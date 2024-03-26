Есть ли шанс получить дополнительный выходной на работе в 2024 году?

К сожалению, даже если Сейм в ближайшее время наконец-то сможет принять закон об увеличении количества государственных праздников с 13 до 15, то в 2024 году он точно не будет включать Страстную пятницу 29 марта.

31 марта и 1 апреля. Официальными выходными в 2024 году являются только сама католическая Пасха и Пасхальный понедельник — в этом году это

Возможно, таким дополнительным государственным праздником станет сочельник 2024 года, который в этом году приходится на вторник. Если конечно депутаты поддержат своим голосованием эту инициативу.

Помимо общегосударственных норм в ситуации с выходными на праздники многое зависит от договоренностей между работодателем и работником. Во многих польских компаниях руководители, независимо от действующего законодательства, идут на встречу своему коллективу и дают выходной на Страстную пятницу. При чем это своего рода подарок – без обязательства в последствие отработать или вычесть этот день из ежегодного отпуска.

Тогда сотрудники, которые могут получить отгул, не усложняя работу компании, получают выходной на Страстную пятницу, а те, кто вынужден трудиться по роду своей деятельности, сохраняют право перенести этот дополнительный выходной на другую дату. Но, еще раз обратим внимание читателей, что это исключительно добрая воля работодателя. Требовать что-либо в текущем году не получится.

Договоренности с работодателем: какие возможности?

Разумеется, далеко не все польские работодатели столь щедры и великодушны, особенно по отношению к иностранцам. Некоторые входят в положение подчиненных и разрешают взять один выходной в этот день, например, в счет отпуска.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Такое решение является наиболее компромиссным, хотя работодатели не всегда действуют под влиянием доброй воли — скорее руководствуются рациональным подходом к решению вопроса.

При этом действующее законодательство дает сотрудникам, желающим получить выходной в Страстную пятницу, дополнительные возможности взять выходной, даже вопреки воле работодателя.

Такие правовые возможности предусмотрены Трудовым кодексом Польши, и включают в себя прав на один день отпуска:

по желанию (jeden dzień urlopu na żądanie);

в связи с форс-мажорными обстоятельствами (jeden dzień urlopu w związku z działaniem siły wyższej).

Напомним, что отпуск по желанию – это выходной день, который уже давно регламентирован в Трудовом кодексе. В распоряжении работника для этого есть четыре таких дня в году, когда ему достаточно уведомить о своем намерении взять такой мини-отпуск заблаговременно, чтобы работодатель его предоставил.

Недостатком данного решения является то, что такой день отпуска отнимается от размера ежегодного отпуска. При этом дополнительным преимуществом является оплата труда за полный рабочий день, рассчитываемая аналогично оплате за отпуск.

Конечно, есть и возможности отпусков, которые необходимо согласовать с работодателем, в частности, за свой счет или с последующей отработкой.

Подробнее о форс-мажоре

Если большинство перечисленных отпусков включены в трудовое право РП уже давно, то отпуск по форс-мажорным обстоятельствам появился относительно недавно. Поэтому напомним о нем чуть подробнее:

Работник может взять отгул «в последнюю минуту», а работодатель при этом практически не может отказать.

Плюс состоит и в том, что у начальства нет оснований проверять, действительно ли у сотрудника наступили форс-мажорные обстоятельства, что позволяет воспользоваться новой возможностью практически без ограничений, как в случае с отпуском по требованию.

При этом в году можно взять всего два дня по форс-мажорным обстоятельствам, но размер очередного отпуска они не уменьшают. Что касается оплаты, то она в дни таких отгулов составляет 50%.

Больничный лист

Более высокую ставку при оплате, составляющую 80%, можно получить, взяв на Страстную пятницу больничный лист – это, наверное, самый старый метод, используемый в таких случаях. Хотя наиболее популярным он все же в условиях, когда желание получить выходной накануне праздников есть, но еще не была доступна опция в виде отпуска по требованию или отгула в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Используя этот способ, не нужно забывать, что работодатель и ZUS вправе проверить, как пациент ведет себя на больничном. При выявлении нарушений оплаты за L4 не будет, а работника могут уволить за прогул. Имейте это ввиду, решаясь на подобную авантюру.

Положен ли короткий день в Страстную пятницу в 2024 году?

В компаниях, где официально не предусмотрен выходной на работе в этот день, есть традиция сокращения рабочего времени, по крайней мере для женщин.

Это бывает очень кстати, ведь некоторые сотрудники используют это дополнительное свободное время для покупок в последнюю минуту, уборки и приготовления блюд к праздничному столу. Другие же посвящают его религиозным практикам.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Однако и в случае короткого дня нет законодательных норм, устанавливающих подобную обязанность (по крайней мере в текущем году). Сокращенная смена может быть введена только по доброй воле работодателя.

Подытожим. Неудивительно, что появляется все больше и больше голосов, призывающих узаконить выходной день в Страстную пятницу. Этот день уже является нерабочим в таких странах, как Германия, Австрия, Словакия, Португалия, Нидерланды и Великобритания.

В Испании и Дании Великий (Чистый) четверг накануне Пасхи также свободный от работы день. Надеемся, что скоро к этому перечню стран официально присоединиться и Польша.