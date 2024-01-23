О терминологии

Буквально пару слов о принятых в Польше терминах. Тату в Польше называют tatuaż. Это часто запутывает недавно переехавших в страну, так как термин «татуаж» в других языках имеет иной смысл – так называют перманентный / контурный макияж (например, татуаж бровей).

В данном случае tatuaż не имеет никакого отношения к макияжу. Каждый раз, когда будет использован этот польский термин, надо понимать, что речь идет о тату, татуировке или по-олдскульному – наколке.

Со скольких лет можно делать тату в Польше?

В Польше нет правовых норм, определяющих нижний возрастной предел для человека, желающего сделать тату. Чаще всего решение в этом вопросе остается исключительно за мастером-татуировщиком (администрацией салона).

На практике:

Многие тату-салоны не делают татуировки лицам до 18 лет.

Другие соглашаются, но с письменного разрешения родителей.

Однако кроме юридических норм, стоит принимать в расчет и физиологические особенности организма. Сделанный рисунок будет изменяться вместе с ростом юношей и девушек, очень часто деформируясь не в лучшую сторону.

Конечно, тела взрослых тоже могут изменяться, например, человек может набрать или скинуть вес, что так же отразится на виде тату. Но с несовершеннолетними это произойдет обязательно, и шанс через пару лет получить вместо условного котика «неведому зверушку» — практически равен 100%.

От чего зависит цена на тату в Польше?

Разброс цен на тату огромен, и далее подробно рассмотрим почему. Пока же поясним, от чего зависит стоимость:

от размера тату;

от сложности рисунка (числа деталей, их величины, четкости и пр.);

от количества цветов (одноцветная очевидно будет дешевле, чем состоящая из нескольких цветов);

от опыта и статуса мастера;

от престижности салона;

от географии расположения.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В данном случае нужно понимать, что расценки могут быть указаны очень ориентировочные, а конечная цена будет определена в каждом случае индивидуально.

Сколько стоит сделать тату в Польше?

Ориентировочные цены в настоящее время сильно зависят от воеводства, но нужно понимать, что и внутри региона колебания могут быть высокими.

Какие цены на тату надписи в 2024 году?

Татуировки в виде надписей, как правило, одноцветных, в первую очередь оцениваются по размеру. Стоимости примерно такие (цены указаны в злотых брутто, для примера взят простой узор, средний уровень сложности и тату-студия средней ценовой категории):

Воеводство Около 10 см Около 18 см Около 24 см Нижнесилезское 248 – 340 415 – 489 771 – 841 Куявско-Поморское 241 – 305 387 – 476 743 – 841 Люблинское 234 – 305 390 – 460 729 – 813 Любушское 261 – 344 420 – 525 771 – 883 Лодзинское 316 – 395 458 – 573 841 – 1060 Малопольское 261 – 316 430 – 500 771 – 897 Мазовецкое 261 – 344 437 – 555 771 – 953 Опольское 254 – 316 416 – 500 771 – 869 Подкарпатье 248 – 303 403 – 458 771 – 855 Подляское 241 – 303 389 – 444 715 – 799 Поморское 248 – 316 416 – 500 757 – 841 Силезское 254 – 330 416 – 486 757 – 869 Свентокшиское 261 – 330 389 – 458 743 – 842 Варминско-Мазурское 261 – 316 396 – 444 715 – 772 Великопольское 248 – 303 430 – 500 730 – 870 Западно-Поморское 248 – 303 416 – 472 758 – 845

Сколько стоят тату в виде рисунков?

В случае рисунка разброс цен еще выше, так как в определении стоимости участвует больше вышеуказанных аргументов. Средние цены по воеводствам таковы (здесь так же возьмем для примера тату-салоны средней категории цен, цветное тату нормальной сложности – цены в злотых брутто):

Воеводство 5х5 см 10х10 см 12×18 см 17×24 см Нижнесилезское 234 – 303 555 – 625 1130 – 1340 1980 – 2200 Куявско-Поморское 234 – 282 541 – 611 1130 – 1275 1910 – 2130 Люблинское 227 – 275 528 – 597 1130 – 1200 1900 – 2100 Любушское 248 – 303 555 – 639 1150 – 1290 1890 – 2130 Лодзинское 289 – 361 597 – 746 1220 – 1530 2200 – 2750 Малопольское 261 – 303 541 – 611 1200 – 1270 2060 – 2270 Мазовецкое 254 – 316 528 – 666 1200 – 1360 2030 – 2340 Опольское 248 – 303 541 – 597 1150 – 1270 2060 – 2200 Подкарпатье 254 – 303 528 – 583 1130 – 1200 1980 – 2150 Подляское 261 – 316 541 – 597 1130 – 1180 1910 – 2200 Поморское 261 – 303 555 – 625 1150 – 1270 2060 – 2200 Силезское 261 – 289 569 – 639 1170 – 1270 2030 – 2270 Свентокшиское 248 – 303 514 – 597 1150 – 1240 1980 – 2200 Варминско-Мазурское 275 – 316 514 – 597 1160 – 1250 1980 – 2130 Великопольское 234 – 275 555 – 666 1150 – 1240 1980 – 2200 Западно-Поморское 234 – 289 514 – 597 1170 – 1340 1930 – 2130

