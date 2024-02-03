Как устроить ребенка в школу в Польше? Все о школьном образовании
Польская конституция устанавливает право всех проживающих на территории страны на получение образования. Одновременно профильное законодательство диктует обязанность всех проживающих получать как минимум 9-летнее образование (нулевка + 8 классов).
Какие школы бывают в Польше? Как оформить в них ребенка? Что нужно для поступления? Рассмотрим все эти вопросы максимально подробно на примере граждан Украины, как приезжих из страны, наиболее массово представленной в РП. Однако граждане других стран должны понимать, что в общих понятиях их ситуация выглядит аналогично.
Скрыть содержание
- Когда дети идут в школу в Польше? Сколько классов?
- Школа в Польше: как проходит школьное образование?
- Какая система оценок в польской школе?
- Электронные дневники учеников в Польше
- Польская школьная системаZerówka (Нулевка) Szkoła podstawowa (Начальная школа) Тестирование и получение świadectwo szkolne Обучение в польском лицее или техникуме Экзамен на аттестат зрелости (матура) Следующие этапы
- Можно ли иностранцам учиться в школе в Польше?
- Как устроить ребенка в школу в Польше?
- В каких городах Польши есть украинские и русские школы?
- Официальная памятка про устройство детей иностранцев в польские школы
- Особые условия для детей украинских беженцевВ какой класс зачислят ребенка? Как будет происходить обучение? Как записать в школу детей беженцев?
- Заключение
Когда дети идут в школу в Польше? Сколько классов?
Польская система образования находится в перманентной реформе. Ее этапы расписаны наперед, но иногда происходят и довольно экстренные изменения. Мы предоставим данные, актуальные на момент публикации, а также постараемся указать грядущие трансформации.
Надо понимать, что материалы в других источниках, написанные пару лет назад, могут основательно не соответствовать действительности – сверяйте даты публикаций, и выбирайте максимально приближенные к сегодняшнему дню.
В данный момент в Польше установлено обязательное девятилетнее образование. В большинстве случаев это:
- Нулевой класс (нулевка, zerówka). Одногодичный подготовительный к школе класс. Часто располагается при детских садах, но может быть и при начальной школе, и функционировать отдельно. Желательный возраст поступления – 6 лет. В некоторых случаях допускается поступление 7-леток.
- Начальная школа. Восемь классов. Поступление возможно в 6-7 лет, окончание, соответственно, в 14-15 лет.
Обратите внимание, что «Начальной школой» (польск., szkoła podstawowa) в РП называют именно восьмилетку. Не привычные по странам СНГ ~ 0 – 4 классы, а именно полные восемь классов.
Школа в Польше: как проходит школьное образование?
Мы уже упомянули о двух обязательных этапах образования. Однако после szkoła podstawowa ученик вправе выбирать дальнейшее обучение. В целом, установлены следующие сроки:
- Нулевка – 1 год.
- Начальная школа – 8 лет.
- Далее на выбор: общеобразовательный лицей (liceum ogólnokształcące), техникум (technikum) или аналогичное среднее-профессиональное учебное заведение. В первом случае будет получено полное среднее образование, во втором — еще и профессия. Срок обучения в каждом случае свой. Например, лицей – это 4 года, техникум – 5, отраслевые профессиональные школы разбиты на 2 ступени – в 3 и 2 года обучения соответственно. Для поступления в вуз данный тип образования обязателен.
- Вуз. Обучение от 4 лет, за исключение случаев получения повторного образования.
Все система рассчитана на то, чтобы молодые люди к 22-23 годам имели возможность получения высшего образования. Данные возрастные критерии не являются обязательными, и начиная с техникума, поступать и обучаться могут иностранцы различных возрастов.
Какая система оценок в польской школе?
На первом этапе начального образования (как правило, 1 – 3 классы) учителя используют описательную систему оценки работ. Это довольно детальные пояснения о сделанных ошибках, неверно выполненных заданиях, или, наоборот, поощрительная информация о хороших итогах.
Далее вводится шести балльная система оценок. При этом абсолютно негативной являет только единица:
- «1» — недостаточный уровень знаний.
