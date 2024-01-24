Что такое PIT-2 и зачем это нужно?

Форма PIT-2 – это заявление от работника, в котором он соглашается с работодателем, что при расчете авансового налогового платежа сразу будет учитываться сумма снижения налога, положенная конкретному сотруднику в связи с размером его дохода (зарплаты). В результате подачи такого заявления работодателем в налоговые органы, величина ежемесячных выплат работника будет увеличена на размер положенного снижения налога.

Если вы только пытаетесь разбираться в системе польского налогообложения, то, скорее всего, мало что поняли из этой, близкой к официальной, формулировки. Постараемся пояснить в нескольких упрощенных тезисах:

Налоги в Польше с заработной платы за сотрудника выплачивает работодатель. Для этого заранее определяется размер налогов, которые и перечисляются в бюджет авансом. Если по результатам года окажется, что налог переплачен, работник может вернуть его, подав соответствующие документы. В Польше для наемных работников существует некая Сумма снижения налога (Kwota zmniejszająca podatek), привязанная к необлагаемому налогами минимуму (с июля 2022 года вычисляется как 12% от такого минимума). Это фиксированный размер вычета, определенный в злотых на год, однако учтен с помощью ПИТ-2 он может помесячно (размер вычета делится на 12, и на эту величину уменьшается авансовый ежемесячный платеж, а зарплата, соответственно, увеличивается). Несмотря на схожесть названий, PIT-2 – это не декларация, а именно заявление, которое подписывает работник. Плательщиком налогов работника является работодатель, поэтому и подписанную сотрудником форму ПИТ-2 в налоговые органы передает работодатель. PIT-2 не нужно подавать ежегодно – достаточно сделать это один раз, и вычет будет действовать до увольнения или подачи заявления, отменяющего его.

Что все это значит на практике и как изменилась ситуация с 2022 года? Kwota zmniejszająca podatek привязана к необлагаемому минимуму, который до 31.12.2021 составлял 8000 злотых, а после составляет 30000 злотых. Соответственно, сумма снижения налога для этой категории:

В 2021 году (фиксированная сумма для самой популярной категории от 13 001 до 85 528 злотых) это было 525,12 злотых в год или 43,76 злотых в месяц (от 13 001 злотых до 85 528 злотых).

в год или в месяц (от 13 001 злотых до 85 528 злотых). С января по июль 2022 года (30000 х 17%) это было 5100 злотых в год или 425 злотых в месяц.

в год или в месяц. С июля 2022 года и по настоящее время (30000 х 12%) = 3600 злотых в год или 300 злотых в месяц.

Очевидно, что рост в сегменте самых распространенных зарплат почти в 10 раз, и если ранее не каждый затрачивал время и силы, чтобы оформить вычет в 43,76 злотых, то желающих получать на 300 злотых в месяц прибавилось значительно.

Как связаны PIT-2, PIT-11 и PIT-37?

Коротко напомним, что работодатель ежегодно формирует декларацию ПИТ-11 для каждого работника, отражая его доходы. Бумажный экземпляр передается сотруднику, а электронный фиксируется в информационной налоговой системе.

На основании PIT-11 автоматически формируется декларация работника PIT-37. Сотруднику остается только зайти в систему и проверить правильность заполнения. Если возражений нет, ничего предпринимать не нужно. Если нужны исправления, работником подается корректирующая декларация.

PIT-2 во всем этом участвует опосредовано. Работодатель отражает в ПИТ-11 реальные доходы, которые могут зависеть от ранее поданного заявления ПИТ-2. Наличие или отсутствие заявления о вычетах никак не влияет на необходимость подачи PIT-11, а лишь на отраженные там суммы выплат. Не предоставленное заявление PIT-2 не является нарушением и не ведет к каким-либо наказаниям для работника.

Как выглядит форма и где скачать бланк заявления ПИТ-2 в 2024 году?

Форма бланка PIT-2 в Польше установлена законодательно. При этом использование цифровых форматов допустимо, но при наличии подтвержденного профиля ePUAP / электронной подписи.

