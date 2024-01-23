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Сколько придется заплатить в Польше, чтобы сделать или удалить тату?

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Дата обновления: 23.01.2024

Иметь красивую татуировку, выделиться таким образом среди других – это понятное желание многих современных людей. Однако тату – это не только дорогостоящее, но и весьма рискованное предприятие, так как неудачные попытки могут навсегда изуродовать тело или нанести серьезный ущерб здоровью.

Сколько стоит сделать тату? Можно ли исправить некрасивую татуировку? Сколько придется заплатить за удаление? Как правильно выбрать тату-салон? Эти и другие вопросы читайте в данном материале «Польского консультанта».

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О терминологии

Буквально пару слов о принятых в Польше терминах. Тату в Польше называют tatuaż. Это часто запутывает недавно переехавших в страну, так как термин «татуаж» в других языках имеет иной смысл – так называют перманентный / контурный макияж (например, татуаж бровей).

В данном случае tatuaż не имеет никакого отношения к макияжу. Каждый раз, когда будет использован этот польский термин, надо понимать, что речь идет о тату, татуировке или по-олдскульному – наколке.

Со скольких лет можно делать тату в Польше?

В Польше нет правовых норм, определяющих нижний возрастной предел для человека, желающего сделать тату. Чаще всего решение в этом вопросе остается исключительно за мастером-татуировщиком (администрацией салона).

На практике:

  • Многие тату-салоны не делают татуировки лицам до 18 лет.
  • Другие соглашаются, но с письменного разрешения родителей.

Однако кроме юридических норм, стоит принимать в расчет и физиологические особенности организма. Сделанный рисунок будет изменяться вместе с ростом юношей и девушек, очень часто деформируясь не в лучшую сторону.

Конечно, тела взрослых тоже могут изменяться, например, человек может набрать или скинуть вес, что так же отразится на виде тату. Но с несовершеннолетними это произойдет обязательно, и шанс через пару лет получить вместо условного котика «неведому зверушку» — практически равен 100%.

От чего зависит цена на тату в Польше?

Разброс цен на тату огромен, и далее подробно рассмотрим почему. Пока же поясним, от чего зависит стоимость:

  • от размера тату;
  • от сложности рисунка (числа деталей, их величины, четкости и пр.);
  • от количества цветов (одноцветная очевидно будет дешевле, чем состоящая из нескольких цветов);
  • от опыта и статуса мастера;
  • от престижности салона;
  • от географии расположения.
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В данном случае нужно понимать, что расценки могут быть указаны очень ориентировочные, а конечная цена будет определена в каждом случае индивидуально.

Сколько стоит сделать тату в Польше?

Ориентировочные цены в настоящее время сильно зависят от воеводства, но нужно понимать, что и внутри региона колебания могут быть высокими.

Какие цены на тату надписи в 2024 году?

Татуировки в виде надписей, как правило, одноцветных, в первую очередь оцениваются по размеру. Стоимости примерно такие (цены указаны в злотых брутто, для примера взят простой узор, средний уровень сложности и тату-студия средней ценовой категории):

ВоеводствоОколо 10 смОколо 18 смОколо 24 см
Нижнесилезское248 – 340415 – 489771 – 841
Куявско-Поморское241 – 305387 – 476743 – 841
Люблинское234 – 305390 – 460729 – 813
Любушское261 – 344420 – 525771 – 883
Лодзинское316 – 395458 – 573841 – 1060
Малопольское261 – 316430 – 500771 – 897
Мазовецкое261 – 344437 – 555771 – 953
Опольское254 – 316416 – 500771 – 869
Подкарпатье248 – 303403 – 458771 – 855
Подляское241 – 303389 – 444715 – 799
Поморское248 – 316416 – 500757 – 841
Силезское254 – 330416 – 486757 – 869
Свентокшиское261 – 330389 – 458743 – 842
Варминско-Мазурское261 – 316396 – 444715 – 772
Великопольское248 – 303430 – 500730 – 870
Западно-Поморское248 – 303416 – 472758 – 845

Сколько стоят тату в виде рисунков?

В случае рисунка разброс цен еще выше, так как в определении стоимости участвует больше вышеуказанных аргументов. Средние цены по воеводствам таковы (здесь так же возьмем для примера тату-салоны средней категории цен, цветное тату нормальной сложности – цены в злотых брутто):

