Как и зачем GUS определяет среднюю продолжительность жизни в Польше?

Центральное статистическое управление (GUS) Польши определяет среднее число месяцев ожидаемой продолжительности жизни людей каждого возраста, рассчитываемое на основе данных о количестве живых мужчин и женщин с учетом соответствующего гендерного соотношения. В 2024 году таблица ожидаемой продолжительности жизни составлена ​​на основе данных о смертности за 2023 год.

Свежие данные показывают, что в прошлом году было 408 000 смертей, т.е. на 39 тысяч меньше, чем в 2022 году (447 тысяч).

«Это второй год после пандемии, когда в таблицах, опубликованных Главным статистическим управлением, выросла средняя продолжительность жизни. В таблице указано среднее количество месяцев, которое осталось прожить людям в возрасте от 30 до 90 лет. Каждый возрастной диапазон увеличивается на разное количество месяцев. Согласно новым таблицам, человек в возрасте 30 лет будет жить дольше на 12,7 месяца, 60-летний — на 9,9 месяца, а 80-летний — на 6,1 месяца, чем в таблицах, указанных в прошлом году» — сообщил региональный представитель ZUS в Силезском воеводстве.

Как влияет средняя продолжительность жизни на размер пенсии?

Таблица продолжительности жизни (продемонстрируем ее далее) используется для расчета пенсий людям, родившимся после 31 декабря 1948 года. Для определения размера пособия накопленный пенсионный капитал нужно разделить на среднюю ожидаемую продолжительность жизни, выраженную в месяцах. Расчет прост – чем выше пенсионный капитал и чем короче средняя продолжительность жизни для данной возрастной группы в конкретном году, тем выше будет размер пенсии.

В 2023 году смертность была ниже, что увеличило статистическую среднюю продолжительность жизни. Это означает, что при расчете пенсии учитывается большее количество месяцев. В этой ситуации при одинаковом размере пенсионного капитала увеличение продолжительности жизни приведет к начислению более низкой пенсии. Согласно последней таблице, пенсия для человека в возрасте 60 лет рассчитана на 3,7%, а для человека в возрасте 65 лет — на 4,1%, чем по данным таблицы 2023 года.

Ознакомиться со свежими данными таблицы можно далее:

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Как пользоваться таблицей?

В вертикальной колонке слева указаны полные годы жизни человека, выходящего на пенсию. В горизонтальной верхней – месяцы его жизни свыше полного числа лет. На пересечении этих значений находится число месяцев средней продолжительности жизни для данного возраста.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! На практике это может выглядеть так: женщина в возрасте 60 лет и 0 месяцев с капиталом 700 000 злотых будет иметь среднюю продолжительность оставшейся жизни (по таблице) 264,2 месяца. Соответственно, ее пенсия составит 700000 / 264,2 = 2649,51 злотого в месяц, что примерно на 103 злотых меньше, чем годом ранее (в связи с тем, что капитал будет разделен на 264,2 вместо 254,3 месяцев, как это было в предыдущей таблице). А 65-летний мужчина с капиталом в 700 000 злотых получит пенсию в размере 3197,81 злотого, т.е. меньше примерно на 136 злотых (в связи с тем, что капитал будет разделен на 218,9 вместо 210,0 месяцев).

Власти рекомендуют не спешить с выходом на пенсию

ZUS будет использовать новые таблицы с 1 апреля 2024 года. Рассчитывать пенсию по данной системе будут в период с апреля 2024 года по март 2025 года (после чего выйдут новые таблицы).

«Будущим бенефициарам, достигшим пенсионного возраста в этот период, не нужно спешить с выходом на пенсию, чтобы воспользоваться таблицей этого года. При назначении пенсии ZUS всегда проверяет, выгоднее ли заинтересованному лицу использовать для расчетов данные таблицы смертности, действующие на момент подачи заявления на пенсию, или на момент достижения пенсионного возраста» — заявил пресс-секретарь ZUS.

Подытожим. Из-за роста продолжительности жизни в Польше пенсионное пособие для многих лиц, получающих его, будет снижено. Такие корректировки производятся ежегодно, и уже второй год подряд приводят к уменьшению размера пенсий. Для более высоких выплат власти пока не предлагают иных вариантов, кроме более позднего выхода на пенсию.