ЕС. Надеемся, что все эти инициативы действительно помогут ускорить поездки и сделать их более удобными для пассажиров и водителей.