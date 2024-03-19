Расчеты брутто-нетто

Опытные иностранцы, прекрасно понимающие нюансы расчета польских зарплат, могут пропустить данный раздел. Остальным очень коротко напомним: зарплата брутто, т.е. та, что указана в вашем договоре, отличается от величины нетто, т.е. той суммы, что в результате будет выплачена «на руки», на сумму двух слагаемых:

Другими словами, нетто = брутто – (налог + ZUS).

Детально все эти нюансы разобраны в данной статье. Здесь же важно подчеркнуть, что именно эти две составляющие и могут быть обнулены для лиц моложе 26 лет. Однако, несмотря на то, что иногда всю сумму ошибочно называют «налогами с зарплаты», фактически это две принципиально разные составляющие – их неиспользование для молодежи происходят на разных принципах и по разным правилам.

Поэтому и рассматриваться далее ситуация будет с точки зрения обоих составляющих: налога и социальных платежей.

Освобождение от подоходного налога в Польше лиц моложе 26 лет

С 1 августа 2019 года вступили в силу поправки в законодательство РП, в соответствии с которыми подоходный налог для лиц до 26 лет отменен (введена т.н. ulgą dla młodych). Что это значит? Что при равной зарплате брутто, при выполнении нижеуказанных условий, молодые люди получать больше денег на руки (нетто), чем их старшие коллеги. При этом полученный доход не должен превышать 85 528 злотых (брутто, начиная с 2020 года и далее). Далее, эта сумма может корректироваться, в зависимости от финансовых макропоказателей.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект UPD. 06.02.2022 . После принятия в 2022 году пакета законов, названных «Доход по-прежнему не должен превышать 85528 злотых брутто в год. . После принятия в 2022 году пакета законов, названных « Польским ладом », в частности после увеличения первого налогового порога с 85528 злотых до 120000 злотых, часто появляется вопрос: не изменился ли этот параметр и для доходов лиц, моложе 26 лет. Из официального разъяснения Минфина РП очевидно, что нормы освобождения от налогов молодых людей остались без изменений.

Условия освобождения от ПИТ для молодежи

По большому счету условие одно – возраст до 26 лет. Исключение составляют только нерезиденты Польши (об этом подробно будет сказано далее), но это незначительная часть иностранцев, получающих доход от работы в РП.

Еще раз подчеркнем, рассчитывать на освобождение от подоходного налога могут все лица, являющиеся резидентами Польши с доходами до 85528 злотых в год, уже на основании своего возраста, т.е. до 26 лет. Других условий не требуется. Тип договора, место работы и прочие параметры значения не имеют.

Могут ли иностранцы получить ulgu dla młodych?

Чтобы лучше понять вводимые изменения, разделим всех работающих в Польше на три категории:

Граждане РП.

Иностранцы – налоговые резиденты Польши.

Иностранцы – нерезиденты.

Это очень важно, т.к. от данного факта зависит применимость описываемой льготы. Кто такие граждане пояснять не будем – это понятно. К гражданам введенные освобождения применяются в полной мере. Кто такие резиденты Польши?

Налоговыми резидентами в Польше считаются иностранцы, физически находящиеся в РП более 183 дней в году и/или имеющие (далее цитата) «жизненные интересы в Польше». На таких лиц так же в полной мере распространяется описываемая льгота.

Соответственно, оставшаяся часть иностранцев, в том числе и работающая официально в РП, налоговыми резидентами не является. Нерезиденты имеют права на освобождение от PIT, но в ограниченном варианте.

Подытожим. Все нововведения применимы в следующих случаях:

Гражданам и иностранцам — налоговым резидентам – в полном объеме. Нерезидентам – частично, в зависимости от договора (к этому вернемся далее).

При этом работодатель вправе оформить для украинцев, россиян и белорусов certyfikat rezydencji (сертификат резидента), и тогда на работника будут распространяться все описываемые льготы.

По каким договорам возможно освобождение от PIT для иностранцев?

Официально, по нормам законов, речь идет о лицах, работающих и по трудовому договору (umowa o pracę), и по umowa zlecenie (в нормах прямо указано на этот тип контракта, а не на гражданско-правовые договоры вообще). Можно говорить, что большинство расхожих случаев правоотношений между молодым человеком и работодателем (заказчиком) подпадает под данную льготы, но все же существуют исключения, поэтому подробно рассмотрим все аспекты.

Типы отношений для льготы ulgą dla młodych

Всего в перечне отношений различных типов несколько условий (p.148, ust.1, art.21 ustawy PIT):

Доход от служебных отношений (przychody ze stosunku służbowego).

Трудовые отношения (stosunku pracy, т.е. умовы о праце).

Надомная работа (praca nakładcza).

Кооперативные трудовые отношения (spółdzielczego stosunku pracy).

Договоры поручения (umówy zlecenia), которые заключаются с физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, юридическими лицами и организационными единицами, не являющимися юридическими лицами, за исключением доходов, полученных на основании договоров, заключенных в рамках несельскохозяйственной предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком.

