Россманн газетка: скидки и акции в магазинах Rossmann в Польше
На этой странице размещены сведения о магазинах Rossmann в Польше, в том числе специальный рекламный проспект, т.н. газетку, в которой отражены все действующие на данный момент скидки и акции.
Gazetka Россманн регулярно обновляется. Для просмотра актуальной информации достаточно открыть файл, расположенный ниже, и с помощью специальных указателей пролистывать страницы буклета.
Скрыть содержание
- Рекламная газетка Rossmann в Польше
- О магазинах РОССМАНН
- Доставка товаров
- Когда обновляются акции, программы и скидки в Rossmann?
- По какому графику работают магазины РОССМАНН?
- Скидки в других магазинах Польши
Рекламная газетка Rossmann в Польше
Срок действия газетки РОССМАНН: до 02.04.2024.
О магазинах РОССМАНН
Rossmann — польская сеть магазинов, предлагающих широкий ассортимент разнообразных и качественных:
- косметических и гигиенических товаров;
- бытовой химии;
- товаров для дома;
- кормов для животных.
Есть специальные линии для женщин и мужчин, для взрослых и детей с самого рождения. Есть отдельная линия диетического питания. Всего в ассортименте продукция нескольких сотен брендов, среди которых много эксклюзивных.
Первый магазин с логотипом Rossmann был основан в 1993 году в Лодзи. На текущий момент сеть насчитывает более 1600 торговых точек, предлагающих более 21000 товаров.
Располагаются магазины Rossmann по всей Польше. Найти ближайшую торговую точку можно на этой карте.
Доставка товаров
В Россманн существует возможность онлайн-заказа с доставкой. Привести товар могут:
- По указанному адресу курьером. Стоимость доставки 9,99 злотых при онлайн-оплате или 11,99 злотых при расчете наличными.
- В почкоматы InPost. Только онлайн-оплата – 9,99 злотых.
- В ближайший магазин. Бесплатно. Услуга может быть интересна при отсутствии необходимого в ближайшем торговом зале.
Для онлайн-оплаты используются сервисы przelewy24.pl и payu.pl.
Когда обновляются акции, программы и скидки в Rossmann?
В большинстве случаев газетки Россманн обновляются раз в две недели – в начале и середине каждого месяца. Однако в некоторых случаях могут использоваться другие даты и периоды действия акций, скидок и других программ лояльности.
По какому графику работают магазины РОССМАНН?
Большинство офлайн-магазинов работают в шестидневном формате:
- с 8:00 или 9:00;
- до 20:00 или 21:00.
Некоторые торговые точки могут работать по своим графикам, а работа в субботу нередко отличается от графика буднего дня.
Сделать заказ онлайн можно круглосуточно, но обрабатываться он будет в рабочий день в рабочее время.
Скидки в других магазинах Польши
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