- «2» — допустимо.
- «3» — достаточно.
- «4» — хорошо.
- «5» — очень хорошо.
- «6» — отлично.
Используются и привычные плюсы с минусами. Причем с их помощью значительно расширяется предел допустимого. Например, двойка с двумя минусами – это, конечно, очень и очень плохо, но все же не «кол», а значит худо-бедно подойдет.
Отдельно оценивается поведение ученика. Изменяясь от меньшего к большему, поведение может быть: предосудительным, неуместным, правильным, хорошим, очень хорошим и образцовым. В общем зачете успеваемости в начальной школе отражается и этот параметр.
Что такое «Waga oceny» в польских школах?
Кроме непосредственного числового значения, некоторые школы вводят и т.н. «вес оценки». Это логично, т.к. условная пятерка за контрольную и за домашнюю работу должны иметь разные величины по важности.
Частично такая Waga oceny установлена на уровне министерства, частично вводится непосредственно школой.
Для примера рассмотрим реальные данные одного учебного заведения:
Форма проверки учебных достижений Вес оценка за четверть / период 6 контрольная/диктант 5 участие в конкурсе 5 устный ответ/чтение/сочинение 4 чтение с пониманием (для иностранных языков) 4 проекты 4 представление интересов школы (например, участие в празднике) 4 фонетическое чтение (для иностранных языков) 3 домашняя работа/практическое задание/реферат 3 работа на уроке 2 подготовка к уроку 2
Для вычисления оценки с учетом Waga oceny, суммируется ее числовое значение с показанием веса и делится на число значений. Например, пятерка за контрольную будет равна: (5 + 5) / 2 = 5. За домашнее задание: (5 + 2) / 2 = 3,5.
Электронные дневники учеников в Польше
Электронный дневник пришел на смену обычному. Однако в отличие от старого способа, ведение которого поручалось ученику, за заполнение электронного дневника отвечает учитель.
Ссылку на конкретный дневник выдадут в школе, причем это могут быть отдельные входы (авторизация) для учеников и родителей. Кроме успеваемости в нем отражены домашние задания, активность на уроках, поведение, общественная нагрузка.
Отдельно имеются внутренние средства коммуникаций – чаты и электронные сообщения как между учащимися, так и между учителями и родителями учеников.
Польская школьная система
Этой темы мы уже касались вскользь, когда говорили о сроках обучения, однако необходимо рассмотреть всю систему, в совокупности, более подробно, хоть акцент все же и будет сделан на среднем образовании.
Итак, выясним сколько классов в польской школе.
Zerówka (Нулевка)
1 год подготовительных к школе занятий при детском саде, школе или в отдельном заведении. Иногда может быть объединено со следующим этапом (начальной школой), продлевая его протяженность на год.
Здесь нужно сказать, что наметилась очевидная тенденция на сокращение классов зерувки при школах и их увеличение при детских садах. Это связывают со снижением рождаемости, и большей популярностью у родителей нулевок именно при дошкольных учебных заведениях, которые и до этого посещал ребенок. Наиболее очевидно эта тенденция в крупных городах, в первую очередь в Варшаве, где уже целые районы без Zerówka при школах.
Стандартный возраст поступления ребенка в нулевой класс – 6 лет. Однако по желанию родителей можно претендовать на место в зерувке в 5 лет, а считающие, что их ребенку нужно идти в школу позднее – в 7 лет.
Szkoła podstawowa (Начальная школа)
Восемь (при наличии нулевки – девять) лет обучения. Как правило делится на два привычных для граждан СНГ этапа:
- 1 – 3 классы. Обучение классным руководителем (за исключение специфических предметов: музыка, физкультура, ИЗО, иностранный язык).
- 4 – 8 классы. Обучение по отдельным направлениям с отдельными учителями.