Очевидно, что льгота не распространяется на бизнес. Однако, если молодой человек будет одновременно заниматься предпринимательством и работать, то в той части его дохода, по которой рассчитывается с налоговой работодатель, он может быть освобожден от подоходного налога до 26 лет.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Кроме перечисленного, с 2021 года ulgą dla młodych могут воспользоваться и молодые люди, получающие доход от студенческой или дипломной практики.

Возвращаясь к теме иностранцев, обладающих статусом резидента и не имеющих такового, чуть подробнее остановимся на двух самых популярных типах договоров.

Умова о праце

По трудовому договору освобождение от PIT получат все официально трудоустроенные лица (и граждане, и резиденты, и нерезиденты) моложе 26 лет и получающие доход меньше обозначенного предела. Причем льгота распространяется до дня рождения работника, в который ему исполняется 26 лет (свои особенности выплат в данном месяце имеются, поэтому мы еще вернемся далее к этому вопросу).

Кроме прочего, ульга для млодых по умовам о праце призвана стимулировать работодателей к заключению именно этого типа договоров, т.к. он может быть освобожден от необходимости вносить налоговые авансы и в дальнейшем заниматься перерасчетом.

Умова злецення

Кратко напомним, что umowa zlecenia – гражданско-правовая форма контракта, заключаемого на определенный объем или вид работ. Например, вы договорились с поляком, что будете привозить ему две бутылки молока домой ежедневно за 3 злотых. Пока действует договор, вы каждый день выполняете указанный тип и объем работ, и получаете за это оговоренную прибыль. То есть Вы фактически не работаете на контрагента, а просто выполняете для него некоторые, точно обозначенные, поручения.

Из-за того, что договор предусматривает определенные налоговые послабления, работодатели очень часто заключают этот тип договора с иностранцами, находя способы представить выполняемую работу в виде подряда, поручения.

Так вот, граждане и налоговые резиденты Польши (до 26 лет), работающие на умове злецення, могут воспользоваться налоговой льготой (ulgą dla młodych). Нерезиденты такой возможности лишены.

Распространяется ли льгота на доход молодых от бизнеса?

В вышеуказанной статье Закона, определяющей тип дохода, на который может распространяться льгота, нет предпринимательской деятельности. Соответственно, нет возможности и применения этой ульги для ИП.

Вместе с тем, и это подтверждено официальным разъяснением Министерства финансов Польши, если у лица до 26 лет несколько источников дохода, часть которого подпадает под льготу для молодых, то средства, полученных от предпринимательской деятельности, не увеличивают лимит средств, на которые данная норма распространяется.

Например, человек одновременно работает и занимается бизнесом . На работе от получил сумму около 85 000 злотых за год, и его ИП также заработало 55 000 злотых. Он имеет право использовать ульгу на 85 000 злотых, так как 55 000 от JDG лимит не увеличивают.

Как происходит освобождение молодых людей до 26 лет от PIT?

Если лицо, не достигшее 26 лет, соответствует условиям, если не подавало специального заявления об отказе от льготы, то освобождение от налогов происходит автоматически. Работодатель учитывает этот фактор при расчете налогового платежа, т.е. не производит отчисления PIT (налогового аванса).

По результатам года работнику останется только проверить поданный работодателем PIT-11 и сформированную по нему PIT-37. Если ошибок нет, доход не превысил допустимые лимиты и нет других оснований для корректировок, ничего предпринимать не нужно. Неучтенные средства (например, ошибочно не взысканный ПИТ после 26 лет) придется доплатить.

Какое налогообложения для молодежи, зарабатывающей более 85528 злотых в год?

Бывают случаи, когда молодые люди получают высокие доходы – более 85528 злотых в год. Значит ли это, что они лишаются возможности воспользоваться ульмой для млодых?

Не совсем. При выполнении условий, доход до 85528 злотых брутто в год не облагается налогом ни в каком случае. То есть PIT будет взят с величины, превышающей указанную сумму.

Например , молодой человек в возрасте 23 лет заработал за год 95 000 злотых брутто. 85528 злотых будут освобождены от подоходного налога, а PIT будет взят только с (95000 — 85528) = 9472 злотых.

Важно понимать, что освобождение от подоходного налога не влияет на выплаты в ZUS. Платежи социального страхования рассчитываются по своим нормам. К ним и перейдем.

Освобождение от взносов в ZUS лиц моложе 26 лет

Подобная льгота так же существует, и так же связана с возрастом до 26 лет. Однако условия освобождения от социальных взносов принципиально другие.

Кого из молодежи освобождают от взносов в ЗУС в Польше?

Существуют три точно определенных условия применения ульги для млодых к социальным платежам. От выплат в ZUS освобождаются молодые люди при соответствии всем следующим требованиям:

Возраст до 26 лет. Обладают статусом учащегося (ucznia) или студента (studenta). Не работают по трудовому договору.

Очевидно, что число освобожденных от социальных выплат значительно ниже, чем по налоговой ульге. Если с возрастом все более ли менее понятно, то остальные пункты надо пояснить.

Кого считают учащимися и студентами?

Студентов сразу отставим в сторону, т.к. по ним все предельно ясно – это лица, обучающиеся в вузах.

