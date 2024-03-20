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Россманн газетка: скидки и акции в магазинах Rossmann в Польше

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Дата обновления: 21.03.2024

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На этой странице размещены сведения о магазинах Rossmann в Польше, в том числе специальный рекламный проспект, т.н. газетку, в которой отражены все действующие на данный момент скидки и акции.

Gazetka Россманн регулярно обновляется. Для просмотра актуальной информации достаточно открыть файл, расположенный ниже, и с помощью специальных указателей пролистывать страницы буклета.

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Рекламная газетка Rossmann в Польше

Срок действия газетки РОССМАНН: до 02.04.2024.

О магазинах РОССМАНН

Rossmann — польская сеть магазинов, предлагающих широкий ассортимент разнообразных и качественных:

  • косметических и гигиенических товаров;
  • бытовой химии;
  • товаров для дома;
  • кормов для животных.

Есть специальные линии для женщин и мужчин, для взрослых и детей с самого рождения. Есть отдельная линия диетического питания. Всего в ассортименте продукция нескольких сотен брендов, среди которых много эксклюзивных.

Первый магазин с логотипом Rossmann был основан в 1993 году в Лодзи. На текущий момент сеть насчитывает более 1600 торговых точек, предлагающих более 21000 товаров.

Располагаются магазины Rossmann по всей Польше. Найти ближайшую торговую точку можно на этой карте.

Доставка товаров

В Россманн существует возможность онлайн-заказа с доставкой. Привести товар могут:

  • По указанному адресу курьером. Стоимость доставки 9,99 злотых при онлайн-оплате или 11,99 злотых при расчете наличными.
  • В почкоматы InPost. Только онлайн-оплата – 9,99 злотых.
  • В ближайший магазин. Бесплатно. Услуга может быть интересна при отсутствии необходимого в ближайшем торговом зале.

Для онлайн-оплаты используются сервисы przelewy24.pl и payu.pl.

Когда обновляются акции, программы и скидки в Rossmann?

В большинстве случаев газетки Россманн обновляются раз в две недели – в начале и середине каждого месяца. Однако в некоторых случаях могут использоваться другие даты и периоды действия акций, скидок и других программ лояльности.

По какому графику работают магазины РОССМАНН?

Большинство офлайн-магазинов работают в шестидневном формате:

  • с 8:00 или 9:00;
  • до 20:00 или 21:00.

Некоторые торговые точки могут работать по своим графикам, а работа в субботу нередко отличается от графика буднего дня.

Сделать заказ онлайн можно круглосуточно, но обрабатываться он будет в рабочий день в рабочее время.

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