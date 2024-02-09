Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предупреждение В материале использованы данные реальных страховых компаний Польши. Эти сведения взяты исключительно для наглядности и анализа рынка услуг. Указанная информация не является рекламой / антирекламой каких-либо компаний или их предложений, как не является рекламой / антирекламой и отсутствие других страховиков в данном анализе. Ознакомившись с ценами и условиями работы на рынке страхования съемного жилья, окончательное решение о сотрудничестве с той или иной компанией необходимо принимать, запросив сведения непосредственно у них и непосредственно перед заключением договора, так как указанные в статье данные могут изменяться.

Зачем арендатору страховать квартиру?

Страхование арендуемого жилья (Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania) – это дополнительная финансовая безопасность арендатора. Никакой договор аренды, как бы он не был составлен, не гарантирует отсутствия убытков, а они, например, в случае пожара или взрыва газа, могут быть огромными.

При средней стоимости аренды в крупных городах РП в 2000 – 3500 злотых в месяц за квартиру в 50 м2 (без учета расходов на ЖКХ) полис можно подобрать за 200 – 300 злотых в год, то есть за 0,7% – 0,8% расходов на аренду.

Есть ли обязательства страховать съемную квартиру?

В Польше законы не обязывают кого-либо страховать арендованное имущество. Таких требований не предъявляется ни собственнику, ни арендатору.

Единственным случаем, когда приобретение полиса обязательно, является ипотечное кредитование (страховку требуют банки), но если снимаемое жилье в ипотеке у собственника, то и наличие страхования будет его обязанностью. К арендатору это требование относиться не должно.

От чего можно застраховать квартиру?

Полный список страховых событий всегда можно найти только в договоре со страховой компанией. Но наиболее часто к ним относятся следующие:

пожар;

наводнение (как природное явление);

ливень;

ураган (сильный ветер);

удар молнии;

взрыв.

В объем защиты могут входить и многочисленные дополнения. Стоит проверить, включает ли полис:

Помощь на дому – при аренде ключевыми элементами данного пакета являются бесплатное вмешательство специалистов в случае мелких неисправностей и поломок.

Подтопление (залитие) соседями – одно из случайных событий, не отраженное в базовой версии полиса и способное нанести огромный ущерб.

Вандализм и разрушения – данные условия не распространяются на ущерб, причиненный самими жильцами (арендаторами), а только третьими лицами, которые, например, разбили оконное стекло, сломали входную дверь или повредили фасад.

Повреждение хрупких предметов – помимо вышеуказанных стеклянных предметов, таких как окна, это условие может распространяться на фотоэлектрические панели, индукционные варочные панели, душевые кабины и т.д.

Юридическая помощь – поддержка адвоката может быть полезна, в частности, в спорах с арендаторами или даже на этапе подписания договора, содержание которого лучше всего согласовать со специалистом.

Кража со взломом – может охватывать практически все предметы, находящиеся в месте страхования. Данное событие является второй по распространенности причиной выплаты компенсации по полису жилищного страхования, что лишь подтверждает реальность угрозы.

Обычная кража – происходит, когда вор не оставляет явных следов взлома в месте страхования, например, разбитые окна или сломанные замки. В местах, где проживает несколько малознакомых людей, риск такой кражи выше.

Страхование гражданской ответственности – будет полезно, когда, например, арендатор затопит квартиру соседей.

Защита собственных взносов – зачастую жильцы ремонтируют съемные квартиры за свой счет, и эта льгота позволяет им вернуть документально подтвержденный собственный вклад в процесс.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что перечисленные события, а также ряд других предложений страховых компаний, могут как включаться в полис, так и отсутствовать в нем. Некоторые предложения позволяют «собрать» себе необходимый полис из необходимых условий, как из конструктора.

Сколько стоит страхование жилья в Польше?

Для нижеуказанных данных проанализированы предложение пяти крупных страховщиков Польши. Для примера взята квартира площадью 50 м2 в Кракове, стоимость которой составляет 500 000 злотых.

Страхование квартиры собственником

Для чего указываются данные для собственников? В первую очередь, чтобы показать их отличия от предложений для арендаторов (о которых будем говорить далее). Знакомясь с этим небольшим исследованием, стоит понимать, что предложения могут включать различные случаи, а от этого будет зависеть и цена полиса. Очевидно, что в интересах собственника включить в страховку как можно больше различных условий.

