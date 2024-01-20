Продление срока легального пребывания в Польше по Спецзакону
Один из наиболее часто поступающих вопросов от читателей – это просьба разъяснить ситуацию с продлением пребывания в Польше по Специальному закону. Было бы безответственно не отреагировать на такое число запросов, поэтому и появился этот материал «Польского консультанта».
Однако сразу отметим, что данная статья содержит не только перечень понятных положений Спецуставы о продлении различных оснований для пребывания (безвизовый режим, визы, карты побыту), но и списки запутанных и неопределенных норм, уточнение которых ожидается от польских властей в будущем.
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- UPD. 20.01.2024. Рассматривается продление пребывания по временной защите до 2025 года
- Предупреждение
- Какое пребывание у лиц, имеющих Статус UKR?
- Сколько можно находиться по визам и по безвизовому режиму?
- Какой срок пребывания на основании разрешения на въезд, выданного комендантом КПП?
- Сколько можно находиться в Польше обладателям карт побыту?
- Можно ли выезжать из Польши и возвращаться по продленным основаниям?
UPD. 20.01.2024. Рассматривается продление пребывания по временной защите до 2025 года
Польское правительство официально объявило о работе над проектом поправок в Специальный закон, продлевающим пребывание лиц со статусом УКР до 4 марта 2025 года. В сообщении сказано, что проект должен быть готов и передан на рассмотрение в Сейм в течение ближайших недель.
«Начата работа по внесению изменений в Специальный закон Украины с целью постепенного продления срока его действия в соответствии с исполнительным решением Европейского Совета от 19 октября 2023 года, продлевающим режим временной защиты продлевает до 4 марта 2025 года», — сказано в официальном сообщении от польского МВДиА.
На данный момент неизвестно, все ли нормы Спецуставы будут пролонгированы. Как только ситуация прояснится, мы обязательно оповестим читателей.
Предупреждение
Обратите внимание на один важный момент. Далее будет сказано, что для продленных оснований не требуется оформления, т.е. не надо ничего проставлять в паспорт, изменять карту и т.д., а также, что продленные основания не позволяют пересекать границу. Все это актуально для большинства случаев, за исключением водителей-международников. Продление их виз / карт проходит по отдельной технологии.
Какое пребывание у лиц, имеющих Статус UKR?
Сразу отделим категорию беженцев, уже оформивших Статус UKR (получивших специальный PESEL). В соответствии с ust.1 и 2, art.2 Specustawy, лица, оформившие данный статус, получают законное пребывание сроком до 04.03.2024.
Еще раз – вне зависимости от даты въезда, даты получения Статуса УКР и других параметров, легальное нахождение в стране до 4 марта 2024 года. «Месяц», в соответствии с нормами гражданского законодательства РП, это всегда 30 дней.Ребенок, рожденный на территории Польши во время действия Статуса UKR у матери, получает законное пребывание на период легального нахождения его матери.
Сколько можно находиться по визам и по безвизовому режиму?
В данной категории многое зависит не только от типа оснований, но и от страны, его выдавшей, и от других параметров:
- Национальные визы, выданные Польшей, чей срок оканчивается после 24.02.2022, при присутствии иностранца в РП, продлеваются до 04.03.2024.
- По безвизовому режиму, шенгенским визам, визам других типов, выданных иными странами Шенгенского соглашения, а также по ВНЖ таких стран, при условии их планируемого окончания после 24.02.2022, и при начале фактического пребывание в РП до этой даты, можно находиться так же до 04.03.2024.
Вопрос с пребыванием по «безвизу», шенгенским визам или выданным другими странами ВНЖ и визами, после принятия поправок ситуация такая же — пребывание до 04.03.2024.
Отдельно подчеркивается, что никаких действий по продлению оснований иностранцу предпринимать не нужно. Как не нужно получать новую визу или делать какие-либо отметки в паспорте или других документах. Исключение водители-международники, о которых говорилось выше.
Какой срок пребывания на основании разрешения на въезд, выданного комендантом КПП?
Прежде всего напомним, что «въезд по решению коменданта» в контексте Спецзакона, это пересечение границы без оснований («безвиз», виза, ВНЖ), а часто и вообще без заграничных паспортов (данная возможность украинским беженцам предоставлена законодательно).
В соответствии с нормами art.44 Specustawy, пребывание гражданина Украины, которому командир поста Пограничной службы разрешил въезд на территорию РП, считается законным сроком на 18 месяцев. Указано просто «przez okres 18 miesięcy». Этот параметр с принятием поправок в 2023 году не изменился.
Сколько можно находиться в Польше обладателям карт побыту?
Что известно в данной категории:
- Обладатели вида на жительство (любого его типа – от временного до ПМЖ) не могут получить Статус УКР. Это прямо прописано в 3, art.2 Specustawy.
- Продление временного пребывания (карты часовего побыту), если оно должно было закончиться после 24.02.2022, продлевается до 04.03.2024.
Продление карт происходит автоматически. Документ не требуется заменять или предпринимать каких-либо иных действий.
Можно ли выезжать из Польши и возвращаться по продленным основаниям?Продленный безвизовый режим, визы, карты побыту и ВНЖ других стран не позволяют пересекать границу. Об этом прямо сказано в Специальном законе.
Если же Статус UKR оформлен, то при наличии действующего загранпаспорта и документа DIIA-pl в приложении mObywatel, разрешается многократное пересечение границы. Выехать из РП в третью страну и вернуться можно на срок, не превышающий 30 дней.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Добрый день!
Если въехал в Польшу до 24 февраля, можно ли посещать другие страны ЕС уже по продленному безвизу?
Олег, если положенные изначально 90 дней уже закончились, то продленное основание разрешает только пребывание в Польше. Права на пересечение границы оно не дает.
Здравствуйте, такой вопрос если я имею карту побыту котороя заканчиваеться в мае этого года, но въезжал в Польшу в октябре, то карта продлеваеться автоматически на 18 месяцев?
Заранее спасибо за ответ.
Роман, если Вы будете в Польше на момент окончания карты, то она продлится. Но не на 18 месяцев, а до 31.12.2022.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что если национальная виза, продленная из-за стана пандемии, будет еще действовать до 31.12.22, если стан пандемии отменят раньше этой даты?
Елена, если виза продлилась (должна была окончиться) до 24.02.2022, то продлена она по «ковидным» правилам, и к Спецзакону отношения не имеет. По Спецуставе только те визы, чье окончание приходилось после 24.02 при украинском гражданстве.