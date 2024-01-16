Что произошло?

Экономический кризис ударил по местным самоуправлениям, и они ищут возможности сэкономить, в том числе и на общественном транспорте. Например, в 2022 году Быдгощ сокртил курсы водителей общественного транспорта, во Вроцлаве не могли найти желающих поставлять дизельное топливо для автобусов, а цены на билеты в Лодзи были повышены. В Калише и некоторых других городах все иначе.

С 1 января 2023 года владельцы карты жителя Калиша (KKM) пользуются общественным транспортом бесплатно. Такое решение приняли местные депутаты по просьбе президента города Krystiana Kinastowskiego. Таким образом Калиш «повысил мобильность людей с низкими доходами, не имеющих собственных транспортных средств». Также заявлено о снижении уровня смога и шума.

«Мы не согласны с тем, что города и муниципалитеты должны стоять перед дилеммой, как и на чем сэкономить. Давайте не позволим обществу расплачиваться за чудовищные и необоснованно сверхприбыли государственных компаний», — заявило на своем сайте движение местного самоуправления TAK! Dla Polski, поддержав данную инициативу.

Калиш – крупнейший из городов с бесплатным общественным транспортом

Немного подробнее расскажем о ситуации в Калише, так как на данный момент — это самая крупная агломерация, с бесплатным транспортом. Далее посмотрим и на другие муниципалитеты.

Сколько будет действовать бесплатный проезд в Калише?

Бесплатный проезд должен действовать с 1 января 2023 года до конца 2024 года. В течение этого времени проект будет контролироваться по количеству жителей, использующих предложение.

В то же время, для тех, кто не имеет права на бесплатный проезд, будут подняты цены на билеты. Разовый обычный билет стоит 4 злотых вместо 2,7 злотых, а дневной билет — 7 злотых вместо 5 злотых.

Также увеличилась стоимость т.н. Wozokilometra – с 5,71 злотых до 9,90 злотых. Планируется повысить тарифы парковки в центре города. Все эти средства пойдут на компенсацию бесплатного проезда в общественном транспорте.

Как воспользоваться бесплатным проездом в Калише?

Чтобы бесплатно перемещаться на общественном транспорте в Калише, необходимо получить ККМ (карту жителя Калиша). Оформить ее могут лица зарегистрированные в этом городе или платящие в нем налоги. Заявление подается в муниципалитет.

Где в Польше общественный транспорт бесплатный для местных жителей?

По аналогии с Калишем, для местных жителей сделали бесплатным проезд следующие гмины / города:

Дзялдово.

Злоторыя.

Зомбки.

Конин (с 01.01.2024).

Кутно (с 01.01.2024).

Лидзбарк-Варминьски.

Миньск-Мазовецки.

Млава (под Варшавой).

Новый Томысль.

Радомско.

Ястшембе-Здруй (с 01.01.2024).

Обратите внимание, что для многих муниципалитетов решение о введение бесплатного проезда принято еще несколько лет назад, однако из-за пандемии некоторые приостанавливали его. В 2023 — 2024 годах большинство гмин вернули бесплатный проезд.

Где проезд бесплатный для всех?

Существуют и гмины / города, в которых бесплатный проезд установлен для всех, независимо от места фактического проживания (наличия карты горожанина). К ним относятся:

Гижицко.

Кентшин на Мазурах.

Тчев.

Последний пополнил список с 1 сентября 2023 года и пока не отражен на карте (см. ниже).

Льготные категории лиц

Распространяются льготы и на некоторые категории жителей с определенным местным колоритом. Например, проезд для пенсионеров старше 70 лет бесплатный повсеместно, но в Люблине и Вроцлаве возраст понижен до 65 лет.

В Белостоке правом бесплатного проезда могут воспользоваться учащиеся начальных классов.

Не стоит забывать и о почетных донорах – их проезд так же происходит без оплаты.

Предлагаем к ознакомлению карту с отмеченными гминами и действующими там льготами:

Временные меры

Ряд городов и гмин могут использовать бесплатный общественный транспорт в качестве временных мер. Наиболее значительным примером является Краков, где периодически обнуляется стоимость общественного транспорта. Связано это со случаями появления сильного смога – так жителей стимулируют к отказу от личного транспорта в пользу общественного.

Конечно у таких временных мер нет ни расписания, ни возможности спрогнозировать бесплатный проезд. Поэтому в каждом случае необходимо внимательно изучить действующие нормы в конкретный момент времени.

Заключение

«Если что-то бесплатно, то за это должен платить кто-то другой», — так прокомментировали планируемое нововведение местные власти. Это значит, что кроме перечисленных повышений, жителей вполне могут ждать и другие «сюрпризы». Однако Калиш в данном случае не является первооткрывателем – уже были примеры муниципалитетов, которым удавалось не только ввести бесплатный проезд за счет повышения других тарифов, но и поддерживать автобусный парк в надлежащем порядке. Кроме прочего, стимулировав автовладельцев пересесть на общественный транспорт, надеются улучшить и экологическую обстановку в городе.