Города и муниципалитеты Польши с бесплатным общественным транспортом
В то время, как многие муниципалитеты в целях экономии сокращают количество учебных часов в школах, закрывают бассейны, ликвидируют трамвайные и автобусные маршруты или выключают уличные фонари, власти гмин и городов, среди которых есть и стотысячный Калиш, идут противоположным путем — делают проезд в общественном транспорте бесплатным.
Кто, где и как сможет воспользоваться бесплатными поездками в РП, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что произошло?
- Калиш – крупнейший из городов с бесплатным общественным транспортомСколько будет действовать бесплатный проезд в Калише? Как воспользоваться бесплатным проездом в Калише?
- Где в Польше общественный транспорт бесплатный для местных жителей?
- Где проезд бесплатный для всех?
- Льготные категории лиц
- Временные меры
- Заключение
Что произошло?
Экономический кризис ударил по местным самоуправлениям, и они ищут возможности сэкономить, в том числе и на общественном транспорте. Например, в 2022 году Быдгощ сокртил курсы водителей общественного транспорта, во Вроцлаве не могли найти желающих поставлять дизельное топливо для автобусов, а цены на билеты в Лодзи были повышены. В Калише и некоторых других городах все иначе.
С 1 января 2023 года владельцы карты жителя Калиша (KKM) пользуются общественным транспортом бесплатно. Такое решение приняли местные депутаты по просьбе президента города Krystiana Kinastowskiego. Таким образом Калиш «повысил мобильность людей с низкими доходами, не имеющих собственных транспортных средств». Также заявлено о снижении уровня смога и шума.
«Мы не согласны с тем, что города и муниципалитеты должны стоять перед дилеммой, как и на чем сэкономить. Давайте не позволим обществу расплачиваться за чудовищные и необоснованно сверхприбыли государственных компаний», — заявило на своем сайте движение местного самоуправления TAK! Dla Polski, поддержав данную инициативу.
Калиш – крупнейший из городов с бесплатным общественным транспортом
Немного подробнее расскажем о ситуации в Калише, так как на данный момент — это самая крупная агломерация, с бесплатным транспортом. Далее посмотрим и на другие муниципалитеты.
Сколько будет действовать бесплатный проезд в Калише?
Бесплатный проезд должен действовать с 1 января 2023 года до конца 2024 года. В течение этого времени проект будет контролироваться по количеству жителей, использующих предложение.
В то же время, для тех, кто не имеет права на бесплатный проезд, будут подняты цены на билеты. Разовый обычный билет стоит 4 злотых вместо 2,7 злотых, а дневной билет — 7 злотых вместо 5 злотых.
Также увеличилась стоимость т.н. Wozokilometra – с 5,71 злотых до 9,90 злотых. Планируется повысить тарифы парковки в центре города. Все эти средства пойдут на компенсацию бесплатного проезда в общественном транспорте.
Как воспользоваться бесплатным проездом в Калише?
Чтобы бесплатно перемещаться на общественном транспорте в Калише, необходимо получить ККМ (карту жителя Калиша). Оформить ее могут лица зарегистрированные в этом городе или платящие в нем налоги. Заявление подается в муниципалитет.
Где в Польше общественный транспорт бесплатный для местных жителей?
По аналогии с Калишем, для местных жителей сделали бесплатным проезд следующие гмины / города:
- Дзялдово.
- Злоторыя.
- Зомбки.
- Конин (с 01.01.2024).
- Кутно (с 01.01.2024).
- Лидзбарк-Варминьски.
- Миньск-Мазовецки.
- Млава (под Варшавой).
- Новый Томысль.
- Радомско.
- Ястшембе-Здруй (с 01.01.2024).
Обратите внимание, что для многих муниципалитетов решение о введение бесплатного проезда принято еще несколько лет назад, однако из-за пандемии некоторые приостанавливали его. В 2023 — 2024 годах большинство гмин вернули бесплатный проезд.
Где проезд бесплатный для всех?
Существуют и гмины / города, в которых бесплатный проезд установлен для всех, независимо от места фактического проживания (наличия карты горожанина). К ним относятся:
- Гижицко.
- Кентшин на Мазурах.
- Тчев.
Последний пополнил список с 1 сентября 2023 года и пока не отражен на карте (см. ниже).
Льготные категории лиц
Распространяются льготы и на некоторые категории жителей с определенным местным колоритом. Например, проезд для пенсионеров старше 70 лет бесплатный повсеместно, но в Люблине и Вроцлаве возраст понижен до 65 лет.
В Белостоке правом бесплатного проезда могут воспользоваться учащиеся начальных классов.
Не стоит забывать и о почетных донорах – их проезд так же происходит без оплаты.
Предлагаем к ознакомлению карту с отмеченными гминами и действующими там льготами:
Временные меры
Ряд городов и гмин могут использовать бесплатный общественный транспорт в качестве временных мер. Наиболее значительным примером является Краков, где периодически обнуляется стоимость общественного транспорта. Связано это со случаями появления сильного смога – так жителей стимулируют к отказу от личного транспорта в пользу общественного.
Конечно у таких временных мер нет ни расписания, ни возможности спрогнозировать бесплатный проезд. Поэтому в каждом случае необходимо внимательно изучить действующие нормы в конкретный момент времени.
Заключение
«Если что-то бесплатно, то за это должен платить кто-то другой», — так прокомментировали планируемое нововведение местные власти. Это значит, что кроме перечисленных повышений, жителей вполне могут ждать и другие «сюрпризы». Однако Калиш в данном случае не является первооткрывателем – уже были примеры муниципалитетов, которым удавалось не только ввести бесплатный проезд за счет повышения других тарифов, но и поддерживать автобусный парк в надлежащем порядке. Кроме прочего, стимулировав автовладельцев пересесть на общественный транспорт, надеются улучшить и экологическую обстановку в городе.
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