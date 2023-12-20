Что такое шум?

Шум, по определению Центрального института охраны труда Польши (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – это любой нежелательный звук, который может причинять беспокойство или вред здоровью, или увеличивать риск несчастного случая на производстве. Шум является наиболее распространенным вредным фактором в рабочей среде.

Шум вредит слуху и может привести к его полной потере. Однако от шума страдают не только органы слуха – установлено, что шум вызывает спазм мелких артерий, изменения в работе нервной и пищеварительной систем, нарушения зрения (например, нарушение цветового восприятия и ограничение поля зрения), снижается точность движений, умственную и физическую работоспособность.

Потеря слуха, вызванная чрезмерным воздействием шума на рабочем месте, может быть классифицирована как профессиональное заболевание, причем является одним из наиболее часто диагностируемых подобных болезней в Польше.

Допустимый уровень шума

Шум можно разделить по частоте на:

инфразвуковой – неслышимый, но ощутимый, частотой ниже 20 Гц;

слышимый шум частотой в диапазоне 20–20 000 Гц;

ультразвуковой – неслышимый, частотой более 20 000 Гц.

Допустимые параметры шума установлены в Приложении к Rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Постановлению Министра семьи, труда и социальной политики РП о предельно допустимых концентрациях и интенсивностях вредных для здоровья факторов в производственной среде), которое определяет основные пределы звукового уровня на производстве:

85 дБ – по отношению к 8-часовому рабочему дню в смену.

115 дБ – максимальный уровень звука (параметр А – уровень, до которого шум может подниматься в течение непродолжительного времени).

135 дБ – пиковый уровень звука (параметр С – уровень, которого шум может достигать в разовых пиках).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В помещении, предназначенном для отдыха работника, уровень шума не может превышать допустимых значений для административных и служебных помещений, то есть 55 дБ. Все перечисленные уровни допустимы в обычных условиях, если отдельные НПА или внутренние нормы предприятия не предполагают более строгих ограничений.

Максимальные и пиковые значения зависят также и от продолжительности звукового воздействия. Например, работа в постоянном диапазоне шума 95-100 дБ не может продолжаться более 40-100 минут в день, а работа при уровне шума 110 дБ — не более 10 минут в день.

Замеряется уровень шума специальными приборами, но ориентироваться можно на следующие данные:

обычный уличный шум – 50 дБ;

громкий звонок – 60 дБ;

оживленная улица, бар – 70 дБ;

человеческий крик, метро, ​​проезжающее через туннель – 80 дБ;

движущийся поезд – 90 дБ.

Например, понимая, что шум на рабочем месте превышает по громкости звук движущегося поезда на постоянной основе, есть смысл обратиться к работодателю с целью обеспечения защиты.

Как работодатель обязан защищать сотрудников от шума?

Защита сотрудников от шума на рабочем месте – обязанность работодателя, в рамках которой он должен использовать:

технологические процессы, не вызывающие лишнего шума;

машины и другие технические устройства, создающие минимально возможный уровень шума, не превышающий допустимых значений;

решения по снижению уровня шума в рабочих процессах.

В случае превышения допустимых норм уровня шума, несмотря на использование возможных технических и организационных решений, работодатель обязан:

Определить причины превышения допустимого уровня шума, разработать и применить программу технических и организационных мероприятий, направленных на наиболее эффективное снижение воздействия шума на работников.

Обеспечить работникам индивидуальные средства защиты органов слуха, соответствующие характеристикам шума и индивидуальным особенностям работников, и их использования. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для предотвращения вредного воздействия шума, должны снижать шум до такой степени, чтобы максимальный уровень звука А, воспринимаемый пользователем, не превышал допустимых значений. Эти меры должны иметь этикетки с указанием значения шумоподавления и значения индекса комфорта, обеспечиваемого мерой, а если это невозможно, этикетки должны быть размещены на заводской упаковке меры.

Ограничить время воздействия шума (включая перерывы в работе).

Обозначать шумоопасные зоны и ограничивать доступ к ним, путем огораживания, если это оправдано и возможно.

Кроме этого, существует обязанность информирования сотрудников:

о результатах измерения шума и риска для здоровья;

о действиях, предпринятых в связи с превышением допустимых уровней шума на конкретных позициях;

Существует и обязанность доведения информации о выборе и использовании индивидуальных средств защиты органов слуха.

Как и когда проводятся проверки уровня шума на рабочем месте?

Требования к частоте испытаний и измерений шума изложены в специальном Постановлении Министра здравоохранения РП, в соответствии с нормами которого, испытания и измерения вредных для здоровья физических факторов в виде шума / ультразвукового шума проводятся:

не реже одного раза в два года — если при последних испытаниях интенсивность фактора оказалась выше 0,2, но ниже 0,5 предельно допустимой интенсивности;

не реже одного раза в год — если при последнем испытании интенсивность фактора оказалась выше 0,5 предельно допустимой интенсивности.

Если в ходе двух последних проверок уровня шума, проведенных с интервалом в два года, интенсивность фактора не превысила 0,2 предельно допустимого значения, работодатель может воздержаться от проведения дальнейших испытаний.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Однако вышеуказанные испытания и измерения проводятся повторно при возникновении изменений в техническом оборудовании, технологическом процессе или условиях работы, которые могли повлиять на изменение уровня выбросов или уровня воздействия, либо при возникновении обстоятельств, оправдывающих их повторное проведение.

Может ли работник инициировать внеплановую проверку уровня шума?

Сотрудников могут не удовлетворить данные, которые работодатель предоставит по уровню шума. В таком случае у них есть несколько вариантов, использовать которые стоит по очереди, то есть переходить к следующему стоит только если не помог предыдущий:

Переговоры с работодателем – попытка найти компромисс. Обращение в профсоюзную организацию (при ее наличии на предприятии). Жалоба в Трудовую инспекцию Польши (PIP).

В качестве крайней меры можно рассмотреть иск в Суд праци о нарушении норм трудового законодательства.

Заключение

Подытожим. Шум на работе – опасное явление, угрожающее здоровью сотрудников. Работодатель обязан создавать на рабочем месте максимально комфортные звуковые условия, а если это невозможно – обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.