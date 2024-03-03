О каком пункте идет речь?

С марта 2022 года по 20 февраля 2024 года украинцы, спасающиеся в Польше и других странах Европы, могли найти здесь необходимую поддержку. Волонтеры помогали беженцам с получением медицинской помощи, предоставляли продукты, места для отдыха и ночлега, информационное сопровождение и консультации для приезда в место назначения, в том числе в другие страны.

Транзитный пункт создали городские власти, предоставившие территорию и оплатившие коммунальные услуги, совместно с международной гуманитарной организацией Норвежский совет по делам беженцев. За все время работы транзитного пункта его услугами воспользовалось более 100 тысяч украинцев. И это только по предварительным подсчетам.

Почему закрыли пункт помощи?

Сначала планировалось, что пункт будет действовать как минимум до мая этого года. Однако он прекратил свою работу уже 20 февраля. В разных источниках Норвежский совет по делам беженцев приводит разные причины такого шага.

В переписке с волонтерскими объединениями приводился аргумент, что что масштаб потребностей изменился, а роль международной организации заключалась не в том, чтобы заменить или подменить услуги, которые должно предоставлять государство.

При этом в контактах с воеводским управлением они же объяснили необходимость таких мер снижением количества прибывших беженцев, а значит и снижением потребности в их помощи.

В частности, сообщалось, что в январе этого года услугами центра воспользовались около 470 человек, тогда как за аналогичный период 2023 года их было свыше 1600.

К каким последствиям может привести закрытие центра?

Общественные активисты Польши, среди них представители организации Rubikus и фонда Asymetryści, заявляют, что из-за закрытия транзитного центра, тысячи украинцев – в первую очередь женщин с детьми, пожилые люди, инвалиды, больные и раненые – останутся без поддержки, жилья, питания и медицинской помощи.

По их мнению, масштаб потребностей беженцев все также велик, ведь Варшава по-прежнему является крупнейшим пересадочным узлом для вынужденных переселенцев.

Куда теперь можно обратиться за помощью?

В связи с прекращением Норвежским советом по делам беженцев деятельности транзитного пункта на железнодорожной станции Варшава-Всходня, руководство Мазовецкого воеводства приняло решение основать здесь же информационный пункт для беженцев.

Беженцы смогут получить необходимую по прибытии информацию, в том числе консультацию о возможностях проживания и питания в 96 пунктах размещения беженцев, действующих на территории воеводства. В настоящее время в этих пунктах проживают 3752 человека (72% от всех занятых мест).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напомним, что центры размещения беженцев открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и предлагают убежище всем людям, спасающимся от войны. Всего на территории Мазовецкого воеводства действует 96 таких центров. Также действует круглосуточный бесплатный телефон 987, по которому беженцам из Украины предоставляется вся необходимая информация.

На другом варшавском вокзале – Западном – работает организованный Мазовецким воеводством круглосуточный информационный пункт, совмещенный с комнатой отдыха для матерей с детьми.

Сообщается также, что автобусы с беженцами, прибывающие на Восточный вокзал, будут перенаправляться на Западный вокзал или непосредственно к местам временного размещения.