Ulgą dla młodych в Польше: Освобождение от налога молодежи до 26 лет
Некоторое время назад в польском налоговом законодательстве произошли изменения. Теперь лица моложе 26 лет освобождаются от выплаты PIT (налог физических лиц — подоходный налог). В адрес нашей редакции поступает множество писем с просьбой прояснить, относится ли льгота Ulgą dla młodych к работающим в РП иностранцам, а если есть вопрос, его необходимо прояснить.
Вместе с тем налоги – это еще не все удержания из зарплаты брутто, существуют и социальные платежи в ZUS. Освобождаются ли и от них лица до 26 лет? При каких условиях у молодых людей в Польше зарплата нетто ровно брутто? Почему молодежи выгоднее работать по умове злецения? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Расчеты брутто-нетто
- Освобождение от подоходного налога в Польше лиц моложе 26 летУсловия освобождения от ПИТ для молодежи Могут ли иностранцы получить ulgu dla młodych? По каким договорам возможно освобождение от PIT для иностранцев? Типы отношений для льготы ulgą dla młodych Умова о праце Умова злецення Распространяется ли льгота на доход молодых от бизнеса? Как происходит освобождение молодых людей до 26 лет от PIT? Какое налогообложения для молодежи, зарабатывающей более 85528 злотых в год?
- Освобождение от взносов в ZUS лиц моложе 26 летКого из молодежи освобождают от взносов в ЗУС в Польше? Кого считают учащимися и студентами? Тип договора Когда зарплата нетто равна брутто? Примеры доходов до 26 лет и старше по разным типам договоров По умове о праце и/или лицо, не являющееся учащимся / студентом По умове злицения для учащихся / студентов
- Как считают зарплату в году и месяце, в которых исполнилось 26 лет?
- Заключение
Расчеты брутто-нетто
Опытные иностранцы, прекрасно понимающие нюансы расчета польских зарплат, могут пропустить данный раздел. Остальным очень коротко напомним: зарплата брутто, т.е. та, что указана в вашем договоре, отличается от величины нетто, т.е. той суммы, что в результате будет выплачена «на руки», на сумму двух слагаемых:
- Подоходный налог (т.н. ПИТ).
- Социальные платежи в ZUS (пенсионное, медицинское и пр. страхование).
Другими словами, нетто = брутто – (налог + ZUS).
Детально все эти нюансы разобраны в данной статье. Здесь же важно подчеркнуть, что именно эти две составляющие и могут быть обнулены для лиц моложе 26 лет. Однако, несмотря на то, что иногда всю сумму ошибочно называют «налогами с зарплаты», фактически это две принципиально разные составляющие – их неиспользование для молодежи происходят на разных принципах и по разным правилам.
Поэтому и рассматриваться далее ситуация будет с точки зрения обоих составляющих: налога и социальных платежей.
Освобождение от подоходного налога в Польше лиц моложе 26 лет
С 1 августа 2019 года вступили в силу поправки в законодательство РП, в соответствии с которыми подоходный налог для лиц до 26 лет отменен (введена т.н. ulgą dla młodych). Что это значит? Что при равной зарплате брутто, при выполнении нижеуказанных условий, молодые люди получать больше денег на руки (нетто), чем их старшие коллеги. При этом полученный доход не должен превышать 85 528 злотых (брутто, начиная с 2020 года и далее). Далее, эта сумма может корректироваться, в зависимости от финансовых макропоказателей.UPD. 06.02.2022. После принятия в 2022 году пакета законов, названных «Польским ладом», в частности после увеличения первого налогового порога с 85528 злотых до 120000 злотых, часто появляется вопрос: не изменился ли этот параметр и для доходов лиц, моложе 26 лет. Из официального разъяснения Минфина РП очевидно, что нормы освобождения от налогов молодых людей остались без изменений. Доход по-прежнему не должен превышать 85528 злотых брутто в год.
Условия освобождения от ПИТ для молодежи
По большому счету условие одно – возраст до 26 лет. Исключение составляют только нерезиденты Польши (об этом подробно будет сказано далее), но это незначительная часть иностранцев, получающих доход от работы в РП.Еще раз подчеркнем, рассчитывать на освобождение от подоходного налога могут все лица, являющиеся резидентами Польши с доходами до 85528 злотых в год, уже на основании своего возраста, т.е. до 26 лет. Других условий не требуется. Тип договора, место работы и прочие параметры значения не имеют.
