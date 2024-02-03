Когда дети идут в школу в Польше? Сколько классов?

Польская система образования находится в перманентной реформе. Ее этапы расписаны наперед, но иногда происходят и довольно экстренные изменения. Мы предоставим данные, актуальные на момент публикации, а также постараемся указать грядущие трансформации.

Надо понимать, что материалы в других источниках, написанные пару лет назад, могут основательно не соответствовать действительности – сверяйте даты публикаций, и выбирайте максимально приближенные к сегодняшнему дню.

В данный момент в Польше установлено обязательное девятилетнее образование. В большинстве случаев это:

Нулевой класс (нулевка, zerówka). Одногодичный подготовительный к школе класс. Часто располагается при детских садах, но может быть и при начальной школе, и функционировать отдельно. Желательный возраст поступления – 6 лет. В некоторых случаях допускается поступление 7-леток. Начальная школа. Восемь классов. Поступление возможно в 6-7 лет, окончание, соответственно, в 14-15 лет.

Обратите внимание, что «Начальной школой» (польск., szkoła podstawowa) в РП называют именно восьмилетку. Не привычные по странам СНГ ~ 0 – 4 классы, а именно полные восемь классов.

Школа в Польше: как проходит школьное образование?

Мы уже упомянули о двух обязательных этапах образования. Однако после szkoła podstawowa ученик вправе выбирать дальнейшее обучение. В целом, установлены следующие сроки:

Нулевка – 1 год.

Начальная школа – 8 лет.

Далее на выбор: общеобразовательный лицей (liceum ogólnokształcące), техникум (technikum) или аналогичное среднее-профессиональное учебное заведение. В первом случае будет получено полное среднее образование, во втором — еще и профессия. Срок обучения в каждом случае свой. Например, лицей – это 4 года, техникум – 5, отраслевые профессиональные школы разбиты на 2 ступени – в 3 и 2 года обучения соответственно. Для поступления в вуз данный тип образования обязателен.

Вуз. Обучение от 4 лет, за исключение случаев получения повторного образования.

Все система рассчитана на то, чтобы молодые люди к 22-23 годам имели возможность получения высшего образования. Данные возрастные критерии не являются обязательными, и начиная с техникума, поступать и обучаться могут иностранцы различных возрастов.

Какая система оценок в польской школе?

На первом этапе начального образования (как правило, 1 – 3 классы) учителя используют описательную систему оценки работ. Это довольно детальные пояснения о сделанных ошибках, неверно выполненных заданиях, или, наоборот, поощрительная информация о хороших итогах.

Далее вводится шести балльная система оценок. При этом абсолютно негативной являет только единица:

«1» — недостаточный уровень знаний.

«2» — допустимо.

«3» — достаточно.

«4» — хорошо.

«5» — очень хорошо.

«6» — отлично.

Используются и привычные плюсы с минусами. Причем с их помощью значительно расширяется предел допустимого. Например, двойка с двумя минусами – это, конечно, очень и очень плохо, но все же не «кол», а значит худо-бедно подойдет.

Отдельно оценивается поведение ученика. Изменяясь от меньшего к большему, поведение может быть: предосудительным, неуместным, правильным, хорошим, очень хорошим и образцовым. В общем зачете успеваемости в начальной школе отражается и этот параметр.

Что такое «Waga oceny» в польских школах?

Кроме непосредственного числового значения, некоторые школы вводят и т.н. «вес оценки». Это логично, т.к. условная пятерка за контрольную и за домашнюю работу должны иметь разные величины по важности.

Частично такая Waga oceny установлена на уровне министерства, частично вводится непосредственно школой.

Для примера рассмотрим реальные данные одного учебного заведения:

Форма проверки учебных достижений Вес оценка за четверть / период 6 контрольная/диктант 5 участие в конкурсе 5 устный ответ/чтение/сочинение 4 чтение с пониманием (для иностранных языков) 4 проекты 4 представление интересов школы (например, участие в празднике) 4 фонетическое чтение (для иностранных языков) 3 домашняя работа/практическое задание/реферат 3 работа на уроке 2 подготовка к уроку 2

Для вычисления оценки с учетом Waga oceny, суммируется ее числовое значение с показанием веса и делится на число значений. Например, пятерка за контрольную будет равна: (5 + 5) / 2 = 5. За домашнее задание: (5 + 2) / 2 = 3,5.

