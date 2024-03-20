Какой грант можно получить инвалиду в 2024 году?

Финансовая поддержка в получении образования людям с инвалидностью оказывается в рамках программы «Активное местное самоуправление» (Aktywny Samorząd). Ею могут воспользоваться люди, обучающиеся не только в университете, но и полициальной школе, колледже или даже аспирантуре. Кроме того, дотация также доступна инвалидам, которые получают докторскую степень вне учебы.

В соответствии с направлениями программы «Активное самоуправление» средства принимаются в форме софинансирования или возмещения затрат, связанных с получением высшего образования. Это значит, что их можно потратить на следующие цели:

оплата обучения;

покрытие расходов на образование;

плату за проведение докторского экзамена (распространяется на лиц, сдающих открытый экзамен, но не являющихся студентами аспирантуры – studia doktoranckie).

Соответственно, сумма выделяемого финансирования за семестр/полугодие варьируется в зависимости от типа затрат конкретного соискателя.

Лица, обучающиеся в полицеальных школах или колледжах, могут получить пособие на покрытие расходов на образование в размере до 1100 злотых. Для остальных заявителей сумма поддержки составляет 1650 злотых.

Размер вознаграждения за выполнение докторской диссертации составляет до 4400 злотых.

Финансирование платы за обучение по одному направлению составляет до 4400 злотых. Получение более высокого размера выплат возможно, если средний доход на человека в семье заявителя не превышает 764 злотых нетто. Этот вид поддержки не подлежит налогообложению.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Размер пособий на покрытие расходов на образование также может быть увеличен в ряде конкретных случаев, в том числе в ситуации, когда абитуриент учится в ускоренном порядке, проходит обучение вне места жительства или пользуется услугами сурдопереводчика.

Люди, которые одновременно изучают две или более специальности, также могут рассчитывать на более высокую сумму денежной поддержки. При этом софинансирование по каждому последующему направлению обучения составляет до 50% стоимости обучения в каждой из этих областей.

Детальную информацию обо всех нюансах предоставления компенсации за обучение лицам с инвалидностью можно найти на официальной странице программы.

Условия для получения дотации для инвалида на обучение?

Новацией 2024 года является то, что за финансовой поддержкой теперь смогут обратиться и люди с легкой формой инвалидности (раньше дотация предоставлялась только в том случае, если у человека была тяжелая или средняя степень).

По условиям программы, помощь предоставляется лицам, продолжающим обучение в упомянутых выше типах учебных заведений. При этом:

В случае высшего образования не имеет значения учатся ли соискатели на бакалавриате (studia I stopnia), в магистратуре (studia II stopnia) или магистратуре длительного цикла (studia jednolite magisterskie).

Аспиранты также могут получить поддержку, а их вид обучения не имеет значения – стационарное, заочное, очное, вечернее или экстернат.

Важным условием является то, что претенденты на получение помощи не могут иметь каких-либо непогашенных обязательств перед PFRON. В противном случае вся задолженность должна быть ликвидирована, и только после этого можно подать заявку на софинансирование обучения.

Кроме того, в программе не могут участвовать люди, прервавшие учебу и находящиеся в академическом отпуске (urlop dziekański) или на больничном.

Как подать заявку на грант?

Люди, желающие получить финансовую поддержку для оплаты обучения, должны предоставить следующие документы:

Свидетельство об инвалидности. Справку из университета/школы, подтверждающую статус студента/ученика. Информацию о понесенных расходах (по желанию). Сертификат о заочном обучении в текущем или предыдущем семестре (по желанию). Информацию о прохождении семестра (по желанию).

Заявление можно подать в электронном виде через Систему службы поддержки (SOW). В этом случае потребуются сканы вышеуказанных документов.

Для регистрации в системе SOW необходимо будет ввести персональные данные:

e-mail (он же будет логином для входа);

имя;

фамилию;

номер PESEL.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, если у пользователя есть доверенный профиль ePUAP (Profil Zaufany ePUAP) и он хочет использовать его в системе SOW для аутентификации, то логин (адрес электронной почты) и PESEL для учетной записи SOW должны совпадать с данными в доверенном профиле ePUAP.

Люди, которые провалят учебу и им не засчитают семестр, не получат финансирование снова, если они будут повторно проходить обучение за полугодие. Единственным исключением являются непредвиденные события, такие как серьезное заболевание или закрытие курса.

Финансирование оплаты обучения и выполнения докторской диссертации осуществляется после заключения договора с PFRON. Получить пособие на покрытие расходов на обучение можно только после подписания договора и предоставления провайдеру информации об окончании семестра, покрываемого финансированием.

Когда надо подать заявку?

Сроки подачи заявлений на софинансирование на 2023/2024 учебный/академический год – с 1 по 31 марта 2024 года .

Набор заявок на 2024/2025 учебный/академический год продлится до 10 октября 2024 года .

Когда начнутся выплаты дотации?

Крайний срок выплаты финансирования стоимости обучения – 31 мая 2024 года (распространяется на заявки, поданные до конца марта этого года). В целом человек с инвалидностью можете использовать эту форму финансовой поддержки на срок до 20 семестров в высших учебных заведениях.

Резюмируем. Улучшение доступности образования для учеников и студентов с инвалидностью являются не только важной составляющей здорового общества, но и реальным инструментом для их личностного и профессионального развития, а также повышения качества жизни.

Очень важно, что люди с ограниченными возможностями в Польше благодаря Государственному фонду реабилитации инвалидов могут рассчитывать на реальную помощь в получении необходимых знаний, чтобы чувствовать себя полноправными членами социума.