Существует ли кодировка от алкоголя в Польше?

Начнем с терминологического вопроса. Нередко иностранцы по привычке интересуются кодированием от алкоголя, спрашивают, есть ли оно в РП. При этом под самим определением «кодирования» люди понимают различные способы борьбы с зависимостью.

Поляки используют формулировку Kodowanie z alkoholizmu. Чаще всего речь идет о различных мерах психологического воздействия, в том числе гипноз. Частично такие наработки могут использоваться в официальных программах лечения, но чаще всего они предлагаются различными частными клиниками или даже «клиниками», а эффективность таких мер, мягко говоря, спорная. Сколько стоит такая кодировка можно узнать непосредственно в подобных заведениях.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В данной статье не будут рассматриваться не только неоднозначные методы лечения, но и в целом акцент будет сделан на бесплатных программах – тех, которые финансируются из Национального фонда здравоохранения Польши . Цены, используемые методики и прочие параметры частных лечебниц стоит узнавать у них.

Вместе с тем под кодированием от алкоголя иногда понимают, например, медикаментозные методы воздействия, когда пациенту вводят препарат, на долгое время вызывающий отвращение к алкоголю. Такие меры применяются и в программах борьбы с зависимостью за счет NFZ, однако конкретный тип лечения выбирает и назначает врач, согласовав его с пациентом.

Алкоголизм в Польше: что говорят цифры?

Почему этому вопросу в Польше уделяют так много внимания? Действительно ли алкоголизм – серьезная проблема в стране?

Несколько сухих цифр. По расчетам PARPA на основе данных Центрального статистического управления (самая свежая информация на момент публикации датировалась 2021 годом) употребление алкоголя в Польше (все типы алкогольных напитков приведены к общему спиртовому показателю) изменялась следующим образом:

При наличии колебаний рост параметра очевиден: с 6,52 в 1993 году до 9,7 в 2021ом, то есть практически на 33%.

По данным ОЭСР ситуация еще более страшная – употребление алкоголя (в спиртовом эквиваленте) в Польше выросло с 8,4 литров на человека в 2000 году до 11 в 2019ом. Похожие данные публикует и ВОЗ (11,7 литров в среднем за период 2016-2018 годов).

Много это или мало? Для примера (по данным ОЭСР) в некоторых других странах на 2019 год:

Австрия – 12,2 ↓ литра.

литра. Великобритания – 9,7 ↓ литра.

литра. Германия – 10,6 ↓ литра.

литра. Латвия – 12,9 ↑ литра.

литра. Листва – 11,1 ↑ литра.

литра. Польша (напомним) – 11 ↑ литров.

литров. США – 8,9 ↑ литра.

литра. Чехия – 11,9 литра.

Что касается соседей Польши, не входящих в ОЭСР, то по данным ВОЗ, по которым у Польши 11,7 литра, у Украины – 8,3 литра, у Республики Беларусь – 11,5 литра, у Российской Федерации – 11,2 литра.

Сколько стоит лечение алкоголизма в рамках НФЗ?

Еще раз напомним, что лечение алкоголизма в Польше может происходить, как на коммерческой основе (в платных клиниках), так и полностью оплачиваться из NFZ. Именно последний способ и будем рассматривать подробно.

Компенсируется лечение алкоголизма из НФЗ в полном объеме, то есть для пациента оно бесплатное.

Кто может лечиться от алкоголизма бесплатно?

В данном случае чаще читателей интересует вопрос – могут ли бесплатно лечиться иностранцы в Польше. Да, это возможно – медицинское страхование НФЗ дает всем равные возможности. При его наличии гражданство значения не имеет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь есть один важный аспект, нередко вызывающий путаницу. Дело в том, что по нормам польского законодательства, при определенных условиях, право на бесплатное лечение от алкоголизма имеют и те, кто не обладает страховкой NFZ. Однако к иностранцам это в полной мере не относится. Для них наличие страховки является обязательным. Исключение может составлять принудительное лечение по решению суда – о нем мы поговорим отдельно.

Как получить направление на реабилитацию от алкоголизма?

Направление в клинику, предлагающую лечение от зависимостей, может выдать лечащий врач, в том числе терапевт, семейный доктор и т.д. Однако такое направление не является обязательным.

Каждый желающий может обращаться непосредственно в медицинское заведение, занимающееся проблемами зависимости. Врач первого приема клиники проведет осмотр и примет решение о дальнейшем лечении.

Существенным условием обращения в клинику является также состояние пациента. Его не примут, если он будет в состоянии алкогольного опьянения, либо абстиненции после недавнего возлияния. Лечение алкоголизма подразумевает длительный медицинский процесс, а не помощь в устранении, например, похмельного синдрома.

Время ожидания поступления в учреждение от НФЗ

Несмотря на то, что пациент может свободно обращаться в клинику (без направления), многие медицинские заведения требуют предварительной записи.

