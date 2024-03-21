Весной 2024 года в Польше подешевеют некоторые лекарства
С 1 апреля 2024 года в Польше произойдет значительное изменение в ценообразовании на лекарственные препараты. Благодаря этому пациенты будут платить на 10% меньше за лекарства, произведенные в Польше, и на 15% меньше, если при их изготовлении дополнительно использовались ингредиенты, произведенные в этой стране.
Все эти лекарства, на которые распространяется дополнительная скидка, сгруппированы в два специальных списка: G1 и G2. В чем суть новаций в фармацевтической сфере, и на какие конкретно польские препараты распространится дисконт – читайте в материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое список G1?
- Что такое список G2?
- Причина изменений
Что такое список G1?
В список G1 входят лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при изготовлении которых использовалось действующее вещество, произведенное в РП.
В эту группу входит 331 препарат (индивидуально отмеченные кодами GTIN).
Это лекарства следующих групп:
- антигистаминные;
- цитостатики;
- гипогликемические;
- гиполипидемические;
- гипотензивные;
- антиаритмические;
- антибактериальные;
- противогрибковые;
- противовирусные;
- болеутоляющие;
- противосудорожные;
- антипсихотические;
- противоревматические;
- противопаркинсонические;
- антитромботические;
- применяемые при заболеваниях органов дыхания;
- применяемые при урологических заболеваниях;
- применяемые при заболеваниях органов пищеварительной системы.
Лекарственные средства, входящие в перечень G1, производят 7 предприятий:
- Adamed Pharma S.A.;
- Celon Pharma S.A.;
- Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.;
- Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.;
- Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.;
- Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.;
- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
На эту группу препаратов, согласно изменениям, будет действовать скидка 10%.
Что такое список G2?
В список G2 входят также лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при выпуске которых использовалось действующее вещество, произведенное в этой стране. На лекарства распространяется скидка в размере 15% от суммы доплаты пациента. Производителями этих препаратов являются:
- Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.,
- Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
В этот перечень входят гипогликемические, гипотензивные, противосудорожные, антипсихотические, антикоагулянтные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания.
Причина изменений
Такие меры вполне объяснимы и оправданы. Чем больше лекарств производится в стране, тем ниже риск дефицита в кризисных ситуациях. Одной из причин недостатка фармацевтических препаратов в ЕС является зависимость от поставок из-за пределов Европы. Ведь транспортировку фармацевтических препаратов с другого континента может остановить не только пандемия, но и геополитические конфликты, стихийные бедствия или даже транспортная авария.
Поэтому в целях национальной безопасности учитывается способность государства обеспечить доступ к лекарствам в чрезвычайных ситуациях. С этой целью страны-члены ЕС поддерживают развитие фармацевтического производства на своей территории.КонсультантДмитрий КонстантиновичБолее низкие доплаты пациентов за польские лекарства не только означают снижение расходов в аптеках, но и являются первым шагом к увеличению объемов изготовления препаратов в Польше и, таким образом, гарантируют их поставки в экстренных ситуациях.
Представители фармацевтического сектора надеяться, что со временем чиновники Министерства здравоохранения смогут включить все польские лекарства в список возмещения. Кроме того, они акцентируют внимание на том, что правительство должно подготовить и список важнейших лекарств, которые должны производиться в стране для безопасности поляков, и обсудить с отечественными фармкомпаниями возможность их изготовления. Вместе с тем важно ввести дополнительные эффективные стимулы для производства лекарств в Польше.
По мнению экспертов, тратя деньги поляков от взносов на медицинское страхование, стоит отдавать предпочтение лекарствам, производимым отечественными производителями, а также предоставлять преференции тем, кто решит инвестировать в выпуск фармацевтической продукции тут.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.