Страховщик Страхование имущества, zł Страхование на случаи кражи, zł Дополнительные условия Цена полиса на год, zł Proama 50 000 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу (dewastacja) 309 Generali 50 000 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, медицинский пакет 313 Europa Ubezpieczenia 50 000 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, затопление, все риски 427 Link4 50 000 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, все риски 509 Benefia 50 000 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, хрупкое имущество, все риски 723

Очевидно, что разброс цен существенный – более чем в два раза. Но и входящие в полис услуги отличаются. Еще стоит обратить внимание на перечисление конкретных случаев и одновременное указание на «все риски». Это означает, что страховая готова компенсировать все возможные риски, но некоторые тарифицируются по-особому.

Страхование квартиры арендатором

Условия, которые могут потребоваться арендатору, в большинстве случаев отличаются от тех, что желательны владельцу. Не в его интересах защищать себя от порчи имущества, вызванной случайными событиями или деятельностью третьих лиц. Если, к примеру, сосед зальет квартиру, ответственность съемщика будет нулевой. Зачем в таких условиях тратить средства на данный тип риска?

Прежде всего арендатору стоит позаботится о движимом имуществе (причем и своем, и владельца квартиры).

В указанном примере рассмотрены страховые суммы в 50 000 злотых по порче имущества и 50 000 злотых страхования от краж.

Страховщик Страхование гражданской ответственности, zł Дополнительные условия Цена полиса на год, zł Wiener 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу 162 Benefia 50 000 Помощь на дому, ущерб имуществу 268 Proama 60 000 Помощь на дому, ущерб имуществу 286 Generali 200 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, медицинский пакет 312 Benefia 100 000 Помощь на дому, ущерб имуществу, хрупкое имущество, все риски 347

Здесь уже видно, что разброс цен не так велик, а основное отличие – в сумме покрытия гражданской ответственности.

Как застраховать съемную квартиру в Польше?

Чтобы застраховать арендуемую квартиру, нужно изначально выбрать страховую. Существует множество сервисов сравнений, из которых, в том числе, можно перейти непосредственно к покупке полиса.

Получить полис, оформленный онлайн, можно в офисе выбранной компании или воспользовавшись инструментом доставки. В некоторых случаях достаточно цифрового документа.

Информация, которая наиболее часто требуется для оформления полиса:

площадь жилья;

год постройки;

количество арендаторов;

адрес квартиры;

форма собственности (собственность, аренда, ипотека и т.д.);

объем защиты (стены, несущие элементы, оборудование);

стоимость имущества;

средства защиты от воров (некоторые страховые предоставляют скидки за их наличие).

В некоторых компаниях можно выбрать оплату единовременно или в рассрочку.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обращайте внимание на сроки начала защиты. Они не могут начинаться ранее, чем на следующий день после оплаты, но в некоторых компаниях этот период может быть расширен.

Как сообщить о страховом случае и получить страховку?

О любом ущербе, покрываемом страховым полисом, сообщает страхователь (лицо, заключившее договор). Ориентировочный порядок действий такой:

На оповещение есть от 3 до 7 дней со дня происшествия. Заявление можно подать любым удобным способом: по телефону, электронной почте, через форму на сайте компании, в филиале общества, письмом или даже посредством СМС, если такие средства коммуникации предполагаются договором. У страховой компании есть 30 дней на выплату бесспорной (неоспариваемой) части компенсации. Спорная часть компенсации выплачивается дополнительно по истечении 14 дней, либо выставляется аргументированный отказ.

Решение общества может быть обжаловано. Если апелляция будет отклонена, арендатор / владелец может защитить свои права в гражданском суде.

Когда страховая не выплатит компенсацию?

Ситуации, при которых страховые отказывают в выплате, идентичные при полисах для владельцев и арендаторов. Однако они могут отличаться в разных компаниях. Обычно к таким исключениям относятся:

грубая небрежность;

умышленное причинение ущерба;

отсутствие необходимых технических осмотров и надлежащего обслуживания;

неправильное подключение или использование устройств;

действия под влиянием стимуляторов;

война, военное положение, террористические акты и т. д.;

ущерб от добычи полезных ископаемых;

хранение и использование пиротехнических и взрывчатых материалов.

Исключение ответственности – не единственные ограничения в полисе страхования жилья. Кроме того, существуют льготные периоды, чаще всего присутствующие в случае риска наводнения, а также лимиты ответственности, в основном денежные, но могут касаться и других аспектов, например, уровня вмешательства специалиста при помощи на дому.

Подытожим. Страхование жилья при аренде не является в Польше обязательным ни для собственника, ни для съемщика. Однако сопоставляя риски и стоимость полиса, оформить страховку арендатором может быть целесообразно.

Главное – предварительно изучить все включенные в полис предложения, чтобы и необходимые условия получить, и за лишние не переплачивать.