Распечатка фото в Rossmann в магазине

Еще несколько десятилетий назад приходилось долго ждать фотографий. Сначала нужно было вынуть пленку и принести ее на проявку, и только через несколько дней можно было отдать ее в печать. Сегодня же производство фото на бумажном носителе занимает всего несколько минут.

При желании проявить фотографии в одном из магазинов Rossmann, достаточно воспользоваться специальным фотокиоском CEWE.

Процедура довольно проста:

Подключите телефон, камеру, флешку или карту памяти к специальному устройству. Выберите конкретные фотографии, предпочитаемый формат и количество снимков для печати.

Через некоторое время распечатанные фотографии можно отнести на кассу вместе со специальным чеком, который нужно отдать работнику магазина.

Заказ печати фотографий онлайн

Если нет времени на обработку фотографий на месте, можно подготовить снимки на смартфоне или компьютере, выбрать пункт печати и отправить фотографии в CEWE из дома. Через 30 минут они будут доступны в указанном фотокиоске.

После этого можно начать процесс печати. Алгоритм действий при онлайн заказе тоже несложный:

Зайдите на веб-сайт Rossmann и выберите соответствующую опцию. Отметьте нужные снимки и отправьте их через форму. Выберите необходимый формат и оформите заказ.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напечатанные фото – это только малая часть возможностей, предлагаемых CEWE для платформы Rossmann. Она также позволяет создавать фотокниги, календари, постеры, картины, чашки и даже подушки или чехлы для смартфонов, где главную роль играют ваши изображения. Сроки изготовления зависят от типа продукции и составляют от 3 до 8 рабочих дней.

Распечатка снимков с телефона

Третий вариант, который предлагает Rossmann – это печать фотографий прямо со смартфона. Для этого необходимо сделать следующие действия:

Загрузите приложение CEWE Fotoświat (Android или IOS) или откройте его, если устанавливали ранее. Выберите интересующую опцию и оформите заказ. Отсканируйте QR-код в фотокиоске, когда придете в магазин.

Машина распечатает ваш заказ за несколько минут. Эта функция доступна для смартфонов с основными типами операционных систем (iPhone и на Андроид).

Мгновенные фотографии – доступные форматы и модификации

Rossmann предлагает возможность адаптировать фотографии к персональным потребностям и пожеланиям клиентов.

В случае обычной печати можно выбрать, например, размер и тип бумаги:

Исходный формат: от квадратного до масштаба 16:9.

Классический формат (пропорция 2:3) – 9×13 см, 10×15 см, 13×18 см.

Матовая или глянцевая бумага.

Возможность добавить рамку.

Классические мгновенные фотографии можно дополнить рамками выбранного цвета. Также доступно добавление надписи, чтобы придать фотографиям более индивидуальный вид.

Вся фотопродукция, предлагаемая CEWE для Rossmann, может быть подготовлена с помощью бесплатной программы CEWE PHOTOWORLD. Этот сервис предлагает доступ к облаку с 15 Гб памяти для хранения фотографий, а также богатый набор инструментов для их редактирования. Услуга доступна для компьютеров под управлением Windows, MacOS и Linux.

Подытожим. Распечатанные фотографии, которые можно поместить в рамку, альбом и подарить, к примеру, бабушке – это вечный сувенир на долгую память. Несмотря на то, что сегодня мы окружены цифровыми экранами, бумажные снимки по-прежнему сохраняют свое очарование.

Если нет идеи для подарка, то прекрасно могут выручить фотографии, хранящиеся на компьютерах и смартфонах. Давно забытые моменты вновь оживают и зачастую доставляют больше удовольствия, чем самые модные презенты. И самое главное – сегодня на рынке есть услуги, благодаря которым вам не придется покупать принтер или долго искать ближайший фотомагазин. Достаточно посетить один из магазинов Rossmann.