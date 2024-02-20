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Які аптеки в Кракові працюють цілодобово?

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Дата обновления: 20.02.2024

Стаття доступна російською

Забезпечення доступу до медичної допомоги в будь-який час дня і ночі стає все більш важливим аспектом у сучасному напруженому світі. Адже в житті ми досить часто стикаємося з непередбачуваними ситуаціями зі здоров’ям, які вимагають негайного медичного втручання.

Саме в такі моменти цілодобова аптека стає неоціненною підмогою. Будь то раптовий напад алергії, підвищення температури тіла або травма під час поїздки на вихідні, пацієнти можуть розраховувати на те, що аптека буде відкрита. Адже в деяких випадках вчасно придбані ліки в черговій аптеці і консультація фахівця можуть визначити здоров’я і життя пацієнта.

Які аптеки в Кракові працюють цілодобово? Саме про це ми і поговоримо в цій статті.

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Скільки аптек у Кракові та як вони працюють?

Рішення Краківської міської ради, ухвалене наприкінці 2023 року, містить перелік із 273 державних аптек Краківської громади, які працюють у 2024 році.

З повним переліком таких закладів охорони здоров’я та графіком їх роботи можна ознайомитися тут.

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Результати пошуку на порталі gdziepolek.pl свідчать про наявність 322 таких закладів у межах міста. Більш того, є зручна система фільтрів, завдяки якій можна перевірити наявність того чи іншого препарату, вибрати в даний момент відкриту або цілодобову аптеку, а також ряд інших переваг.

Де цілодобові аптеки в Кракові?

Аптеки, що працюють цілодобово, розташовані в легкодоступних точках Кракова і безперервно чергують в 24-годинному форматі з повним спектром фармацевтичних послуг в нічний час, а також у святкові та неробочі дні.

Серед них:

Ім’яАдресаТелефон
DOZ Apteka dbam o zdrowieul. Zielińska 3+48 800 110 110
Dr Max “Pod Opatrznością”ul. Karmelicka 23+48 126 311 980
DOZ Apteka dbam o zdrowieul. Kalwaryjska 94+48 800 110 110
Apteka Galaktykaul. Wolska 1+48 126 581 428
DOZ Apteka dbam o zdrowieos. Centrum A bl. 4+48 800 110 110
Apteka ZDROWIEul. Kronikarza Galla 26+48 126 367 365

Чи працюють аптеки в Польщі по неділях?

Як відомо, у Польщі в неділю та святкові дні в комерційних закладах заборонена торгівля та діяльність, пов’язана з реалізацією товарів. Згідно закону, аптеки звільнені від недільного табу на торгівлю. Це означає, що вони можуть бути відкриті в цей день, навіть якщо це не торгова неділя згідно з правилами.

Однак не всі установи користуються такою можливістю. Тому інформацію про дні та години роботи завжди слід уточнювати індивідуально для кожної аптеки. При виникненні будь-яких сумнівів можна звернутися в обрану вами аптеку, наприклад, по телефону.

Які аптеки працюють у неділю та святкові дні?

Якщо вам все-таки терміново потрібно відвідати аптеку в неділю або святковий день (6 січня, 31 березня, 1, 3, 19 і 30 травня, 15 серпня, 11 листопада), рекомендуємо відвідати один з наступних закладів:

Ім’яАдресаРозклад
Apteka Dr. Maxul. Ćwiklińskiej 10Неділя: 08:00-21:00

Свята: 08:00-21:00

Apteka Słonecznaul. Galla 24Неділя: 08:00-22:00

Свята: 08:00-22:00

Apteka SłonecznaAleja Pokoju 4Неділя: 08:00-22:00

Свята: 08:00-22:00

Apteka Grodzkaul. Grodzka 26Неділя: 10:00-20:00

Свята: 10:00-20:00

Apteka Centrumul. Bracka 11Неділя: 10:00-22:00
Apteka Hygieiaul. Bieńczycki Plac Targowy 13Неділя: 09:00-16:00
Apteka Hygieiaul. Dobrego Pasterza 67Неділя: 08:00-21:00
Apteka Na Widokuul. Armii Krajowej 97Неділя: 09:00-15:00
Apteka Orchisul. Bochenka 10/5Неділя: 09:00-19:00
Apteka Pod Owieczkąul. Elsnera 3Неділя: 10:00-16:00
Apteka Super PharmAl. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/M007Неділя: 10:00-21:00
Apteka Zikoul. Beskidzka 30A/3Неділя: 09:00-16:00
Apteka Zikoul. Dunajewskiego 2Неділя: 10:00-18:00

Підсумуємо. Цілодобові аптеки в Польщі є важливим елементом системи охорони здоров’я, що забезпечує не тільки медикаменти, а й грамотну підтримку пацієнтів у будь-який час дня та ночі. Завдяки їм люди можуть бути впевнені, що в кризових ситуаціях або в терміновій потребі в ліках вони завжди можуть розраховувати на допомогу. Зручність, гнучкість та доступність – ключові переваги цих закладів, які є неодмінним благом цивілізації.

Крім того, цілодобові аптеки – відмінне рішення для тих, у кого щільний графік і хто не завжди може підлаштуватися під стандартний графік роботи традиційних закладів.

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