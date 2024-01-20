Почему беженцы из Украины предпочитают Германию Польше?
Многие украинские беженцы покидают Польшу и направляются в Германию. Речь в первую очередь идет о более высоком заработке и социальных льготах, но есть и другие причины такого выбора.
Из-за чего беженцы предпочитают Германию? Как быстро поняли, что в РП им не нравится? Собираются ли возвращаться, и что могло бы их удержать? Ответы на эти и другие вопросы читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Что говорят сами украинцы?
- На какой срок беженцы задерживались в Польше?
- Как Польше удержать украинских беженцев?
- Как относятся к беженцам поляки?
Что говорят сами украинцы?
Исследование, проведенное по заказу Канцелярии премьер-министра РП Центром изучения Восточной Европы Варшавского университета и платформой EWL, показывает, что более половины украинцев (52%) решили переехать в Германию из Польши в течение 3х трех месяцев нахождения в стране.
По словам опрошенных беженцев, самое большое влияние на решение переехать в Германию оказал социальный фактор – наличие родных, друзей и знакомых в ФРГ. Это один из самых популярных ответов, существовавших и ранее, до активации режима временной защиты, когда основная часть украинцев ориентировалась на рекомендации знакомых, выбирая страну.
Конечно, важную роль играют и финансово-социальные вопросы:
- хорошую социальную поддержку назвали в качестве аргумента выбора страны 42%;
- возможность накопить бо́льшие сбережения — 38%;
- предложения работы с более высокой заработной платой — 27%.
По данным Евростата, летом 2023 года в Германии официально находилось ~ 1,1 млн граждан Украины, тогда как в Польше их было ~ 975 тысяч. То есть с августа 2022 года число украинских беженцев в РП сократилось более чем на 350 тысяч человек, а в ФРГ – увеличилось более чем на 410 тысяч за тот же период.
На какой срок беженцы задерживались в Польше?
Пребывание беженцев в Польше продолжалось в среднем 4 месяца. При этом:
- Более половины, как уже отмечалось выше, приняли решение переехать из Польши в Германию в течение первых трех месяцев пребывания в РП.
- Почти каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев.
Исследование показало, что самая крупная миграция украинских беженцев из Польши в Германию произошла в третьем квартале 2022 года — она коснулась 41% респондентов.
«После 24.02. 2022 года ФРГ в ответ на приток украинских беженцев отреагировала введением очень облегченных норм их доступа на местный рынок труда. Он ввели быстрых (при этом часто обязательные) языковые и профессиональные курсы. Помогли гражданам Украины не утратить уровень профессиональной квалификации. При этом на самом немецком рынке труда продолжается нехватка рабочей силы, а значит возможно дальнейшее усиление этой миграционной тенденции», — так прокомментировал результаты исследования президент EWL, Andrzej Korkus.
Как Польше удержать украинских беженцев?
Всего 13% опрошенных рассматривают возможность возвращения из Германии в Польшу, тогда как в три раза больше (38%) не планируют этого делать. Однако, что интересно с точки зрения польского рынка труда, почти половина (49%) беженцев, уехавших из Польши в Германию, не готовы точно сказать о возможном возвращении в РП, то есть не имеют четких планов вернуться, но и не исключают подобной возможности.
Это значит, что беженцы из Украины, которые решили покинуть Польшу и уехать в Германию, не списывают полностью эту страну со счетов. Исследования показывают, что они могут рассмотреть возможность возвращения в Польшу, если:
- найдут удовлетворительную работу — 50%;
- им повысят уровень заработной платы — 49%.
Кроме этого профессиональная неудача в Германии также может побудить украинских беженцев вернуться (так ответили 27%).
Как относятся к беженцам поляки?
В заключении вспомним, что отношение местных жителей является одним из факторов, влияющих на комфортность проживания в стране. По результатам другого исследования, проведенного по заказу одного Personnel Service, за последний год 56% поляков не изменили своего отношения к украинцам, а 7% заявили, что стали относиться более позитивно.
Однако 26% респондентов признают снижение своих настроений по отношению к восточным соседям. Чаще всего это люди 25 – 34 лет (33%), а также в возрасте 18 – 24 и 35 – 44 лет (по 30% ответов в каждой категории).
На вопрос, почему они стали хуже относиться к украинцам, поляки в первую очередь указывают на:
- высокие запросы к польской помощи – 67% ответов;
- требовательное отношение – 55%;
- длительная социальная помощь гражданам Украины и слишком большое количество украинцев в стране – такие ответы дали по 36% респондентов.
При этом еще 14% людей боятся, что из-за помощи Украине Польше может оказаться втянутой в вооруженный конфликт.
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