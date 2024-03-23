Где можно распечатать документы / сделать ксерокопию в Польше?

Все точки, предлагающие печать документов в Польше, в том числе и в Варшаве, можно условно разделить на две группы:

Пункты печати . Отдельные или совмещенные с другими услугами точки, куда нужно физически прийти, принести файл для печати и / или документ для сканирования / ксерокопирования. Файл может быть отправлен, например, по почте (при наличии такой услуги), но выполняет операцию в любом случае сотрудник пункта.

. Отдельные или совмещенные с другими услугами точки, куда нужно физически прийти, принести файл для печати и / или документ для сканирования / ксерокопирования. Файл может быть отправлен, например, по почте (при наличии такой услуги), но выполняет операцию в любом случае сотрудник пункта. Пункты самообслуживаемых принтеров. Речь идет о точках, в которых установлены принтеры, использовать которые клиент будет сам. Произведя оплату (как правило онлайн), одним из возможных способов загружается файл и производится его печать.

Последний способ мы еще рассмотрим далее более подробно на примере пунктов самообслуживания Zeccer, которые можно найти и в Варшаве, и в других городах Польши.

Где распечатать документы в выходные и праздничные дни?

Такие услуги есть, и встречаются они достаточно часто. Однако наличие возможности распечатать (отксерокопировать, отсканировать) документы в выходные и праздники зависит от работы конкретного пункта.

Далее будет подробно разобрано, как найти ближайшее место печати документов, там же, выбрав конкретное, можно узнать и график его работы.

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Сколько стоит распечатать / отксерить документ в Варшаве?

Цены на данные услуги не являются фиксированными, поэтому каждый пункт в праве устанавливать их сам. Приведем для примера средние расценки по Варшаве, но относиться к ним стоит как к порядку стоимости, а не точному прайсу на услуги.

Печать и ксерокопирование одного листа формата А4 (цены на эти услуги часто одинаковые в рамках одного пункта):

Количество страниц Стоимость 1 стр (ч/б печать), zł Стоимость 1 стр (цветная печать), zł 1 1,00 3,00 2–5 0,65 2,50 6–20 0,45 2,20 21–50 0,39 2,00 51-100 0,35 1,80 101-200 0,27 1,60 201-300 0,24 1,40 301-500 0,22 1,20 501 — 2000 0,20 0,90 2000+ договорная договорная

Сканирование (лист А4, цены на цветное и ч/б сканирование одинаковые):

Количество страниц Автоматическое сканирование, zł Ручное сканирование, zł до 10 0,25 1,50 10-100 0,20 0,80 101-250 0,15 0,50 250+ 0,10 0,40

Как найти ближайший пункт печати в Польше?

Чтобы найти ближайший пункт печати в вашем городе, используйте следующий способ.

Перейдите на гугл-карту по этой ссылке. Откроется карта с интересующими объектами, кликнув по каждому из которых, можно узнать подробности о выбранном пункте. Если геолокация выключена — добавьте название города (на польском) в поле поиска.

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Карты с расположением пунктов печати в некоторых крупных городах можно увидеть далее.

Варшава:

Вроцлав:

Краков:

Можно ли в пунктах печати распечатать с телефона?

Такая функция предлагается, но ее возможность зависит от конкретного пункта. Телефон в данном случае выступает в роли хранителя информации, а печать может производиться как непосредственно с него, так и путем отправки файла на указанный адрес с помощью email, мессенджера или другим способом.

Возможность использования телефона может подразумевать и установку специального программного обеспечения (приложения), дающего доступ непосредственно к принтеру. Детали необходимо уточнять непосредственно в выбранном пункте.

Пункты самообслуживаемых принтеров

Рассмотрим возможность использования самооблуживаемых принтеров на примере Zeccer, как наиболее распространенном сервисе в польских городах.

Где находятся самообслуживаемые принтеры?

Точки с такой техникой есть почти во всех крупных городах Польши. Найти их можно на официальной странице сервиса, например:

Остальные населенные пункты можно найти на данной странице сайта Zeccer.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, большинство пунктов данного вида печати работает только с документами формата А4.

Сколько стоит распечатка на самообслуживаемом принтере?

Цена за лист зависит от места расположения принтера в городе и географии объекта по стране.

Например , в точках при аэропортах цены могут доходить до 0,80 – 0,90 злотого за лист. В пунктах среди города: 0,40 – 0,60 злотого, а при некоторых университетах за использование принтера студентам полагается скидка, и стоимость листа обойдется всего в 0,20 – 0,30 злотого.

Как распечатать через сервис Zeccer?

Принцип работы с принтером самообслуживания примерно одинаковый во всех точках. Есть два основных способа: через email и через сайт. Рассмотрим оба.

Чтобы распечатать документ с использованием email, выполните следующее:

Добавьте в электронное письмо вложения, которые хотите распечатать, и отправьте их на адрес принтера, указанный на устройстве или корпусе. Соответственно, сначала этот адрес необходимо узнать). Через некоторое время вы получите ответное сообщение со ссылкой на заказ. Перейдите по ней, проверьте тот ли принтер указан и список файлов. Настройте параметры печати, нажав «Opcje» . Произведите оплату, выбрав один из доступных способов (об оплате мы еще поговорим далее подробнее). После оплаты вернитесь на страницу заказа и нажмите «Drukuj (Печать)» .

Ознакомьтесь с видео:

Чтобы распечатать с помощью сайта, выполните следующее:

Перейдите на страницу конкретного принтера, введя его адрес в веб-браузере по принципу www.zeccer.pl/xxxx , где xxxx – это идентификационный номер устройства. Соответственно, и здесь этот параметр необходимо выяснить заранее. Добавьте файлы, которые хотите распечатать. Настройте параметры печати через «Opcje» . Введите свой адрес электронной почты и произведите оплату, выбрав один из возможных способов. После оплаты вернитесь на страницу заказа и нажмите «Drukuj» .

Видео по данному методу печати:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Ни один из указанных методов не подразумевает установку на телефон какого-либо дополнительного программного обеспечения. У Zeccer есть приложение, которое можно использовать вместо сайта, но печать можно произвести и без него, через браузер.

Как оплатить распечатку на само обслуживающем принтере?

Все имеющиеся методы оплаты будут предложены клиенты на соответствующем шаге. Как правило, онлайн-платеж возможен с помощью:

Системы BLIK;

Системы быстрых переводов Przelewy24.

Банковской картой.

К сожалению, некоторые способы оплаты могут не подходить для конкретного принтера. Так что этот параметр так же стоит уточнить заранее.

Подытожим. Печать документов доступна практически во всех городах Польши. В Варшаве таких возможностей больше всего. Стоимость колеблется в зависимости от региона, но зависит и от объема, который необходимо распечатать: чем больше листов, тем ниже стоимость каждого.