Могут ли иностранцы получить ulgu dla młodych?
Чтобы лучше понять вводимые изменения, разделим всех работающих в Польше на три категории:
- Граждане РП.
- Иностранцы – налоговые резиденты Польши.
- Иностранцы – нерезиденты.
Это очень важно, т.к. от данного факта зависит применимость описываемой льготы. Кто такие граждане пояснять не будем – это понятно. К гражданам введенные освобождения применяются в полной мере. Кто такие резиденты Польши?Налоговыми резидентами в Польше считаются иностранцы, физически находящиеся в РП более 183 дней в году и/или имеющие (далее цитата) «жизненные интересы в Польше». На таких лиц так же в полной мере распространяется описываемая льгота.
Соответственно, оставшаяся часть иностранцев, в том числе и работающая официально в РП, налоговыми резидентами не является. Нерезиденты имеют права на освобождение от PIT, но в ограниченном варианте.
Подытожим. Все нововведения применимы в следующих случаях:
- Гражданам и иностранцам — налоговым резидентам – в полном объеме.
- Нерезидентам – частично, в зависимости от договора (к этому вернемся далее).
При этом работодатель вправе оформить для украинцев, россиян и белорусов certyfikat rezydencji (сертификат резидента), и тогда на работника будут распространяться все описываемые льготы.
По каким договорам возможно освобождение от PIT для иностранцев?
Официально, по нормам законов, речь идет о лицах, работающих и по трудовому договору (umowa o pracę), и по umowa zlecenie (в нормах прямо указано на этот тип контракта, а не на гражданско-правовые договоры вообще). Можно говорить, что большинство расхожих случаев правоотношений между молодым человеком и работодателем (заказчиком) подпадает под данную льготы, но все же существуют исключения, поэтому подробно рассмотрим все аспекты.
Типы отношений для льготы ulgą dla młodych
Всего в перечне отношений различных типов несколько условий (p.148, ust.1, art.21 ustawy PIT):
- Доход от служебных отношений (przychody ze stosunku służbowego).
- Трудовые отношения (stosunku pracy, т.е. умовы о праце).
- Надомная работа (praca nakładcza).
- Кооперативные трудовые отношения (spółdzielczego stosunku pracy).
- Договоры поручения (umówy zlecenia), которые заключаются с физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, юридическими лицами и организационными единицами, не являющимися юридическими лицами, за исключением доходов, полученных на основании договоров, заключенных в рамках несельскохозяйственной предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком.
Очевидно, что льгота не распространяется на бизнес. Однако, если молодой человек будет одновременно заниматься предпринимательством и работать, то в той части его дохода, по которой рассчитывается с налоговой работодатель, он может быть освобожден от подоходного налога до 26 лет.Кроме перечисленного, с 2021 года ulgą dla młodych могут воспользоваться и молодые люди, получающие доход от студенческой или дипломной практики.
Возвращаясь к теме иностранцев, обладающих статусом резидента и не имеющих такового, чуть подробнее остановимся на двух самых популярных типах договоров.
Умова о праце
По трудовому договору освобождение от PIT получат все официально трудоустроенные лица (и граждане, и резиденты, и нерезиденты) моложе 26 лет и получающие доход меньше обозначенного предела. Причем льгота распространяется до дня рождения работника, в который ему исполняется 26 лет (свои особенности выплат в данном месяце имеются, поэтому мы еще вернемся далее к этому вопросу).
Кроме прочего, ульга для млодых по умовам о праце призвана стимулировать работодателей к заключению именно этого типа договоров, т.к. он может быть освобожден от необходимости вносить налоговые авансы и в дальнейшем заниматься перерасчетом.
Умова злецення
Кратко напомним, что umowa zlecenia – гражданско-правовая форма контракта, заключаемого на определенный объем или вид работ. Например, вы договорились с поляком, что будете привозить ему две бутылки молока домой ежедневно за 3 злотых. Пока действует договор, вы каждый день выполняете указанный тип и объем работ, и получаете за это оговоренную прибыль. То есть Вы фактически не работаете на контрагента, а просто выполняете для него некоторые, точно обозначенные, поручения.
Из-за того, что договор предусматривает определенные налоговые послабления, работодатели очень часто заключают этот тип договора с иностранцами, находя способы представить выполняемую работу в виде подряда, поручения.
Так вот, граждане и налоговые резиденты Польши (до 26 лет), работающие на умове злецення, могут воспользоваться налоговой льготой (ulgą dla młodych). Нерезиденты такой возможности лишены.
