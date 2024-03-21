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Весной 2024 года в Польше подешевеют некоторые лекарства

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Дата обновления: 21.03.2024

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С 1 апреля 2024 года в Польше произойдет значительное изменение в ценообразовании на лекарственные препараты. Благодаря этому пациенты будут платить на 10% меньше за лекарства, произведенные в Польше, и на 15% меньше, если при их изготовлении дополнительно использовались ингредиенты, произведенные в этой стране.

Все эти лекарства, на которые распространяется дополнительная скидка, сгруппированы в два специальных списка: G1 и G2. В чем суть новаций в фармацевтической сфере, и на какие конкретно польские препараты распространится дисконт – читайте в материале «Польского консультанта».

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Что такое список G1?

В список G1 входят лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при изготовлении которых использовалось действующее вещество, произведенное в РП.

В эту группу входит 331 препарат (индивидуально отмеченные кодами GTIN).

Это лекарства следующих групп:

  • антигистаминные;
  • цитостатики;
  • гипогликемические;
  • гиполипидемические;
  • гипотензивные;
  • антиаритмические;
  • антибактериальные;
  • противогрибковые;
  • противовирусные;
  • болеутоляющие;
  • противосудорожные;
  • антипсихотические;
  • противоревматические;
  • противопаркинсонические;
  • антитромботические;
  • применяемые при заболеваниях органов дыхания;
  • применяемые при урологических заболеваниях;
  • применяемые при заболеваниях органов пищеварительной системы.

Лекарственные средства, входящие в перечень G1, производят 7 предприятий:

  • Adamed Pharma S.A.;
  • Celon Pharma S.A.;
  • Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.;
  • Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.;
  • Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.;
  • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.;
  • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

На эту группу препаратов, согласно изменениям, будет действовать скидка 10%.

Что такое список G2?

В список G2 входят также лекарства, произведенные в Польше, или препараты, при выпуске которых использовалось действующее вещество, произведенное в этой стране. На лекарства распространяется скидка в размере 15% от суммы доплаты пациента. Производителями этих препаратов являются:

  • Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne «Polfa» S.A.,
  • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
  • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

В этот перечень входят гипогликемические, гипотензивные, противосудорожные, антипсихотические, антикоагулянтные средства, применяемые при заболеваниях органов дыхания.

Причина изменений

Такие меры вполне объяснимы и оправданы. Чем больше лекарств производится в стране, тем ниже риск дефицита в кризисных ситуациях. Одной из причин недостатка фармацевтических препаратов в ЕС является зависимость от поставок из-за пределов Европы. Ведь транспортировку фармацевтических препаратов с другого континента может остановить не только пандемия, но и геополитические конфликты, стихийные бедствия или даже транспортная авария.

Поэтому в целях национальной безопасности учитывается способность государства обеспечить доступ к лекарствам в чрезвычайных ситуациях. С этой целью страны-члены ЕС поддерживают развитие фармацевтического производства на своей территории.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Более низкие доплаты пациентов за польские лекарства не только означают снижение расходов в аптеках, но и являются первым шагом к увеличению объемов изготовления препаратов в Польше и, таким образом, гарантируют их поставки в экстренных ситуациях.

Представители фармацевтического сектора надеяться, что со временем чиновники Министерства здравоохранения смогут включить все польские лекарства в список возмещения. Кроме того, они акцентируют внимание на том, что правительство должно подготовить и список важнейших лекарств, которые должны производиться в стране для безопасности поляков, и обсудить с отечественными фармкомпаниями возможность их изготовления. Вместе с тем важно ввести дополнительные эффективные стимулы для производства лекарств в Польше.

По мнению экспертов, тратя деньги поляков от взносов на медицинское страхование, стоит отдавать предпочтение лекарствам, производимым отечественными производителями, а также предоставлять преференции тем, кто решит инвестировать в выпуск фармацевтической продукции тут.

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