С учащимися немного сложнее. Это более широкое понятие, в которое, по нормам ust.20, art.4. Prawo oświatowe (Закон об образовании) входят также «слушатели» (słuchaczy) и «воспитанники» (wychowanków). К сожалению, более детально эти термины в законе не поясняются, но ссылаясь на другие нормы польского законодательства, можно говорить, что под эти понятия (учащиеся, слушатели, воспитанники) подпадают все возможные формы официального обучения.

Тип договора

Здесь все достаточно очевидно, но все-таки акцентируем внимание читателей еще раз. Работающие по умовам о праце не могут быть освобождены от взносов в ZUS. Возможность использовать ульгу есть только у работающих по гражданско-правовым договорам.

Но и это еще не все. Иногда возникает вопрос о нулевых взносах по умовам о дзело (так же являющихся гражданско-правовой формой), однако по этим контрактам (несмотря на обязательность их регистрации в ЗУС) взносы и так не выплачиваются, несмотря на возраст работника.

Соответственно, использовать систему освобождения от социальных взносов могут только студенты / учащиеся до 26 лет, работающие по умовам злецения. Другие типы договоров не учитываются.

Когда зарплата нетто равна брутто?

Подытожим. В каких условиях и на какие величины оплата труда нетто у налоговых резидентов Польши до 26 лет будет отличаться от брутто:

Нетто = Брутто В случаях студентов / учащихся, если они работают по умовам злецения Нетто = Брутто – взносы ZUS У студентов / учащихся, работающих по умовам о праце, и у лиц, не проходящих обучение (независимо от типа договора) Нетто = Брутто – (взносы ZUS + подоходный налог) Во всех прочих случаях, в т.ч. у вышеуказанных категорий после 26 лет

Примеры доходов до 26 лет и старше по разным типам договоров

Для наглядности рассмотрим несколько расхожих примеров, заодно подтвердив выгоду для молодежи от умовы злецения. Для наглядности упростим условия: будем считать все взносы в ЗУС в усредненном размере 13,71% (плюс отдельно взнос на здравоохранение), т.е. подразумевая наличие добровольного страхования при умове злецения (без него, соответственно, размер нетто в некоторых случаях может быть еще выше). Брутто возьмем в размере 4000 злотых.

По умове о праце и/или лицо, не являющееся учащимся / студентом

Компоненты зарплаты, zl До 26 лет После 26 лет Брутто 4000 4000 Социальные взносы (без здравоохранения) 4000 x 13,71% = 548,40 4000 x 13,71% = 548,40 Взнос в здравоохранение (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 База налогообложения 0 3202 Налог (PIT) 0 119 Нетто 4000 — 548,40 — 310,64 = 3 140,96 4000 злотых — 548,40 — 310,64 — 119,00 = 3021,96

Выгода составила 119 злотых в месяц.

По умове злицения для учащихся / студентов

Компоненты зарплаты, zl До 26 лет После 26 лет Брутто 4000 4000 Социальные взносы (без здравоохранения) 0 4000 x 13,71% = 548,40 Взнос в здравоохранение 0 (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 База налогообложения 0 3202 Налог (PIT) 0 119 Нетто 4000 4000 злотых — 548,40 — 310,64 — 119,00 = 3021,96

Выгода от льготы – 978,04 злотых.

Как считают зарплату в году и месяце, в которых исполнилось 26 лет?

Законы четко устанавливают, что с наступлением 26 лет право на льготу исчезает. Это в равной степени касается и подоходного налога, и взносов в ZUS. По результатам года, в котором исполняется указанный возраст, часть месяцев будет с вычетом, часть уже без него.

Однако очень часто появляется вопрос, как учитывать месяц, в котором исполнилось 26 лет? Не секрет, что наиболее часто зарплаты выплачивают в текущем месяце за предыдущий. Например, человеку исполнилось 26 лет 29 мая. Зарплату за май он получит 10 июня. Учитывается в данной оплате труда льгота или нет? По каким правилам начисляются налоги и сборы за этот месяц?

Разъяснения дал польский Минифин, установив, что наличие или отсутствие льготы по налогам и сборам при наступлении 26 лет привязывается к дате выплаты зарплаты (еще раз – ни к периоду начисления, а именно к дате выплаты). Если установленный на предприятии день приходится на дату до наступления 26 лет (в том числе, на сам день рождения), то льгота применяется. Если после – налоги и сборы взимаются по установленным правилам.

Это конечно добавляет проблем бухгалтерии, которая должна учитывать дни рождения сотрудников при начислении зарплат, но упрощает понимание процесса. Например, если зарплата установлена на 10 числа, а 26-летие наступит 11 числа того же месяца, зарплата должна быть выплачена с учетом рассматриваемых льгот по налогам и сборам.

Заключение

Экономия для молодежи до 26 лет на налогах и сборах может быть довольно существенной. Однако точные ее величины зависят от массы различных факторов. Рассчитывать разницу между брутто и нетто должен работодатель, но ошибиться могут все, а такая ошибка приведет к финансовым потерям работника. Лучше знать, что такое ulgą dla młodych, и уметь самостоятельно рассчитывать ее величину, чтобы всегда можно было проверить правильность выплат.