Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предупреждение Данный материал посвящен общим вопросам терминологии и процедуры анализа крови в Польше. Он не является медицинским пособием, не определяет необходимость того или иного исследования, не связан с установлением диагноза. Все медицинские аспекты и необходимые действия пациентов должен определять врач.

Как в Польше называется общий анализ крови?

Общий анализ крови на польском – это Morfologia krwi pełna (или morfologia 5 diff.). Люди, знающие язык, сразу увидят, что дословно наименование правильнее перевести, как полный анализ крови. И в этом существенные терминологические различия.

Как правило, на родине большинства иностранцев, задающихся этим вопросом, под общим анализом крови понимают некий строго установленный перечень исследований крови, необходимый для определения диагноза или профилактики. В Польше чаще всего под «общим» понимают именно максимально возможный набор исследований.

Из всего сказанного вытекает, что обобщающее название анализа крови по-польски — morfologia krwi, а понятие общего анализа – разговорное, используемое чаще в среде иностранцев.

Какие бывают анализы крови в Польше?

Раз существует полный анализ крови, то есть и его ограниченные вариации. Всего можно выделить следующие типы morfologii krwi:

Morfologia krwi pełna (т.н. morfologia 5 diff.) – это общий (полный) анализ крови, о котором и шла речь выше.

Morfologia krwi podstawowa – частичное исследование, включающее меньшее число изысканий.

Morfologia CBC – минимальное число исследований крови.

Может быть и специальный анализ крови, когда врач назначает необходимые в конкретном случае исследования.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще один расхожий термин – биохимический анализ крови. В Польше у него название схожее — biochemia krwi. Однако, как и везде, данный термин означает способ исследования (проверка плазмы крови), которое может входить в любую из вышеперечисленных морфологий крови.

Что входит в общий анализ крови?

Говоря об общем анализе крови, подразумевают качественную и количественную оценку состава и морфологии периферической крови, клеток крови: эритроцитов (эритроцитов), лейкоцитов (пяти фракций) и тромбоцитов (тромбоцитов).

При этом:

В полный анализ, как правило, входит 25 различных параметров исследования.

В частичный анализ – 18 параметров.

В исследование CBC – 8 параметров.

Специальный анализ будет, соответственно, включать одно и более исследований, которые врач посчитает необходимыми в конкретной ситуации.

Для чего сдают анализ крови?

Задача любого анализа крови может заключаться в следующем:

Диагностика заболевания. Когда есть симптомы, но само заболевание еще не установлено.

Контроль хода лечения. Когда диагноз определен и необходимо отслеживать процесс излечения.

Профилактика болезней. Когда симптоматика заболеваний отсутствует, но есть цель выявления бессимптомных болезней.

Предоперационная подготовка.

Из существующих типов анализов крови ясно, что инициатором исследования может быть как врач (диагностика, лечение, операция), так и сам пациент (профилактика).

Сколько стоит общий анализ в Польше без направления?

Если анализ назначает врач, он может быть выполнен бесплатно, в рамках страхования NFZ. Однако медики выписывают направление на общий анализ крови или другой тип исследований только при наличии симптомов, или в случаях, когда анализ не сдавался действительно давно (точные параметры этого «давно» законодательно не установлены).

Во всех остальных случаях, а также при отсутствии желания ожидать очереди на бесплатный анализ (она существует не всегда, но иногда может представляться собой продолжительный период), есть возможность сдать анализ крови на платной основе.

Цена не фиксирована и зависит от многих факторов (география, тип анализов, престижность клиники и т.д.). В среднем на момент публикации данного материала стоимости исследований были следующими:

Общий анализ крови (полный, 25 параметров): от 8 до 12 злотых.

Частичный анализ крови (основной, 18 параметров): от 7 до 11 злотых.

Морфология CBC (8 параметров): от 5 до 9 злотых.

Цена специального анализа крови будет формироваться в зависимости от входящих в него исследований. Предоперационное, проводимое при клиниках, будет бесплатным, либо тарифицироваться по методике специального.

Можно ли сдать общий анализ крови по программе Профилактика 40+?

«Profilaktyka 40 PLUS» — это польская государственная программа профилактики заболеваний у лиц старше 40 лет, представляющая собой единовременные (или не чаще 1 раза в 12 месяцев) возможности прохождения бесплотного медицинского обследования.

В рамках «Профилактики 40 Плюс» есть и общий анализ крови. Кроме этого будут проведены исследования на глюкозу, холестерин и пр. Комплекс необходимых мероприятий будет определять врач при регистрации, которую можно осуществить:

Через интернет-кабинет пациента (вкладки «Profilaktyka» → «Ankiety» ).

→ ). Через мобильное приложение mojeIKP (вкладка «Profilaktyka» ).

). По телефону – короткий номер 989 (с 7:00 до 20:00).

Непосредственно в медицинском заведении, участвующем в программе.

Иностранцы могут воспользоваться программой «Профилактика 40+» при наличии страхования NFZ (и соответствии условиям программы). Напомним, что страховка по умолчанию есть, например, у всех лиц со статусом УКР, работающих, занимающихся бизнесом, членов семьи застрахованных, если они вписали их в свой полис и т.д.

Срок действия программы ограничен, но уже неоднократно продлевался. На момент публикации данного материала «Профилактика 40 Плюс» действовала до 30.06.2024.

Рекомендации перед анализом крови

Согласно официальным рекомендациям медиков, сдавать общий анализ крови необходимо натощак. Это подразумевает отказ от приема пищи в течение 13 – 14 часов, предшествующих времени сдачи анализа.

Подытожим. Общий анализ крови в Польше – это разговорный термин, распространенный среди иностранцев, означающий полное исследование крови (Morfologia krwi pełna), но иногда может распространяться и на все типы анализов.

Если направление застрахованному в NFZ выписал врач, анализ может быть бесплатным. В противном случае нужно будет заплатить от 5 до 12 злотых. Цена общего анализа крови в Варшаве, Кракове, Лодзи и других городах может сильно отличаться – уточнять нужно непосредственно в выбранной клинике.