Воеводство5х5 см10х10 см12×18 см17×24 см
Нижнесилезское234 – 303555 – 6251130 – 13401980 – 2200
Куявско-Поморское234 – 282541 – 6111130 – 12751910 – 2130
Люблинское227 – 275528 – 5971130 – 12001900 – 2100
Любушское248 – 303555 – 6391150 – 12901890 – 2130
Лодзинское289 – 361597 – 7461220 – 15302200 – 2750
Малопольское261 – 303541 – 6111200 – 12702060 – 2270
Мазовецкое254 – 316528 – 6661200 – 13602030 – 2340
Опольское248 – 303541 – 5971150 – 12702060 – 2200
Подкарпатье254 – 303528 – 5831130 – 12001980 – 2150
Подляское261 – 316541 – 5971130 – 11801910 – 2200
Поморское261 – 303555 – 6251150 – 12702060 – 2200
Силезское261 – 289569 – 6391170 – 12702030 – 2270
Свентокшиское248 – 303514 – 5971150 – 12401980 – 2200
Варминско-Мазурское275 – 316514 – 5971160 – 12501980 – 2130
Великопольское234 – 275555 – 6661150 – 12401980 – 2200
Западно-Поморское234 – 289514 – 5971170 – 13401930 – 2130

Стоимость перекрытия

Перекрытием (покрытием, польск., cover tatuażu) называют нанесение новой татуировки на уже имеющуюся. Таким образом можно, например, обновить «растянувшийся» рисунок, но чаще всего на эту операцию идут для значительного изменения, исправления имеющегося тату.

Делать cover tatuażu значительно сложнее, а возможности получить новый рисунок ограничены, так как элементы прежней татуировки учитываются при нанесении новой. Поэтому цены на перекрытие всегда выше.

Конечная стоимость здесь еще более индивидуальна, и усреднить параметры не удастся. Главное понимать, что покрытие может обойтись и в несколько раз дороже нового тату.

Можно ли удалить тату?

Удаление татуировок – это отдельная сложная процедура. На данный момент наиболее эффективным считается лазерный метод избавления от тату.

Вместе с тем, под понятием «лазера» понимаются различные способы, применение которых зависит от количества цветов, используемых в тату. От этого будет зависеть стоимость процедуры.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Удаление татуировки с одного раза практически невозможно, поэтому рассматривая данную процедуру нужно понимать, что придется обращаться к мастеру несколько раз с перерывом в 1 – 2 месяца. Иногда это может быть 10 и даже больше сеансов.

Сколько стоит удаление татуировки?

На стоимость влияет сложность операции, размер тату, цветность и многие другие факторы, включая индивидуальные (такие, например, как переносимость воздействия кожей конкретного человека).

Для примера несколько диапазонов цен на удаление тату в некоторых городах Польши:

ГородДиапазон цен, злотые
Варшава159 — 1000
Краков350 — 600
Быдгощ200 — 500
Жешув150 — 1500
Еленя-Гура300 — 1000
Тыхы200 — 1000
Рацибуж300 — 800

Уже по разбросу стоимостей понятно, что точные расходы можно узнать только после детальной консультации. И самое плохое – указаны расценки за сеанс, а их, как уже отмечалось, потребуется несколько.

Что входит в стоимость удаления татуировки?

Нужно понимать, что подход требуется комплексный. Для того чтобы приступить к удалению тату, требуется консультация у профильного врача. Как правило, специалисты работают при тех же салонах, но может потребоваться и отдельное обращение в поликлинику. Стоимость консультации 100 – 250 злотых.

Далее будет определено примерное количество сеансов (точное их число станет известно только в процессе удаления – по получаемым результатам), каждый из которых оплачивается отдельно (см. выше).

Для ухода за кожей после процедуры понадобятся специальные кремы, стоимость которых колеблется от 30 до 50 злотых за простенькие средства, и до 200 – 500 за премиум-класс.

Возмещается ли удаление татуировок НФЗ?

Здесь ответ однозначный – нет, возмещения стоимости удаления тату из NFZ не осуществляется.

Причина проста – наличие тату не влияет на здоровье и жизнь пациента. Исключения могут составлять отдельные случаи, когда из-за татуировки возникли проблемы, требующие оперативного вмешательства, но и в таких ситуациях операция будет бесплатной не в каждом случае.

Как правильно выбрать тату-салон?

Аргументы для выбора салона можно использовать любые, например:

  • финансовая доступность;
  • рекомендации;
  • примеры ранее сделанных тату;
  • география расположения;
  • график работы и пр.

Другими словами, выбор всегда за клиентом. Однако стоит предупредить об одном очень важном аспекте.

В Польше, как и в других странах, можно найти «частных мастеров тату» — лиц, которые делают татуировки в кустарных условиях, но по стоимости значительно более низкой, чем в профессиональных салонах.

Экономия – дело хорошее, но нужно понимать, что от салонов законодательство требует соблюдения строгих мер, в том числе гигиенического характера, которые в незаконных «студиях» могут не соблюдаться.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Для наглядности скажем лишь, что через иглу тату-машины, при несоблюдении норм, вполне реальна передача таких страшных заболеваний как ВИЧ и гепатит C.

Заключение

Тату явление популярное и многим интересное. Вместе с тем своих нюансов у процесса достаточно много, а от них может зависеть не только визуальное воплощение задуманного, но и здоровье клиента.

Решившись на подобный шаг, стоит заранее изучить все, с чем можно столкнуться в процессе, и сделать выбор, учитывая все аргументы.

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