Ориентировочно все предметы (программу) можно распределить следующим образом:
Предмет Классы изучения Польский язык 1 – 8 Музыка ИЗО История Физкультура Работа с классным руководителем Английский язык 4 – 8 Второй иностранный 7 – 8 Природоведение 4 Биология 5 — 8 География Химия Физика Математика 4 – 6 Информатика Безопасность 8
Повторимся, это ориентировочные параметры. Специализированные школы могут изменять программы, увеличивая часы того или иного предмета. Например, распространены учебные заведения с изучением английского уже с 1 класса. Кроме этого, существуют факультативные занятия – очень часто, связанные с религиозным обучением.
Тестирование и получение świadectwo szkolne
Результатом школьного обучения становится świadectwo szkolne – школьное свидетельство, документ, подтверждающий окончание начальной школы. Для его получения необходимо сдать то, что поляки называют Экзаменом восьмиклассника. Многие из граждан стран СНГ, в т.ч. и украинцы, назвали бы их тестированием.
Обратите внимание, что в настоящее время не установлен какой-либо минимальный балл для получения świadectwo szkolne. В результате, его получают все окончившие заведение. Но для дальнейшей учебы лучше иметь приличные оценки.
На этом обязательный этап обучения завершен, однако полным средним образованием считается окончание лицея (следующий этап).
Обучение в польском лицее или техникуме
Официально средние школы в Польше подразделяются на:
- Liceum ogólnokształcące (Лицеи общеобразовательные). Стандартные общеобразовательные школы, дающие в результате «аттестат зрелости» — свидетельство о полном среднем образовании.
- Technikum (Tехникум). Наряду со средним образованием, учащийся получит и специальное – обретет профессию. Результат – аттестат зрелости и свидетельство, подтверждающее профессиональные навыки.
- Szkoły branżowe I i IIstopnia (Профессиональные / отраслевые школы 1 и 2 ступени). Это двухступенчатая система профессионального образования, где после первого уровня можно получить некоторые профессии, а далее либо идти работать, либо на второй уровень. Окончившие школы 2ой ступени получат и профессию, и среднее образование.КонсультантЮлия ВладимировнаВажно понимать, что существовавшие ранее Гимназии (Gimnazjum) и некие Профессиональные школы начального этапа (Zasadnicza szkoła zawodowa) убраны из правового поля Польши – их более не существует, и, если где-то попадается информация об их существовании, значит перед вами устаревшие данные.
Выше приведена официальная градация, а фактически учебные заведения могут создавать «гимназии» смешанного типа, подразумевая наличие разных вариантов образования. Среднее образование в Польше — тема достаточно объемная и серьезная, узнать все подробности об этом этапе можно в данном материале.
Экзамен на аттестат зрелости (матура)
Завершением этапа среднего образования является сдача egzamin maturalny – экзамена на аттестат зрелости и школьные каникулы в Польше. Надо понимать, что этот процесс аналогичен украинскому ВНО (российскому ЕГЭ, белорусскому ЦТ и т.д.), т.к. одновременно является и данными для поступления в вуз (чем выше средний балл, тем больше шансов поступить, и тем лучше можно выбрать учебное заведение).
В матуру входят:
- Тестирование по польскому и иностранному языкам, математике, плюс четвертый предмет на выбор (по специфике дальнейшего обучения).
- Устные экзамены по польскому и иностранному языку.
Если обучение происходило в специализированных школах, например, в заведениях национальных меньшинств, то может быть добавлен и родной язык.
Проводится egzamin maturalny в несколько этапов. В основном это:
- Май – для первой попытки сдачи экзаменов.
- Июнь – для тех, кто не смог принять участие в первом этапе по уважительной причине.
- Август – для пересдачи тем, кого не удовлетворил результат.
Результат экзаменов выставляется в процентах. Для получения «аттестата зрелости» необходимо набрать минимум 30%.
Следующие этапы
В польской образовательной системе имеет место такое явление, как полицеальная школа («послелицейная», Szkoła policealna). Это профессиональное образование, подходящее, в том числе, и для взрослых иностранцев. Она не входит в обязательный этап, и представляет собой отдельное направление.
Высшим уровнем является вузовское образование. О том как поступить в университет или институт Польши написано здесь, а о стоимости образования можете прочитать в этом материале нашего портала.