В отличие от некоторых других медицинских услуг, здесь очереди бывают значительно меньше. Например, на момент публикации данного материала записаться на прием можно было на ближайший будний день. Многое зависит от конкретной клиники (ее расположения, престижности и пр.), но в среднем время ожидания не превышало 3-7 дней.

Где лечат алкоголизм в рамках НФЗ?

В Польше такие медицинские учреждения называются Poradnia Leczenia Uzależnień – Клиника лечения зависимостей. Это сертифицированные заведения, имеющие договор с Национальным фондом здравоохранения РП.

Найти подходящую клинику можно с помощью специального государственного сервиса. Для этого выполните следующие шаги:

Перейдите на страницу услуги.

Установите переключатель (1) в положение «stabilny» (подразумевается, что экстренная помощь не нужна), укажите воеводство (2), город (3) и нажмите кнопку «Wyszukaj».

Ознакомьтесь с результатами и выберите наиболее подходящую клинику. Обратите внимание, что в кратком описании сразу видна ближайшая дата приема (1), а кроме адреса и других параметров есть еще и дополнительная информация (2).

В дополнительном меню, кроме прочего, есть очередь на данный момент и отзывы / жалобы на работу клиники.



Чтобы попасть на прием, останется детально ознакомиться с предоставленной информацией, и осуществить регистрацию указанным там методом.

Далее останется только выполнять предписания лечащего врача. Лечение может проходить не только в стационаре, но и амбулаторно, если врач решит, что такой метод будет эффективным.

Можно ли отправить алкоголика на лечение без его согласия?

Все, что сказано выше, относится к случаям добровольного лечения. К сожалению, алкоголики не всегда осознают свои проблемы и имеют намерения бороться с зависимостью. Можно ли их лечить принудительно?

Основания для принудительного лечения

В Польше есть единственная возможность лечения алкоголизма без согласия пациента – это решение суда.

На практике суды принимают такие решения, если зависимый сталкивается со следующими проблемами:

Угроза развода / распада супружеской жизни.

Деморализация несовершеннолетних.

Нарушение общественного порядка.

Отказ от работы.

Принимая решение, судья руководствуется, кроме прочего, нормами Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (Закона РП о воспитании в трезвости и противодействии алкоголизму), действующими в Польше с 1982 года.

Процедура принудительной реабилитации

Для принудительного лечения от алкоголизма необходимо выполнить несколько важных шагов.

Подача заявления

Заявление, инициирующее процесс принудительного лечения зависимости, может подать любое заинтересованное лицо, к примеру, совершеннолетний член семьи, педагог, работодатель, надзорные органы и пр.

Подается заявление в специальную структуру при гмине по месту жительства — Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Комиссию при гмине по решению проблем, связанных с алкоголем). Найти свою можно на сайте конкретной гмины.

Бланк заявления не имеет строгой формы. Использовать можно представленные далее:

Сбор доказательств

Следующий этап – сбор и представление доказательств, которыми могут быть, кроме прочего:

полицейские рапорты;

документально подтвержденное пребывание в вытрезвителе;

медицинская документация;

приговоры по уголовному делу (этот пункт очень важен, если алкоголик является причиной насилия в семье).

Если комиссия придет к выводу, что существуют основания для необходимости принудительного лечения, она подает заявление в районный суд. Еще раз — инициатор дела подает заявление в комиссию, а в суд обращается уже она.

Вся процедура бесплатна. Вместе с тем, подать заявление в суд можно и без участия комиссии, но в таком случае расходы на судебные издержки будет нести заявитель.

Как проводится принудительное лечение алкоголика?

Принудительное лечение зависимого может быть амбулаторным или стационарным. Амбулаторное лечение заключается в приеме пациентом медикаментов и периодическом посещении врача.

Алкоголика также могут отправить на групповую терапию или в закрытый наркологический центр.

Если зависимый не желает проходить принудительное лечение от алкоголизма, суд имеет право применить к нему меры принуждения, например, может решить, что существует необходимость полной изоляции. Может быть принято решение о недееспособности. В таком случае опекунский суд принимает решение о помещении такого человека в дом социального обеспечения для лиц, страдающих алкогольной зависимостью, и/или назначает лицо, которое будет осуществлять уход за зависимым.

Обязанность пройти лечение сохраняется до тех пор, пока этого требует цель лечения, но не более 2 лет. Вопрос о том, может ли алкоголик / наркозависимый прекратить лечение до истечения двух лет, решает суд после получения заключения учреждения, в котором проводится лечение зависимости.

Заключение

Алкоголизм – несомненная проблема, причем не только для самого зависимого, но и его близких, и общества в целом. Чем быстрее проблема будет признана, тем быстрее и эффективнее пройдет лечение.

Польское законодательство подразумевает и возможность принудительного лечения алкоголизма, однако такое решение может принять только суд.