Распространяется ли льгота на доход молодых от бизнеса?
В вышеуказанной статье Закона, определяющей тип дохода, на который может распространяться льгота, нет предпринимательской деятельности. Соответственно, нет возможности и применения этой ульги для ИП.
Вместе с тем, и это подтверждено официальным разъяснением Министерства финансов Польши, если у лица до 26 лет несколько источников дохода, часть которого подпадает под льготу для молодых, то средства, полученных от предпринимательской деятельности, не увеличивают лимит средств, на которые данная норма распространяется.Например, человек одновременно работает и занимается бизнесом. На работе от получил сумму около 85 000 злотых за год, и его ИП также заработало 55 000 злотых. Он имеет право использовать ульгу на 85 000 злотых, так как 55 000 от JDG лимит не увеличивают.
Как происходит освобождение молодых людей до 26 лет от PIT?
Если лицо, не достигшее 26 лет, соответствует условиям, если не подавало специального заявления об отказе от льготы, то освобождение от налогов происходит автоматически. Работодатель учитывает этот фактор при расчете налогового платежа, т.е. не производит отчисления PIT (налогового аванса).
По результатам года работнику останется только проверить поданный работодателем PIT-11 и сформированную по нему PIT-37. Если ошибок нет, доход не превысил допустимые лимиты и нет других оснований для корректировок, ничего предпринимать не нужно. Неучтенные средства (например, ошибочно не взысканный ПИТ после 26 лет) придется доплатить.
Какое налогообложения для молодежи, зарабатывающей более 85528 злотых в год?
Бывают случаи, когда молодые люди получают высокие доходы – более 85528 злотых в год. Значит ли это, что они лишаются возможности воспользоваться ульмой для млодых?
Не совсем. При выполнении условий, доход до 85528 злотых брутто в год не облагается налогом ни в каком случае. То есть PIT будет взят с величины, превышающей указанную сумму.
Например, молодой человек в возрасте 23 лет заработал за год 95 000 злотых брутто. 85528 злотых будут освобождены от подоходного налога, а PIT будет взят только с (95000 — 85528) = 9472 злотых.
Важно понимать, что освобождение от подоходного налога не влияет на выплаты в ZUS. Платежи социального страхования рассчитываются по своим нормам. К ним и перейдем.
Освобождение от взносов в ZUS лиц моложе 26 лет
Подобная льгота так же существует, и так же связана с возрастом до 26 лет. Однако условия освобождения от социальных взносов принципиально другие.
Кого из молодежи освобождают от взносов в ЗУС в Польше?
Существуют три точно определенных условия применения ульги для млодых к социальным платежам. От выплат в ZUS освобождаются молодые люди при соответствии всем следующим требованиям:
- Возраст до 26 лет.
- Обладают статусом учащегося (ucznia) или студента (studenta).
- Не работают по трудовому договору.
Очевидно, что число освобожденных от социальных выплат значительно ниже, чем по налоговой ульге. Если с возрастом все более ли менее понятно, то остальные пункты надо пояснить.
Кого считают учащимися и студентами?
Студентов сразу отставим в сторону, т.к. по ним все предельно ясно – это лица, обучающиеся в вузах.
С учащимися немного сложнее. Это более широкое понятие, в которое, по нормам ust.20, art.4. Prawo oświatowe (Закон об образовании) входят также «слушатели» (słuchaczy) и «воспитанники» (wychowanków). К сожалению, более детально эти термины в законе не поясняются, но ссылаясь на другие нормы польского законодательства, можно говорить, что под эти понятия (учащиеся, слушатели, воспитанники) подпадают все возможные формы официального обучения.Более того, ZUS несколько раз, в частности в Письме №WPI / 200000/43/153/2015, давал разъяснения, кого можно отнести к данным категориям. В частности, перечислены: учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, средних школ, гимназий, в том числе: специальных, двуязычных, с интеграцией, спортивных, сельскохозяйственных, школ для взрослых, профессиональных учебных заведений, в т.ч. полицеальных школ со сроком обучения 2 – 2,5 года и пр.
Тип договора
Здесь все достаточно очевидно, но все-таки акцентируем внимание читателей еще раз. Работающие по умовам о праце не могут быть освобождены от взносов в ZUS. Возможность использовать ульгу есть только у работающих по гражданско-правовым договорам.
