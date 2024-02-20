Які аптеки в Кракові працюють цілодобово?
Стаття доступна російською
Забезпечення доступу до медичної допомоги в будь-який час дня і ночі стає все більш важливим аспектом у сучасному напруженому світі. Адже в житті ми досить часто стикаємося з непередбачуваними ситуаціями зі здоров’ям, які вимагають негайного медичного втручання.
Саме в такі моменти цілодобова аптека стає неоціненною підмогою. Будь то раптовий напад алергії, підвищення температури тіла або травма під час поїздки на вихідні, пацієнти можуть розраховувати на те, що аптека буде відкрита. Адже в деяких випадках вчасно придбані ліки в черговій аптеці і консультація фахівця можуть визначити здоров’я і життя пацієнта.
Які аптеки в Кракові працюють цілодобово? Саме про це ми і поговоримо в цій статті.
Скрыть содержание
- Скільки аптек у Кракові та як вони працюють?
- Де цілодобові аптеки в Кракові?
- Чи працюють аптеки в Польщі по неділях?Які аптеки працюють у неділю та святкові дні?
Скільки аптек у Кракові та як вони працюють?
Рішення Краківської міської ради, ухвалене наприкінці 2023 року, містить перелік із 273 державних аптек Краківської громади, які працюють у 2024 році.
З повним переліком таких закладів охорони здоров’я та графіком їх роботи можна ознайомитися тут.478197_0-min
Результати пошуку на порталі gdziepolek.pl свідчать про наявність 322 таких закладів у межах міста. Більш того, є зручна система фільтрів, завдяки якій можна перевірити наявність того чи іншого препарату, вибрати в даний момент відкриту або цілодобову аптеку, а також ряд інших переваг.
Де цілодобові аптеки в Кракові?
Аптеки, що працюють цілодобово, розташовані в легкодоступних точках Кракова і безперервно чергують в 24-годинному форматі з повним спектром фармацевтичних послуг в нічний час, а також у святкові та неробочі дні.
Серед них:
Ім’я Адреса Телефон DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Zielińska 3 +48 800 110 110 Dr Max “Pod Opatrznością” ul. Karmelicka 23 +48 126 311 980 DOZ Apteka dbam o zdrowie ul. Kalwaryjska 94 +48 800 110 110 Apteka Galaktyka ul. Wolska 1 +48 126 581 428 DOZ Apteka dbam o zdrowie os. Centrum A bl. 4 +48 800 110 110 Apteka ZDROWIE ul. Kronikarza Galla 26 +48 126 367 365
Чи працюють аптеки в Польщі по неділях?
Як відомо, у Польщі в неділю та святкові дні в комерційних закладах заборонена торгівля та діяльність, пов’язана з реалізацією товарів. Згідно закону, аптеки звільнені від недільного табу на торгівлю. Це означає, що вони можуть бути відкриті в цей день, навіть якщо це не торгова неділя згідно з правилами.
Однак не всі установи користуються такою можливістю. Тому інформацію про дні та години роботи завжди слід уточнювати індивідуально для кожної аптеки. При виникненні будь-яких сумнівів можна звернутися в обрану вами аптеку, наприклад, по телефону.
Які аптеки працюють у неділю та святкові дні?
Якщо вам все-таки терміново потрібно відвідати аптеку в неділю або святковий день (6 січня, 31 березня, 1, 3, 19 і 30 травня, 15 серпня, 11 листопада), рекомендуємо відвідати один з наступних закладів:
Ім’я Адреса Розклад Apteka Dr. Max ul. Ćwiklińskiej 10 Неділя: 08:00-21:00
Свята: 08:00-21:00
Apteka Słoneczna ul. Galla 24 Неділя: 08:00-22:00
Свята: 08:00-22:00
Apteka Słoneczna Aleja Pokoju 4 Неділя: 08:00-22:00
Свята: 08:00-22:00
Apteka Grodzka ul. Grodzka 26 Неділя: 10:00-20:00
Свята: 10:00-20:00
Apteka Centrum ul. Bracka 11 Неділя: 10:00-22:00 Apteka Hygieia ul. Bieńczycki Plac Targowy 13 Неділя: 09:00-16:00 Apteka Hygieia ul. Dobrego Pasterza 67 Неділя: 08:00-21:00 Apteka Na Widoku ul. Armii Krajowej 97 Неділя: 09:00-15:00 Apteka Orchis ul. Bochenka 10/5 Неділя: 09:00-19:00 Apteka Pod Owieczką ul. Elsnera 3 Неділя: 10:00-16:00 Apteka Super Pharm Al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007 Неділя: 10:00-21:00 Apteka Ziko ul. Beskidzka 30A/3 Неділя: 09:00-16:00 Apteka Ziko ul. Dunajewskiego 2 Неділя: 10:00-18:00
Підсумуємо. Цілодобові аптеки в Польщі є важливим елементом системи охорони здоров’я, що забезпечує не тільки медикаменти, а й грамотну підтримку пацієнтів у будь-який час дня та ночі. Завдяки їм люди можуть бути впевнені, що в кризових ситуаціях або в терміновій потребі в ліках вони завжди можуть розраховувати на допомогу. Зручність, гнучкість та доступність – ключові переваги цих закладів, які є неодмінним благом цивілізації.
Крім того, цілодобові аптеки – відмінне рішення для тих, у кого щільний графік і хто не завжди може підлаштуватися під стандартний графік роботи традиційних закладів.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.