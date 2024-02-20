Скільки аптек у Кракові та як вони працюють?

Рішення Краківської міської ради, ухвалене наприкінці 2023 року, містить перелік із 273 державних аптек Краківської громади, які працюють у 2024 році.

З повним переліком таких закладів охорони здоров’я та графіком їх роботи можна ознайомитися тут.

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Результати пошуку на порталі gdziepolek.pl свідчать про наявність 322 таких закладів у межах міста. Більш того, є зручна система фільтрів, завдяки якій можна перевірити наявність того чи іншого препарату, вибрати в даний момент відкриту або цілодобову аптеку, а також ряд інших переваг.

Де цілодобові аптеки в Кракові?

Аптеки, що працюють цілодобово, розташовані в легкодоступних точках Кракова і безперервно чергують в 24-годинному форматі з повним спектром фармацевтичних послуг в нічний час, а також у святкові та неробочі дні.

Серед них:

Ім’я Адреса Телефон DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Zielińska 3 +48 800 110 110 Dr Max “Pod Opatrznością” ul. Karmelicka 23 +48 126 311 980 DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Kalwaryjska 94 +48 800 110 110 Apteka Galaktyka ul. Wolska 1 +48 126 581 428 DOZ Apteka dbam o zdrowie os. Centrum A bl. 4 +48 800 110 110 Apteka ZDROWIE ul. Kronikarza Galla 26 +48 126 367 365

Чи працюють аптеки в Польщі по неділях?

Як відомо, у Польщі в неділю та святкові дні в комерційних закладах заборонена торгівля та діяльність, пов’язана з реалізацією товарів. Згідно закону, аптеки звільнені від недільного табу на торгівлю. Це означає, що вони можуть бути відкриті в цей день, навіть якщо це не торгова неділя згідно з правилами.

Однак не всі установи користуються такою можливістю. Тому інформацію про дні та години роботи завжди слід уточнювати індивідуально для кожної аптеки. При виникненні будь-яких сумнівів можна звернутися в обрану вами аптеку, наприклад, по телефону.

Які аптеки працюють у неділю та святкові дні?

Якщо вам все-таки терміново потрібно відвідати аптеку в неділю або святковий день (6 січня, 31 березня, 1, 3, 19 і 30 травня, 15 серпня, 11 листопада), рекомендуємо відвідати один з наступних закладів:

Ім’я Адреса Розклад Apteka Dr. Max ul. Ćwiklińskiej 10 Неділя: 08:00-21:00 Свята: 08:00-21:00 Apteka Słoneczna ul. Galla 24 Неділя: 08:00-22:00 Свята: 08:00-22:00 Apteka Słoneczna Aleja Pokoju 4 Неділя: 08:00-22:00 Свята: 08:00-22:00 Apteka Grodzka ul. Grodzka 26 Неділя: 10:00-20:00 Свята: 10:00-20:00 Apteka Centrum ul. Bracka 11 Неділя: 10:00-22:00 Apteka Hygieia ul. Bieńczycki Plac Targowy 13 Неділя: 09:00-16:00 Apteka Hygieia ul. Dobrego Pasterza 67 Неділя: 08:00-21:00 Apteka Na Widoku ul. Armii Krajowej 97 Неділя: 09:00-15:00 Apteka Orchis ul. Bochenka 10/5 Неділя: 09:00-19:00 Apteka Pod Owieczką ul. Elsnera 3 Неділя: 10:00-16:00 Apteka Super Pharm Al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007 Неділя: 10:00-21:00 Apteka Ziko ul. Beskidzka 30A/3 Неділя: 09:00-16:00 Apteka Ziko ul. Dunajewskiego 2 Неділя: 10:00-18:00

Підсумуємо. Цілодобові аптеки в Польщі є важливим елементом системи охорони здоров’я, що забезпечує не тільки медикаменти, а й грамотну підтримку пацієнтів у будь-який час дня та ночі. Завдяки їм люди можуть бути впевнені, що в кризових ситуаціях або в терміновій потребі в ліках вони завжди можуть розраховувати на допомогу. Зручність, гнучкість та доступність – ключові переваги цих закладів, які є неодмінним благом цивілізації.

Крім того, цілодобові аптеки – відмінне рішення для тих, у кого щільний графік і хто не завжди може підлаштуватися під стандартний графік роботи традиційних закладів.