Электронные дневники учеников в Польше

Электронный дневник пришел на смену обычному. Однако в отличие от старого способа, ведение которого поручалось ученику, за заполнение электронного дневника отвечает учитель.

Ссылку на конкретный дневник выдадут в школе, причем это могут быть отдельные входы (авторизация) для учеников и родителей. Кроме успеваемости в нем отражены домашние задания, активность на уроках, поведение, общественная нагрузка.

Отдельно имеются внутренние средства коммуникаций – чаты и электронные сообщения как между учащимися, так и между учителями и родителями учеников.

Польская школьная система

Этой темы мы уже касались вскользь, когда говорили о сроках обучения, однако необходимо рассмотреть всю систему, в совокупности, более подробно, хоть акцент все же и будет сделан на среднем образовании.

Итак, выясним сколько классов в польской школе.

Zerówka (Нулевка)

1 год подготовительных к школе занятий при детском саде, школе или в отдельном заведении. Иногда может быть объединено со следующим этапом (начальной школой), продлевая его протяженность на год.

Здесь нужно сказать, что наметилась очевидная тенденция на сокращение классов зерувки при школах и их увеличение при детских садах. Это связывают со снижением рождаемости, и большей популярностью у родителей нулевок именно при дошкольных учебных заведениях, которые и до этого посещал ребенок. Наиболее очевидно эта тенденция в крупных городах, в первую очередь в Варшаве, где уже целые районы без Zerówka при школах.

Стандартный возраст поступления ребенка в нулевой класс – 6 лет. Однако по желанию родителей можно претендовать на место в зерувке в 5 лет, а считающие, что их ребенку нужно идти в школу позднее – в 7 лет.

Szkoła podstawowa (Начальная школа)

Восемь (при наличии нулевки – девять) лет обучения. Как правило делится на два привычных для граждан СНГ этапа:

1 – 3 классы . Обучение классным руководителем (за исключение специфических предметов: музыка, физкультура, ИЗО, иностранный язык).

. Обучение классным руководителем (за исключение специфических предметов: музыка, физкультура, ИЗО, иностранный язык). 4 – 8 классы. Обучение по отдельным направлениям с отдельными учителями.

Ориентировочно все предметы (программу) можно распределить следующим образом:

Предмет Классы изучения Польский язык 1 – 8 Музыка ИЗО История Физкультура Работа с классным руководителем Английский язык 4 – 8 Второй иностранный 7 – 8 Природоведение 4 Биология 5 — 8 География Химия Физика Математика 4 – 6 Информатика Безопасность 8

Повторимся, это ориентировочные параметры. Специализированные школы могут изменять программы, увеличивая часы того или иного предмета. Например, распространены учебные заведения с изучением английского уже с 1 класса. Кроме этого, существуют факультативные занятия – очень часто, связанные с религиозным обучением.

Тестирование и получение świadectwo szkolne

Результатом школьного обучения становится świadectwo szkolne – школьное свидетельство, документ, подтверждающий окончание начальной школы. Для его получения необходимо сдать то, что поляки называют Экзаменом восьмиклассника. Многие из граждан стран СНГ, в т.ч. и украинцы, назвали бы их тестированием.

Обратите внимание, что в настоящее время не установлен какой-либо минимальный балл для получения świadectwo szkolne. В результате, его получают все окончившие заведение. Но для дальнейшей учебы лучше иметь приличные оценки.

На этом обязательный этап обучения завершен, однако полным средним образованием считается окончание лицея (следующий этап).

Обучение в польском лицее или техникуме

Официально средние школы в Польше подразделяются на:

Liceum ogólnokształcące (Лицеи общеобразовательные). Стандартные общеобразовательные школы, дающие в результате «аттестат зрелости» — свидетельство о полном среднем образовании. Technikum (Tехникум). Наряду со средним образованием, учащийся получит и специальное – обретет профессию. Результат – аттестат зрелости и свидетельство, подтверждающее профессиональные навыки. Szkoły branżowe I i IIstopnia (Профессиональные / отраслевые школы 1 и 2 ступени). Это двухступенчатая система профессионального образования, где после первого уровня можно получить некоторые профессии, а далее либо идти работать, либо на второй уровень. Окончившие школы 2ой ступени получат и профессию, и среднее образование.

Консультант Юлия Владимировна ☕️ Поддержать проект Важно понимать, что существовавшие ранее Гимназии (Gimnazjum) и некие Профессиональные школы начального этапа (Zasadnicza szkoła zawodowa) убраны из правового поля Польши – их более не существует, и, если где-то попадается информация об их существовании, значит перед вами устаревшие данные.

