C 19 февраля для беженцев в Польше открыта регистрация на помощь MPCA в размере 2550 злотых?
Уже около 120 лет Украинский народный дом или же «жемчужина над Сяном» в Перемышле (Narodnyj Dim w Przemyślu) является центром единения наших соотечественников в Польше. На сегодняшний день он находится в ведении Объединения украинцев в Польше — общественной организации автохтонных украинцев, деятельность которой вот уже более 30 лет направлена на развитие культуры, образования и общественной активности, а также польско-украинского диалога.
С первого дня полномасштабной войны команда организации, как и тысячи поляков Перемышля, были готовы принимать беженцев из Украины. Только за полгода убежище в Украинском народном доме нашли более 5000 человек. Сегодня Объединение украинцев в Польше продолжает свою важную гуманитарную и культурную миссию в Перемышле, куда каждый день приезжают украинцы, спасающиеся от войны.
Помощь от Oxfam и Украинский народный дом
На днях Украинский народный дом в Перемышле на своей странице в Facebook анонсировал старт второго этапа программы помощи Multi-Functional Cash Assistance (MPCA), направленной на финансовую поддержку украинцев. Эта инициатива реализуется совместно с международной неправительственной организацией Oxfam и призвана предоставить необходимую денежную помощь украинским беженцам, пострадавшим от войны и проживающим в Польше.
Благодаря программе финансовой помощи Multi-Functional Cash Assistance (MPCA) можно получить 3 выплаты в размере 850 злотых каждый. Перечисление денег совершается с помощью популярной системы мобильных платежей BLIK на протяжении трех месяцев. Эта сумма определенно будет кстати для тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом и столкнулись с финансовыми трудностями обустраиваясь в новой стране.
Кто может принять участие в программе MFCA?
Целевой аудиторией программы Multi-Functional Cash Assistance (MPCA) являются те украинцы, которые:
- прибыли на территорию Польши после 10 февраля 2022 года;
- оформили PESEL UKR;
- не получали какую-либо денежную поддержку от международных организаций;
- находятся в сложной жизненной ситуации и испытывают финансовые проблемы.
Важно отметить, что первоочередное внимание организаторы программы уделяют именно уязвимым категориям беженцев, которые оказались в затруднительном положении. Следовательно, приоритетными адресатами помощи являются:
- беременные женщины;
- люди с инвалидностью;
- лица с хроническими и онкологическими заболеваниями;
- одинокие матери и семьи с тремя и более детьми;
- люди в возрасте 55+;
- лица, потерявшие жилье в следствие войны либо проживал в прифронтовых зонах в Украине.
Кроме того, программой помощи могут воспользоваться также безработные либо те люди, которые работают неполный рабочий день.
Как оформить выплату Multi-Functional Cash Assistance?
На данный момент первый этап программы Multi-Functional Cash Assistance уже завершен, а следующий стартует с 19 февраля 2024 года. Сразу предупредим, что бюджет инициативы Multi-Functional Cash Assistance не безграничен, поэтому советуем не мешкать и сразу регистрироваться на получение выплаты, если вы подпадаете под критерии проекта.
В целом алгоритм действий для получения средств схож с некоторыми другими программами финпомощи, предназначенными для вынужденных переселенцев из Украины. Претенденту необходимо сделать следующее:
- Введите персональные данные в поля онлайн-анкеты (форма доступна с 19.02.2024). При заполнении будьте предельно внимательны, чтобы подать корректную информацию.
- Ожидайте SMS от организаторов о подтверждении статуса вашей заявки.
- Примите участие в онлайн-встрече для верификации данных.
Следовательно, стоит заранее убедиться в том, что ваше устройство технически готово к видеозвонку, а также побеспокоиться о наличии стабильного интернета для корректного соединения.
Вместе с тем важно иметь под рукой все необходимые документы, удостоверяющие личность (загранпаспорт), а также подтверждающие статус участников программы и их семей (документы об инвалидности, безработном статусе либо другие официальные бумаги).
Контактные данные координаторов программы
|Телефон горячей линии
|+48 510162849
|График работы специалистов
|Пн-Пт: 08:00-16:00
|mpca@ukraincy.org.pl
|Сайт
|ukraincy.org.pl
|Перейти
Подытожим. Война в Украине, к сожалению, продолжается. С каждым днем растет количество людей, которые выезжают за границу в поисках безопасности и мирной жизни. Поэтому любая гуманитарная и финансовая помощь для вынужденных переселенцев очень актуальна, а иногда и просто жизненно необходима.
В связи с этим рекомендуем не пропустить возможность и присоединиться к программе Multi-Functional Cash Assistance, средства от которой немного помогут обустроиться и адаптироваться к новым условиям жизни в Польше.
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Доброго дня! Чи може оформити цю допомогу дівчина 27 років, працює на заводі в Катовіце, має під опікою неповнолітнього брата, який мешкає разом з нею? Прибули до Польщі 13.03.2022 з м.Чугуєва Харківської області, який на даний час є зоною можливих бойових дій. Дякую
Вітаю, Ірино. Зареєструйтесь, а при розмові з консультантом виясните всі деталі.
А если я беженец из Беларуси до Украины,а потом беженец из Украины-то Я подпадаю под ту программу помощи?Инвалид лёгкой степени уже.
Попробовать стоит.