Министерство финансов Польши систематически изменяет бланк заявления ПИТ-2. например, текущий документ содержит больше информации, в частности:

Декларация налогоплательщика о применении уменьшения налога.

Заявление налогоплательщика о намерении использовать льготное налогообложение доходов (с супругом / в качестве родителя-одиночки).

Декларация налогоплательщика о выполнении условий для использования повышенных налоговых вычетов работников.

Декларация налогоплательщика о том, что соблюдены условия для применения всех видов льгот.

Заявление о неприменении пособия для молодых или работников, не облагаемых налогом.

Заявление налогоплательщика об отказе от применения 50% расходов, подлежащих вычету из налогооблагаемой базы.

Заявление налогоплательщика о неполучении авансов в налоговом году.

Обратите внимание, если заявление PIT-2 уже подавалось ранее, а условия получения льгот не изменились, подавать новое заявление не нужно. Заполнение документа нового образца необходимо только при корректировки таких условий – другими словами, если сумма вычетов стала другой.

Еще раз напомним, что действующий бланк (версия №9) предназначен для доходов, которые сотрудник получал после 01.01.2023 (включительно).

Бланк PIT-2:

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Когда нужно подавать заявление PIT-2?

Не существует ни одного законодательного условия, ограничивающего время подачи PIT-2. Это может происходить в любой момент текущего года. Подтвердили этот факт и в правительстве РП. В частности, Минфин разместил на своем сайте следующее сообщение:

«Нет никаких препятствий для того, чтобы работодатель принял и применил форму PIT-2 в любое время финансового года (это не будет иметь негативных последствий для работодателя или работника)».

Более того, чтобы избежать слухов на данную тему, министерство пообещало в ближайшее время выпустить нормативно-правовой акт, в котором будет однозначно указано на отсутствие ограничений по времени для подачи ПИТ-2.

Как заполнить заявление ПИТ-2?

Рассмотрим основные разделы заявления и содержащуюся в них информацию. Эти сведения актуальны и для ручного заполнения, и для подачи в другом формате.

Разделы А и В

Это достаточно простые разделы. Указывается Ф. И. О. и дата рождения заявителя, а также наименование работодателя (название фирмы или данные предпринимателя).

Раздел C

Это уже принципиально важная информация, от которой будет зависеть размер выплат. Здесь указывается часть суммы, на которую работодатель уменьшает налоговый аванс:

1/12 – этот параметр отмечается, если у работника есть только один работодатель либо их несколько, но снижение авансового платежа планируется только у одного из них.

из них. 1/24 – если у работника более одно работодателя, и он хочет, чтобы налоговый аванс был снижен у двоих из них (равномерно).

из них (равномерно). 1/36 — при трех и более работодателях, если работник намерен равномерное снижение авансового платежа у троих.

Еще раз напомним, что по действующим сейчас правилам авансовый платеж по налогу может быть уменьшен на 300 злотых. Соответственно, в первом случае это будут 300 злотых у одного работодателя, во втором – по 150 злотых у двух, а в третьем – по 100 злотых у трех. Возврата переплаченного налога по результатам года уже не будет.

Раздел D

Этот раздел для работающих пенсионеров, то есть лиц, которые кроме пенсии получают еще доходы. В данном случае:

1/24 — если снижение желательно по одному рабочему договору (на 150 злотых).

1/36 – если налоговый аванс нужно снизить по двум работам (по 100 злотых с каждой).

Напомним, что с пенсии все расчеты производятся автоматически. Однако работающий пенсионер может заявить о намерении экономить 300 злотых только с пенсии – в таком случае отметка делается в п.9.

Лица, не получающие пенсию, а также неработающие пенсионеры данные раздел не заполняют.

Раздел Е

Этот раздел для тех, кто подает совместные декларации с супругом(-ой) или родитель-одиночка с ребенком (соответствующая отметка ставится в поле п.10). Далее выбирается один из двух параметров:

Если доход не превышает 120000 злотых, а супруг(-а) / ребенок не получают дохода. Если доход превышает 120000 злотых, но с учетом с доходом супруга(-и) / ребенка эта сумма превышено не будет.