Можно ли иностранцам учиться в школе в Польше?
Ответ однозначный – да. Более того, об этом мы уже упоминали в начале статьи, дети иностранцев, долгое время пребывающие в Польше, не только имеют право, но и обязаны получать начальное образование. Это требование закона.
Как устроить ребенка в школу в Польше?
Для зачисления ребенка из Украины, Беларуси или России в польскую школу необходимо знать какие документы нужны для поступления и выполнить ряд несложных шагов чтобы легализовать его в учебном заведении:
- Поиск и выбор школы в Польше. Школы имеют районную «приписку». Все дети из Украины, официально проживающие на территориях, относящихся к школе, обязаны быть зачислены в нее. По выбору родителей могут быть использованы заведения частного типа.
- Документы для оформления ребенка в школу в каждой школе может отличаться. Однако в обязательном порядке для поступления нужны:
- удостоверение личности (загранпаспорт);
- официальное пребывание (виза, карта побыту);
- заявление от родителей;
- приглашение от школы;
- в районные школы может понадобиться мельдование.
- Оплата за обучение в польской школе. Если не выбрана заведомо коммерческая форма обучение, то начальный этап образования в Польше бесплатный.
Внимание! Сертификат знания языка не нужен.
Чуть подробнее стоит остановиться на регистрации по месту жительства. Мельдование может потребоваться, если таковы запросы школы, однако в некоторых случаях иностранцы обходятся без него. В этом случае родители заранее обращаются к директору с соответствующим заявлением, и просят внести ребенка (детей) в списочный состав.
С момента одобрения ребенок будет числиться потенциальным учеником выбранной школы, и сможет приступить к обучению в положенное время.
В каких городах Польши есть украинские и русские школы?
Найти обучение на русском и/или украинском языках возможно. Но прежде чем перейдем непосредственно к учебным заведениям, нужно уточнить: различных курсов, лекций, отдельных программ и т.п. на данных языках очень много, однако речь пойдет о школах, которые будут признаны участниками обязательного образования.
Следующий момент. Говоря об обучении на украинском или русском, подразумевается глубокое изучение именно языковых предметов (родной язык, литература), факультативно могут быть добавлены иные, но законодательные требования к образованию все равно заставят учеников знать польский, и обучаться на нем некоторым предметам.
«Україномовні» для украинских детей
Упоминая украинский язык обучения, подразумевается официальная литературная форма. Случаи близких, но отдельных диалектов и/или языков, таких, например, как «Лемківська мова», на которой также можно встретить обучение в РП, в данном контексте не рассматривается.
Всего подобных школ не так много:
Город Название Контакты Белый бор Им. Тараса Шевченко
- ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór.
- liceum-bialybor.pl
Бартощице Им. Леси Украинки (начальная)
- ul.Leśna 1, 11-200 Bartoszyce.
- Тел: 530 231 207.
Легница Им. Богдана – Игоря Антонича
- ul. Tarasa Szewczenki 10 (dawna Pancerna 10), 59-220 Legnica.
- Тел: 76 723-31-06.
- zso4legnica.pl
Перемышль Им. Маркияна Шашкевича
- 37-700 Przemyśl, ul.Smolki 10.
- Тел: 16 678 53 47.
- szaszk.edu.pl
Гурово-Илавецке Комплекс школ с украинским языком обучения
- ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie.
- Тел: 89 761 12 43.
- szkolaukr.pl
Все указанные заведения называются «комплексами школ», т.к. включают в себя различные направления и уровни погружения в предметы на украинском. При этом условия в каждой могут значительно отличаться.
Русскоязычные для белорусов и россиян
Если украиномовные школы располагаются в основном в небольших населенных пунктах, где компактно проживают украинцы, то с русскоязычными школами ситуация обратная. Самая известная из них – это общеобразовательная школа при посольстве РФ в Варшаве.
Ее контакты:
- Warszawa, ul.Kielecka 45
- Тел: 22 849-18-75
Остальные учебные заведения на русском, которые удалось найти, либо находятся на других ступенях образования, либо являются языковыми курсами.