Но и это еще не все. Иногда возникает вопрос о нулевых взносах по умовам о дзело (так же являющихся гражданско-правовой формой), однако по этим контрактам (несмотря на обязательность их регистрации в ЗУС) взносы и так не выплачиваются, несмотря на возраст работника.Соответственно, использовать систему освобождения от социальных взносов могут только студенты / учащиеся до 26 лет, работающие по умовам злецения. Другие типы договоров не учитываются.
Когда зарплата нетто равна брутто?
Подытожим. В каких условиях и на какие величины оплата труда нетто у налоговых резидентов Польши до 26 лет будет отличаться от брутто:
Нетто = Брутто В случаях студентов / учащихся, если они работают по умовам злецения Нетто = Брутто – взносы ZUS У студентов / учащихся, работающих по умовам о праце, и у лиц, не проходящих обучение (независимо от типа договора) Нетто = Брутто – (взносы ZUS + подоходный налог) Во всех прочих случаях, в т.ч. у вышеуказанных категорий после 26 лет
Примеры доходов до 26 лет и старше по разным типам договоров
Для наглядности рассмотрим несколько расхожих примеров, заодно подтвердив выгоду для молодежи от умовы злецения. Для наглядности упростим условия: будем считать все взносы в ЗУС в усредненном размере 13,71% (плюс отдельно взнос на здравоохранение), т.е. подразумевая наличие добровольного страхования при умове злецения (без него, соответственно, размер нетто в некоторых случаях может быть еще выше). Брутто возьмем в размере 4000 злотых.
По умове о праце и/или лицо, не являющееся учащимся / студентом
Компоненты зарплаты, zl До 26 лет После 26 лет Брутто 4000 4000 Социальные взносы (без здравоохранения) 4000 x 13,71% = 548,40 4000 x 13,71% = 548,40 Взнос в здравоохранение (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 База налогообложения 0 3202 Налог (PIT) 0 119 Нетто 4000 — 548,40 — 310,64 = 3 140,96 4000 злотых — 548,40 — 310,64 — 119,00 = 3021,96
Выгода составила 119 злотых в месяц.
По умове злицения для учащихся / студентов
Компоненты зарплаты, zl До 26 лет После 26 лет Брутто 4000 4000 Социальные взносы (без здравоохранения) 0 4000 x 13,71% = 548,40 Взнос в здравоохранение 0 (4000 — 548,40) х 9% = 310,64 База налогообложения 0 3202 Налог (PIT) 0 119 Нетто 4000 4000 злотых — 548,40 — 310,64 — 119,00 = 3021,96
Выгода от льготы – 978,04 злотых.
Как считают зарплату в году и месяце, в которых исполнилось 26 лет?
Законы четко устанавливают, что с наступлением 26 лет право на льготу исчезает. Это в равной степени касается и подоходного налога, и взносов в ZUS. По результатам года, в котором исполняется указанный возраст, часть месяцев будет с вычетом, часть уже без него.
Однако очень часто появляется вопрос, как учитывать месяц, в котором исполнилось 26 лет? Не секрет, что наиболее часто зарплаты выплачивают в текущем месяце за предыдущий. Например, человеку исполнилось 26 лет 29 мая. Зарплату за май он получит 10 июня. Учитывается в данной оплате труда льгота или нет? По каким правилам начисляются налоги и сборы за этот месяц?Разъяснения дал польский Минифин, установив, что наличие или отсутствие льготы по налогам и сборам при наступлении 26 лет привязывается к дате выплаты зарплаты (еще раз – ни к периоду начисления, а именно к дате выплаты). Если установленный на предприятии день приходится на дату до наступления 26 лет (в том числе, на сам день рождения), то льгота применяется. Если после – налоги и сборы взимаются по установленным правилам.
Это конечно добавляет проблем бухгалтерии, которая должна учитывать дни рождения сотрудников при начислении зарплат, но упрощает понимание процесса. Например, если зарплата установлена на 10 числа, а 26-летие наступит 11 числа того же месяца, зарплата должна быть выплачена с учетом рассматриваемых льгот по налогам и сборам.
Заключение
Экономия для молодежи до 26 лет на налогах и сборах может быть довольно существенной. Однако точные ее величины зависят от массы различных факторов. Рассчитывать разницу между брутто и нетто должен работодатель, но ошибиться могут все, а такая ошибка приведет к финансовым потерям работника. Лучше знать, что такое ulgą dla młodych, и уметь самостоятельно рассчитывать ее величину, чтобы всегда можно было проверить правильность выплат.
