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Налоги в Польше

840 злотых за участие в профсоюзе в Польше

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Дата обновления: 12.02.2024

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Еще одна возможность снизить налоговую базу на величину до 840 злотых в год — участие в профсоюзной организации. Мера направлена на стимулирование профсоюзного движения.

Осознавая, что немногие наши читатели участвуют в этих организациях, понимая, что применение данного вычета максимально упрощено, при этом желая донести до сведения читателей данную возможности, представляем вам вероятно самую короткую статью на налоговую тему в рамках проекта «Польский консультант». Как получить налоговую льготу за участие в профсоюзной организации – читайте в данном материале.

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Кто может получить льготу?

Чтобы рассчитывать на снижение налогооблагаемой базы на сумму до 840 злотых, необходимо:

  1. Быть членом профсоюзной организации.
  2. Платить членские взносы.
  3. Иметь возможность документально подтвердить факт выплаты взносов.

Фактически величина вычета будет равна сумме выплаченных взносов, но не более 840 злотых в год.

Когда можно получить льготу?

Вычет оформляется по результатам года. Так как поправка действует с января 2022 года, то и начисляться первый раз она может за этот год, т.е. использовать льготу впервые можно было в 2023 году.

В 2024 году (в декларации по доходам за 2023 год) эта вычет может составить сумму всех взносов в профсоюзную организацию, но не более 840 злотых.

Как вернуть деньги за профсоюзные взносы?

Вернуть средства можно независимо от того, платил ли человек (в том числе и иностранец) взносы сам или они были вычтены из дохода плательщиком (например, работодателем). Важно иметь возможность подтвердить, что такие выплаты существовали (могут быть документально подтверждены).

  • Если взносы выплачивались самостоятельно, должны быть доказательства того, какие суммы были потрачены и адресат их получения (название профсоюзной организации), с указанием дат платежей.
  • Если взносы удерживались из зарплаты работодателем, этот документ представляет собой декларацию PIT-11 с указанием в соответствующем поле.
Как уже отмечалось, в годовой декларации можно вычесть фактически уплаченные взносы, но не более 840 злотых.

Эта льгота доступна налогоплательщикам, которые рассчитываются по налоговой шкале (PIT-36, PIT-37) и единовременной выплате по зарегистрированному доходу (PIT-28). Люди, которые рассчитываются с использованием фиксированного налога, не смогут использовать данный вычет.

Расчет вычета за участив профсоюзе производится в приложении PIT/O (обязательно посмотрите статью по ссылке, если не делали этого ранее). Для этой цели используются поля № 37 и 38 формы PIT/O, в которых вводятся другие льготы, прямо не указанные в приложении.

Заполняя форму PIT/O, необходимо учитывать только те расходы, которые:

  • не были ранее включены в необлагаемые налогом расходы;
  • ранее не вычитались;
  • не были возвращены в какой-либо иной форме.
Консультант
Дмитрий Константинович
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Обращаем отдельное внимание, что речь идет о приложении PIT/O (в написании используется слеш и буква «O»), а не декларация, освобождающая от налогов, которую часто называют PIT-0 (дефис и цифра ноль).

Что сделать, чтобы не потерять возможность налоговой льготы за профсоюз?

Озаботиться получением льготы стоит заранее. Главная причина – необходимость подтвердить факт оплаты взносов. Это означает, что необходимо собирать и хранить документы, подтверждающие платежи.

Это могут быть квитанции, выписки от профсоюзной организации, сведения о безналичных переводах и т.д. Однако принципиально важно, чтобы на документах (сведениях) однозначно идентифицировался заявитель как плательщик.

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