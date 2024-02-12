Кто может получить льготу?

Чтобы рассчитывать на снижение налогооблагаемой базы на сумму до 840 злотых, необходимо:

Быть членом профсоюзной организации. Платить членские взносы. Иметь возможность документально подтвердить факт выплаты взносов.

Фактически величина вычета будет равна сумме выплаченных взносов, но не более 840 злотых в год.

Когда можно получить льготу?

Вычет оформляется по результатам года. Так как поправка действует с января 2022 года, то и начисляться первый раз она может за этот год, т.е. использовать льготу впервые можно было в 2023 году.

В 2024 году (в декларации по доходам за 2023 год) эта вычет может составить сумму всех взносов в профсоюзную организацию, но не более 840 злотых.

Как вернуть деньги за профсоюзные взносы?

Вернуть средства можно независимо от того, платил ли человек (в том числе и иностранец) взносы сам или они были вычтены из дохода плательщиком (например, работодателем). Важно иметь возможность подтвердить, что такие выплаты существовали (могут быть документально подтверждены).

Если взносы выплачивались самостоятельно, должны быть доказательства того, какие суммы были потрачены и адресат их получения (название профсоюзной организации), с указанием дат платежей.

Если взносы удерживались из зарплаты работодателем, этот документ представляет собой декларацию PIT-11 с указанием в соответствующем поле.

Как уже отмечалось, в годовой декларации можно вычесть фактически уплаченные взносы, но не более 840 злотых.

Эта льгота доступна налогоплательщикам, которые рассчитываются по налоговой шкале (PIT-36, PIT-37) и единовременной выплате по зарегистрированному доходу (PIT-28). Люди, которые рассчитываются с использованием фиксированного налога, не смогут использовать данный вычет.

Расчет вычета за участив профсоюзе производится в приложении PIT/O (обязательно посмотрите статью по ссылке, если не делали этого ранее). Для этой цели используются поля № 37 и 38 формы PIT/O, в которых вводятся другие льготы, прямо не указанные в приложении.

Заполняя форму PIT/O, необходимо учитывать только те расходы, которые:

не были ранее включены в необлагаемые налогом расходы;

ранее не вычитались;

не были возвращены в какой-либо иной форме.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обращаем отдельное внимание, что речь идет о приложении PIT/O (в написании используется слеш и буква «O»), а не декларация, освобождающая от налогов, которую часто называют PIT-0 (дефис и цифра ноль).

Что сделать, чтобы не потерять возможность налоговой льготы за профсоюз?

Озаботиться получением льготы стоит заранее. Главная причина – необходимость подтвердить факт оплаты взносов. Это означает, что необходимо собирать и хранить документы, подтверждающие платежи.

Это могут быть квитанции, выписки от профсоюзной организации, сведения о безналичных переводах и т.д. Однако принципиально важно, чтобы на документах (сведениях) однозначно идентифицировался заявитель как плательщик.