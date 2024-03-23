Где и сколько стоит распечатать документы в Варшаве?
Печать документов в Польше может понадобиться по различным причинам – от необходимости сделать копию до потребности иметь на бумажном носителе, например, дипломную работу или рукопись.
В различных городах существуют специальные сервисы, позволяющие не приобретать себе принтер, сканер и / или ксерокс, а произвести необходимые операции у них. Где можно распечатать документы, узнайте из данного материала «Польского консультанта» на примере Варшавы. Здесь же расскажем, как найти данную услугу во Вроцлаве, Кракове и других городах РП.
Скрыть содержание
- Где можно распечатать документы / сделать ксерокопию в Польше?
- Сколько стоит распечатать / отксерить документ в Варшаве?
- Как найти ближайший пункт печати в Польше?
- Можно ли в пунктах печати распечатать с телефона?
- Пункты самообслуживаемых принтеровГде находятся самообслуживаемые принтеры? Сколько стоит распечатка на самообслуживаемом принтере? Как распечатать через сервис Zeccer? Как оплатить распечатку на само обслуживающем принтере?
Где можно распечатать документы / сделать ксерокопию в Польше?
Все точки, предлагающие печать документов в Польше, в том числе и в Варшаве, можно условно разделить на две группы:
- Пункты печати. Отдельные или совмещенные с другими услугами точки, куда нужно физически прийти, принести файл для печати и / или документ для сканирования / ксерокопирования. Файл может быть отправлен, например, по почте (при наличии такой услуги), но выполняет операцию в любом случае сотрудник пункта.
- Пункты самообслуживаемых принтеров. Речь идет о точках, в которых установлены принтеры, использовать которые клиент будет сам. Произведя оплату (как правило онлайн), одним из возможных способов загружается файл и производится его печать.
Последний способ мы еще рассмотрим далее более подробно на примере пунктов самообслуживания Zeccer, которые можно найти и в Варшаве, и в других городах Польши.
Где распечатать документы в выходные и праздничные дни?
Такие услуги есть, и встречаются они достаточно часто. Однако наличие возможности распечатать (отксерокопировать, отсканировать) документы в выходные и праздники зависит от работы конкретного пункта.
Далее будет подробно разобрано, как найти ближайшее место печати документов, там же, выбрав конкретное, можно узнать и график его работы.Обращайте внимание, что пункты могут работать в режиме 24/7, 7 дней в неделю, но без ночных услуг, только по субботам, все выходные, но без праздничных дней и т.д. графики очень индивидуальны для каждого пункта печати.
Сколько стоит распечатать / отксерить документ в Варшаве?
Цены на данные услуги не являются фиксированными, поэтому каждый пункт в праве устанавливать их сам. Приведем для примера средние расценки по Варшаве, но относиться к ним стоит как к порядку стоимости, а не точному прайсу на услуги.
Печать и ксерокопирование одного листа формата А4 (цены на эти услуги часто одинаковые в рамках одного пункта):
Количество страниц Стоимость 1 стр (ч/б печать), zł Стоимость 1 стр (цветная печать), zł 1 1,00 3,00 2–5 0,65 2,50 6–20 0,45 2,20 21–50 0,39 2,00 51-100 0,35 1,80 101-200 0,27 1,60 201-300 0,24 1,40 301-500 0,22 1,20 501 — 2000 0,20 0,90 2000+ договорная договорная
Сканирование (лист А4, цены на цветное и ч/б сканирование одинаковые):
Количество страниц Автоматическое сканирование, zł Ручное сканирование, zł до 10 0,25 1,50 10-100 0,20 0,80 101-250 0,15 0,50 250+ 0,10 0,40
Как найти ближайший пункт печати в Польше?
Чтобы найти ближайший пункт печати в вашем городе, используйте следующий способ.
- Перейдите на гугл-карту по этой ссылке.
- Откроется карта с интересующими объектами, кликнув по каждому из которых, можно узнать подробности о выбранном пункте.
