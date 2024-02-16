єЧерга: Як змінилися правила в’їзду автобусів з України за кордон?

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило про намір упорядкувати міжнародні автобусні перевезення та масштабувати роботу електронної черги на всіх пунктах пропуску.

На яких пунктах пропуску працює єЧерга?

Починаючи з 12 лютого всі рейсові автобуси, які прямують з України до сусідніх Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, перетнуть кордон за попереднім записом у системі єЧерга. Тобто тепер ця послуга діятиме на 29 пунктах пропуску:

Навіщо потрібна електронна реєстрація для автобусів?

За словами Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, масштабування системи єЧерга є частиною загальної послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де комфорт пасажирів залишається ключовим. Упорядкування іноземних пасажирських перевезень та усунення черг на пунктах пропуску – головні цілі цих змін.

Йдеться лише про реєстрацію в системі перетину кордону за принципом «реєструйся та виїжджай» (це ключова відмінність від сервісу для вантажівок). За таким принципом «єЧерга» для автобусів з серпня 2023 року працюва лише на 8 пунктах пропуску. Тепер до цього переліку додався ще 21 пункт пропуску.

Маштабуючи послугу єЧерги на всіх пунктах пропуску, міністерство хоче перевірити виконання автобусних маршрутів та проаналізувати реальне навантаження на кордоні. Після цього, виходячи з поточної маршрутної мережі, планується, що кожному автобусу буде запропоновано певний проміжок часу для перетину кордону – відповідний слот.

В результаті, за задумом ініціаторів логістичних змін, ми повинні отримати кордон без черг і впорядковані рейси відповідно до графіка руху.

За офіційними даними, понад 40 000 автобусів та 725 000 вантажівок перетнули кордон за допомогою попереднього електронного запису в системі єЧерга.

Підсумки. Що ж, поки що всі запропоновані логістичні нововведення звучать більш ніж заманливо, враховуючи нинішню інтенсивність автобусних перевезень і пов’язану з цим проблему довгих черг на кордоні з країнами ЄС. Сподіваємося, що всі ці ініціативи дійсно допоможуть пришвидшити подорожі та зробити їх зручнішими для пасажирів та водіїв.