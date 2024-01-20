UPD. 20.01.2024. Рассматривается продление пребывания по временной защите до 2025 года

Польское правительство официально объявило о работе над проектом поправок в Специальный закон, продлевающим пребывание лиц со статусом УКР до 4 марта 2025 года. В сообщении сказано, что проект должен быть готов и передан на рассмотрение в Сейм в течение ближайших недель.

«Начата работа по внесению изменений в Специальный закон Украины с целью постепенного продления срока его действия в соответствии с исполнительным решением Европейского Совета от 19 октября 2023 года, продлевающим режим временной защиты продлевает до 4 марта 2025 года», — сказано в официальном сообщении от польского МВДиА.

На данный момент неизвестно, все ли нормы Спецуставы будут пролонгированы. Как только ситуация прояснится, мы обязательно оповестим читателей.



Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предупреждение Обратите внимание на один важный момент. Далее будет сказано, что для продленных оснований не требуется оформления, т.е. не надо ничего проставлять в паспорт, изменять карту и т.д., а также, что продленные основания не позволяют пересекать границу. Все это актуально для большинства случаев, за исключением водителей-международников. Продление их виз / карт проходит по отдельной технологии.

Какое пребывание у лиц, имеющих Статус UKR?

Сразу отделим категорию беженцев, уже оформивших Статус UKR (получивших специальный PESEL). В соответствии с ust.1 и 2, art.2 Specustawy, лица, оформившие данный статус, получают законное пребывание сроком до 04.03.2024.

Еще раз – вне зависимости от даты въезда, даты получения Статуса УКР и других параметров, легальное нахождение в стране до 4 марта 2024 года. «Месяц», в соответствии с нормами гражданского законодательства РП, это всегда 30 дней.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Ребенок, рожденный на территории Польши во время действия Статуса UKR у матери, получает законное пребывание на период легального нахождения его матери.

Сколько можно находиться по визам и по безвизовому режиму?

В данной категории многое зависит не только от типа оснований, но и от страны, его выдавшей, и от других параметров:

Национальные визы, выданные Польшей, чей срок оканчивается после 24.02.2022, при присутствии иностранца в РП, продлеваются до 04.03.2024.

По безвизовому режиму, шенгенским визам, визам других типов, выданных иными странами Шенгенского соглашения, а также по ВНЖ таких стран, при условии их планируемого окончания после 24.02.2022, и при начале фактического пребывание в РП до этой даты, можно находиться так же до 04.03.2024.

Вопрос с пребыванием по «безвизу», шенгенским визам или выданным другими странами ВНЖ и визами, после принятия поправок ситуация такая же — пребывание до 04.03.2024.

Отдельно подчеркивается, что никаких действий по продлению оснований иностранцу предпринимать не нужно. Как не нужно получать новую визу или делать какие-либо отметки в паспорте или других документах. Исключение водители-международники, о которых говорилось выше.

Какой срок пребывания на основании разрешения на въезд, выданного комендантом КПП?

Прежде всего напомним, что «въезд по решению коменданта» в контексте Спецзакона, это пересечение границы без оснований («безвиз», виза, ВНЖ), а часто и вообще без заграничных паспортов (данная возможность украинским беженцам предоставлена законодательно).

В соответствии с нормами art.44 Specustawy, пребывание гражданина Украины, которому командир поста Пограничной службы разрешил въезд на территорию РП, считается законным сроком на 18 месяцев. Указано просто «przez okres 18 miesięcy». Этот параметр с принятием поправок в 2023 году не изменился.

Сколько можно находиться в Польше обладателям карт побыту?

Что известно в данной категории:

Обладатели вида на жительство (любого его типа – от временного до ПМЖ) не могут получить Статус УКР. Это прямо прописано в 3, art.2 Specustawy.

Продление временного пребывания (карты часовего побыту), если оно должно было закончиться после 24.02.2022, продлевается до 04.03.2024.

Продление карт происходит автоматически. Документ не требуется заменять или предпринимать каких-либо иных действий.

Можно ли выезжать из Польши и возвращаться по продленным основаниям?

Продленный безвизовый режим, визы, карты побыту и ВНЖ других стран не позволяют пересекать границу. Об этом прямо сказано в Специальном законе.

Если же Статус UKR оформлен, то при наличии действующего загранпаспорта и документа DIIA-pl в приложении mObywatel, разрешается многократное пересечение границы. Выехать из РП в третью страну и вернуться можно на срок, не превышающий 30 дней.