Если кто-то из читателей обладает информацией о других русских или украинских школах, разместите ее в комментариях под статьей. И «Польский консультант», и другие читатели будут благодарны за подобную информацию.
Официальная памятка про устройство детей иностранцев в польские школы
Департамент по делам иностранцев опубликовал удобный буклет с основными положениями, связанными с обучением детей-иностранцев. Мы предлагаем читателям ознакомиться с этими сведениями:shkoly-polshi
Особые условия для детей украинских беженцев
В связи с массовым приездом в Польшу в 2022 году беженцев из Украины, среди которых большое число детей, оформление в школы РП несколько облегчено. В частности, при отсутствии документов, подтверждающих объем полученных знаний (справка из украинской школы), количество пройденных классов может быть подтверждено заявлением от родителя / опекуна.
В какой класс зачислят ребенка?
Из-за разницы школьных программ, тем более при отсутствии документов из украинской школы, уровень имеющихся знаний будет проверен польскими учителями. На основании полученных сведений и будет приниматься решение о зачислении ребенка в какой-либо класс.
Важно помнить, что общее образование является в Польше обязательным, а иностранцы, проживающие в РП, имеют право на доступ к школьному обучению. То есть зачислить ребенка обязаны, а вот в какой класс – решать будут в индивидуальном порядке.
Как будет происходить обучение?
Дети, знающие польский язык, смогут обучаться в общих с поляками классах. Если языковых навыков недостаточно, должны быть созданы специальные классы / группы с углубленным изучением польского. В зависимости от местности, это могут быть и отдельные языковые курсы.
При этом некоторые предметы, например, физкультура или иностранные языки, могут проводиться вместе со школьникам-поляками.
Как записать в школу детей беженцев?
Очевидно, что количество мест в польских школах должно быть увеличено. Однако пока это происходит не во всех учебных заведениях, рекомендуется поступать по следующей схеме:
- Обратиться непосредственно в общеобразовательную школу, расположенную наиболее удобно. Если последует отказ (нет мест):
- Обратиться в администрацию гмины или к старосте (в зависимости от распределения полномочий в конкретном населенном пункте).
Местная администрация обязана отреагировать на запрос (заявление) и обеспечить обучение ребенку. В случае отсутствия свободных мест, власти обязаны принять меры к их появлению (в т.ч. выделить дополнительное финансирование школ).
Все это говорит и о возможных задержках с началом обучения (может понадобиться время для решения административных вопросов), поэтому с подачей заявления лучше не тянуть.
Заключение
Все этапы польского образования доступны иностранцам и их детям. Начальное образование (9-летка) является обязательным. Можно долго рассуждать о достоинствах и недостатках учебы в Польше, и если речь идет о добровольном выборе – почему бы и не подискутировать на эту тему.
Однако, если родители оказались в РП по своим делам, если ребенка вынужденно взяли за границу на долгое время, то заняться его образованием необходимо. Теперь вы знаете как это сделать.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Здравствуйте. Ребенок 8 классов закончил в РБ. Переехали в Чехию, он пошел опять в 8 класс. Планируем переезд в Польшу. Куда можно определить ребенка после 8 класса чешского образования.
Екатерина, возможно Вам поможет данный материал.
Здравствуйте, мы беженцы с Украины,ребенок закончил в Украине 8 классов .В какой класс его возьмут в Польше ,?Без знания польского языка
Добрый день.Подскажите пожалуйста,если мой ребенок закончила в Украине 8 класс,то сейчас куда нам обратиться в Польше для дальнейшего обучения?
Добрый день. Есть ли в Варшаве украинская школа , чтобы ребенок мог пойти в 4 класс?
Здравствуйте, мы во Вроцлаве, сын — 10 лет, является беженцев из УКРАИНЫ. Как найти украиноязычную школу и секции для ребёнка? Заранее спасибо
Здравствуйте, подскажите где можно узнать список школ в Белостоке, чтобы второй иностранный язык был русским. Благодарю
Добрый день мы переселенцы с Украины. Мой ребенок инвалид детства по слуху. На Украине учился в спец школе интернат для глухих и слабослышащих детей. Нужен спец интернат в районе города Кракова мы здесь поселились. Все документы о инвалидности имеются очень прошу помогите.
