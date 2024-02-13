C 19 февраля для беженцев в Польше открыта регистрация на помощь MPCA в размере 2550 злотых?

Уже около 120 лет Украинский народный дом или же «жемчужина над Сяном» в Перемышле (Narodnyj Dim w Przemyślu) является центром единения наших соотечественников в Польше. На сегодняшний день он находится в ведении Объединения украинцев в Польше — общественной организации автохтонных украинцев, деятельность которой вот уже более 30 лет направлена на развитие культуры, образования и общественной активности, а также польско-украинского диалога.

С первого дня полномасштабной войны команда организации, как и тысячи поляков Перемышля, были готовы принимать беженцев из Украины. Только за полгода убежище в Украинском народном доме нашли более 5000 человек. Сегодня Объединение украинцев в Польше продолжает свою важную гуманитарную и культурную миссию в Перемышле, куда каждый день приезжают украинцы, спасающиеся от войны.

Помощь от Oxfam и Украинский народный дом

На днях Украинский народный дом в Перемышле на своей странице в Facebook анонсировал старт второго этапа программы помощи Multi-Functional Cash Assistance (MPCA), направленной на финансовую поддержку украинцев. Эта инициатива реализуется совместно с международной неправительственной организацией Oxfam и призвана предоставить необходимую денежную помощь украинским беженцам, пострадавшим от войны и проживающим в Польше.

Благодаря программе финансовой помощи Multi-Functional Cash Assistance (MPCA) можно получить 3 выплаты в размере 850 злотых каждый. Перечисление денег совершается с помощью популярной системы мобильных платежей BLIK на протяжении трех месяцев. Эта сумма определенно будет кстати для тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом и столкнулись с финансовыми трудностями обустраиваясь в новой стране.

Кто может принять участие в программе MFCA?

Целевой аудиторией программы Multi-Functional Cash Assistance (MPCA) являются те украинцы, которые:

прибыли на территорию Польши после 10 февраля 2022 года;

оформили PESEL UKR;

не получали какую-либо денежную поддержку от международных организаций;

находятся в сложной жизненной ситуации и испытывают финансовые проблемы.

Важно отметить, что первоочередное внимание организаторы программы уделяют именно уязвимым категориям беженцев, которые оказались в затруднительном положении. Следовательно, приоритетными адресатами помощи являются:

беременные женщины;

люди с инвалидностью;

лица с хроническими и онкологическими заболеваниями;

одинокие матери и семьи с тремя и более детьми;

люди в возрасте 55+;

лица, потерявшие жилье в следствие войны либо проживал в прифронтовых зонах в Украине.

Кроме того, программой помощи могут воспользоваться также безработные либо те люди, которые работают неполный рабочий день.

Как оформить выплату Multi-Functional Cash Assistance?

На данный момент первый этап программы Multi-Functional Cash Assistance уже завершен, а следующий стартует с 19 февраля 2024 года. Сразу предупредим, что бюджет инициативы Multi-Functional Cash Assistance не безграничен, поэтому советуем не мешкать и сразу регистрироваться на получение выплаты, если вы подпадаете под критерии проекта.

В целом алгоритм действий для получения средств схож с некоторыми другими программами финпомощи, предназначенными для вынужденных переселенцев из Украины. Претенденту необходимо сделать следующее:

Введите персональные данные в поля онлайн-анкеты (форма доступна с 19.02.2024). При заполнении будьте предельно внимательны, чтобы подать корректную информацию. Ожидайте SMS от организаторов о подтверждении статуса вашей заявки. Примите участие в онлайн-встрече для верификации данных.

Консультант Ярослав Стецюн С целью уточнить, отвечает ли бенефициар всем требованиям программы и проверить указанную информацию, специалисты проекта организуют специальное онлайн-общение. Коммуникация будет проходить с помощью одного из популярных сервисов для общения (Viber либо WhatsApp). Следовательно, стоит заранее убедиться в том, что ваше устройство технически готово к видеозвонку, а также побеспокоиться о наличии стабильного интернета для корректного соединения. Вместе с тем важно иметь под рукой все необходимые документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт), а также подтверждающие статус участников программы и их семей (документы об инвалидности, безработном статусе либо другие официальные бумаги).

Контактные данные координаторов программы

Телефон горячей линии +48 510162849 График работы специалистов Пн-Пт: 08:00-16:00 E-mail mpca@ukraincy.org.pl Сайт ukraincy.org.pl Facebook Перейти

Подытожим. Война в Украине, к сожалению, продолжается. С каждым днем растет количество людей, которые выезжают за границу в поисках безопасности и мирной жизни. Поэтому любая гуманитарная и финансовая помощь для вынужденных переселенцев очень актуальна, а иногда и просто жизненно необходима.

В связи с этим рекомендуем не пропустить возможность и присоединиться к программе Multi-Functional Cash Assistance, средства от которой немного помогут обустроиться и адаптироваться к новым условиям жизни в Польше.