Что такое список G1?

В список G1 входят лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при изготовлении которых использовалось действующее вещество, произведенное в РП .

В эту группу входит 331 препарат (индивидуально отмеченные кодами GTIN).

Это лекарства следующих групп:

антигистаминные;

цитостатики;

гипогликемические;

гиполипидемические;

гипотензивные;

антиаритмические;

антибактериальные;

противогрибковые;

противовирусные;

болеутоляющие;

противосудорожные;

антипсихотические;

противоревматические;

противопаркинсонические;

антитромботические;

применяемые при заболеваниях органов дыхания;

применяемые при урологических заболеваниях;

применяемые при заболеваниях органов пищеварительной системы.

Лекарственные средства, входящие в перечень G1, производят 7 предприятий:

Adamed Pharma S.A.;

Celon Pharma S.A.;

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.;

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.;

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.;

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.;

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

На эту группу препаратов, согласно изменениям, будет действовать скидка 10%.

Что такое список G2?

В список G2 входят также лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при выпуске которых использовалось действующее вещество, произведенное в этой стране. На лекарства распространяется скидка в размере 15% от суммы доплаты пациента. Производителями этих препаратов являются:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.,

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

В этот перечень входят гипогликемические, гипотензивные, противосудорожные, антипсихотические, антикоагулянтные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания.

Причина изменений

Такие меры вполне объяснимы и оправданы. Чем больше лекарств производится в стране, тем ниже риск дефицита в кризисных ситуациях. Одной из причин недостатка фармацевтических препаратов в ЕС является зависимость от поставок из-за пределов Европы. Ведь транспортировку фармацевтических препаратов с другого континента может остановить не только пандемия, но и геополитические конфликты, стихийные бедствия или даже транспортная авария.

Поэтому в целях национальной безопасности учитывается способность государства обеспечить доступ к лекарствам в чрезвычайных ситуациях. С этой целью страны-члены ЕС поддерживают развитие фармацевтического производства на своей территории.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Более низкие доплаты пациентов за польские лекарства не только означают снижение расходов в аптеках, но и являются первым шагом к увеличению объемов изготовления препаратов в Польше и, таким образом, гарантируют их поставки в экстренных ситуациях.

Представители фармацевтического сектора надеяться, что со временем чиновники Министерства здравоохранения смогут включить все польские лекарства в список возмещения. Кроме того, они акцентируют внимание на том, что правительство должно подготовить и список важнейших лекарств, которые должны производиться в стране для безопасности поляков, и обсудить с отечественными фармкомпаниями возможность их изготовления. Вместе с тем важно ввести дополнительные эффективные стимулы для производства лекарств в Польше.

По мнению экспертов, тратя деньги поляков от взносов на медицинское страхование, стоит отдавать предпочтение лекарствам, производимым отечественными производителями, а также предоставлять преференции тем, кто решит инвестировать в выпуск фармацевтической продукции тут.