Выше приведена официальная градация, а фактически учебные заведения могут создавать «гимназии» смешанного типа, подразумевая наличие разных вариантов образования. Среднее образование в Польше — тема достаточно объемная и серьезная, узнать все подробности об этом этапе можно в данном материале.

Экзамен на аттестат зрелости (матура)

Завершением этапа среднего образования является сдача egzamin maturalny – экзамена на аттестат зрелости и школьные каникулы в Польше. Надо понимать, что этот процесс аналогичен украинскому ВНО (российскому ЕГЭ, белорусскому ЦТ и т.д.), т.к. одновременно является и данными для поступления в вуз (чем выше средний балл, тем больше шансов поступить, и тем лучше можно выбрать учебное заведение).

В матуру входят:

Тестирование по польскому и иностранному языкам, математике, плюс четвертый предмет на выбор (по специфике дальнейшего обучения). Устные экзамены по польскому и иностранному языку.

Если обучение происходило в специализированных школах, например, в заведениях национальных меньшинств, то может быть добавлен и родной язык.

Проводится egzamin maturalny в несколько этапов. В основном это:

Май – для первой попытки сдачи экзаменов.

Июнь – для тех, кто не смог принять участие в первом этапе по уважительной причине.

Август – для пересдачи тем, кого не удовлетворил результат.

Результат экзаменов выставляется в процентах. Для получения «аттестата зрелости» необходимо набрать минимум 30%.

Следующие этапы

В польской образовательной системе имеет место такое явление, как полицеальная школа («послелицейная», Szkoła policealna). Это профессиональное образование, подходящее, в том числе, и для взрослых иностранцев. Она не входит в обязательный этап, и представляет собой отдельное направление.

Высшим уровнем является вузовское образование. О том как поступить в университет или институт Польши написано здесь, а о стоимости образования можете прочитать в этом материале нашего портала.

Можно ли иностранцам учиться в школе в Польше?

Ответ однозначный – да. Более того, об этом мы уже упоминали в начале статьи, дети иностранцев, долгое время пребывающие в Польше, не только имеют право, но и обязаны получать начальное образование. Это требование закона.

Как устроить ребенка в школу в Польше?

Для зачисления ребенка из Украины, Беларуси или России в польскую школу необходимо знать какие документы нужны для поступления и выполнить ряд несложных шагов чтобы легализовать его в учебном заведении:

Поиск и выбор школы в Польше. Школы имеют районную «приписку». Все дети из Украины, официально проживающие на территориях, относящихся к школе, обязаны быть зачислены в нее. По выбору родителей могут быть использованы заведения частного типа. Документы для оформления ребенка в школу в каждой школе может отличаться. Однако в обязательном порядке для поступления нужны: удостоверение личности (загранпаспорт);

официальное пребывание (виза, карта побыту);

заявление от родителей;

приглашение от школы;

в районные школы может понадобиться мельдование. Оплата за обучение в польской школе. Если не выбрана заведомо коммерческая форма обучение, то начальный этап образования в Польше бесплатный.

Внимание! Сертификат знания языка не нужен.

Чуть подробнее стоит остановиться на регистрации по месту жительства. Мельдование может потребоваться, если таковы запросы школы, однако в некоторых случаях иностранцы обходятся без него. В этом случае родители заранее обращаются к директору с соответствующим заявлением, и просят внести ребенка (детей) в списочный состав.

С момента одобрения ребенок будет числиться потенциальным учеником выбранной школы, и сможет приступить к обучению в положенное время.

В каких городах Польши есть украинские и русские школы?

Найти обучение на русском и/или украинском языках возможно. Но прежде чем перейдем непосредственно к учебным заведениям, нужно уточнить: различных курсов, лекций, отдельных программ и т.п. на данных языках очень много, однако речь пойдет о школах, которые будут признаны участниками обязательного образования.

Следующий момент. Говоря об обучении на украинском или русском, подразумевается глубокое изучение именно языковых предметов (родной язык, литература), факультативно могут быть добавлены иные, но законодательные требования к образованию все равно заставят учеников знать польский, и обучаться на нем некоторым предметам.

«Україномовні» для украинских детей

Упоминая украинский язык обучения, подразумевается официальная литературная форма. Случаи близких, но отдельных диалектов и/или языков, таких, например, как «Лемківська мова», на которой также можно встретить обучение в РП, в данном контексте не рассматривается.