Добрый день.моя дочь в этом году заканчивает 10 -й кл.мы с мужем планируем переехать в Зеленую гуру на работу на длительный срок.оставить дочь в украине ,чтобы она закончила 11 кл.нет возможности.перезжать будем все вместе.куда мне можно будет пристроить дочь именно после окончания 10 кл?
Татьяна, посмотрите, возможно в этом материале есть то, что Вы ищите.
Добрый день. Дочь (13 лет) обучается сейчас в 8ом классе. В какой класс ее лучше сейчас устроить в польской школе, чтоб была возможность успеть подготовиться к экзамену. Знание польского языка, пока, только на слух.
Спасибо.
Здравствуйте, насколько обязательно делать перевод документов об образовании, медицинских справок для ребёнка школьника? Спасибо заранее.
Алеся, в обычных условиях обязательно. Сейчас временно обходятся и без этого. Уровень знаний все равно будут проверять.
Подскажите пожалуйста, можно ли ехать с приглашением в школу не открывая визу (по биометрии)?
Олеся, если у Вас есть право на безвизовое пребывание, то можно. Но находиться только в рамках безвиза (до 90 дней). Потом либо выезжать, либо пытаться подать документы на карту побыту.
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.мама по трудовой визе в Польше,папа внж Литва , как ребенок может пойти в школу в Польше ( нужно открывать визу ребенку или можно ехать по безвизу с последующей подачей на внж). Спасибо
Тарас, оба варианта допустимы. Только для пересечения границы нужны разрешения от обоих родителей, или их присутствие.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как официально через сайт школы получить разрешение. Я ходила в школу не дают ни в какую…
Здравствуйте! Нужно ли разрешение второго родителя для поступления в школу?
Антонина, для поступления не нужно. Надо для пересечения границы, для получения ВНЖ, если есть такие планы.
Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста нужно ли разрешение для карты побыта. Ребенок со мной в Польше, срок разрешения заканчивается, а отец не выходит на связь.
Антонина, могут потребовать. На практике часто требуют. Либо документ, удостоверяющий отсутствие отца 9Лишение прав, пропавший без вести, свидетельство о смерти и т.д.).
Добрый день.подскажите пожалуйста как поступить в ситуации:мы записали ребёнка в школу польскую.в Белорусии ребёнок окончил второй клас,в Польше сказали пойдёт опять во второй,а по привезу и визиту в школу сказали что будет первый класс!мотивируя незнание языка.что делать и как добиться что бы ребёнок шёл во второй класс,и правы ли они
Александр, если речь о школе с безальтернативным польским языком обучения, то уровень знания польского может быть одним из условий зачисления. Иначе как проходить учебе? Надо либо язык подтянуть, либо (что, наверное, вернее) поискать другую школу, с другими условиями, даже если это будет не очень удобно географически. А уже подтянув язык, можно подумать и о переводе «ближе к дому».
Моему сыну 12 лет, он закончил в Беларуси 5 классов. Мы недавно переехали в Польшу на Пмж, в Белосток. Нам нужна только русскоязычная школа или класс.
Здравствуйте. Мы Из Минска ,собираемся этим летом переехать в Польшу , у нас открываются гуманитарые визы ( только авиа). Знаю что для детей ( двое 14 и 6 лет) нужно иметь приглашение из школы , но это если ты едешь наземным путем( пограничники требуют), авиа перелет говорят не нужно приглашение ,главное визы ,так ли это??
Ольга, сейчас гражданство РБ само по себе является одним из оснований для въезда в Польшу.
