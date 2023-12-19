Обязан ли работодатель в Польше компенсировать дорожные расходы?

Начнем сразу с плохих известий – нет никаких законодательных норм, обязующих работодателя компенсировать дорожные расходы. Исключением можно считать командировки и приравненные к ним случаи. Но эти ситуации мы рассмотрим отдельно.

В расхожем варианте, например, когда иностранец поселился за городом, а рабочее место находится в городской черте, любые компенсации возможны исключительно по доброй воле работодателя. Если такое решение принято, оно должно быть закреплено в договоре, анексе к умове, в отдельном соглашении, коллективном договоре и т.п.

Раз речь идет о случаях, не регулируемых законом, то и форма такой компенсации, ее размер и периодичность выплат – являются результатом договоренностей. Тип договора при этом значения не имеет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Существует еще одно исключение – компенсация на дорогу до работы для государственных служащих. Однако среди иностранцев, мягко говоря, не так много занятых на подобных работах. Поэтому данный вариант далее в статье не рассматривается.

Когда дорога до работы может быть признана командировкой?

Командировки – отдельный случай, и компенсации за расходы на них в трудовом законодательстве установлены. Однако кроме непосредственно длительных поездок с рабочими целями, под те же нормы могут попасть и расходы на дорогу до работы при одновременном выполнении трех условий:

Работа происходит по умове о праце. В договоре четко прописано место работы (адрес). Фактически работник направлен исполнять свои обязанности по другому адресу.

Еще раз – выполняться должны все три условия одновременно. При этом размеры компенсаций определены законодательно.

Сколько заплатят за дорогу в командировке и приравненных к ней случаях?

Начнем с нормы Трудового кодекса:

Art.775. Компенсация командировочных расходов. Kodeks pracy §1. Работник, выполняющий по требованию работодателя рабочие обязанности вне места нахождения работодателя или вне постоянного места работы, имеет право на выплаты для покрытия расходов, связанных с командировкой.

Детали такой компенсации, на основании §2 той же статьи, определены профильным министерством. В соответствии с этими НПА, есть три направления компенсации: дорога, питание и проживание. Каждый из них рассмотрим отдельно.

Дорожные расходы

Все затраты должны быть покрыты полностью. Если речь идет о покупке билетов, проездных и т.д., то форма компенсации очевидна – работодатель либо сам покупает необходимое, либо оплачивает все расходы работника в 100%.

Работодатель может предоставить служебный транспорт, но и тогда расходы на топливо, ремонт и/или другие сопутствующие необходимые затраты компенсируются сотруднику, если он потратил на них собственные средства.

Сложнее ситуация, если сотрудник использует личный транспорт для рабочих (служебных) целей. В этом случае установлены следующие размеры выплат за каждый километр:

Для легковых автомобилей вместимостью до 900 см 3 : 0,5214 злотых.

: 0,5214 злотых. Для легковых автомобилей объемом более 900 см 3 : 0,8358 злотых.

: 0,8358 злотых. Для мотоциклов: 0,2302 злотых.

Для мопедов: 0,1382 злотых.

Данная компенсация включает все типы возможных затрат, без деления на категории (топлива, ремонт и пр.). Такая форма выплат должна подразумевать специфическую отчетность, подтверждающая пройденный километраж. О способах ведения отчета необходимо договориться отдельно и заранее.

Питание

Расходы на питание так же должны компенсироваться в командировках. Однако в рассматриваемых ситуациях (когда дорога до работы может регулироваться так же как командировка) использовать ее можно очень редко. Поэтому кратко.

Установлена некая расчетная величина, которую условно можно назвать «рацион» (по-польски – dieta, однако далее увидим, что использоваться она может не только для компенсации питания). На момент публикации материала «рацион» составлял 30 злотых.

Если:

Дорога занимает от 8 до 12 часов, выплачивается половина рациона.

Более 12 часов – полный рацион.

Выплаты назначаются за каждый отдельный день.

Проживание

Это так же касается именно командировок. Работодатель должен оплатить или компенсировать услуги отеля, гостиницы, хостела, но величина такой компенсации ограничена:

При предоставлении работником счета и счет-фактуры: не более 20 рационов за ночь (20 х 30 = 600 злотых на момент публикации).

Не представив счета / счета-фактуры работник может рассчитывать только на 150% от одного рациона: 1,5 х 30 = 45 злотых за ночь.

Оплате подлежат только ночные часы с 21:00 до 7:00, если в сумме их не менее шести.

Компенсация проезда из Фонда труда (Funduszu pracy)

Получить компенсацию дорожных расходов от государственного Фонта труда возможно, но это еще более «экзотический» способ получения выплат. Воспользоваться им могут только люди (необходимо выполнение всех условий):

Зарегистрированные на бирже труда Польши.

Направленные от биржи на стажировку или обучение в населенный пункт, не являющийся местом постоянного проживания.

Заработная плата на время такой стажировки / обучения не превышает двух размером минимальной оплаты труда.

Заявление на получение компенсации подается в отделение биржи труда, в котором зарегистрирован иностранец. При этом ежемесячно туда же предоставляется справка, что он продолжает стажировку / обучение и сведения об уровне дохода.

Размер выплат определяется по правилам командировочных. Суммарно компенсация не может выплачиваться более 12 месяцев.

Налоговый вычет за затраты на дорогу до работы

Это уже более интересный и распространенный случай. В перечне различных налоговых вычетов есть и компенсация дорожных затрат. Применить вычет можно в случае, если:

Не подошел ни один из вышеуказанных способов (не было другой компенсации).

Работа и проживание находятся в разных населенных пунктах (есть исключения, о которых скажем отдельно).

Трудоустройство осуществлено по умове о праце, и это является единственным источником дохода.

При выполнении всех условий можно рассчитывать на 300 злотых в месяц (3600 злотых в год) такой компенсации. Однако рассчитывать на выплаты можно и работая в городе проживания, если затраты на дорогу значительны. В таком случае можно вычитать до 250 злотых в месяц (3000 злотых в год).

Чтобы получить вычет, необходимо указать основания для него при подаче декларации PIT-37. Подтвердить нужно место жительства и работы, либо значительные затраты на дорогу (например, проездной – единичные билеты могут быть не приняты к рассмотрению).

Заключение: является ли дорога на работу рабочим временем?

В завершении материала рассмотрим еще один связанный вопрос, интересующий многих – будет ли считаться дорога рабочим временем, а значит подлежит ли оплате? К сожалению, по польским законам дорога к рабочему времени не относится.

Как видно, компенсация расходов на дорогу до работы в Польше возможна, но далеко не все условия выполнимы в большинстве случаев. В идеальном варианте – договорить с работодателем, и включить в договор соответствующие положения. Если это невозможно, не забывайте о возможности налогового вычета.