840 злотых за участие в профсоюзе в Польше
Еще одна возможность снизить налоговую базу на величину до 840 злотых в год — участие в профсоюзной организации. Мера направлена на стимулирование профсоюзного движения.
Осознавая, что немногие наши читатели участвуют в этих организациях, понимая, что применение данного вычета максимально упрощено, при этом желая донести до сведения читателей данную возможности, представляем вам вероятно самую короткую статью на налоговую тему в рамках проекта «Польский консультант». Как получить налоговую льготу за участие в профсоюзной организации – читайте в данном материале.
Скрыть содержание
- Кто может получить льготу?
- Когда можно получить льготу?
- Как вернуть деньги за профсоюзные взносы?
- Что сделать, чтобы не потерять возможность налоговой льготы за профсоюз?
Кто может получить льготу?
Чтобы рассчитывать на снижение налогооблагаемой базы на сумму до 840 злотых, необходимо:
- Быть членом профсоюзной организации.
- Платить членские взносы.
- Иметь возможность документально подтвердить факт выплаты взносов.
Фактически величина вычета будет равна сумме выплаченных взносов, но не более 840 злотых в год.
Когда можно получить льготу?
Вычет оформляется по результатам года. Так как поправка действует с января 2022 года, то и начисляться первый раз она может за этот год, т.е. использовать льготу впервые можно было в 2023 году.
В 2024 году (в декларации по доходам за 2023 год) эта вычет может составить сумму всех взносов в профсоюзную организацию, но не более 840 злотых.
Как вернуть деньги за профсоюзные взносы?
Вернуть средства можно независимо от того, платил ли человек (в том числе и иностранец) взносы сам или они были вычтены из дохода плательщиком (например, работодателем). Важно иметь возможность подтвердить, что такие выплаты существовали (могут быть документально подтверждены).
- Если взносы выплачивались самостоятельно, должны быть доказательства того, какие суммы были потрачены и адресат их получения (название профсоюзной организации), с указанием дат платежей.
- Если взносы удерживались из зарплаты работодателем, этот документ представляет собой декларацию PIT-11 с указанием в соответствующем поле.Как уже отмечалось, в годовой декларации можно вычесть фактически уплаченные взносы, но не более 840 злотых.
Эта льгота доступна налогоплательщикам, которые рассчитываются по налоговой шкале (PIT-36, PIT-37) и единовременной выплате по зарегистрированному доходу (PIT-28). Люди, которые рассчитываются с использованием фиксированного налога, не смогут использовать данный вычет.
Расчет вычета за участив профсоюзе производится в приложении PIT/O (обязательно посмотрите статью по ссылке, если не делали этого ранее). Для этой цели используются поля № 37 и 38 формы PIT/O, в которых вводятся другие льготы, прямо не указанные в приложении.
Заполняя форму PIT/O, необходимо учитывать только те расходы, которые:
- не были ранее включены в необлагаемые налогом расходы;
- ранее не вычитались;
- не были возвращены в какой-либо иной форме.КонсультантДмитрий КонстантиновичОбращаем отдельное внимание, что речь идет о приложении PIT/O (в написании используется слеш и буква «O»), а не декларация, освобождающая от налогов, которую часто называют PIT-0 (дефис и цифра ноль).
Что сделать, чтобы не потерять возможность налоговой льготы за профсоюз?
Озаботиться получением льготы стоит заранее. Главная причина – необходимость подтвердить факт оплаты взносов. Это означает, что необходимо собирать и хранить документы, подтверждающие платежи.
Это могут быть квитанции, выписки от профсоюзной организации, сведения о безналичных переводах и т.д. Однако принципиально важно, чтобы на документах (сведениях) однозначно идентифицировался заявитель как плательщик.
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