Здравствуйте! У меня 2 вопроса. Наша семья, двое взрослых и двое детей, все имеем КП. Мы планируем летом переезд в Польшу. Старший ребёнок поступает в этом году в университет в Польше. А с младшим, которому летом исполнится 7 лет, мы планируем пойти в 1 класс школы. У меня такой вопрос. Если мы летом подадим документы в школу, ребёнок сможет пойти сразу в 1 класс без зерувки? Еще вопрос, я слышал, что если ребёнок не был в зерувке, то можно летний лагерь при школе пройти в качестве зерувки, где он сможет язык подучить и подготовится к первому классу. Правда ли это?
Андрей, насчет «нулевок» лучше уточнять непосредственно в школе. Сейчас ситуации и в разных воеводствах разные, и в школах условия расходятся. Многое зависит от перевода на дистанционное обучение. Лучше заранее этот вопрос утрясти.
Здравствуйте. У меня не вопрос, а скорей информация. Сестре я привезла ее детей в ноябре. Из докуметов были только паспорта и справки о зачислении в школу. Все. Ни виз, ни карт побыту с нас не спросили на границе. Значит так тоже можно было.
Здравствуйте . Скажите пожалуйста в данный момент со всей сложившейся ситуацией в Польше (в красной зоне) реально устроить ребёнка в школу или откажут в зачислении?
Наталья, если пребывание ребенка законно, то должны зачислить. Среднее образование в Польше – обязательное. Другое дело, что форма обучения может быть дистанционной, но зачислить должны.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как быть. Я мать ребенка нахожусь в Польше, муж с сыном в Украине собираются приехать в Польшу муж на работу по приглашению ,сына хотим отдать в школу, но возникла проблема для того чтобы сейчас сыну пересечь границу нужно приглашение со школы, а школа в свою очередь говорит что никаких приглашений и ни каких бумаг не выдает, что когда ребенок будет в Польше они по закону не имеют права ему отказать и не взять в школу, а без бумаги из школы не пропустит на границе.Вот такой замкнутый круг. Как быть.Спасибо.
Елена, «приглашение» из школы всегда требуется. В этом нет ничего нового, а вот отказ школы предоставить документы – для меня новость. Не готова подсказать со 100% гарантией, но возможно стоит взять документ из другой школы, а потом отказаться от учебы там.
Здравствуйте. Если супруги хотят забрать ребенка (13лет) в школу, уже поданы документы и ожидаем решения о зачислении с 1 сентября 2020 г, то как можно подать на КЧП для ребенка, если мать ждет КСП и работает на умове о праце, а отец работает по воевудском приглашении, при этом вьезд будет осуществляться по биометрии?
Олег, насколько я поняла Вашу ситуацию, проблем быть не должно. Пусть документы подает мать в тот же уженд, куда подавалась на КСП (если, конечно, они не разделены как в Варшаве). Добавьте сразу документы из школы, сведения о доходах. Теоретически может потребоваться Ваше письменное согласие, но не факт. Главное, чтобы имеющихся средств хватило на всех. Если маленькая вероятность, что заставят сначала дождаться КСП матери, но тут важно, чтобы документы ребенка приняли — сделали пребывание законным.
Добрый день. Оформление национальной визы — обязательный документ? Если муж работает в Польше по рабочей визе и только подал документы на карту побыта, но еще нет отметки в паспорте, то есть ли возможность оформить ребенка в школу без визы на ребенка?
Анна, если у ребенка есть право безвизового пребывания, то можно. Иначе – нет.
Добрый день.А если я замужем,но муж пока не хочет ехать,как я могу сама с ребенком ехать в Польшу и далее устроить его в школу?
Татьяна, с письменным разрешением на выезд ребенка.
Добрый день, хочу после 9 класса обучения в Украине перевестись в 10 в Польше. Для поступления в школу мне надо сдавать какие-то экзамены (помимо польского языка)?
Дарья, по закону, нет. Но у каждой школы могут быть свои требования. Уточнять надо у них.
Добрый день, на первом этапе ,при подачи заявления в школу, необходимо иметь договор аренды жилья?
Нелли, законодательно таких требований нет. Но школа вполне может потребовать. Как минимум, чтобы подтвердить районирование.
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,дочке 8 лет,я проживаю в гражданском браке с мужчиной,который не является отцом ребенка,родной отец умер,можем ли мы считаться семьей в Польше7, гражданский муж сейчас работает по годовой визе,хотелось бы уехать к нему с ребенком.
