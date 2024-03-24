Кто может принимать участие в местных выборах?

Право голоса на выборах в местные органы власти имеют все польские граждане, которым на день голосования исполнилось 18 лет и имеющие право участвовать в выборах.

На выборах в местные органы власти невозможно, как и на парламентских, голосовать за пределами зарегистрированного места жительства или даже в избирательных комиссиях, созданных в округах за пределами Польши.

Специфика в том, что выборы происходят на территории данной единицы местного самоуправления. Чтобы проголосовать за выбранного кандидата, вы должны быть включены в постоянный избирательный участок в Центральном реестре избирателей (Centralny Rejestrz Wyborców) т.е. ваше имя должно быть в списке избирательной комиссии, в которую пойдете голосовать.

Кто не имеет право принимать участие в выборах?

Лицами, которые не могут принимать участие в голосовании, являются:

законно лишенные общественных или избирательных прав;

недееспособные;

несовершеннолетние.

Разумеется, сюда же относятся и лица, не имеющие польского гражданства.

Можно ли изменить место регистрации?

В случае регистрации в месте, отличном от места постоянного проживания, избиратель по заявлению может быть внесен в список на другом избирательном участке в Центральном реестре.

Сменить место голосования стало проще благодаря новым правилам:

Люди, проживающие в муниципалитете, отличном от того, в котором они зарегистрированы в качестве избирателей, теперь имеют возможность подать заявление на постоянное изменение избирательного округа, что позволит им участвовать во всех будущих выборах по своему нынешнему месту жительства.

В качестве альтернативы избиратели также могут один раз изменить место голосования, если они хотят сделать это только на следующих выборах в местные органы власти, или зарегистрироваться для голосования за границей, если они планируют покинуть страну в день голосования.

Как подать заявление на изменение места голосования?

Заявления можно подать как на специальной странице официального портала, так и лично в офисе гмины, что делает весь процесс более удобным и доступным для граждан.

Окружные избирательные комиссии могут добавлять в список избирателей и тех людей, которые хотят голосовать в округе, созданном на базе больницы, дома социального обеспечения, тюрьмы или следственного изолятора.

Когда пройдут местные выборы в 2024 году?

Согласно Избирательному кодексу Польши, дата выборов назначается на нерабочий выходной день, приходящийся не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за семь дней до окончания срока полномочий выборного органа власти.

Для местных органов власти Польши этот срок истекает 30 апреля 2024 года. Это означает, что местные выборы должны состояться между 31 марта и 23 апреля включительно.

Польский премьер-министр Дональд Туск подписал постановление о назначении даты местных выборов, который в последствии был направлен на одобрение в Государственную избирательную комиссию Польши (Państwowa Komisja Wyborcza). Получение положительного решения является лишь формальностью, однако она нужна для соблюдения буквы закона.

В документе определено, что первый тур очередных местных выборов в Польше состоится 7 апреля, а второй ровно через 14 дней после этого – 21 апреля.

Где и кого выбирают в 2024 году?

На предстоящих выборах граждане Польши будут избирать представителей органов местного самоуправления различных уровней:

членов советов гмин, повятов, воеводских и районных советов Варшавы;

глав гмин;

бурмистров (в сельско-городских и некоторых городских гминах) и президентов городов (в городских и в гминах на правах повята).

На сайте Государственной избирательной комиссии размещена подробная информация о кандидатах, об избирательных округах и много других полезных данных.

Избирательная кампания завершится в полночь 5 апреля, а до тех пор можно внимательно ознакомиться с предвыборными программами и определиться со своим фаворитом.

Важны ли местные выборы?

Эта весна в Польше будет довольна жаркая в политическом плане, ведь кандидаты на предстоящие местные выборы во всю начнут борьбу за голоса электората. Хоть это волеизъявление не такое драматическое, как выборы президента или парламента, однако именно выборы в местные органы власти особенно важны для простых жителей.

Каждый, кто постоянно проживает в Польше, является частью как минимум двух ступеней местного самоуправления, т.е. гмины (местный уровень) и воеводства (региональный уровень), а некоторые еще и повята.

Независимо от персонального уровня интереса к политике, важно понимать, что местное самоуправление ближе всего к таким обыденным, но в то же время очень важным вопросам, как развитие пространства, где мы живем, утилизация отходов, водоснабжение, дорожное строительство, образование, культура и многие другие сферы, которые волнуют каждого человека. Поэтому крайне важно, кто и как будет заниматься этими вопросами.