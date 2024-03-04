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Как распечатать фото в Rossmann с телефона или флешки

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Дата обновления: 04.03.2024

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В то время, когда мы практически каждый день фотографируем различные события нашей жизни на смартфоны, бумажные снимки потеряли популярность. Однако есть определенные моменты, которые стоит увековечить и на бумаге.

Если нет времени искать специализированный фотомагазин, то можно с легкостью решить вопрос с распечаткой снимков в магазинах всем известной немецкой торговой сети Rossmann. Здесь можно не только приобрести парфюмерию, косметику, бытовую химию, товары для животных и лекарственные средства, но и воспользоваться услугой экспресс-печати фотографий.

Причем сделать это можно как онлайн, так и стационарно, без лишних хлопот, сложной логистики и многодневного планирования. О том, как распечатать фотографии в Россманн, читайте в данном материале «Польского консультанта».

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Распечатка фото в Rossmann в магазине

Еще несколько десятилетий назад приходилось долго ждать фотографий. Сначала нужно было вынуть пленку и принести ее на проявку, и только через несколько дней можно было отдать ее в печать. Сегодня же производство фото на бумажном носителе занимает всего несколько минут.

При желании проявить фотографии в одном из магазинов Rossmann, достаточно воспользоваться специальным фотокиоском CEWE.

Процедура довольно проста:

  1. Подключите телефон, камеру, флешку или карту памяти к специальному устройству.
  2. Выберите конкретные фотографии, предпочитаемый формат и количество снимков для печати.

Через некоторое время распечатанные фотографии можно отнести на кассу вместе со специальным чеком, который нужно отдать работнику магазина.

Как распечатать фото в Rossmann с телефона или флешки 1

Заказ печати фотографий онлайн

Если нет времени на обработку фотографий на месте, можно подготовить снимки на смартфоне или компьютере, выбрать пункт печати и отправить фотографии в CEWE из дома. Через 30 минут они будут доступны в указанном фотокиоске.

После этого можно начать процесс печати. Алгоритм действий при онлайн заказе тоже несложный:

  1. Зайдите на веб-сайт Rossmann и выберите соответствующую опцию.
  2. Отметьте нужные снимки и отправьте их через форму.
  3. Выберите необходимый формат и оформите заказ.
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Напечатанные фото – это только малая часть возможностей, предлагаемых CEWE для платформы Rossmann. Она также позволяет создавать фотокниги, календари, постеры, картины, чашки и даже подушки или чехлы для смартфонов, где главную роль играют ваши изображения. Сроки изготовления зависят от типа продукции и составляют от 3 до 8 рабочих дней.

Распечатка снимков с телефона

Третий вариант, который предлагает Rossmann – это печать фотографий прямо со смартфона. Для этого необходимо сделать следующие действия:

  1. Загрузите приложение CEWE Fotoświat (Android или IOS) или откройте его, если устанавливали ранее.
  2. Выберите интересующую опцию и оформите заказ.
  3. Отсканируйте QR-код в фотокиоске, когда придете в магазин.

Машина распечатает ваш заказ за несколько минут. Эта функция доступна для смартфонов с основными типами операционных систем (iPhone и на Андроид).

Мгновенные фотографии – доступные форматы и модификации

Rossmann предлагает возможность адаптировать фотографии к персональным потребностям и пожеланиям клиентов.

В случае обычной печати можно выбрать, например, размер и тип бумаги:

  • Исходный формат: от квадратного до масштаба 16:9.
  • Классический формат (пропорция 2:3) – 9×13 см, 10×15 см, 13×18 см.
  • Матовая или глянцевая бумага.
  • Возможность добавить рамку.

Классические мгновенные фотографии можно дополнить рамками выбранного цвета. Также доступно добавление надписи, чтобы придать фотографиям более индивидуальный вид.

Вся фотопродукция, предлагаемая CEWE для Rossmann, может быть подготовлена с помощью бесплатной программы CEWE PHOTOWORLD. Этот сервис предлагает доступ к облаку с 15 Гб памяти для хранения фотографий, а также богатый набор инструментов для их редактирования. Услуга доступна для компьютеров под управлением Windows, MacOS и Linux.

Подытожим. Распечатанные фотографии, которые можно поместить в рамку, альбом и подарить, к примеру, бабушке – это вечный сувенир на долгую память. Несмотря на то, что сегодня мы окружены цифровыми экранами, бумажные снимки по-прежнему сохраняют свое очарование.

Если нет идеи для подарка, то прекрасно могут выручить фотографии, хранящиеся на компьютерах и смартфонах. Давно забытые моменты вновь оживают и зачастую доставляют больше удовольствия, чем самые модные презенты. И самое главное – сегодня на рынке есть услуги, благодаря которым вам не придется покупать принтер или долго искать ближайший фотомагазин. Достаточно посетить один из магазинов Rossmann.

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