Валентина, нужен признаваемый Польшей брак и усыновление / удочерение. Иначе будет сложно что-либо доказать. Только через суд, и то не во всех случаях.
Ехать можно. Комфортнее всего заранее поступить ребенка в школу. Оформить визу Д-11 ученик на 365 дней. На основании приглашения от школы.
Подскажите, двое детей пять и восемь лет. Планируем пожить в Польше.
Какие документы и в каком виде (апостиль, перевод) необходимы для оформления ребенка в школу?
Так же подскажите, если свидетельства заламинированы, может ли это оказаться проблемой в момент прибывания в Польше?
И чeть не в теме, нужно ли брать с собой свидетельство о браке (едет вся семья), на разных фамилиях и в каком виде?
Андрей, точный пакет для школы лучше выяснять в самой школе. Если документ заламинирован в соответствии со стандартами государства на данных вид документов, то могут принять. Если Вы сделали это по собственному желанию, могут быть проблемы. Свидетельство о браке лучше возьмите.
А что относительно необходимости апостиля и присяжного перевода свидетельств о рождении и браке?
Андрей, правила общие. Все, что не на польском, требует перевода. Апостилирование, как правило, необходимо документам, выданным государственными органами (непольскими), и в первую очередь ЗАГС / РАГС и подобными. Указанные Вами как раз из их числа.
Большое спасибо.
Доброго времени суток! В статье указано, что одним из обязательных документов для поступления в школу, является сертификат знания языка на уровне B1. Не могли бы вы объяснить. Дело в том, что на практике блогеров и влогеров -родителей, чьи русскоговорящие дети пошли в польские школы, говорилось, в основном, о том, что дети шли с нулевым знанием польского и уже в школе в процессе учили его. Тогда вопрос откуда брать сертификат В1? И даже существует еще одна неувязочка в этом: Вы же сами в статье пишите, что в Польше получение начального образования для ребенка — обязательно. Если нет сертификата В1, который обязателен ( из этой статьи), то как мы можем пойти в школу.
Проясните этот момент, пожалуйста)
Даша, это наша ошибка. Данные очень устаревшие. Спасибо, что обратили на них внимание. Статья будет скорректирована в ближайшее время. Сертификат может потребоваться, но лишь в исключительных случаях отдельных школ. В большинстве случаев можно обойтись без него.
Добрый день.
Моя дочь 16 лет обучается в Польше в лицее. имеет национальную учебную визу на 360 дней. Мой муж (ее отец) работает в Польше и имеет карту временного побуту с доступом к рынку труда. Проживают раздельно, в разных воеводствах.
Имеет ли право отец ребенка получать пособие на ребенка по программе 500+.
Ольга, может. Но при соблюдении условий. Посмотрите этот материал и те, на которые он ссылается.
Здравствуйте! Хочу забрать племянницу после 9-го класса учиться в Польше. Возможно ли это? С чего начать? Какие документы потребуются? И нужно ли будет ей сдавать вначале экзамен польского языка? Спасибо.
Нелли, все возможно. Вариантов может быть много. Например:
1. Оформляете документы на племянницу, что будете являться ее представителем, сопровождающей. Переведите их на польский.
2. Возьмите с родителей заверенное согласие на выезд ребенка за границу. Если планируете получать на племянницу ВНЖ в дальнейшем, возьмите сразу разрешение и на это. С переводом.
3. Найдите подходящую школу и свяжитесь с ее представителями (до выезда).
4. Уточните все нюансы зачисления. Результатом должен стать документ, подтверждающий зачисление (и факт оплаты, если необходимо).
5. Дождитесь доставки документов и подавайте племяннице на визу – ученическую.
6. Въезжайте в Польшу, приступайте к учебе.
7. Через некоторое время сможете подать на карту побыту для ребенка.
Необходимо будет подтвердить наличие жилья и средств, достаточных для вас обеих.
Спасибо большое, Юлия Владимировна! Очень хочу помочь племяннице…