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Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если мне нет 26 лет и моя зарплата выше 85 528зл в год, я имею статус студента в Польше. Будут ли ко мне применяться налоговые вычеты на доход?
Диана, налог надо заплатить с величины, превышающей эту сумму.
Здравствуйте , если в агентство я подала справку студента в октябре,то в ноябре за октябрь я получу уже повышенную зарплату?
Имеет ли право агенция по трудоустройству не взять на работу как студента , без оплаты налогов?
Юлия, к сожалению, не очень понятен вопрос. Агентство, как и любой иной работодатель, может брать или не брать людей на работу по своему усмотрению. Доказать наличие дискриминации можно, но не просто. Нужны серьезные доказательства. Если Вы имели в виду что-то иное, уточните вопрос.
Здравствуйте, при расчёте пита выходит 0 по концовке.мне 26 как вернуть налог ?
Павел, к сожалению, вопрос не очень понятен. Если Вы имели в виду, что налог был взыскан во время действия льготы, то вернуть средства можно будет по результатам года, подав соответствующую декларацию.
Добрый день!
Будет ли распространяться льгота, если годовой доход больше 85000?
Как я понимаю, то до 85000 будет 0%, а когда доход превысит эту сумму будет 17%?
Спасибо
Алексей, верно. Налог будет взыскан только с суммы, превышающей 85528 злотых. При этом если есть другие налоговые льготы, они могут быть применены к этому «излишку».
Добрый день, меня волнует такой вопрос, я работаю по Умове о праце, мне нет 26 лет, сравниваю свою зарплату с зарплатой подруги которая старше , и получается что почти одинаково получаем, там разница около 15-20 зл. Ходила к работодателю разбираться, все отннкиваються и говорят что все правильно начисляют, в пасеке нет строчки о налогах, но я то знаю что кидают, и обидно. Как можно решить такую ситуацию?
Анна, сравните зарплаты брутто у Вас и у коллег. Если они отличаются при одинаковых условиях работы, то можете заявить о дискриминации.
Однако нужно понимать и то, что по умове о праце льгота может распространяться только на подоходный налог, но не на платежи в ZUS. Сумма действительно может отличаться незначительно, но все же не на 15 – 20 злотых.
добрый день
отработал январь 2022 года будучи студентом и вычли все налоги из зарплаты(на тот момент мне было 25),зарплата пришла в феврале(11.02.2022)
но, в 08.02.2022 исполнилось 26, должны ли снимать налоги за январь?
Игорь, к сожалению, должны. Расчет идет не по периоду, за который платят, а по дню выплат. Если на дату выплат 26 уже есть, то льгота не положена. Посмотрите, мы обновили статью и добавили подробный раздел на эту тему.
Здравствуйте. Пришёл от агенции Пит. Мне нету 26 лет. Но в документах почему сплошные нули. Сумма стоит только где указана мед.страховка и соц. Страховка. И на этом все. Работаю на умове о праце. Это нормально? Просто тяжёлой найти информацию разборов пита, конкретно для людей которым нет 26 лет:(
Антон, сложно сказать, не видя документ. В Вашем случае нули должны быть в разделах, связанных с налогами. Если это так, то все нормально.
Если мой доход превысит 85528 злотых, налог будет начислен за разницу, на которую привышен доход или на всю сумму? И в каком размере будет налог?
Виолетта, налог только на разницу. Размер по обычной шкале. Но, если есть другие налоговые льготы, их можно применить к этому «излишку».
здраствуйте . мне 18 лет я еду работать в польшу по умове праце мне говорят что у меня все равно будут снимать подоходный налог только чуть меньше а я еще и студентка дневного обучения взяла здесь справку завереную натариусрм .как мне должны платить зарплату
Надя, по умове о праце Вы можете быть освобождены только от подоходного налога (в ZUS платить придется), но от PIT освобождены полностью.
Здраствуйте, подскажите ,работодатель утверждает ,что с 1 февраля 2022 произошли изменения в Польской налоговой системе ,государство не возвращает налог за работника до 26лет,(не хотят платить ставку выше чем у старших сотрудников,мне 22) Работаю на умове Zlecenia. это правда ?Нигде не могу найти такую информацию,и что делать в такой ситуации?
Екатерина, нет таких изменений. Это целенаправленное или случайное введение Вас в заблуждение.