Неподходящий пункт необходимо вычеркнуть. Отметка в п.11 ставится, если отзывается ранее поданное заявление.

Раздел F

Этот раздел для работников, которые имеют право на налоговый вычет, компенсирующий затраты на дорогу до работы. Такой сотрудник может использовать более высокий порог доходов, который не подлежит налогообложению.

Если этот параметр недавно изменился, а заявление ПИТ-2 уже подавалось ранее, нужно предоставить новое заявление, с актуальными параметрами (и указать это в п.13).

Раздел G

Данный раздел для сотрудников, имеющих право на следующие (одну или несколько) налоговых льгот:

Подробнее о данных льготах можно узнать по ссылкам. При изменениях и предшествующей подаче заявления, подается новый PIT-2, что отмечается в п.15.

Раздел H

Здесь сведения вносятся лицами, имеющими право на ulgu dla młodych – налоговую льготы для молодежи младше 26 лет.

Очень важный нюанс! Указание в данном поле означает отказ от льготы для тех, кто моложе 26 лет. Если отказаться от ульги не планируется, не только это поле не заполняется, но заявление ПИТ-2 вообще не подается (льгота и так подразумевает освобождение от налогов, и зарплата нетто будет равна зарплате брутто).

В п.17, как и в вышеуказанных случаях, ставится отметка при отмене предыдущего заявления.

Раздел I

Здесь указывают данные те, кто занимается творческой деятельностью (соответственно, получающие доход, например, от продажи работ или передачи авторских прав).

Раздел J

Эти поля для тех, кто уверен, что их суммарных годовой доход не превысит необлагаемой налогом суммы (30000 злотых). Подача заявления позволит отказаться от налогов сразу, а не ожидать перерасчета по результатам года. Однако ели доход все же превысить этот предел, придется выплатить налоги в полном объеме за весь год.

Раздел К

Указывается дата заполнения и собственноручная дата заявителя.

Что будет, если не подать PIT-2?

Уже отмечалось, что нарушением отсутствие ПИТ-2 являться не будет. Что же произойдет? Вычет не будет применен в ежемесячном формате, соответственно и заработная плата не будет увеличена на его размер.

Это не значит, что деньги будут потеряны для работника. По результатам года можно вернуть всю сумму, подав соответствующую декларацию. Более того, многие осмысленно выбирают такой вариант, чтобы позже получить крупный платеж одномоментно.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Есть во всем этом еще один скользкий момент. С 2022 года введено еще одно новое правило – теперь величину взносов на медицинское страхование нельзя оформлять в виде ежемесячного вычета, как это делали некоторые ранее. Соответственно, если не подать ПИТ-2, то лица, ранее оформившие подобный вычет, могут получать зарплату (в нетто) меньше, чем в предыдущем году. Это необходимо учитывать, чтобы не оказаться неприятно удивленным.

Кто не может подавать ПИТ-2?

Любой человек, получающий доход в Польше, имеет право только на единственный вычет по PIT-2. Из этого вытекает, что подать заявление нельзя:

Неработающим пенсионерам, т.к. их вычеты по умолчанию уже учтены при расчете авансовых платежей.

Предпринимателям (не имеющим одновременного трудоустройства), из-за специфики их налогообложения.

Работающим по совместительству, в том числе трудоустроенным и занимающимся бизнесом одновременно.

По последнему пункту – вычет может быть назначен по одной наемной работе и не может распространяться на другие сферы деятельности. В случае неверного оформления серьезных наказаний не предусмотрено, однако по результатам года недостающую сумму придется доплатить.

Заключение

PIT-2 – это интересный, во многом удобный, но вовсе не обязательный инструмент снижения ежемесячных налоговых авансов. Заявление подписывает работник, но изначально решение принимается обеими сторонами (сотрудником и работодателем), а подается в налоговую работодателем.

Стоит все внимательно просчитать, особенно, если годовой доход превышает 120 000 злотых. А предоставить документ или, наоборот, отказаться от использования подобной системы начисления, можно в любой момент.