Всего подобных школ не так много:

Город Название Контакты Белый бор Им. Тараса Шевченко ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór.

liceum-bialybor.pl Бартощице Им. Леси Украинки (начальная) ul.Leśna 1, 11-200 Bartoszyce.

Тел: 530 231 207. Легница Им. Богдана – Игоря Антонича ul. Tarasa Szewczenki 10 (dawna Pancerna 10), 59-220 Legnica.

Тел: 76 723-31-06.

zso4legnica.pl Перемышль Им. Маркияна Шашкевича 37-700 Przemyśl, ul.Smolki 10.

Тел: 16 678 53 47.

szaszk.edu.pl Гурово-Илавецке Комплекс школ с украинским языком обучения ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie.

Тел: 89 761 12 43.

szkolaukr.pl

Все указанные заведения называются «комплексами школ», т.к. включают в себя различные направления и уровни погружения в предметы на украинском. При этом условия в каждой могут значительно отличаться.

Русскоязычные для белорусов и россиян

Если украиномовные школы располагаются в основном в небольших населенных пунктах, где компактно проживают украинцы, то с русскоязычными школами ситуация обратная. Самая известная из них – это общеобразовательная школа при посольстве РФ в Варшаве.

Ее контакты:

Warszawa, ul.Kielecka 45

Тел: 22 849-18-75

Остальные учебные заведения на русском, которые удалось найти, либо находятся на других ступенях образования, либо являются языковыми курсами.

Если кто-то из читателей обладает информацией о других русских или украинских школах, разместите ее в комментариях под статьей. И «Польский консультант», и другие читатели будут благодарны за подобную информацию.

Официальная памятка про устройство детей иностранцев в польские школы

Департамент по делам иностранцев опубликовал удобный буклет с основными положениями, связанными с обучением детей-иностранцев. Мы предлагаем читателям ознакомиться с этими сведениями:

Особые условия для детей украинских беженцев

В связи с массовым приездом в Польшу в 2022 году беженцев из Украины, среди которых большое число детей, оформление в школы РП несколько облегчено. В частности, при отсутствии документов, подтверждающих объем полученных знаний (справка из украинской школы), количество пройденных классов может быть подтверждено заявлением от родителя / опекуна.

В какой класс зачислят ребенка?

Из-за разницы школьных программ, тем более при отсутствии документов из украинской школы, уровень имеющихся знаний будет проверен польскими учителями. На основании полученных сведений и будет приниматься решение о зачислении ребенка в какой-либо класс.

Важно помнить, что общее образование является в Польше обязательным, а иностранцы, проживающие в РП, имеют право на доступ к школьному обучению. То есть зачислить ребенка обязаны, а вот в какой класс – решать будут в индивидуальном порядке.

Как будет происходить обучение?

Дети, знающие польский язык, смогут обучаться в общих с поляками классах. Если языковых навыков недостаточно, должны быть созданы специальные классы / группы с углубленным изучением польского. В зависимости от местности, это могут быть и отдельные языковые курсы.

При этом некоторые предметы, например, физкультура или иностранные языки, могут проводиться вместе со школьникам-поляками.

Как записать в школу детей беженцев?

Очевидно, что количество мест в польских школах должно быть увеличено. Однако пока это происходит не во всех учебных заведениях, рекомендуется поступать по следующей схеме:

Обратиться непосредственно в общеобразовательную школу, расположенную наиболее удобно. Если последует отказ (нет мест): Обратиться в администрацию гмины или к старосте (в зависимости от распределения полномочий в конкретном населенном пункте).

Местная администрация обязана отреагировать на запрос (заявление) и обеспечить обучение ребенку. В случае отсутствия свободных мест, власти обязаны принять меры к их появлению (в т.ч. выделить дополнительное финансирование школ).

Все это говорит и о возможных задержках с началом обучения (может понадобиться время для решения административных вопросов), поэтому с подачей заявления лучше не тянуть.

Заключение

Все этапы польского образования доступны иностранцам и их детям. Начальное образование (9-летка) является обязательным. Можно долго рассуждать о достоинствах и недостатках учебы в Польше, и если речь идет о добровольном выборе – почему бы и не подискутировать на эту тему.

Однако, если родители оказались в РП по своим делам, если ребенка вынужденно взяли за границу на долгое время, то заняться его образованием необходимо. Теперь вы знаете как это сделать.