Стоимость перекрытия

Перекрытием (покрытием, польск., cover tatuażu) называют нанесение новой татуировки на уже имеющуюся. Таким образом можно, например, обновить «растянувшийся» рисунок, но чаще всего на эту операцию идут для значительного изменения, исправления имеющегося тату.

Делать cover tatuażu значительно сложнее, а возможности получить новый рисунок ограничены, так как элементы прежней татуировки учитываются при нанесении новой. Поэтому цены на перекрытие всегда выше.

Конечная стоимость здесь еще более индивидуальна, и усреднить параметры не удастся. Главное понимать, что покрытие может обойтись и в несколько раз дороже нового тату.

Можно ли удалить тату?

Удаление татуировок – это отдельная сложная процедура. На данный момент наиболее эффективным считается лазерный метод избавления от тату.

Вместе с тем, под понятием «лазера» понимаются различные способы, применение которых зависит от количества цветов, используемых в тату. От этого будет зависеть стоимость процедуры.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Удаление татуировки с одного раза практически невозможно, поэтому рассматривая данную процедуру нужно понимать, что придется обращаться к мастеру несколько раз с перерывом в 1 – 2 месяца. Иногда это может быть 10 и даже больше сеансов.

Сколько стоит удаление татуировки?

На стоимость влияет сложность операции, размер тату, цветность и многие другие факторы, включая индивидуальные (такие, например, как переносимость воздействия кожей конкретного человека).

Для примера несколько диапазонов цен на удаление тату в некоторых городах Польши:

Город Диапазон цен, злотые Варшава 159 — 1000 Краков 350 — 600 Быдгощ 200 — 500 Жешув 150 — 1500 Еленя-Гура 300 — 1000 Тыхы 200 — 1000 Рацибуж 300 — 800

Уже по разбросу стоимостей понятно, что точные расходы можно узнать только после детальной консультации. И самое плохое – указаны расценки за сеанс, а их, как уже отмечалось, потребуется несколько.

Что входит в стоимость удаления татуировки?

Нужно понимать, что подход требуется комплексный. Для того чтобы приступить к удалению тату, требуется консультация у профильного врача. Как правило, специалисты работают при тех же салонах, но может потребоваться и отдельное обращение в поликлинику. Стоимость консультации 100 – 250 злотых.

Далее будет определено примерное количество сеансов (точное их число станет известно только в процессе удаления – по получаемым результатам), каждый из которых оплачивается отдельно (см. выше).

Для ухода за кожей после процедуры понадобятся специальные кремы, стоимость которых колеблется от 30 до 50 злотых за простенькие средства, и до 200 – 500 за премиум-класс.

Возмещается ли удаление татуировок НФЗ?

Здесь ответ однозначный – нет, возмещения стоимости удаления тату из NFZ не осуществляется.

Причина проста – наличие тату не влияет на здоровье и жизнь пациента. Исключения могут составлять отдельные случаи, когда из-за татуировки возникли проблемы, требующие оперативного вмешательства, но и в таких ситуациях операция будет бесплатной не в каждом случае.

Как правильно выбрать тату-салон?

Аргументы для выбора салона можно использовать любые, например:

финансовая доступность;

рекомендации;

примеры ранее сделанных тату;

география расположения;

график работы и пр.

Другими словами, выбор всегда за клиентом. Однако стоит предупредить об одном очень важном аспекте.

В Польше, как и в других странах, можно найти «частных мастеров тату» — лиц, которые делают татуировки в кустарных условиях, но по стоимости значительно более низкой, чем в профессиональных салонах.

Экономия – дело хорошее, но нужно понимать, что от салонов законодательство требует соблюдения строгих мер, в том числе гигиенического характера, которые в незаконных «студиях» могут не соблюдаться.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Для наглядности скажем лишь, что через иглу тату-машины, при несоблюдении норм, вполне реальна передача таких страшных заболеваний как ВИЧ и гепатит C.

Заключение

Тату явление популярное и многим интересное. Вместе с тем своих нюансов у процесса достаточно много, а от них может зависеть не только визуальное воплощение задуманного, но и здоровье клиента.

Решившись на подобный шаг, стоит заранее изучить все, с чем можно столкнуться в процессе, и сделать выбор, учитывая все аргументы.