- Если геолокация выключена — добавьте название города (на польском) в поле поиска.Если поиск не дал результатов, попробуйте вместо слова
kseroиспользовать слова
drukили
xero.
Карты с расположением пунктов печати в некоторых крупных городах можно увидеть далее.
Варшава:
Вроцлав:
Краков:
Можно ли в пунктах печати распечатать с телефона?
Такая функция предлагается, но ее возможность зависит от конкретного пункта. Телефон в данном случае выступает в роли хранителя информации, а печать может производиться как непосредственно с него, так и путем отправки файла на указанный адрес с помощью email, мессенджера или другим способом.
Возможность использования телефона может подразумевать и установку специального программного обеспечения (приложения), дающего доступ непосредственно к принтеру. Детали необходимо уточнять непосредственно в выбранном пункте.
Пункты самообслуживаемых принтеров
Рассмотрим возможность использования самооблуживаемых принтеров на примере Zeccer, как наиболее распространенном сервисе в польских городах.
Где находятся самообслуживаемые принтеры?
Точки с такой техникой есть почти во всех крупных городах Польши. Найти их можно на официальной странице сервиса, например:
Остальные населенные пункты можно найти на данной странице сайта Zeccer.Обратите внимание, большинство пунктов данного вида печати работает только с документами формата А4.
Сколько стоит распечатка на самообслуживаемом принтере?
Цена за лист зависит от места расположения принтера в городе и географии объекта по стране.
Например, в точках при аэропортах цены могут доходить до 0,80 – 0,90 злотого за лист. В пунктах среди города: 0,40 – 0,60 злотого, а при некоторых университетах за использование принтера студентам полагается скидка, и стоимость листа обойдется всего в 0,20 – 0,30 злотого.
Как распечатать через сервис Zeccer?
Принцип работы с принтером самообслуживания примерно одинаковый во всех точках. Есть два основных способа: через email и через сайт. Рассмотрим оба.
Чтобы распечатать документ с использованием email, выполните следующее:
- Добавьте в электронное письмо вложения, которые хотите распечатать, и отправьте их на адрес принтера, указанный на устройстве или корпусе. Соответственно, сначала этот адрес необходимо узнать).
- Через некоторое время вы получите ответное сообщение со ссылкой на заказ. Перейдите по ней, проверьте тот ли принтер указан и список файлов.
- Настройте параметры печати, нажав
«Opcje».
- Произведите оплату, выбрав один из доступных способов (об оплате мы еще поговорим далее подробнее).
- После оплаты вернитесь на страницу заказа и нажмите
«Drukuj (Печать)».
Ознакомьтесь с видео:
Чтобы распечатать с помощью сайта, выполните следующее:
- Перейдите на страницу конкретного принтера, введя его адрес в веб-браузере по принципу
www.zeccer.pl/xxxx, где xxxx – это идентификационный номер устройства. Соответственно, и здесь этот параметр необходимо выяснить заранее.
- Добавьте файлы, которые хотите распечатать.
- Настройте параметры печати через
«Opcje».
- Введите свой адрес электронной почты и произведите оплату, выбрав один из возможных способов.
- После оплаты вернитесь на страницу заказа и нажмите
«Drukuj».
Видео по данному методу печати:Ни один из указанных методов не подразумевает установку на телефон какого-либо дополнительного программного обеспечения. У Zeccer есть приложение, которое можно использовать вместо сайта, но печать можно произвести и без него, через браузер.
Как оплатить распечатку на само обслуживающем принтере?
Все имеющиеся методы оплаты будут предложены клиенты на соответствующем шаге. Как правило, онлайн-платеж возможен с помощью:
- Системы BLIK;
- Системы быстрых переводов Przelewy24.
- Банковской картой.
К сожалению, некоторые способы оплаты могут не подходить для конкретного принтера. Так что этот параметр так же стоит уточнить заранее.
Подытожим. Печать документов доступна практически во всех городах Польши. В Варшаве таких возможностей больше всего. Стоимость колеблется в зависимости от региона, но зависит и от объема, который необходимо распечатать: чем больше листов, тем ниже стоимость каждого.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.