Ставка брутто и должна быть одинаковой у всех на предприятии (при одинаковых обязанностях и прочих параметрах). Но величина нетто у Вас должна получаться выше из-за отсутствия налога.
Если работодатель Вам просто недоплачивает, забирая деньги себе, то он нарушает договор, т.к. определенная в нем величина брутто не сойдется. По умове злецения решить этот вопрос можно только в судебном порядке (либо пригрозив судом, и договорившись с работодателем).
Если же работодатель ошибается по незнанию и действительно взимает с Вашей зарплаты налоговый аванс, то Вы сможете его вернуть по результатам года, подав корректирующую декларацию.
Скажите пожалуйста если мне нет 26 лет,то моя ставка брутто должна быть такая же как и у лиц которые старше 26?
Наталья, возраст влияет на величину нетто из-за отсутствия налога, но брутто должно быть:
1. Не ниже минимума.
2. Таким же как у других на предприятии на тех же должностях.
Я студент, 20 лет, работаю по умове злецения и имею ставку нетто как брутто. Такой вопрос: если перейду на умову о праце, буду ли я получать ставку брутто как нетто (на руки) будучи студентом?
Работодатель говорит, что студент не может получать студенческую ставку работая на умове о праце, только на умове злецения могу получать.. все верно?
Владимир, с точки зрения налога (именно налога!) разницы быть не должно – от PIT освобождаются все лица, не достигшие 26 лет. Но есть еще платежи в ZUS, а они, в зависимости от типа договора, могут отличаться.
Здравствуйте. Мне 22, являюсь студенткой и уже полгода работаю по умове злецення. По условиям для воспользования льгот подхожу. Однако вычеты из зарплаты были: нетто на 20% меньше брутто. Вопрос: может ли тут идти речь о социальных сборах? Или это все же выплаты по налогам? Выяснить, учитывает ли работодатель льготы, не получится — нет аналога для сравнения.
Попробуйте выяснить непосредственно в ZUS, что именно за Вас платит работодатель.
Добрый день, работаю два года на умове злеценя, мне нет 26 лет, какой процент должен возвращать работодатель и с чего он высчитывается?
Кирилл, у Вас есть установленная зарплата брутто. Есть перечень налогов и сборов, которые из нее вычитаются, образуя зарплату нетто, т.е. «на руки». В Вашем случае этот вычет должен быть меньше, а значит величина «на руки» больше. Всеми налогами и сборами за Вас должен заниматься работодатель. Вам надо лишь получать деньги.
Самый простой способ выяснить учитывает ли работодатель Вам льготы – сравните зарплату с тем, кому больше 26 лет (разумеется, при аналогичной должности и зарплате брутто). Если цифры сойдутся, обращайтесь к работодателю за разъяснениями. У Вас должно быть больше.
Здравствуйте, скажите с 2020 года удержание налогов отменят лицам до 26 лет автоматически, как это будет происходить его не будут высчитывать с месячной зарплаты или будут возвращать раз в год?
Дмитрий, надо подавать заявление, или потом корректирующую декларацию. Смотрите внимательнее статью, там есть данная информация.
Здраствуйте,я украинка мне 24 работаю по умове о праци,но только второй месяц есть pesel могу ли я воспользоваться льготой и если да то как?
Елена, вопрос не в том, сколько месяцев у Вас ПЕСЕЛ, а в том сколько официальной работы Вы можете подтвердить по прошлому налоговому периоду. Если более 183 – можете рассчитывать на льготы.
В статье сказано что по умове о праце все резеденты и нерезеденты до 26 лет получат льготы.Немного непонятно обязательно ли я должна находится здесь 185дней
Виктория, при наличии умовы о праце, иностранец вправе воспользоваться льготой. Без учета периода его пребывания и статуса резидента / нерезидента.
Добрый день , я иностранец работающий по умове злицення но по поевудскому приглашению. Мне нет 26 лет , скажите пожалуйста в таком случае это будет распространяться на меня?
Посмотрите статью внимательнее. Там четко указано при каких условиях иностранец может воспользоваться льготой. Важно – тип договора и количество отработанного времени.
Добрый день , если мне нет 26 и я работаю по умове злиценя, то мне должны начислять зарплату без налога ? В брутто? И что делать в случае отказа работодателя платить платить зарплату без налога .
Артем, если Вы иностранец, работающий по умове злицення менее полугода, то льгота на Вас может не распространяться.